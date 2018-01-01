Дизайн-проект этой квартиры получился очень стильным и современным. В кухне-гостиной разместили компактный мебельный гарнитур со встроенной техникой, обеденную группу и удобный диван в телевизионной зоне. Помещение спальни отделили стеклянными перегородками. Это придало пространству ультрасовременный и стильный вид. Особое внимание в квартире уделено цвету. Интерьер выполнен в красивых оттенках синего, серого и коричневого цветов. В качестве ярких акцентов выступают различные модели светильников.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.