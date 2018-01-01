Простота, функциональность и сдержанность — эти три слова лучше всего описывают стиль контемпорари в интерьере. Основная задача данного стиля — создание уютной атмосферы и грамотное использование жилого пространства.

Порой, уставая от окружающей суеты, мы стремимся создать для себя простое и удобное пристанище, в котором будет комфортно отдохнуть. Контемпорари сочетает в себе современные технологии, упрощающие жизнь. Его линии пропорциональны, но при этом могут напоминать классические или этнические мотивы. Трансформация элементов позволяет использовать их с различной целью. Взаимозаменяемость предметов дает возможность вписывать новые формы в уже существующую систему. Практичность и элегантность стиля подкупают многих.

Нейтральные цвета создают в квартире идеальную основу для ярких акцентов, необычных по форме и фактуре предметов мебели, текстиля и декора. Стены окрашены в светлые тона. В целом, помещение получилось очень красивым и необычным. Несмотря на простоту, в квартире есть своя изюминка, которая делает ее такой особенной и неповторимой.

Интерьеры этого стиля отличаются строгостью, аккуратностью, не отталкивая при этом ни любителей классического стиля, ни приверженцев использования высоких технологий в интерьере.