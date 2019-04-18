Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRooms

Почему вытяжки для кухни играют большую роль в создании интерьера? Во-первых, это один из самых заметных элементов в помещении, поэтому нужно уделить внимание ее дизайну и эстетическим качествам. Во-вторых, вытяжка вентилирует кухню и тем самым защищает ее от запахов, пятен на отделке и других проблем. Иными словами, сохраняет достойный вид всего интерьера в целом.

Сегодня мы покажем основные виды вытяжек для кухни и объясним, как правильно выбрать подходящую.

Виды вытяжек

Каждый тип вытяжки имеет свои конструктивные и другие особенности, важные для кухонного интерьера. Подробно разбираемся в них ниже.

Купольная

Купольная конструкция — это классика среди кухонных вытяжек, самый популярный их вид. Название обусловлено внешним видом: вытяжка с расширяющимся книзу воздуховодом визуально похожа на купол. Благодаря плавным линиям такая вытяжка сгладит интерьер кухни с прямыми линиями и острыми углами шкафов.

Можно выбрать вариант с потолочным или настенным выходом трубы. Расположение на стене экономит место и позволяет использовать потолок над вытяжкой для освещения или других целей.

Фото: da.interiorsdesign.info

Наклонная

Такие вытяжки крепятся к стене и представляют собой наклоненную плоскую пластину, чаще всего тонкую и изящную. Главный декоративный плюс этого вида — полностью спрятанные детали, которые прикрыты декоративными панелями, как на нижнем фото наклонной вытяжки в интерьере кухни.

Фото: tr.decorexpro.com

Т-образная

Это прямоугольная вытяжка в форме перевернутой буквы «т» со строгой геометрической формой. Она отлично впишется в минималистичную современную кухню. Большой плюс т-образной вытяжки — абсолютно ровная поверхность, на которую можно водрузить посуду или дополнительный декор в виде цветка или статуэтки.

Фото: referralinstituteaz.com

Встроенная

Встроенная вытяжка, как на фото ниже, подойдет для небольшой кухни, где не помешает дополнительный шкафчик для хранения над решеткой. Такая вытяжка — компактная, аккуратная и стильная. Она не будет выполнять роль заметного декоративного украшения, однако поможет грамотно и практично использовать пространство кухни. ltr">Почему вытяжки для кухни играют большую роль в создании интерьера? Во-первых, это один из самых заметных элементов в помещении, поэтому нужно уделить внимание ее дизайну и эстетическим качествам. Во-вторых, вытяжка вентилирует кухню и тем самым защищает ее от запахов, пятен на отделке и других проблем. Иными словами, сохраняет достойный вид всего интерьера в целом.

Сегодня мы покажем основные виды вытяжек для кухни и объясним, как правильно выбрать подходящую.

Виды вытяжек

Каждый тип вытяжки имеет свои конструктивные и другие особенности, важные для кухонного интерьера. Подробно разбираемся в них ниже.

Купольная

Купольная конструкция — это классика среди кухонных вытяжек, самый популярный их вид. Название обусловлено внешним видом: вытяжка с расширяющимся книзу воздуховодом визуально похожа на купол. Благодаря плавным линиям такая вытяжка сгладит интерьер кухни с прямыми линиями и острыми углами шкафов.

Можно выбрать вариант с потолочным или настенным выходом трубы. Расположение на стене экономит место и позволяет использовать потолок над вытяжкой для освещения или других целей.

Фото: da.interiorsdesign.info

Наклонная

Такие вытяжки крепятся к стене и представляют собой наклоненную плоскую пластину, чаще всего тонкую и изящную. Главный декоративный плюс этого вида — полностью спрятанные детали, которые прикрыты декоративными панелями, как на нижнем фото наклонной вытяжки в интерьере кухни.

Фото: tr.decorexpro.com

Т-образная

Это прямоугольная вытяжка в форме перевернутой буквы «т» со строгой геометрической формой. Она отлично впишется в минималистичную современную кухню. Большой плюс т-образной вытяжки — абсолютно ровная поверхность, на которую можно водрузить посуду или дополнительный декор в виде цветка или статуэтки.

Фото: referralinstituteaz.com

Встроенная

Встроенная вытяжка, как на фото ниже, подойдет для небольшой кухни, где не помешает дополнительный шкафчик для хранения над решеткой. Такая вытяжка — компактная, аккуратная и стильная. Она не будет выполнять роль заметного декоративного украшения, однако поможет грамотно и практично использовать пространство кухни.