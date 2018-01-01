Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м²
Скандинавский стиль
п-44т, секция 2-1

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Как правило, «однушки» ассоциируются с полным отсутствием пространства и места как такового. Но дизайн этой типовой однокомнатной квартиры П44-Т с маленькой кухней продуман так, что единственная комната выполняет функции и гостиной, и спальни, и даже кабинета.

Двушка из однокомнатной квартиры получилась за счет отделения перегородкой с дверьми-купе маленькой спальни, куда вмещается полноценная двуспальная кровать и шкаф. За счет светлых стен и светлой мебели нет ощущения замкнутого пространства. Из спальни мы попадаем в саму гостиную, где есть все необходимое, несмотря на маленькую площадь. Достаточно большой диван для отдыха, журнальный столик, телевизор, тумба и даже шкафчики для хранения. Кроме того, в гостиной выделена рабочая зона возле окна с небольшим столом и полками над ним.

Кухня хоть и небольшая, но вместила в себя столовую зону и зону для готовки. Продумана система хранения верхних шкафчиков непосредственно до потолка, что особенно важно для экономии места на кухне. Глянцевые фасады гарнитура визуально расширяют пространство и придают объём.

Светлые стены и пол в квартире во избежание «серости и скучности» разбавлены яркими акцентами. На кухне – это желтый стул и верхние кухонные фасады бирюзового цвета, в гостиной – яркие подушки и ковер с геометричным узором, который «перекликается» с аналогичным керамогранитом в прихожей и в санузле, а также отделка стен ламинатом в прихожей. Изюминка интерьера - «невидимые» скрытые двери. Пространство квартиры визуально становится просторнее, и такие двери помогают сохранить целостность всего интерьера.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.9м2 Скандинавский стиль п-44т, секция 2-1
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