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Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьера


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Хотите сделать свое жилище современным и очень функциональным? Мы покажем, как этого достичь. Даем десять полезных советов по обустройству квартиры в стиле хай-тек.

Содержание

Стиль хай-тек в интерьере сформировался в восьмидесятые и сейчас очень популярен. Связано это с бурным прогрессом: для стиля характерно использование самых современных и технологичных предметов, которые сейчас появляются и трансформируются все быстрее и быстрее. 

Но «умная» техника не единственная черта хай-тека. Важно использовать современные отделочные материалы, функциональную комфортную мебель, грамотно организовывать пространство. Потому что стиль своей главной целью ставит создание максимального комфорта в жизни, который как раз и обеспечивается всем новым и актуальным.

Сегодня мы даем десять полезных советов, которые помогут оформить жилище в этом популярном дизайне.

1. Создайте сдержанную палитру

Хай-тек — строгий и утонченный, он не любит пестроты и теплого домашнего уюта. Поэтому в отделке следует применять холодные сдержанные оттенки: белый, серый, черный. А разбавлять их можно бежевыми, коричневыми, желтоватыми тонами. Обязателен также цвет металлик, традиционный для стиля.

Фото № 1: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: ramcet.com

2. Используйте только один яркий цвет

Для стиля не характерна обширная пестрая палитра и контрастные цветовые комбинации. Если хотите внести в оформление комнаты яркий акцент, помните — он должен быть один. Например, в виде зеленого ковра и стены, как на фото ниже.

 Фото № 2: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: vostrovs.ru

3. В качестве материалов выбирайте стекло, пластик, металл

Простые пластиковые предметы, легкие стеклянные перегородки, металлические поверхности и фурнитура, а также много глянца — все это делает стиль хай-тек максимально узнаваемым. Квартира благодаря этим материалам станет выглядеть изящнее и визуально больше. 

Фото № 3: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: cotton-garden.com

4. Для отделки стен используйте обычную краску

Светлая матовая краска — самый популярный вариант для оформления стен. Ниже на фото ремонта в стиле хай-тек видно, как окрашенные стены белого цвета визуально расширяют пространство гостиной. Реже для отделки применяют обои под покраску, искусственный камень или плитку. Важно, чтобы поверхность была идеально гладкой — хай-тек любит прямые линии и не терпит неровных стен.

Фото № 4: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: ondiseno.com

5. Выберите пол по вкусу

А вот здесь ограничений почти никаких. Подойдет ламинат, линолеум, керамическая или виниловая плитка и даже наливной глянцевый пол. Главное, чтобы напольное покрытие было строгим, без фактурного рисунка и подходило под основную палитру по цвету. 

Фото № 5: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: bestdesignideas.com

6. Поставьте функциональную мебель

Дизайн квартиры в стиле хай-тек требует практичной мебели для ежедневного комфорта: корпусной, раздвижной и трансформируемой. Сюда отлично впишутся и модные современные предметы: пластиковые прозрачные стулья, электрокамин или подвесная кровать без ножек. Текстильная мебель (диваны и кресла) тоже уместна, но она должна быть матовой, без изысков и со строгими геометрическими формами.

Фото № 6: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: ryan-doherty.com

7. Не забудьте про современную технику

Это главная визитная карточка стиля. В интерьере кухни разместите множество встроенных бытовых приборов разного назначения, в гостиной — игровые приставки и большой плазменный телевизор, можно даже не один. Идеально для хай-тека подойдет мебель со встроенными сенсорными экранами и другими техническими новшествами.

Фото № 7: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: berthony.me

8. Организуйте скрытые системы хранения

Открытые полки в интерьере хай-тек нужны преимущественно для декоративных предметов. Для хранения остальных вещей используйте закрытые шкафы — причем такие, которые сливаются со стеной и не выдают себя. Это помогает разгрузить пространство и сделать интерьер более легким и свободным. 

Фото № 8: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: medium.com

9. Дайте доступ свету — его нужно много

Общие люстры для хай-тека не подойдут. Лучше используйте отдельные светильники и лампы направленного света — они помогут зонировать помещение и выделить его центральные участки. Делая ремонт, помните о том, что источники света в стиле хай-тек часто размещаются не только в стенах и потолке, а даже в полу. А еще — в предметах мебели. Чем разнообразнее будет освещение, тем лучше. И не забывайте про естественный свет!

Фото № 9: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: aleksandarkaradare.com

10. Декор тоже нужен современный

Урбанистические картины и плакаты, цифровые часы, электрический камин — лучшие украшения для хай-тека. Будет уместен и однотонный светлый ковер с длинным ворсом. Декор поможет также разбавить строгость линий: для этого используйте предметы с плавными формами из стекла, металла, керамики. При выборе необычных минималистичных горшков в интерьер впишутся даже растения, но их не должно быть много.

 Фото № 10: Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьераФото: tremontgrand.com

#Интерьер#стиль хай-тек#советы
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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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