Дизайн-проект этой квартиры-студии выполнен в современном стиле. В интерьере гармонично сочетаются элементы модернизма, современной классики и арт-деко. В цветовом отношении помещение выдержано в серых и розовых тонах. Пространство визуально поделено на несколько функциональных зон - прихожей, кухни и гостиной. Балкон решено было демонтировать и оборудовать на его месте зону отдыха с барной стойкой. Общую концепцию интерьера выдержали и в ванной комнате.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.