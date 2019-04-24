13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьера

Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.

Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.

Преобразить интерьер вашей комнаты можно разными способами: сделать ремонт, поменять мебель, купить новый декор... А можно выбрать одну из стильных вещиц, которые возвращаются в моду или не выходят из нее, и при минимальных усилиях сделать любимую комнату уютной и очень оригинальной. Мы покажем 13 примеров — остальное вам подскажут ваша фантазия и вкус.

Для маленькой комнаты подойдет такая кушетка, где, конечно, нельзя устроиться с таким же удобством, как на козетке, но декоративные функции она выполняет на все сто. Композиция из подушек и постера на стене делают интересную вещь стильной. Заодно посмотрите, как можно разместить сразу несколько постеров или картин.

Фото: topdreamer.com



3. Ажурная этажерка

Еще один модный предмет в интерьере — ажурная этажерка. Форма, размеры и цвет не имеют особого значения. Главное — она должна сочетаться с фоном отделки комнаты. Но в большом пространстве не нужно размещать слишком высокую этажерку, иначе она будет вытягивать стены визуально вверх еще больше — есть другие отличные способы при необходимости приподнять потолок. Этажерка высотой чуть выше середины стены будет в самый раз.

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Фото: topdreamer.com



4. Кованая полочка-этажерка

Для маленькой комнаты идеально подойдет кованая невысокая полочка-этажерка. Да, такие предметы очень любят мужчины, но настоящая женщина сможет украсить такой предмет нежными вазочками или шкатулочками и сделает его стильным аксессуаром своего интерьера.

Фото: thefreepatriot.org

5. Зеркало в рост

Зеркало на полу, в полный рост, в красивой раме. Здесь не нужны никакие аргументы — достаточно увидеть это хотя бы на фотографии, чтобы тут же понять, чего не хватает в настоящем женском интерьере. Напоминаем: такое зеркало не требует сверления стен и его можно в любой момент переставить в другую часть комнаты.

Фото: thefreepatriot.org



6. Подушки с эффектом омбре

Подушки с эффектом омбре хороши в любой комнате. В женском интерьере они необходимы. Такая милая сердцу и взору стильная парочка подойдет почти для любого стиля.

Фото: rawdesignblog.blogspot.com



7. Текстильные предметы

На большой софе или на диване, где вы любите читать книгу или заниматься рукоделием, можно погрузиться в атмосферу уюта и тепла с помощью нескольких подходящих друг другу по цвету и фактуре текстильных предметов. Садиться на такую красоту не нужно — эта композиция хороша, чтобы ею любоваться и хвастаться. Это очень стильно, не сомневайтесь. Мы можем показать вам как минимум 17 очень красивых вязаных аксессуаров для такой комнаты.

Фото: trendesignbook.com



8. Плетеные корзины

Даже если вы не рукодельница, такая корзинка не будет в вашем интерьере лишней. Ее нужно ставить на виду, а положить сюда можно хоть пульты от разной техники, хоть клубки, хоть журналы, которые мешают вытирать пыль на полках.

Фото: comepiaceate.it



9. Шляпные коробки

Шляпные коробки вернулись в моду спустя полвека. Шляпку в ней хранить необязательно. Ее функция — создавать стильное настроение в женской комнате. Кстати, посмотрите, не сохранилась ли случайно на антресоли настоящая шляпная коробка шестидесятых годов прошлого века? Если найдете — поздравляем и завидуем! Доставайте, протирайте ее от пыли — и ставьте на виду, даже если от времени она потрескалась или обтрепалась. Винтажные вещи хороши именно тем, что они натуральные, настоящие.

Фото: cs5.livemaster.ru



10. Вязаный пуфик

Вязаный пуфик хорош необычайно! Его можно купить или связать самостоятельно, даже если это будет ваш первый опыт в хендмейде. Набивайте пуфик любым материалом, который просто поможет ему держать форму. Форму пуфика.

Фото: obsigen.ru



11. Вазочки

Медные, стальные, латунные вазочки необычной формы просятся в настоящий женский интерьер. Стильными они будут даже без цветов.

Фото: hotelmagazine.dk





Сумки, сумочки, коробки, коробочки… Ленточки, украшения, ремешки… Это стильно и красиво в любом цвете, но в черном — вне конкуренции! И именно черный цвет играет главную роль в оформлении многих ультрасовременных интерьеров.

Фото: kknews.cc



13. Дизайнерские свечи

Свечи в женском интерьере нужны не для того, чтобы их зажигали. Впрочем, это лишь наше мнение, вы можете использовать их по прямому назначению — но лишь один раз. Слегка оплавленные свечи с такими дизайнерскими элементами привлекают внимание и очень украшают интерьер.

Фото: colors.life



