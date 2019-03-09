Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьера

Хотите сделать свое жилище современным и очень функциональным? Мы покажем, как этого достичь. Даем десять полезных советов по обустройству квартиры в стиле хай-тек.
- 1. Создайте сдержанную палитру
- 2. Используйте только один яркий цвет
- 3. В качестве материалов выбирайте стекло, пластик, металл
- 4. Для отделки стен используйте обычную краску
- 5. Выберите пол по вкусу
- 6. Поставьте функциональную мебель
- 7. Не забудьте про современную технику
- 8. Организуйте скрытые системы хранения
- 9. Дайте доступ свету — его нужно много
- 10. Декор тоже нужен современный
Стиль хай-тек в интерьере сформировался в восьмидесятые и сейчас очень популярен. Связано это с бурным прогрессом: для стиля характерно использование самых современных и технологичных предметов, которые сейчас появляются и трансформируются все быстрее и быстрее.
Но «умная» техника не единственная черта хай-тека. Важно использовать современные отделочные материалы, функциональную комфортную мебель, грамотно организовывать пространство. Потому что стиль своей главной целью ставит создание максимального комфорта в жизни, который как раз и обеспечивается всем новым и актуальным.
Сегодня мы даем десять полезных советов, которые помогут оформить жилище в этом популярном дизайне.
1. Создайте сдержанную палитру
Хай-тек — строгий и утонченный, он не любит пестроты и теплого домашнего уюта. Поэтому в отделке следует применять холодные сдержанные оттенки: белый, серый, черный. А разбавлять их можно бежевыми, коричневыми, желтоватыми тонами. Обязателен также цвет металлик, традиционный для стиля.
2. Используйте только один яркий цвет
Для стиля не характерна обширная пестрая палитра и контрастные цветовые комбинации. Если хотите внести в оформление комнаты яркий акцент, помните — он должен быть один. Например, в виде зеленого ковра и стены, как на фото ниже.
3. В качестве материалов выбирайте стекло, пластик, металл
Простые пластиковые предметы, легкие стеклянные перегородки, металлические поверхности и фурнитура, а также много глянца — все это делает стиль хай-тек максимально узнаваемым. Квартира благодаря этим материалам станет выглядеть изящнее и визуально больше.
4. Для отделки стен используйте обычную краску
Светлая матовая краска — самый популярный вариант для оформления стен. Ниже на фото ремонта в стиле хай-тек видно, как окрашенные стены белого цвета визуально расширяют пространство гостиной. Реже для отделки применяют обои под покраску, искусственный камень или плитку. Важно, чтобы поверхность была идеально гладкой — хай-тек любит прямые линии и не терпит неровных стен.
5. Выберите пол по вкусу
А вот здесь ограничений почти никаких. Подойдет ламинат, линолеум, керамическая или виниловая плитка и даже наливной глянцевый пол. Главное, чтобы напольное покрытие было строгим, без фактурного рисунка и подходило под основную палитру по цвету.
6. Поставьте функциональную мебель
Дизайн квартиры в стиле хай-тек требует практичной мебели для ежедневного комфорта: корпусной, раздвижной и трансформируемой. Сюда отлично впишутся и модные современные предметы: пластиковые прозрачные стулья, электрокамин или подвесная кровать без ножек. Текстильная мебель (диваны и кресла) тоже уместна, но она должна быть матовой, без изысков и со строгими геометрическими формами.
7. Не забудьте про современную технику
Это главная визитная карточка стиля. В интерьере кухни разместите множество встроенных бытовых приборов разного назначения, в гостиной — игровые приставки и большой плазменный телевизор, можно даже не один. Идеально для хай-тека подойдет мебель со встроенными сенсорными экранами и другими техническими новшествами.
8. Организуйте скрытые системы хранения
Открытые полки в интерьере хай-тек нужны преимущественно для декоративных предметов. Для хранения остальных вещей используйте закрытые шкафы — причем такие, которые сливаются со стеной и не выдают себя. Это помогает разгрузить пространство и сделать интерьер более легким и свободным.
9. Дайте доступ свету — его нужно много
Общие люстры для хай-тека не подойдут. Лучше используйте отдельные светильники и лампы направленного света — они помогут зонировать помещение и выделить его центральные участки. Делая ремонт, помните о том, что источники света в стиле хай-тек часто размещаются не только в стенах и потолке, а даже в полу. А еще — в предметах мебели. Чем разнообразнее будет освещение, тем лучше. И не забывайте про естественный свет!
10. Декор тоже нужен современный
Урбанистические картины и плакаты, цифровые часы, электрический камин — лучшие украшения для хай-тека. Будет уместен и однотонный светлый ковер с длинным ворсом. Декор поможет также разбавить строгость линий: для этого используйте предметы с плавными формами из стекла, металла, керамики. При выборе необычных минималистичных горшков в интерьер впишутся даже растения, но их не должно быть много.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники