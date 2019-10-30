10 отличных идей для оформления комнаты без окон

В одной из комнат вашего жилища нет окон? Не беда — мы научим, как правильно и красиво обустроить помещение без них.
Главная роль окна в интерьере — создание светлого и визуально просторного помещения благодаря естественному свету. Оно также дает доступ свежему воздуху и может стать даже декоративным элементом с яркой рамой или оригинальными шторами.
Сложно представить гостиную или спальню без окон? Тогда читайте про десять оригинальных способов стильно и без ущерба для интерьера оформить любую комнату без окон.
Использование светлых цветов и оттенков
Прежде всего нужно создать отделку из различных светлых цветов: белого, серого, бежевого и аналогичных. Ведь в лишенном окон помещении будет только искусственный свет, поэтому важно сделать облик комнаты максимально светлым. Это повлияет не только на восприятие интерьера (в темном помещении всегда не слишком комфортно находиться), но и визуально расширит площадь.
Акцентный объект
Окно — один из центральных элементов отделки и интерьера, вокруг которого может выстраиваться все остальное: расположение мебели, установка светильников и многое другое. В интерьере комнаты без окон важно организовать другой акцентный объект, яркий и заметный. Им может стать большая картина, скульптура, камин или любой оригинальный предмет мебели.
Использование металлических и глянцевых предметов и поверхностей
В спальне или гостиной без окна, где дизайн не предполагает большого количества зеркал, лучше использовать глянцевые и металлические поверхности, зеркальную мебель. Они эффективно отражают свет и расширяют пространство комнаты благодаря отражениям.
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Зеркальная имитация окна
Нет настоящего окна — можно сделать искусственное. Самый функциональный вариант: использовать зеркало, которое выглядит, как оконная рама. В результате одновременно получаем оригинально украшенный интерьер и полезный повседневный предмет.
Фальшокно из фотообоев
Другой удобный вариант заключается в наклеивании больших фотообоев с изображением окна — посмотрите, как натурально они выглядят в дизайне кухни без окна на фото ниже. Рисунок подбирайте исходя из стиля интерьера: это может быть провинциальная французская деревушка или мегаполис.
Большое потолочное фальшокно
Оригинальный аналог фотообоев на стену — имитация окна на потолке. Такое оформление избавит от ощущения, что вы живете в многоквартирном доме, ведь над головой всегда будет фальшокно с небом и ветками деревьев.
Нарисованное окно
Более творческое решение, отлично подходящее для детской комнаты без окна: самостоятельно нарисовать окно на стене или воспользоваться для этого услугами профессионалов. Плюс в том, что в этом случае можно выбрать любое стилевое исполнение рисунка, а за оконным стеклом изобразить оригинальный сюжет, который лучше всего подойдет для интерьера.
3D-имитация окна
Вместо традиционных фотообоев и рисунков можно использовать более современные 3D-имитации окна. Это создаст реалистичный эффект улицы за стеклом благодаря изменению картинки при просмотре с разных ракурсов.
Виртуальное окно
Инновационный и очень современный тип окна, который идеально впишется в интерьер в стиле хай-тек. Вместо стекол в раму вставлены качественные ЖК-экраны, которые транслируют анимированные сюжеты. Как правило, можно выбирать погоду, время суток и даже менять улицы и города.
Подсветка с имитацией естественного света
А как еще осветить комнату без окон в дополнение к искусственному свету? Если вы скучаете по естественному потоку солнечных лучей, организуйте их имитацию с помощью специальных светильников. Их тоже можно подобрать в виде оконной рамы.
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники