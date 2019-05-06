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Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRooms


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Нужно добавить в помещение недостающее пространство, эффектно разделить функциональные зоны, замаскировать неровности стен или оживить интерьер новыми красками — все это под силу современным фотообоям, которые сегодня снова в моде.

При упоминании фотообоев на ум приходят ассоциации с аляповатыми и безвкусными изображениями осеннего леса, морских пляжей и березовых рощ на стенах советских квартир. Тогда действительно и фото на обоях оставляло желать лучшего, и наклеить их стык в стык было практически невозможно из-за некачественной бумаги. Неудивительно, что те, кто имел неудачный опыт с фотообоями в былые времена, считают их пережитком прошлого и наотрез отказываются видеть в своих жилищах. А зря! Современные модели не имеют ничего общего с советскими — их дизайн кардинально изменился, а функциональный спектр максимально расширился. В руках опытных дизайнеров они стали эффектным инструментом, способным решить многие интерьерные задачи.

Сегодня мы рассказываем, как с помощью фотообоев преобразить интерьер — возможно, теперь вы измените свое отношение к этому декоративному материалу.

Выбираем фотообои

Да, фотообои — это не картина, которую можно перевесить. Поэтому половина успеха их использования в интерьере заключается в правильном выборе, который должен основываться как на вашем собственном эстетическом восприятии, так и на архитектурных особенностях помещения. Если при взгляде на изображенный сюжет вы ощущаете воодушевление или умиротворение — это хорошо, но если цвета понравившегося изображения будут перекликаться с другими элементами интерьера — еще лучше.

Учитывайте, что холодная цветовая гамма визуально расширяет пространство, теплая — слегка сжимает. Однако это не значит, что обои в желтых тонах не подойдут для маленьких комнат — ведь в желтой палитре есть масса прохладных оттенков, например соломенные или палевые, которые гарантированно создадут эффектную иллюзию простора.

Подбирая цветовое оформление фотообоев, также примите во внимание расположение помещения. Окна выходят на южную сторону — насыщенные оттенки на стене потушат слепящий свет, заливающий комнату. Если на северную — тут больше подойдут варианты в светлых тонах из желтой, бежевой или золотой палитры. Они наполнят интерьер недостающими солнечными лучами.


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Раздвигаем стены

При оформлении скромных по площади помещений фотообои с перспективой станут находкой. Прекрасно справятся с расширением пространства изображения уходящих вдаль тропинок и улиц — с ними комната увеличивается в размерах прямо на глазах. Причем абсолютно не важно, где вы будете использовать такой дизайнерский прием: «перспективные» фотообои уместны в спальне, гостиной, на кухне и даже в санузле.

Фото № 1: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: canfm.org

Поднимаем потолки

В вашей спальне или гостиной настолько низкие потолки, что буквально давят на голову? Приподнимите их фотообоями с вертикальными полосами и рисунками. Высокие деревья, небоскребы или шпили, уходящие в небо, отлично справятся с задачей.

Фото № 2: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: muralswallpaper.com

Скрываем дефекты

Проблема неровных стен и углов знакома многим, так как такие архитектурные дефекты встречаются даже в новостройках. И тут на помощь тоже придут фотообои. Для маскировки дефектов идеальным вариантом станут модели с холстовой текстурой, рисунок которых имитирует интересную отделку (клинкерного кирпича, декоративной штукатурки), или 3D-фотообои с реалистичным объемным изображением.

Фото № 3: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: dhgate.com

Подчеркиваем стиль

Интерьер стилизуют чаще всего предметами мебели и декором. А почему бы эту функцию не переложить на фотообои? Так и пространство не придется захламлять лишними деталями, и тематическая тематика дизайна будет подчеркнута. Для интерьеров в стиле хай-тек или модернизм подойдут изображения вечерних улиц или небоскребов, экспрессию поп-арта поддержат коллажи из ярких постеров или изображения звезд, элегантность и респектабельность классической стилистики усилят фотообои с изображением картины.

Фото № 4: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: archzine.fr

Зонируем пространство

У вас квартира-студия или несколько комнат объединены? Простейший способ визуально разделить их — оформить стены фотообоями. Определитесь с границами функциональных зон и подберите по размеру нужный вариант с рисунком, соответствующим общей интерьерной тематике и назначению комнаты. Только учтите: фотообои в интерьере не изюминка, а большой изюм, который нельзя дополнять декоративными штучками, иначе эффекта перегруженности пространства не избежать.

Фото № 5: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: deskgram.net

Разбавляем монохром

Если интерьер оформлен в спокойной и нейтральной цветовой гамме, на фоне которой в комнате витает скучная атмосфера, фотообои быстро оживят ее и наполнят нужной динамикой. Главное — не перестараться: независимо от того, выберете вы модели с геометрическими изображениями, абстракцией или красивым лесным пейзажем, используйте их только на одной стене.

Фото № 6: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: bimago.co.uk

Маскируем глухие стены

Вы мечтаете о балконе в спальне или об окне в ванной, но вместо них по утрам и вечерам созерцаете глухие стены? Проблему решат фотообои. Согласитесь, в спальне с реалистичным пейзажем, морским пляжем, декоративным окном в парк или сад гораздо приятнее просыпаться. 

Фото № 7: Как фотообои могут преобразить интерьер квартиры: мнение ReRoomsФото: besthqwallpapers.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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