Стиль контемпорари находится на пике популярности. Это отличная возможность сделать жилье комфортабельным и функциональным одновременно. А главное, помещение, оформленное в этом стиле, будет индивидуальным и не похожим на другие.

Современный интерьер этой квартиры органично включает в себя элементы данного стиля. Это выражается в декоре и цветовом решении всей квартиры.

Желание создать целостный спокойный интерьер привело к сознательному ограничению набора материалов. Квартира получилась простой, лаконичной и функциональной. Она не имеет изобилующих деталей, шика и роскоши. Оформление каждой комнаты способствует расслаблению и продуктивной работе, здесь нет ни одного отвлекающего предмета, атмосфера спокойна и ненавязчива.

Глядя на этот дизайн-проект, мы видим функциональную и современную квартиру, для которой характерны ясность общего замысла, лаконизм планировочных решений, гармония и целостность интерьера.