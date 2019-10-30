10 отличных идей для оформления комнаты без окон

Главная роль окна в интерьере — создание светлого и визуально просторного помещения благодаря естественному свету. Оно также дает доступ свежему воздуху и может стать даже декоративным элементом с яркой рамой или оригинальными шторами.

Сложно представить гостиную или спальню без окон? Тогда читайте про десять оригинальных способов стильно и без ущерба для интерьера оформить любую комнату без окон.

Использование светлых цветов и оттенков

Прежде всего нужно создать отделку из различных светлых цветов: белого, серого, бежевого и аналогичных. Ведь в лишенном окон помещении будет только искусственный свет, поэтому важно сделать облик комнаты максимально светлым. Это повлияет не только на восприятие интерьера (в темном помещении всегда не слишком комфортно находиться), но и визуально расширит площадь.

Фото: guiaparadecorar.com

Акцентный объект

Окно — один из центральных элементов отделки и интерьера, вокруг которого может выстраиваться все остальное: расположение мебели, установка светильников и многое другое. В интерьере комнаты без окон важно организовать другой акцентный объект, яркий и заметный. Им может стать большая картина, скульптура, камин или любой оригинальный предмет мебели.

Фото: interiordesign.net

Использование металлических и глянцевых предметов и поверхностей

В спальне или гостиной без окна, где дизайн не предполагает большого количества зеркал, лучше использовать глянцевые и металлические поверхности, зеркальную мебель. Они эффективно отражают свет и расширяют пространство комнаты благодаря отражениям.