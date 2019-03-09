Хай-тек: 10 советов по обустройству интерьера

Хотите сделать свое жилище современным и очень функциональным? Мы покажем, как этого достичь. Даем десять полезных советов по обустройству квартиры в стиле хай-тек.

Стиль хай-тек в интерьере сформировался в восьмидесятые и сейчас очень популярен. Связано это с бурным прогрессом: для стиля характерно использование самых современных и технологичных предметов, которые сейчас появляются и трансформируются все быстрее и быстрее.

Но «умная» техника не единственная черта хай-тека. Важно использовать современные отделочные материалы, функциональную комфортную мебель, грамотно организовывать пространство. Потому что стиль своей главной целью ставит создание максимального комфорта в жизни, который как раз и обеспечивается всем новым и актуальным.

Сегодня мы даем десять полезных советов, которые помогут оформить жилище в этом популярном дизайне.

1. Создайте сдержанную палитру

Хай-тек — строгий и утонченный, он не любит пестроты и теплого домашнего уюта. Поэтому в отделке следует применять холодные сдержанные оттенки: белый, серый, черный. А разбавлять их можно бежевыми, коричневыми, желтоватыми тонами. Обязателен также цвет металлик, традиционный для стиля.

Фото: ramcet.com

2. Используйте только один яркий цвет

Для стиля не характерна обширная пестрая палитра и контрастные цветовые комбинации. Если хотите внести в оформление комнаты яркий акцент, помните — он должен быть один. Например, в виде зеленого ковра и стены, как на фото ниже.

Фото: vostrovs.ru

3. В качестве материалов выбирайте стекло, пластик, металл

Простые пластиковые предметы, легкие стеклянные перегородки, металлические поверхности и фурнитура, а также много глянца — все это делает стиль хай-тек максимально узнаваемым. Квартира благодаря этим материалам станет выглядеть изящнее и визуально больше.

Фото: cotton-garden.com

4. Для отделки стен используйте обычную краску

Светлая матовая краска — самый популярный вариант для оформления стен. Ниже на фото ремонта в стиле хай-тек видно, как окрашенные стены белого цвета визуально расширяют пространство гостиной. Реже для отделки применяют обои под покраску, искусственный камень или плитку. Важно, чтобы поверхность была идеально гладкой — хай-тек любит прямые линии и не терпит неровных стен.

Фото: ondiseno.com

5. Выберите пол по вкусу

А вот здесь ограничений почти никаких. Подойдет ламинат, линолеум, керамическая или виниловая плитка и даже наливной глянцевый пол. Главное, чтобы напольное покрытие было строгим, без фактурного рисунка и подходило под основную палитру по цвету.

Фото: bestdesignideas.com

6. Поставьте функциональную мебель

Дизайн квартиры в стиле хай-тек требует практичной мебели для ежедневного комфорта: корпусной, раздвижной и трансформируемой. Сюда отлично впишутся и модные современные предметы: пластиковые прозрачные стулья, электрокамин или подвесная кровать без ножек. Текстильная мебель (диваны и кресла) тоже уместна, но она должна быть матовой, без изысков и со строгими геометрическими формами.

Фото: ryan-doherty.com

7. Не забудьте про современную технику

Это главная визитная карточка стиля. В интерьере кухни разместите множество встроенных бытовых приборов разного назначения, в гостиной — игровые приставки и большой плазменный телевизор, можно даже не один. Идеально для хай-тека подойдет мебель со встроенными сенсорными экранами и другими техническими новшествами.

Фото: berthony.me

8. Организуйте скрытые системы хранения

Открытые полки в интерьере хай-тек нужны преимущественно для декоративных предметов. Для хранения остальных вещей используйте закрытые шкафы — причем такие, которые сливаются со стеной и не выдают себя. Это помогает разгрузить пространство и сделать интерьер более легким и свободным.

Фото: medium.com

9. Дайте доступ свету — его нужно много

Общие люстры для хай-тека не подойдут. Лучше используйте отдельные светильники и лампы направленного света — они помогут зонировать помещение и выделить его центральные участки. Делая ремонт, помните о том, что источники света в стиле хай-тек часто размещаются не только в стенах и потолке, а даже в полу. А еще — в предметах мебели. Чем разнообразнее будет освещение, тем лучше. И не забывайте про естественный свет!

Фото: aleksandarkaradare.com

10. Декор тоже нужен современный

Урбанистические картины и плакаты, цифровые часы, электрический камин — лучшие украшения для хай-тека. Будет уместен и однотонный светлый ковер с длинным ворсом. Декор поможет также разбавить строгость линий: для этого используйте предметы с плавными формами из стекла, металла, керамики. При выборе необычных минималистичных горшков в интерьер впишутся даже растения, но их не должно быть много.

Фото: tremontgrand.com