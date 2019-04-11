Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной

Что будет, если оформить огромную кухню-гостиную в стиле минимализм? Пространство станет максимально просторным и свободным. А в черно-белой палитре интерьер приобретет модный и стильный облик.

Площадь нашей кухни-гостиной, занимающей основное пространство квартиры-студии, — целых 55 метров. При таком большом пространстве есть возможность четко зонировать участки комнаты, распределив функциональные зоны максимально комфортно.

Заглянем в каждую из зон и полюбуемся современным минималистичным интерьером, созданным дизайнерами из ReRooms.

Цветовая палитра

Вся кухня-гостиная выполнена в сочетании белого и черного. Такая контрастная палитра помогает выделить центральные области помещения. Отделка в основном белая, а ярко выделяющийся на ее фоне черный цвет присутствует в меблировке: им окрашен большой угловой диван с журнальным столиком (в центре гостиной) и кухонный гарнитур с холодильником.

Для разбавления монохромности частично используется темно-коричневый оттенок: в виде столешницы, обеденного стола, электрического камина. Коричневый также делает интерьер теплее и уютнее, при этом сохраняя его ультрасовременный минималистичный вид.

Более домашний характер кухне-гостиной придают светло-бежевые шторы. Они в то же время гармонируют с коричневым и белым, а потому не выбиваются из сдержанного строгого дизайна. У штор есть и практическая роль: благодаря длине до самого пола они визуально поднимают потолок и тем самым расширяют общее пространство.

Зонирование

Для разделения пространства на зоны не используются разные отделочные материалы, чтобы интерьер оставался целостным и не слишком пестрил разнообразной отделкой, как того и требует минимализм. Пол во всей комнате выложен одинаковой белой плиткой, а все стены оформлены краской серо-белых оттенков.

Четкое зонирование применяется только к кухне. Она обособляется от остального пространства при помощи п-образного гарнитура, который условно впускает в свои владения только обеденный стол — он расположен у самого входа в кухонную зону, там, где нет ограждающей столешницы. В результате получается логичное объединение столовой и кухни, которые условно отделены от большой гостиной.

Освещение

Световые приборы тоже принимают участие в зонировании пространства. Прежде всего это делает скрытая подсветка под кухонными навесными шкафами. Она теплее по свету, чем остальные лампы, благодаря этому серая стена приобретает бежевый оттенок и слегка отличается от остальной отделки, тем самым выделяя зону кухни.

Общим источником света для всех участков комнаты выступают направленные потолочные лампы на шине. С их помощью регулируется количество и насыщенность освещения в каждой зоне.

Участок гостиной с диваном имеет собственное индивидуальное освещение в виде люстры и напольного торшера. Дополнительные настенные светильники расположены также по обе стороны от телевизора.

Декор

Минимализму чужды декоративные украшения: они нагружают пространство и вносят в интерьер много лишнего. Поэтому наша современная кухня-гостиная украшена в лучших традициях хай-тека: электрическим застекленным камином и двумя плоскими телевизорами — на кухне и напротив дивана.

К функциональному декору, который в то же время добавляет комфорта и удобства, можно отнести синее кресло-мешок. Оно также играет роль единственного яркого акцента в черно-белом дизайне.

Мебель и материалы, использованные дизайнерами ReRooms в оформлении кухни-гостиной: