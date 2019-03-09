Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей


2822
Получить образец дизайн-проекта

Самый по-домашнему уютный интерьер — тот, в котором есть вещи и декорации ручной работы. Дизайнеры ReRooms предлагают убедиться в этом на красивых примерах с вязаными вещами.

Содержание

Если слово «вязание» ассоциируется у вас только с шапками, шарфами и свитерами, которыми периодически любит вас одаривать бабушка или мама, спешим сообщить радостную весть: любой элемент домашнего интерьера можно декорировать вязаными элементами.

Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.

Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.

1. Коврик

Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.

Фото: loaf.com
1/4
Фото: coxandcox.co.uk
2/4
Фото: etsy.com
3/4
Фото: aliexpress.com
4/4

Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:

Фото № 1: Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей
Ромашковой плед крючком
5 300 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер ручной работы "Цветок мяты"
5 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер ручной работы"Хлопковое наслаждение"
1 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Шторыltr">Если слово «вязание» ассоциируется у вас только с шапками, шарфами и свитерами, которыми периодически любит вас одаривать бабушка или мама, спешим сообщить радостную весть: любой элемент домашнего интерьера можно декорировать вязаными элементами.

Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.

Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.

1. Коврик

Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.

Фото: loaf.com
1/4
Фото: coxandcox.co.uk
2/4
Фото: etsy.com
3/4
Фото: aliexpress.com
4/4

Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:

Фото № 1: Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей
Ромашковой плед крючком
5 300 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер ручной работы "Цветок мяты"
5 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер ручной работы"Хлопковое наслаждение"
1 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Шторы

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Вариантов вязаных штор — десятки. Они могут быть плотными, что актуально для окон в южной стороне квартиры, а могут служить декоративным элементом интерьера, пропуская свет. А еще вязаные шторы — достойное украшение для межкомнатных проходов.

Фото: dhgate.com
1/4
Фото: confettissimo.com
2/4
Фото: reehugger.com
3/4
Фото: etsy.com
4/4

3. Занавески

Гораздо больше вариантов с вязаными занавесками! Они могут имитировать римскую штору, повторять формы портьер, французских штор. Разнообразие узоров и цветовых решений тоже огромное.

Фото: i.pinimg.com
1/6
Фото: retrorichmond.com
2/6
Фото: 2yanakara.blogspot.com
3/6
Фото: 2yanakara.blogspot.com
4/6
Фото: yesyousave.com
5/6
Фото: willowyarns.com
6/6

4. Покрывало

Вязаные покрывала — один из интерьерных трендов, переходящих из года в год. Наверное, это связано с тем, что такие покрывала выглядят красиво, они теплые и экологичные. Существуют покрывала крупной вязки, которые сегодня пользуются особым спросом. А есть и связанные при помощи небольшого крючка и спиц. Расцветок и фасонов много.

Фото: amazon.com
1/5
Фото: amazon.com
2/5
Фото: hazwoolwillknit.blogspot.com
3/5
Фото: knititgrowitcookit.blogspot.com
4/5
Фото: stylepark.com
5/5

5. Плед

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Вязаные пледы согревают нас холодными вечерами и добавляют настроения в интерьер жилища. К тому же они функциональны: плед можно использовать в том числе как декоративное покрывало для кровати. 

Фото: shopify.com
1/2
Фото: piperclassics.com
2/2

6. Чехол для стула

Если в помещении есть и кресла, и диван, что часто встречается в гостиных, то последний тоже нуждается в своем «свитере». Вариантов несколько: можно нарядить диван в чехол с таким же узором, чтобы интерьер не был перегруженным, или поэкспериментировать с контрастным вязанием.

Фото: trendhunter.com
 

8. Декоративные подушки

Подушки, как и пледы, не выходят из моды. А все потому, что они смотрятся мило и оригинально. Спать на вязаной подушке может быть неудобно, но она послужит прекрасным украшением для дивана, кресла или кровати.

