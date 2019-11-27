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15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван Гога


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Создайте стильный и яркий интерьер по мотивам шедевров знаменитого голландского художника.

Смелое использование сочных, насыщенных и контрастных красок, глубокие и отрывистые мазки, размытые формы, максимальная интенсивность выражения жизни природы — это главные особенности стиля известного голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. И хотя за всю свою жизнь он продал только одну картину, многие из его работ уже после смерти художника были признаны мировыми шедеврами живописи и вошли в список самых дорогих полотен. 

Ван Гог был мастером свободного сочетания ярких и противоположных тонов, через которые он заряжал эмоциями свои картины. Кто бы мог подумать, что спустя более ста лет эти фирменные вангоговские цвета окажутся в тренде и будут использоваться в современных интерьерах! Индиго, телегрей (мокрый асфальт), гри-де-перль (жемчужно-серый), гранатовые, миртовые, оливковые, марсаловые, янтарно-желтые оттенки на объемных фактурах, напоминающих характерную манеру мазков художника, позволяют создавать поистине неповторимые и эмоционально заряженные интерьеры.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Сегодня мы сделали подборку красивых интерьеров, оформленных по мотивам шедевров Ван Гога. Возможно, они вдохновят вас на преображение дома с помощью ярких красок. 

Подсолнухи — символ счастья

Желтый был любимым цветом Ван Гога — художник считал его символом света, который он мечтал увидеть не только на картинах, но и в сердцах всех людей. Это стремление воплотилось во всемирно известной серии его картин с подсолнухами. Их мотивы отлично подходят для российских квартир, которые в нашем суровом климате большую часть года выглядят пасмурно и тускло из-за дефицита естественных солнечных лучей. 

Если вы любите подсолнухи, сделайте их постоянной частью своего дома. Например, преобразите интерьер ванной с помощью стеклянной мозаики, спроектировав из нее красивое панно на стену с изображением яркого летнего растения. Подсолнухи озарят ванную веселой летней атмосферой, которая будет дарить вам теплые и радостные эмоции круглый год.

Фото № 1: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: homedit.com

Фото № 2: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: instagram.com

Или же воспроизведите нотки известного художественного произведения в интерьере через цвет — ярко-желтая краска на стенах в гостиной, смягченная зелеными, розовыми и синими оттенками, и без растительных мотивов прекрасно справится с этой задачей.

Фото № 3: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: canvas.saatchiart.com

Считаете желтый цвет в интерьере слишком энергичным, но хотели бы впустить в свой дом живописный дух искусства Ван Гога — связки подсолнухов в вазе или картины с их изображением будет вполне достаточно. В столовой, на кухне, в спальне, да и в прихожей они создадут приятное взору разнообразие, пропитанное творчеством известного художника.

Фото № 4: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: overstockart.com

Фото № 5: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: abigailoneel.com 

Эффект звездного неба

Популярная картина «Звездная ночь» демонстрирует восприятие Ван Гогом ночного неба, на котором вихрем кружатся звезды. Звездное зрелище, завораживающее своим сиянием на фоне интенсивного цвета индиго, легко адаптируется к современным интерьерам. Жизнерадостные мотивы картины прекрасно смотрятся на стенах и потолках в виде витражных стекол, расписанных в технике фьюзинг, или фотообоев. В просторные комнаты они привнесут нужную визуальную глубину и объем, а в маленьких станут ярким оживляющим всплеском на фоне нейтральной цветовой гаммы.


pictorem.com
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homedit.com
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trendencias.com
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Дополнительные цвета

Дуэт желтого и синего цветов был фаворитом Ван Гога, но своим работам он часто задавал настроение дополнительными цветовыми схемами.  В частности, в «Ночном кафе» художник на фоне древесно-желтого использует красные и зеленые цвета, которые наполнили картину эмоциональной выразительностью. Подобные цветовые декорации будут весьма уместны в эклектичных интерьерах — они позволят достичь нужной динамичности и окутать помещение жизнерадостной и веселой атмосферой.

Фото № 6: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: canvas.saatchiart.com

Для классических интерьеров яркие сочетания противоположных цветов недопустимы — в них лучше комбинировать светлые шафрановые или горчично-желтые тона, например с насыщенной зеленью или сиренью. Так в гостиной удастся создать живописный дух творчества любимого художника, но не в ущерб гармонии и сбалансированности интерьера.

Фото № 7: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: materialsource.co.uk

Акварельная роспись

Волну популярности голландского художника уже давно подхватили производители обоев. По мотивам картин Ван Гога выпускают целые коллекции с изображениями, максимально приближенными к его картинам. Обои с вангоговскими «Ирисами», «Цветущими ветками миндаля» или «Садом Добиньи» могут стать отличным украшением акцентной стены в спальне, кухне или гостиной — они не нуждаются в декоративном усилении, поэтому способны эффектно сыграть сольную роль в интерьере.


tremontgrand.com
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Ребенок вряд ли оценит картины Ван Гога, но это не значит, что впустить дух великого мастера живописи в интерьер детской нет возможности. Вместо натюрмортов и пейзажей на стенах можно использовать увлекательные акварельные принты, изображенные в технике узнаваемых вангоговских мазков. Используйте пастельную гамму голубых, розовых, желтых и зеленых оттенков на стенах и продублируйте их, например, в текстиле — в детской воцарится атмосфера полной гармонии. 

Фото № 8: 15 интерьеров, вдохновленных творчеством Ван ГогаФото: tremontgrand.com

Простая мебель

Ставшая произведением искусства картина «Спальня в Арле» раскрывает как суть сложного жизненного пути Ван Гога, так и его взгляд на форму и красоту простейших предметов, например таких как стул. Если у вас есть старые предметы мебели, которые уже давно списаны со счетов, возвращайте их в спальни, гостиные и столовые — в комбинации с современной мебелью они создадут уникальный ретромикс, который заполнит интерьер непринужденной деревенской атмосферой, близкой вангоговским холстам.


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saatchiart.com
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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от 14 990 ₽
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