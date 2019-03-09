Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей

Самый по-домашнему уютный интерьер — тот, в котором есть вещи и декорации ручной работы. Дизайнеры ReRooms предлагают убедиться в этом на красивых примерах с вязаными вещами.
Если слово «вязание» ассоциируется у вас только с шапками, шарфами и свитерами, которыми периодически любит вас одаривать бабушка или мама, спешим сообщить радостную весть: любой элемент домашнего интерьера можно декорировать вязаными элементами.
Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.
Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.
1. Коврик
Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.
Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:
2. Шторыltr">Если слово «вязание» ассоциируется у вас только с шапками, шарфами и свитерами, которыми периодически любит вас одаривать бабушка или мама, спешим сообщить радостную весть: любой элемент домашнего интерьера можно декорировать вязаными элементами.
Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.
Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.
1. Коврик
Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.
Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:
2. Шторы
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Вариантов вязаных штор — десятки. Они могут быть плотными, что актуально для окон в южной стороне квартиры, а могут служить декоративным элементом интерьера, пропуская свет. А еще вязаные шторы — достойное украшение для межкомнатных проходов.
3. Занавески
Гораздо больше вариантов с вязаными занавесками! Они могут имитировать римскую штору, повторять формы портьер, французских штор. Разнообразие узоров и цветовых решений тоже огромное.
4. Покрывало
Вязаные покрывала — один из интерьерных трендов, переходящих из года в год. Наверное, это связано с тем, что такие покрывала выглядят красиво, они теплые и экологичные. Существуют покрывала крупной вязки, которые сегодня пользуются особым спросом. А есть и связанные при помощи небольшого крючка и спиц. Расцветок и фасонов много.
5. Плед
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Вязаные пледы согревают нас холодными вечерами и добавляют настроения в интерьер жилища. К тому же они функциональны: плед можно использовать в том числе как декоративное покрывало для кровати.
6. Чехол для стула
Если в помещении есть и кресла, и диван, что часто встречается в гостиных, то последний тоже нуждается в своем «свитере». Вариантов несколько: можно нарядить диван в чехол с таким же узором, чтобы интерьер не был перегруженным, или поэкспериментировать с контрастным вязанием.
8. Декоративные подушки
Подушки, как и пледы, не выходят из моды. А все потому, что они смотрятся мило и оригинально. Спать на вязаной подушке может быть неудобно, но она послужит прекрасным украшением для дивана, кресла или кровати.
9. Часы
Если уж и размещать механические часы в интерьере в век гаджетов, то такие, чтобы привлекали к себе всеобщее внимание. Например декорированные при помощи вязаных элементов. Подобные модели найдут свое место и в гостиной, и в кухне, и в детской.
10. Панно
Классика жанра — вязаное панно. Это универсальный элемент декора интерьера, которому найдется место в любой комнате. Особенно эффектно такое решение будет смотреться в изголовье кровати.
11. Пуфы
Очень оригинально в гостиной, спальне или на балконе смотрятся вязаные пуфы. Сегодня можно найти яркие примеры таких пуфов овальной, круглой и даже квадратной формы. Обычно их изготавливают самостоятельно из пряжи и плотного наполнителя, но встречаются модели с деревянным или стальным каркасом внутри.
12. Рождественский носок
Такая декорация, как рождественский носок, вряд ли относится к стационарным деталям интерьера. Зато от года к году вы сможете вносить в праздник разнообразие, подобрав разноцветные варианты с узорами.
13. Украшения для посуды
Еще одно оригинальное решение с вязанием в интерьере — чехлы для посуды. Да, вы не ослышались: хозяйки-умелицы с удовольствием вяжут для чайничков и чашечек «одежду» с разными узорами. Чай из такой посуды пить наверняка вкуснее, да и текстиль не только служит декорацией, но и выполняет практичную функцию: сохраняет горячим напиток и препятствует появлению следов на столе.
14. Горшки для цветов
Необычно и мило смотрятся вязаные цветочные горшки. Любительницы цветов придумывают оригинальные варианты как для настольных горшков, так и для подвесных.
15. Подставка под горячее
Не столько аксессуар, сколько практичное решение: вязаные подставки под горячие тарелки и кастрюли. Здесь, впрочем, как и с другими вязаными вещами, все ограничивается только нашей фантазией: подкладки могут быть связаны в форме цветов, листьев деревьев, животных или просто с красивыми геометрическими узорами.
16. Абажур
Вязаный абажур может стать той самой деталью, которая будет согревать интерьер в пасмурную погоду. Часто чехлы для абажуров вяжут крючком из разноцветных ниток.
17. Игрушки
Само собой, украсить спальню или детскую способны вязаные игрушки. Их можно разместить на полках, столах, креслах и диванах, а еще вязаные игрушки прекрасно чувствуют себя на кроватях. Обычно такие игрушки изготавливают самостоятельно, но интересные можно найти и в продаже.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники