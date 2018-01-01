Стиль контемпорари - идеальное решение для тех, кто предпочитает простой, комфортный и современный интерьер. Контемпорари практически не ограничивает вас в выборе материалов и декора, и подходит для помещений любой конфигурации. Интерьер данной квартиры выполнен в сдержанной цветовой гамме: бежевый, серый и нежно-розовый цвета хорошо сочетаются между собой, создавая гармоничный ансамбль. За счет эффектной комбинации различных текстур и материалов интерьер выглядит очень живо и интересно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.