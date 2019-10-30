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10 отличных идей для оформления комнаты без окон


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В одной из комнат вашего жилища нет окон? Не беда — мы научим, как правильно и красиво обустроить помещение без них.

Содержание

Главная роль окна в интерьере — создание светлого и визуально просторного помещения благодаря естественному свету. Оно также дает доступ свежему воздуху и может стать даже декоративным элементом с яркой рамой или оригинальными шторами. 

Сложно представить гостиную или спальню без окон? Тогда читайте про десять оригинальных способов стильно и без ущерба для интерьера оформить любую комнату без окон.

Использование светлых цветов и оттенков

Прежде всего нужно создать отделку из различных светлых цветов: белого, серого, бежевого и аналогичных. Ведь в лишенном окон помещении будет только искусственный свет, поэтому важно сделать облик комнаты максимально светлым. Это повлияет не только на восприятие интерьера (в темном помещении всегда не слишком комфортно находиться), но и визуально расширит площадь

Фото № 1: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: guiaparadecorar.com

Акцентный объект

Окно — один из центральных элементов отделки и интерьера, вокруг которого может выстраиваться все остальное: расположение мебели, установка светильников и многое другое. В интерьере комнаты без окон важно организовать другой акцентный объект, яркий и заметный. Им может стать большая картина, скульптура, камин или любой оригинальный предмет мебели.

Фото № 2: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: interiordesign.net

Использование металлических и глянцевых предметов и поверхностей

В спальне или гостиной без окна, где дизайн не предполагает большого количества зеркал, лучше использовать глянцевые и металлические поверхности, зеркальную мебель. Они эффективно отражают свет и расширяют пространство комнаты благодаря отражениям. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: archidea.com.ua

Зеркальная имитация окна

Нет настоящего окна — можно сделать искусственное. Самый функциональный вариант: использовать зеркало, которое выглядит, как оконная рама. В результате одновременно получаем оригинально украшенный интерьер и полезный повседневный предмет.

Фото № 4: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: ercol.com

Фальшокно из фотообоев

Другой удобный вариант заключается в наклеивании больших фотообоев с изображением окна — посмотрите, как натурально они выглядят в дизайне кухни без окна на фото ниже. Рисунок подбирайте исходя из стиля интерьера: это может быть провинциальная французская деревушка или мегаполис.

Фото № 5: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: edremitguvennakliyat.com

Большое потолочное фальшокно

Оригинальный аналог фотообоев на стену — имитация окна на потолке. Такое оформление избавит от ощущения, что вы живете в многоквартирном доме, ведь над головой всегда будет фальшокно с небом и ветками деревьев.  

Фото № 6: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: beautyhome.ir

Нарисованное окно

Более творческое решение, отлично подходящее для детской комнаты без окна: самостоятельно нарисовать окно на стене или воспользоваться для этого услугами профессионалов. Плюс в том, что в этом случае можно выбрать любое стилевое исполнение рисунка, а за оконным стеклом изобразить оригинальный сюжет, который лучше всего подойдет для интерьера.

Фото № 7: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: ancu.me

3D-имитация окна

Вместо традиционных фотообоев и рисунков можно использовать более современные 3D-имитации окна. Это создаст реалистичный эффект улицы за стеклом благодаря изменению картинки при просмотре с разных ракурсов. 

Фото № 8: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: homepic.com.ua

Виртуальное окно

Инновационный и очень современный тип окна, который идеально впишется в интерьер в стиле хай-тек. Вместо стекол в раму вставлены качественные ЖК-экраны, которые транслируют анимированные сюжеты. Как правило, можно выбирать погоду, время суток и даже менять улицы и города.

Фото № 9: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: etk-fashion.com

Подсветка с имитацией естественного света

А как еще осветить комнату без окон в дополнение к искусственному свету? Если вы скучаете по естественному потоку солнечных лучей, организуйте их имитацию с помощью специальных светильников. Их тоже можно подобрать в виде оконной рамы.

Фото № 10: 10 отличных идей для оформления комнаты без оконФото: thefreepatriot.org

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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