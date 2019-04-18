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Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRooms


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Вытяжка над плитой — не просто функциональная и полезная техника, но и важная часть кухонного интерьера. Рассказываем, какими бывают вытяжки и помогаем выбрать лучшую для вас.

Содержание

Почему вытяжки для кухни играют большую роль в создании интерьера? Во-первых, это один из самых заметных элементов в помещении, поэтому нужно уделить внимание ее дизайну и эстетическим качествам. Во-вторых, вытяжка вентилирует кухню и тем самым защищает ее от запахов, пятен на отделке и других проблем. Иными словами, сохраняет достойный вид всего интерьера в целом.

Сегодня мы покажем основные виды вытяжек для кухни и объясним, как правильно выбрать подходящую.

Виды вытяжек

Каждый тип вытяжки имеет свои конструктивные и другие особенности, важные для кухонного интерьера. Подробно разбираемся в них ниже.

Купольная

Купольная конструкция — это классика среди кухонных вытяжек, самый популярный их вид. Название обусловлено внешним видом: вытяжка с расширяющимся книзу воздуховодом визуально похожа на купол. Благодаря плавным линиям такая вытяжка сгладит интерьер кухни с прямыми линиями и острыми углами шкафов. 

Можно выбрать вариант с потолочным или настенным выходом трубы. Расположение на стене экономит место и позволяет использовать потолок над вытяжкой для освещения или других целей.

Фото № 1: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: da.interiorsdesign.info

Наклонная

Такие вытяжки крепятся к стене и представляют собой наклоненную плоскую пластину, чаще всего тонкую и изящную. Главный декоративный плюс этого вида — полностью спрятанные детали, которые прикрыты декоративными панелями, как на нижнем фото наклонной вытяжки в интерьере кухни. 

Фото № 2: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: tr.decorexpro.com

Т-образная

Это прямоугольная вытяжка в форме перевернутой буквы «т» со строгой геометрической формой. Она отлично впишется в минималистичную современную кухню. Большой плюс т-образной вытяжки — абсолютно ровная поверхность, на которую можно водрузить посуду или дополнительный декор в виде цветка или статуэтки. 

Фото № 3: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: referralinstituteaz.com

Встроенная

Встроенная вытяжка, как на фото ниже, подойдет для небольшой кухни, где не помешает дополнительный шкафчик для хранения над решеткой. Такая вытяжка — компактная, аккуратная и стильная. Она не будет выполнять роль заметного декоративного украшения, однако поможет грамотно и практично использовать пространство кухни. ltr">Почему вытяжки для кухни играют большую роль в создании интерьера? Во-первых, это один из самых заметных элементов в помещении, поэтому нужно уделить внимание ее дизайну и эстетическим качествам. Во-вторых, вытяжка вентилирует кухню и тем самым защищает ее от запахов, пятен на отделке и других проблем. Иными словами, сохраняет достойный вид всего интерьера в целом.

Сегодня мы покажем основные виды вытяжек для кухни и объясним, как правильно выбрать подходящую.

Виды вытяжек

Каждый тип вытяжки имеет свои конструктивные и другие особенности, важные для кухонного интерьера. Подробно разбираемся в них ниже.

Купольная

Купольная конструкция — это классика среди кухонных вытяжек, самый популярный их вид. Название обусловлено внешним видом: вытяжка с расширяющимся книзу воздуховодом визуально похожа на купол. Благодаря плавным линиям такая вытяжка сгладит интерьер кухни с прямыми линиями и острыми углами шкафов. 

Можно выбрать вариант с потолочным или настенным выходом трубы. Расположение на стене экономит место и позволяет использовать потолок над вытяжкой для освещения или других целей.

Фото № 1: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: da.interiorsdesign.info

Наклонная

Такие вытяжки крепятся к стене и представляют собой наклоненную плоскую пластину, чаще всего тонкую и изящную. Главный декоративный плюс этого вида — полностью спрятанные детали, которые прикрыты декоративными панелями, как на нижнем фото наклонной вытяжки в интерьере кухни. 

Фото № 2: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: tr.decorexpro.com

Т-образная

Это прямоугольная вытяжка в форме перевернутой буквы «т» со строгой геометрической формой. Она отлично впишется в минималистичную современную кухню. Большой плюс т-образной вытяжки — абсолютно ровная поверхность, на которую можно водрузить посуду или дополнительный декор в виде цветка или статуэтки. 

Фото № 3: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: referralinstituteaz.com

Встроенная

Встроенная вытяжка, как на фото ниже, подойдет для небольшой кухни, где не помешает дополнительный шкафчик для хранения над решеткой. Такая вытяжка — компактная, аккуратная и стильная. Она не будет выполнять роль заметного декоративного украшения, однако поможет грамотно и практично использовать пространство кухни. 

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Фото № 4: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: krona-steel.com

Островная

Самый громоздкий тип кухонных вытяжек. Труба крепится только к потолку и имеет большой размер, как и основание — оно может быть вытянутым в длину. Такая конструкция обусловлена тем, что островная вытяжка располагается по центру кухни, над островом или стойкой с плитой. Хотя современные островные вытяжки для кухни островного типа могут быть и более компактными или с прозрачным стеклом вокруг решетки, которое визуально уменьшает их размер. 

Фото № 5: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: bellezaroom.com

Выбираем цвет и стиль

Прежде всего стоит приблизить облик вытяжки к общему интерьеру кухни. Например, если гарнитур и остальная мебель выполнены из дерева, украсьте вытяжку деревянными панелями и элементами того же цвета.

Фото № 6: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: elikor.com

Для получения органичного и сдержанного интерьера цвет вытяжки не нужно делать контрастным. Если у вас белая кухня, сделайте вытяжку похожей по тону, например бежевой — это визуально выделит ее на основном фоне, но при этом не сделает слишком ярким пятном. 

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Фото № 7: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: fi.moda-l.info

Яркий акцент из вытяжки тоже можно сделать, оформив ее в оранжевом, зеленом или синем цвете, — так вы сделаете интерьер кухни немного эксцентричным и очень оригинальным. Но при этом пусть ее цвет совпадает с оттенком плиты, чтобы вытяжка не стала единственным и неуместным пестрым пятном. 

Фото № 8: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: hausdekorations.com

А для классической белой или светлой кухни отличный вариант — подобрать контрастную вытяжку в черном цвете. Это поможет дополнительно выделить ее в интерьере кухни, сделав привлекательнее общий дизайн комнаты.

Фото № 9: Как выбрать вытяжку для кухни: гид от ReRoomsФото: i-c-p-inc.com

Вытяжки с оригинальным дизайном

Дизайнерские вытяжки для кухни — дорогостоящий, но эффективный способ украсить кухню функциональным декором. Подойдут любые необычные формы: круглые, парные, с открытыми трубами и другие. Очень оригинально будет смотреться вертикальная вытяжка, которая выдвигается из столешницы.


huisdecoratie.club
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lartdevivreonline.com
2/6

mujdum.co
3/6

enterpriseymca.org
4/6

gorenje.od.ua
5/6

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#Интерьер#Кухня#вытяжка#Декор
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