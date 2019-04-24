13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьера

Любая из этих вещиц превратит обычный женский интерьер в образец стиля и уюта.
Преобразить интерьер вашей комнаты можно разными способами: сделать ремонт, поменять мебель, купить новый декор... А можно выбрать одну из стильных вещиц, которые возвращаются в моду или не выходят из нее, и при минимальных усилиях сделать любимую комнату уютной и очень оригинальной. Мы покажем 13 примеров — остальное вам подскажут ваша фантазия и вкус.
1. Козетки
Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.
2. Кушетка с подушкамиразить интерьер вашей комнаты можно разными способами: сделать ремонт, поменять мебель, купить новый декор... А можно выбрать одну из стильных вещиц, которые возвращаются в моду или не выходят из нее, и при минимальных усилиях сделать любимую комнату уютной и очень оригинальной. Мы покажем 13 примеров — остальное вам подскажут ваша фантазия и вкус.
1. Козетки
Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.
2. Кушетка с подушками
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Для маленькой комнаты подойдет такая кушетка, где, конечно, нельзя устроиться с таким же удобством, как на козетке, но декоративные функции она выполняет на все сто. Композиция из подушек и постера на стене делают интересную вещь стильной. Заодно посмотрите, как можно разместить сразу несколько постеров или картин.
3. Ажурная этажерка
Еще один модный предмет в интерьере — ажурная этажерка. Форма, размеры и цвет не имеют особого значения. Главное — она должна сочетаться с фоном отделки комнаты. Но в большом пространстве не нужно размещать слишком высокую этажерку, иначе она будет вытягивать стены визуально вверх еще больше — есть другие отличные способы при необходимости приподнять потолок. Этажерка высотой чуть выше середины стены будет в самый раз.
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4. Кованая полочка-этажерка
Для маленькой комнаты идеально подойдет кованая невысокая полочка-этажерка. Да, такие предметы очень любят мужчины, но настоящая женщина сможет украсить такой предмет нежными вазочками или шкатулочками и сделает его стильным аксессуаром своего интерьера.
5. Зеркало в рост
Зеркало на полу, в полный рост, в красивой раме. Здесь не нужны никакие аргументы — достаточно увидеть это хотя бы на фотографии, чтобы тут же понять, чего не хватает в настоящем женском интерьере. Напоминаем: такое зеркало не требует сверления стен и его можно в любой момент переставить в другую часть комнаты.
6. Подушки с эффектом омбре
Подушки с эффектом омбре хороши в любой комнате. В женском интерьере они необходимы. Такая милая сердцу и взору стильная парочка подойдет почти для любого стиля.
7. Текстильные предметы
На большой софе или на диване, где вы любите читать книгу или заниматься рукоделием, можно погрузиться в атмосферу уюта и тепла с помощью нескольких подходящих друг другу по цвету и фактуре текстильных предметов. Садиться на такую красоту не нужно — эта композиция хороша, чтобы ею любоваться и хвастаться. Это очень стильно, не сомневайтесь. Мы можем показать вам как минимум 17 очень красивых вязаных аксессуаров для такой комнаты.
8. Плетеные корзины
Даже если вы не рукодельница, такая корзинка не будет в вашем интерьере лишней. Ее нужно ставить на виду, а положить сюда можно хоть пульты от разной техники, хоть клубки, хоть журналы, которые мешают вытирать пыль на полках.
9. Шляпные коробки
Шляпные коробки вернулись в моду спустя полвека. Шляпку в ней хранить необязательно. Ее функция — создавать стильное настроение в женской комнате. Кстати, посмотрите, не сохранилась ли случайно на антресоли настоящая шляпная коробка шестидесятых годов прошлого века? Если найдете — поздравляем и завидуем! Доставайте, протирайте ее от пыли — и ставьте на виду, даже если от времени она потрескалась или обтрепалась. Винтажные вещи хороши именно тем, что они натуральные, настоящие.
10. Вязаный пуфик
Вязаный пуфик хорош необычайно! Его можно купить или связать самостоятельно, даже если это будет ваш первый опыт в хендмейде. Набивайте пуфик любым материалом, который просто поможет ему держать форму. Форму пуфика.
11. Вазочки
Медные, стальные, латунные вазочки необычной формы просятся в настоящий женский интерьер. Стильными они будут даже без цветов.
12. Сумочки, коробки, ленточки
Сумки, сумочки, коробки, коробочки… Ленточки, украшения, ремешки… Это стильно и красиво в любом цвете, но в черном — вне конкуренции! И именно черный цвет играет главную роль в оформлении многих ультрасовременных интерьеров.
13. Дизайнерские свечи
Свечи в женском интерьере нужны не для того, чтобы их зажигали. Впрочем, это лишь наше мнение, вы можете использовать их по прямому назначению — но лишь один раз. Слегка оплавленные свечи с такими дизайнерскими элементами привлекают внимание и очень украшают интерьер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники