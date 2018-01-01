Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в сканди-стилистике. В качестве основных тонов отделки выбраны типичные для этого направления белый, серый и синий цвета. В пространстве гостиной установлен удобный диван, идеально дополняющий мебельную композицию, и организована своеобразная лаунж-зона с телевизором. Для кухни выбран минималистичный, но очень вместительный гарнитур, который полностью соответствует выбранной стилистике. В детской каждый предмет интерьера функционален и направлен на созданием комфортной обстановки для ребенка.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.