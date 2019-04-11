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Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной


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Показываем гостиную в стиле минимализм из проекта дизайнеров ReRooms.

Что будет, если оформить огромную кухню-гостиную в стиле минимализм? Пространство станет максимально просторным и свободным. А в черно-белой палитре интерьер приобретет модный и стильный облик. 

Площадь нашей кухни-гостиной, занимающей основное пространство квартиры-студии, — целых 55 метров. При таком большом пространстве есть возможность четко зонировать участки комнаты, распределив функциональные зоны максимально комфортно. 

Заглянем в каждую из зон и полюбуемся современным минималистичным интерьером, созданным дизайнерами из ReRooms.

Цветовая палитра

Вся кухня-гостиная выполнена в сочетании белого и черного. Такая контрастная палитра помогает выделить центральные области помещения. Отделка в основном белая, а ярко выделяющийся на ее фоне черный цвет присутствует в меблировке: им окрашен большой угловой диван с журнальным столиком (в центре гостиной) и кухонный гарнитур с холодильником. 

Для разбавления монохромности частично используется темно-коричневый оттенок: в виде столешницы, обеденного стола, электрического камина. Коричневый также делает интерьер теплее и уютнее, при этом сохраняя его ультрасовременный минималистичный вид. 

Фото № 1: Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной

Более домашний характер кухне-гостиной придают светло-бежевые шторы. Они в то же время гармонируют с коричневым и белым, а потому не выбиваются из сдержанного строгого дизайна. У штор есть и практическая роль: благодаря длине до самого пола они визуально поднимают потолок и тем самым расширяют общее пространство. 

Зонирование

Для разделения пространства на зоны не используются разные отделочные материалы, чтобы интерьер оставался целостным и не слишком пестрил разнообразной отделкой, как того и требует минимализм. Пол во всей комнате выложен одинаковой белой плиткой, а все стены оформлены краской серо-белых оттенков. 

Четкое зонирование применяется только к кухне. Она обособляется от остального пространства при помощи п-образного гарнитура, который условно впускает в свои владения только обеденный стол — он расположен у самого входа в кухонную зону, там, где нет ограждающей столешницы. В результате получается логичное объединение столовой и кухни, которые условно отделены от большой гостиной.

Освещение

Световые приборы тоже принимают участие в зонировании пространства. Прежде всего это делает скрытая подсветка под кухонными навесными шкафами. Она теплее по свету, чем остальные лампы, благодаря этому серая стена приобретает бежевый оттенок и слегка отличается от остальной отделки, тем самым выделяя зону кухни.

Фото № 2: Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной

Общим источником света для всех участков комнаты выступают направленные потолочные лампы на шине. С их помощью регулируется количество и насыщенность освещения в каждой зоне. 

Участок гостиной с диваном имеет собственное индивидуальное освещение в виде люстры и напольного торшера. Дополнительные настенные светильники расположены также по обе стороны от телевизора. 

Декор

Минимализму чужды декоративные украшения: они нагружают пространство и вносят в интерьер много лишнего. Поэтому наша современная кухня-гостиная украшена в лучших традициях хай-тека: электрическим застекленным камином и двумя плоскими телевизорами — на кухне и напротив дивана. 

К функциональному декору, который в то же время добавляет комфорта и удобства, можно отнести синее кресло-мешок. Оно также играет роль единственного яркого акцента в черно-белом дизайне.

Мебель и материалы, использованные дизайнерами ReRooms в оформлении кухни-гостиной:

Плитка напольная Delma 33х33 см
456 руб.*
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*Цена может измениться
Люстра «Молекула» черная
7 070 руб.*
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*Цена может измениться
Светильник на шине Novotech 370412
870 руб.*
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*Цена может измениться
Подвесной светильник Arte Lamp A9077SP-1BK
4 900 руб.*
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*Цена может измениться
Торшер «Ротор» дуб
29 900 руб.*
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*Цена может измениться
Бра двухстороннее TAPE
3 301 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный стол КРАГСТА
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба под ТВ БЕСТО БУРС
17 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол ВЭСТАНБИ
19 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул ЛЕЙФ-АРНЕ
2 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло-мешок «Стандарт»
1 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухонный гарнитур «Инклината»
Цена по запросу
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#кухня-гостиная#современный интерьер
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