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13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьера


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Любая из этих вещиц превратит обычный женский интерьер в образец стиля и уюта.

Преобразить интерьер вашей комнаты можно разными способами: сделать ремонт, поменять мебель, купить новый декор... А можно выбрать одну из стильных вещиц, которые возвращаются в моду или не выходят из нее, и при минимальных усилиях сделать любимую комнату уютной и очень оригинальной. Мы покажем 13 примеров — остальное вам подскажут ваша фантазия и вкус.

1. Козетки

Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.

Фото № 1: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: topdreamer.com

2. Кушетка с подушкамиразить интерьер вашей комнаты можно разными способами: сделать ремонт, поменять мебель, купить новый декор... А можно выбрать одну из стильных вещиц, которые возвращаются в моду или не выходят из нее, и при минимальных усилиях сделать любимую комнату уютной и очень оригинальной. Мы покажем 13 примеров — остальное вам подскажут ваша фантазия и вкус.

1. Козетки

Козетки активно возвращаются в моду. Если ваша комната достаточно большая, чтобы вы могли установить в ней такой предмет — даже не сомневайтесь! Покупайте и ставьте! Конечно, прилечь днем можно и на диван, но эстетическая разница огромна. Впрочем, как и физические ощущения. Подушка с чехлом в расцветке, перекликающейся с рисунком обоев или штор, и небольшой плед сделают саму козетку более интересной. А плетеная корзина для книг и всяких мелочей, которую можно поставить у изголовья, сделает уютнее и удобнее ваш отдых в таком интерьере.

Фото № 1: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: topdreamer.com

2. Кушетка с подушками

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Для маленькой комнаты подойдет такая кушетка, где, конечно, нельзя устроиться с таким же удобством, как на козетке, но декоративные функции она выполняет на все сто. Композиция из подушек и постера на стене делают интересную вещь стильной. Заодно посмотрите, как можно разместить сразу несколько постеров или картин.

Фото № 2: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: topdreamer.com

3. Ажурная этажерка

Еще один модный предмет в интерьере — ажурная этажерка. Форма, размеры и цвет не имеют особого значения. Главное — она должна сочетаться с фоном отделки комнаты. Но в большом пространстве не нужно размещать слишком высокую этажерку, иначе она будет вытягивать стены визуально вверх еще больше — есть другие отличные способы при необходимости приподнять потолок. Этажерка высотой чуть выше середины стены будет в самый раз.

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Фото № 3: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: topdreamer.com

4. Кованая полочка-этажерка

Для маленькой комнаты идеально подойдет кованая невысокая полочка-этажерка. Да, такие предметы очень любят мужчины, но настоящая женщина сможет украсить такой предмет нежными вазочками или шкатулочками и сделает его стильным аксессуаром своего интерьера.

Фото № 4: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: thefreepatriot.org

5. Зеркало в рост

Зеркало на полу, в полный рост, в красивой раме. Здесь не нужны никакие аргументы — достаточно увидеть это хотя бы на фотографии, чтобы тут же понять, чего не хватает в настоящем женском интерьере. Напоминаем: такое зеркало не требует сверления стен и его можно в любой момент переставить в другую часть комнаты.

Фото № 5: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: thefreepatriot.org

6. Подушки с эффектом омбре

Подушки с эффектом омбре хороши в любой комнате. В женском интерьере они необходимы. Такая милая сердцу и взору стильная парочка подойдет почти для любого стиля.

Фото № 6: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: rawdesignblog.blogspot.com

7. Текстильные предметы

На большой софе или на диване, где вы любите читать книгу или заниматься рукоделием, можно погрузиться в атмосферу уюта и тепла с помощью нескольких подходящих друг другу по цвету и фактуре текстильных предметов. Садиться на такую красоту не нужно — эта композиция хороша, чтобы ею любоваться и хвастаться. Это очень стильно, не сомневайтесь. Мы можем показать вам как минимум 17 очень красивых вязаных аксессуаров для такой комнаты.

Фото № 7: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: trendesignbook.com

8. Плетеные корзины

Даже если вы не рукодельница, такая корзинка не будет в вашем интерьере лишней. Ее нужно ставить на виду, а положить сюда можно хоть пульты от разной техники, хоть клубки, хоть журналы, которые мешают вытирать пыль на полках.

Фото № 8: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: comepiaceate.it

9. Шляпные коробки

Шляпные коробки вернулись в моду спустя полвека. Шляпку в ней хранить необязательно. Ее функция — создавать стильное настроение в женской комнате. Кстати, посмотрите, не сохранилась ли случайно на антресоли настоящая шляпная коробка шестидесятых годов прошлого века? Если найдете — поздравляем и завидуем! Доставайте, протирайте ее от пыли — и ставьте на виду, даже если от времени она потрескалась или обтрепалась. Винтажные вещи хороши именно тем, что они натуральные, настоящие.

Фото № 9: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: cs5.livemaster.ru

10. Вязаный пуфик

Вязаный пуфик хорош необычайно! Его можно купить или связать самостоятельно, даже если это будет ваш первый опыт в хендмейде. Набивайте пуфик любым материалом, который просто поможет ему держать форму. Форму пуфика.

Фото № 10: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: obsigen.ru

11. Вазочки

Медные, стальные, латунные вазочки необычной формы просятся в настоящий женский интерьер. Стильными они будут даже без цветов.

Фото № 11: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: hotelmagazine.dk

12. Сумочки, коробки, ленточки

Сумки, сумочки, коробки, коробочки… Ленточки, украшения, ремешки… Это стильно и красиво в любом цвете, но в черном — вне конкуренции! И именно черный цвет играет главную роль в оформлении многих ультрасовременных интерьеров.

Фото № 12: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: kknews.cc

13. Дизайнерские свечи

Свечи в женском интерьере нужны не для того, чтобы их зажигали. Впрочем, это лишь наше мнение, вы можете использовать их по прямому назначению — но лишь один раз. Слегка оплавленные свечи с такими дизайнерскими элементами привлекают внимание и очень украшают интерьер.

Фото № 13: 13 стильных предметов и аксессуаров для женского интерьераФото: colors.life

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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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