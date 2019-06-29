Балдахин над кроватью: 20 примеров красивого оформления

Что такое балдахин? Его можно назвать своеобразными шторами для кровати, которые образуют нарядный навес над спальным местом и преображают его дизайн. Такая кровать будет выглядеть роскошной, создаст впечатление, что вы переместились из городской квартиры в настоящий восточный дворец.

Однако балдахин над кроватью — это не только декоративное украшение, у него есть и полезные функциональные стороны. Первая и самая важная: закрытый балдахин предохранит спальное место от пыли, сквозняков и лишнего света. Под таким навесом комфортный сон обеспечен вам даже днем, под прямыми солнечными лучами. Занавески над кроватью также помогут избежать посторонних взглядов — это особенно актуально для квартир-студий и лофтов, где кровать расположена в общей комнате, а не в отдельном закрытом помещении.

Фото: luxuryfurnituremr.com

Ниже показываем самые красивые фото балдахинов в домашних интерьерах разных стилей и рассказываем, каких разновидностей они бывают.

Виды балдахинов для кровати

Можно выделить три основные конструкции таких тканевых навесов: на опорах, на карнизе и в виде купола. Каждая из них отличается характером крепления и размещения над кроватью, имеет индивидуальную форму и размер. Рассмотрим каждый вид подробно.

Балдахин на поддерживающих опорах

Один из самых популярных и распространенных видов. Располагаются такие шторы над кроватью на специальных опорах, которые крепятся к каркасу самой кровати. Между столбами устанавливают круглые или квадратные горизонтальные балки, на которые и вешают сам балдахин.

Фото: bedroomfurniture.club

Его можно просто перекинуть через балки или разместить на подвижных кольцах, чтобы закрывать и открывать подобно шторам на окнах. Сама конструкция может быть сделана из разных материалов: металла, дерева и даже пластика. Выбор зависит от стиля интерьера и материалов самой кровати.

Балдахин в виде купола

Более изящный тип балдахина, который крепится на карнизе в виде круглого кольца или прямоугольника и монтируется на потолок или на стену за кроватью на комфортной высоте. Ткань под углом спадает на боковые стороны кровати и образует над ней красивый миниатюрный шатер. Плюс такой конструкции: необязательно ставить в спальню громоздкую кровать с занавесками на высоких опорах по углам.

Фото: houseofdream.com.ua

Балдахин-купол позволяет использовать обычную классическую кровать. Он также выглядит более воздушным и легким, благодаря чему занимает гораздо меньше пространства в комнате. Правда, такой балдахин не обеспечивает полного занавешивания всей кровати, особенно при настенном креплении, — он предназначен в большей степени для декорирования спального места.

Балдахин на потолочном карнизе

Универсальный вариант балдахина, который позволяет завесить всю кровать и при этом визуально совсем не утяжеляет пространство спальни. Секрет в том, что навес над кроватью крепится непосредственно к потолку — при помощи встроенного карниза на реях. Это позволяет не устанавливать вспомогательные конструкции в виде опор или внешних карнизов.