Современный интерьер этой квартиры просторный, уютный и комфортный.. Белые стены создают впечатление просторного, светлого интерьера. Тёплые зелёные тона и текстура дуба на покрытие пола создают комфорт, теплоту и уют. Яркие акценты, чёрные аксессуары добавляют настроение и контраст в этот интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
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