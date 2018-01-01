Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле гранж. Благодаря отсутствию условностей и абсолютной адаптивности к окружающему пространству в последнее время этот стиль пользуется необычайной популярностью. Концепция стиля гранж в интерьере строится на соблюдении баланса между лаконичностью и роскошью, доступными деталями и скромной обстановкой, классическими штрихами на фоне эклектичной отделки.
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