Фото: tolovehonorandvacuum.com
1/2
Фото: newknittingpatterns.com
2/2

9. Часы

Если уж и размещать механические часы в интерьере в век гаджетов, то такие, чтобы привлекали к себе всеобщее внимание. Например декорированные при помощи вязаных элементов. Подобные модели найдут свое место и в гостиной, и в кухне, и в детской.

Фото: etsy.com
1/3
Фото: etsy.com
2/3
Фото: slightly-sheepish.com
3/3

10. Панно

Классика жанра — вязаное панно. Это универсальный элемент декора интерьера, которому найдется место в любой комнате. Особенно эффектно такое решение будет смотреться в изголовье кровати.

Фото: elephantstock.com
1/4
Фото: aliexpress.com
2/4
Фото: coolcrafts.com
3/4
Фото: etsy.com
4/4

11. Пуфы

Очень оригинально в гостиной, спальне или на балконе смотрятся вязаные пуфы. Сегодня можно найти яркие примеры таких пуфов овальной, круглой и даже квадратной формы. Обычно их изготавливают самостоятельно из пряжи и плотного наполнителя, но встречаются модели с деревянным или стальным каркасом внутри.

Фото: decorationtop.com
1/4
Фото: intheloopknitting.com
2/4
Фото: etsy.com
3/4
Фото: tokomuslimku.com
4/4

12. Рождественский носок

Такая декорация, как рождественский носок, вряд ли относится к стационарным деталям интерьера. Зато от года к году вы сможете вносить в праздник разнообразие, подобрав разноцветные варианты с узорами.

Фото № 2: Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей Фото: stockingfactory.com
 

13. Украшения для посуды

Еще одно оригинальное решение с вязанием в интерьере — чехлы для посуды. Да, вы не ослышались: хозяйки-умелицы с удовольствием вяжут для чайничков и чашечек «одежду» с разными узорами. Чай из такой посуды пить наверняка вкуснее, да и текстиль не только служит декорацией, но и выполняет практичную функцию: сохраняет горячим напиток и препятствует появлению следов на столе.

Фото: craftingfingers.co.uk
1/4
Фото: knittingisawesome.com
2/4
Фото: expertlydyed.blogspot.com
3/4
Фото: nixneedles.co.uk
4/4

14. Горшки для цветов

Необычно и мило смотрятся вязаные цветочные горшки. Любительницы цветов придумывают оригинальные варианты как для настольных горшков, так и для подвесных.

Фото: wordpress.com
1/4
Фото: brightside.me
2/4
Фото: lushome.com
3/4
Фото: theknittingspace.com
4/4

15. Подставка под горячее

Не столько аксессуар, сколько практичное решение: вязаные подставки под горячие тарелки и кастрюли. Здесь, впрочем, как и с другими вязаными вещами, все ограничивается только нашей фантазией: подкладки могут быть связаны в форме цветов, листьев деревьев, животных или просто с красивыми геометрическими узорами.

Фото № 3: Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей Фото: global.rakuten.com
 

16. Абажур

Вязаный абажур может стать той самой деталью, которая будет согревать интерьер в пасмурную погоду. Часто чехлы для абажуров вяжут крючком из разноцветных ниток.

Фото: newcrochetpatterns.com
1/4
Фото: pre-tend.com
2/4
Фото: diycraftsy.com
3/4
Фото: diycraftsy.com
4/4

17. Игрушки

Само собой, украсить спальню или детскую способны вязаные игрушки. Их можно разместить на полках, столах, креслах и диванах, а еще вязаные игрушки прекрасно чувствуют себя на кроватях. Обычно такие игрушки изготавливают самостоятельно, но интересные можно найти и в продаже.

Фото: etsy.com
1/4
Фото: etsy.com
2/4
Фото: yourfamily.co.za
3/4
Фото: wordpress.com
4/4
#дизайн#Интерьер#вязаный декор
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#Мужской стиль
Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
#дизайн#двери#Интерьер#Квартира
Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей
#Интерьер#Кухня
Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеров
#квартира-студия#дизайн#цвет#Интерьер#лавандовый#Студия#Декор
Лавандовая студия с мраморным принтом на стене
#дизайн#кованная мебель#Интерьер#Квартира#Мебель
Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия