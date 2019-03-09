Вязаные вещи в интерьере: 17 фотоидей

Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:

Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.

Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.

Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.

Интересные коврики в Москве можно изготовить на заказ. Вот несколько ярких вариантов:

Вязаный коврик — не обязательно едва заметный элемент интерьера в прихожей. Он может играть роль ключевого акцента в помещении, создавая уютную атмосферу. Такие коврики создают как из ниток и пряжи, так и из веревок, пробок… Методы плетения — тоже разные, в том числе крючком и на спицах. Предлагаем перейти от теории к практике и насладиться фотографиями красивых вязаных ковриков.

Дизайнеры ReRooms подготовили подборку из 17 фотоидей с вязаными вещами в интерьере, которые запросто смогут реализовать хендмейд-умельцы. Если какая-нибудь из идей вас вдохновит, но вы не увлекаетесь вязанием — обратите внимание на готовые решения, которые мы подобрали для вас, прогулявшись по тематическим интернет-магазинам.

Вязаные вещи вряд ли впишутся в современные интерьеры в стиле хай-тек или лофт, а вот подчеркнуть с их помощью кантри, этнический стиль или прованс — хорошая идея.

Если слово «вязание» ассоциируется у вас только с шапками, шарфами и свитерами, которыми периодически любит вас одаривать бабушка или мама, спешим сообщить радостную весть: любой элемент домашнего интерьера можно декорировать вязаными элементами.

Вариантов вязаных штор — десятки. Они могут быть плотными, что актуально для окон в южной стороне квартиры, а могут служить декоративным элементом интерьера, пропуская свет. А еще вязаные шторы — достойное украшение для межкомнатных проходов.

Фото: dhgate.com

1 /4 Фото: confettissimo.com

2 /4 Фото: reehugger.com

3 /4 Фото: etsy.com

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3. Занавески

Гораздо больше вариантов с вязаными занавесками! Они могут имитировать римскую штору, повторять формы портьер, французских штор. Разнообразие узоров и цветовых решений тоже огромное.

Фото: i.pinimg.com

1 /6 Фото: retrorichmond.com

2 /6 Фото: 2yanakara.blogspot.com

3 /6 Фото: 2yanakara.blogspot.com

4 /6 Фото: yesyousave.com

5 /6 Фото: willowyarns.com

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4. Покрывало

Вязаные покрывала — один из интерьерных трендов, переходящих из года в год. Наверное, это связано с тем, что такие покрывала выглядят красиво, они теплые и экологичные. Существуют покрывала крупной вязки, которые сегодня пользуются особым спросом. А есть и связанные при помощи небольшого крючка и спиц. Расцветок и фасонов много.

Фото: amazon.com

1 /5 Фото: amazon.com

2 /5 Фото: hazwoolwillknit.blogspot.com

3 /5 Фото: knititgrowitcookit.blogspot.com

4 /5 Фото: stylepark.com

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5. Плед

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Вязаные пледы согревают нас холодными вечерами и добавляют настроения в интерьер жилища. К тому же они функциональны: плед можно использовать в том числе как декоративное покрывало для кровати.

Фото: shopify.com

1 /2 Фото: piperclassics.com

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6. Чехол для стула

Если в помещении есть и кресла, и диван, что часто встречается в гостиных, то последний тоже нуждается в своем «свитере». Вариантов несколько: можно нарядить диван в чехол с таким же узором, чтобы интерьер не был перегруженным, или поэкспериментировать с контрастным вязанием.

Фото: trendhunter.com



8. Декоративные подушки

Подушки, как и пледы, не выходят из моды. А все потому, что они смотрятся мило и оригинально. Спать на вязаной подушке может быть неудобно, но она послужит прекрасным украшением для дивана, кресла или кровати.

Фото: tolovehonorandvacuum.com

1 /2 Фото: newknittingpatterns.com

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9. Часы

Если уж и размещать механические часы в интерьере в век гаджетов, то такие, чтобы привлекали к себе всеобщее внимание. Например декорированные при помощи вязаных элементов. Подобные модели найдут свое место и в гостиной, и в кухне, и в детской.

Фото: etsy.com

1 /3 Фото: etsy.com

2 /3 Фото: slightly-sheepish.com

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10. Панно

Классика жанра — вязаное панно. Это универсальный элемент декора интерьера, которому найдется место в любой комнате. Особенно эффектно такое решение будет смотреться в изголовье кровати.

Фото: elephantstock.com

1 /4 Фото: aliexpress.com

2 /4 Фото: coolcrafts.com

3 /4 Фото: etsy.com

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11. Пуфы

Очень оригинально в гостиной, спальне или на балконе смотрятся вязаные пуфы. Сегодня можно найти яркие примеры таких пуфов овальной, круглой и даже квадратной формы. Обычно их изготавливают самостоятельно из пряжи и плотного наполнителя, но встречаются модели с деревянным или стальным каркасом внутри.

Фото: decorationtop.com

1 /4 Фото: intheloopknitting.com

2 /4 Фото: etsy.com

3 /4 Фото: tokomuslimku.com

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12. Рождественский носок

Такая декорация, как рождественский носок, вряд ли относится к стационарным деталям интерьера. Зато от года к году вы сможете вносить в праздник разнообразие, подобрав разноцветные варианты с узорами.

Фото: stockingfactory.com



13. Украшения для посуды

Еще одно оригинальное решение с вязанием в интерьере — чехлы для посуды. Да, вы не ослышались: хозяйки-умелицы с удовольствием вяжут для чайничков и чашечек «одежду» с разными узорами. Чай из такой посуды пить наверняка вкуснее, да и текстиль не только служит декорацией, но и выполняет практичную функцию: сохраняет горячим напиток и препятствует появлению следов на столе.

Фото: craftingfingers.co.uk

1 /4 Фото: knittingisawesome.com

2 /4 Фото: expertlydyed.blogspot.com

3 /4 Фото: nixneedles.co.uk

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14. Горшки для цветов

Необычно и мило смотрятся вязаные цветочные горшки. Любительницы цветов придумывают оригинальные варианты как для настольных горшков, так и для подвесных.

Фото: wordpress.com

1 /4 Фото: brightside.me

2 /4 Фото: lushome.com

3 /4 Фото: theknittingspace.com

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15. Подставка под горячее

Не столько аксессуар, сколько практичное решение: вязаные подставки под горячие тарелки и кастрюли. Здесь, впрочем, как и с другими вязаными вещами, все ограничивается только нашей фантазией: подкладки могут быть связаны в форме цветов, листьев деревьев, животных или просто с красивыми геометрическими узорами.

Фото: global.rakuten.com



16. Абажур

Вязаный абажур может стать той самой деталью, которая будет согревать интерьер в пасмурную погоду. Часто чехлы для абажуров вяжут крючком из разноцветных ниток.

Фото: newcrochetpatterns.com

1 /4 Фото: pre-tend.com

2 /4 Фото: diycraftsy.com

3 /4 Фото: diycraftsy.com

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17. Игрушки

Само собой, украсить спальню или детскую способны вязаные игрушки. Их можно разместить на полках, столах, креслах и диванах, а еще вязаные игрушки прекрасно чувствуют себя на кроватях. Обычно такие игрушки изготавливают самостоятельно, но интересные можно найти и в продаже.