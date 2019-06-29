Балдахин над кроватью: 20 примеров красивого оформления

Балдахин — не только красивый декоративный элемент, но и функциональный и полезный предмет интерьера. Подробно рассказываем о его особенностях и видах.
Что такое балдахин? Его можно назвать своеобразными шторами для кровати, которые образуют нарядный навес над спальным местом и преображают его дизайн. Такая кровать будет выглядеть роскошной, создаст впечатление, что вы переместились из городской квартиры в настоящий восточный дворец.
Однако балдахин над кроватью — это не только декоративное украшение, у него есть и полезные функциональные стороны. Первая и самая важная: закрытый балдахин предохранит спальное место от пыли, сквозняков и лишнего света. Под таким навесом комфортный сон обеспечен вам даже днем, под прямыми солнечными лучами. Занавески над кроватью также помогут избежать посторонних взглядов — это особенно актуально для квартир-студий и лофтов, где кровать расположена в общей комнате, а не в отдельном закрытом помещении.
Ниже показываем самые красивые фото балдахинов в домашних интерьерах разных стилей и рассказываем, каких разновидностей они бывают.
Виды балдахинов для кровати
Можно выделить три основные конструкции таких тканевых навесов: на опорах, на карнизе и в виде купола. Каждая из них отличается характером крепления и размещения над кроватью, имеет индивидуальную форму и размер. Рассмотрим каждый вид подробно.
Балдахин на поддерживающих опорах
Один из самых популярных и распространенных видов. Располагаются такие шторы над кроватью на специальных опорах, которые крепятся к каркасу самой кровати. Между столбами устанавливают круглые или квадратные горизонтальные балки, на которые и вешают сам балдахин.
Его можно просто перекинуть через балки или разместить на подвижных кольцах, чтобы закрывать и открывать подобно шторам на окнах. Сама конструкция может быть сделана из разных материалов: металла, дерева и даже пластика. Выбор зависит от стиля интерьера и материалов самой кровати.
Балдахин в виде купола
Более изящный тип балдахина, который крепится на карнизе в виде круглого кольца или прямоугольника и монтируется на потолок или на стену за кроватью на комфортной высоте. Ткань под углом спадает на боковые стороны кровати и образует над ней красивый миниатюрный шатер. Плюс такой конструкции: необязательно ставить в спальню громоздкую кровать с занавесками на высоких опорах по углам.
Балдахин-купол позволяет использовать обычную классическую кровать. Он также выглядит более воздушным и легким, благодаря чему занимает гораздо меньше пространства в комнате. Правда, такой балдахин не обеспечивает полного занавешивания всей кровати, особенно при настенном креплении, — он предназначен в большей степени для декорирования спального места.
Балдахин на потолочном карнизе
Универсальный вариант балдахина, который позволяет завесить всю кровать и при этом визуально совсем не утяжеляет пространство спальни. Секрет в том, что навес над кроватью крепится непосредственно к потолку — при помощи встроенного карниза на реях. Это позволяет не устанавливать вспомогательные конструкции в виде опор или внешних карнизов.
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Расположить рейки встроенного карниза можно на любой ширине друг от друга — это позволяет при необходимости закрыть кровать тканевым балдахином со всех сторон. Такой вариант выглядит наиболее стильным и отлично подойдет для современных минималистичных интерьеров.
Применение балдахинов в интерьере спален разной стилистики
Переходим к главному вопросу: какой тип балдахина лучше подойдет тому или иному стилю интерьера? Приводим примеры самых популярных оформлений спальни со шторами над кроватью.
Для стилей прованс или кантри характерны легкие полупрозрачные материи, которые не полностью закрывают кровать, — в комнате должно остаться много свободного пространства и света. Оптимальным вариантом конструкции будет купольная, самая изящная из всех.
Восточный стиль предполагает использование пестрых цветных полотен в тон цветовой палитре комнаты. Шторы над кроватью в спальне с восточным дизайном могут быть полупрозрачными или из тяжелой плотной ткани с различными узорами. Оптимальная конструкция — каркасная, на опорах вокруг кровати, чтобы балдахин выглядел максимально пышным и большим.
В классических стилях — английском, французском — в спальне устанавливаются кровати с роскошными изголовьями и изящными резными каркасами. Кровать делает интерьер более богатым и благородным, ее не следует сильно огораживать балдахином. Поэтому чаще всего в таких спальнях используют настенные купольные навесы, не закрывающие кровать и выполняющие чисто декоративные функции.
Интерьер в стиле лофт тоже может быть украшен кроватью со шторами — фото выше показывают, как реализовать такое решение в просторном индустриальном пространстве. Лучше использовать цельную кровать с опорами и каркасом из дерева или металла. А в качестве материи вешать легкую полупрозрачную ткань светлых тонов — она сделает комнату воздушнее, просторнее и при этом не будет акцентировать на себе много внимания.
Балдахины для детских кроватей
Балдахин на взрослую кровать — красивое и функциональное интерьерное решение, привычное для многих людей. А как насчет детских кроватей?
Например, над кроваткой младенца балдахин будет не менее полезен: он спрячет малыша от сквозняков и организует приглушенный свет для комфортного сна. И конечно же, украсит детскую комнату в качестве декора.
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Для детей детсадовского и школьного возраста шторы над кроватью в спальне станут настоящим игровым пространством. Поэтому можно приобрести для ребенка спальное место с оригинальным балдахином, например в виде яркой туристической палатки, как на фото ниже.
Текстильный балдахин в комнате подростка — тоже распространенный вариант, но только если речь идет о комнате девочки. Для односпальной кровати можно подобрать более компактный и современный вариант занавески.
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