Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной

Показываем гостиную в стиле минимализм из проекта дизайнеров ReRooms.
Что будет, если оформить огромную кухню-гостиную в стиле минимализм? Пространство станет максимально просторным и свободным. А в черно-белой палитре интерьер приобретет модный и стильный облик.
Площадь нашей кухни-гостиной, занимающей основное пространство квартиры-студии, — целых 55 метров. При таком большом пространстве есть возможность четко зонировать участки комнаты, распределив функциональные зоны максимально комфортно.
Заглянем в каждую из зон и полюбуемся современным минималистичным интерьером, созданным дизайнерами из ReRooms.
Цветовая палитра
Вся кухня-гостиная выполнена в сочетании белого и черного. Такая контрастная палитра помогает выделить центральные области помещения. Отделка в основном белая, а ярко выделяющийся на ее фоне черный цвет присутствует в меблировке: им окрашен большой угловой диван с журнальным столиком (в центре гостиной) и кухонный гарнитур с холодильником.
Для разбавления монохромности частично используется темно-коричневый оттенок: в виде столешницы, обеденного стола, электрического камина. Коричневый также делает интерьер теплее и уютнее, при этом сохраняя его ультрасовременный минималистичный вид.
Более домашний характер кухне-гостиной придают светло-бежевые шторы. Они в то же время гармонируют с коричневым и белым, а потому не выбиваются из сдержанного строгого дизайна. У штор есть и практическая роль: благодаря длине до самого пола они визуально поднимают потолок и тем самым расширяют общее пространство.
Зонирование
Для разделения пространства на зоны не используются разные отделочные материалы, чтобы интерьер оставался целостным и не слишком пестрил разнообразной отделкой, как того и требует минимализм. Пол во всей комнате выложен одинаковой белой плиткой, а все стены оформлены краской серо-белых оттенков.
Четкое зонирование применяется только к кухне. Она обособляется от остального пространства при помощи п-образного гарнитура, который условно впускает в свои владения только обеденный стол — он расположен у самого входа в кухонную зону, там, где нет ограждающей столешницы. В результате получается логичное объединение столовой и кухни, которые условно отделены от большой гостиной.
Освещение
Световые приборы тоже принимают участие в зонировании пространства. Прежде всего это делает скрытая подсветка под кухонными навесными шкафами. Она теплее по свету, чем остальные лампы, благодаря этому серая стена приобретает бежевый оттенок и слегка отличается от остальной отделки, тем самым выделяя зону кухни.
Общим источником света для всех участков комнаты выступают направленные потолочные лампы на шине. С их помощью регулируется количество и насыщенность освещения в каждой зоне.
Участок гостиной с диваном имеет собственное индивидуальное освещение в виде люстры и напольного торшера. Дополнительные настенные светильники расположены также по обе стороны от телевизора.
Декор
Минимализму чужды декоративные украшения: они нагружают пространство и вносят в интерьер много лишнего. Поэтому наша современная кухня-гостиная украшена в лучших традициях хай-тека: электрическим застекленным камином и двумя плоскими телевизорами — на кухне и напротив дивана.
К функциональному декору, который в то же время добавляет комфорта и удобства, можно отнести синее кресло-мешок. Оно также играет роль единственного яркого акцента в черно-белом дизайне.
Мебель и материалы, использованные дизайнерами ReRooms в оформлении кухни-гостиной:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники