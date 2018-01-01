Как правило, «однушки» ассоциируются с полным отсутствием пространства и места как такового. Но дизайн этой типовой однокомнатной квартиры П44-Т с маленькой кухней продуман так, что единственная комната выполняет функции и гостиной, и спальни, и даже кабинета.

Двушка из однокомнатной квартиры получилась за счет отделения перегородкой с дверьми-купе маленькой спальни, куда вмещается полноценная двуспальная кровать и шкаф. За счет светлых стен и светлой мебели нет ощущения замкнутого пространства. Из спальни мы попадаем в саму гостиную, где есть все необходимое, несмотря на маленькую площадь. Достаточно большой диван для отдыха, журнальный столик, телевизор, тумба и даже шкафчики для хранения. Кроме того, в гостиной выделена рабочая зона возле окна с небольшим столом и полками над ним.

Кухня хоть и небольшая, но вместила в себя столовую зону и зону для готовки. Продумана система хранения верхних шкафчиков непосредственно до потолка, что особенно важно для экономии места на кухне. Глянцевые фасады гарнитура визуально расширяют пространство и придают объём.

Светлые стены и пол в квартире во избежание «серости и скучности» разбавлены яркими акцентами. На кухне – это желтый стул и верхние кухонные фасады бирюзового цвета, в гостиной – яркие подушки и ковер с геометричным узором, который «перекликается» с аналогичным керамогранитом в прихожей и в санузле, а также отделка стен ламинатом в прихожей. Изюминка интерьера - «невидимые» скрытые двери. Пространство квартиры визуально становится просторнее, и такие двери помогают сохранить целостность всего интерьера.