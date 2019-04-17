Как использовать желтый в интерьере: 15 идей

Яркий, дерзкий, энергичный, теплый, смелый — рассказываем, как использовать желтый цвет, чтобы не перегрузить интерьер и сделать его очень уютным.
Желтый — цвет радости, счастья, оптимизма и веселья. Он обладает внутренним сиянием, радует взор, притягивает внимание и завораживает, обволакивая помещение атмосферой тепла и уюта. В интерьерах желтые оттенки играют важную роль — они не только наполняют светом холодные и темные пространства, но и визуально раздвигают границы малогабаритных комнат, скрывая их архитектурные несовершенства.
В современных интерьерах желтый отлично работает как фон. На его основе можно выстраивать интересные цветовые концепции — солнечные оттенки оживляют нейтральную палитру бежевого и белого, согревают модные серые и зеленые цвета, открывают второе дыхание у коричневого и черного. Считаете желтый цвет в отделке слишком экстравагантным решением? Вносите солнечные лучи в комнату акцентно. Текстиль, декор, аксессуары, фасады и обивка мебели — даже небольшой желтый элемент способен мгновенно наполнить комнату позитивной энергией.й — цвет радости, счастья, оптимизма и веселья. Он обладает внутренним сиянием, радует взор, притягивает внимание и завораживает, обволакивая помещение атмосферой тепла и уюта. В интерьерах желтые оттенки играют важную роль — они не только наполняют светом холодные и темные пространства, но и визуально раздвигают границы малогабаритных комнат, скрывая их архитектурные несовершенства.
В современных интерьерах желтый отлично работает как фон. На его основе можно выстраивать интересные цветовые концепции — солнечные оттенки оживляют нейтральную палитру бежевого и белого, согревают модные серые и зеленые цвета, открывают второе дыхание у коричневого и черного. Считаете желтый цвет в отделке слишком экстравагантным решением? Вносите солнечные лучи в комнату акцентно. Текстиль, декор, аксессуары, фасады и обивка мебели — даже небольшой желтый элемент способен мгновенно наполнить комнату позитивной энергией.
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Вы пока не решаетесь на смелый эксперимент? А зря! ReRooms подобрал интересные идеи по использованию желтого в интерьере, которые, возможно, изменят ваше представление о цвете солнца.
1. Акцентная стена
В вашей квартире катастрофически не хватает естественного света? Желтая отделка на акцентной стене решит проблему — с ней даже очень темная комната станет намного светлее и теплее. Чтобы желтая стена не ослепляла и не раздражала, нужно правильно просчитать солнечную комбинацию. Комната просторная — поэкспериментируйте с яркими лимонными оттенками; пространство скромное по метражу — отличным решением для отделки станут грушевые, соломенные, шафрановые или горчичные тона.
2. Сияющий фон
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Желтые стены не обязательно должны быть акцентными — они могут быть просто фоном для интересного декора, зеркал и мебели. Не хотите динамики? Со светло-желтыми узорными обоями на стенах и подобранным в тон к ним текстилем комната получится по-настоящему сияющей и воздушной, но при этом в ней сохранится спокойная атмосфера.
3. Яркий пол
Напольное покрытие в интерьере обычно делают нейтральным, чтобы оно не отвлекало внимание от общей обстановки. А если действовать вопреки правилам и сделать пол главной точкой притяжения? Посмотрите, как ярко-желтая краска на полу полностью заливает солнечным светом комнату в белых тонах — на ее фоне вся мебель словно растворяется, благодаря чему помещение не кажется слишком маленьким и заставленным.
4. Солнечный санузел
Санузел редко бывает просторным, поэтому дизайнеры в его отделке часто используют контрастирующие цвета, чтобы наполнить помещение визуальным объемом. Так почему бы не впустить в туалет лучи солнца? Сочетайте желтые стены с черно-белым полом — в таком модном цветовом трио техническое помещение станет невероятно стильным, а главное, будет казаться в два раза больше.
5. Нотки солнца в детской
Посмотрите на эту уютную детскую. Не правда ли, без желтых акцентов она была бы скучноватой? Всего несколько ярких всплесков — и даже в нейтральной серо-белой гамме комната кажется заполненной солнечным светом, который непременно будет заряжать позитивом и энергией вашего ребенка.
6. Яркая кухня
Желтый — отличный вариант для интерьера маленькой кухни, в которой мало естественного света. Не готовы решиться на ремонт? Используйте цвет солнца на фасадах кухонного гарнитура — солнечные шкафы будут живо смотреться на фоне нейтральных стен и с самого порога навевать мысли о вкусной еде. Но не окрашивайте в желтый большие площади — этот цвет очень активный и может утомлять.
7. Очень желтая гостиная
Вам очень нравится желтый и вы готовы на полное погружение в этот цвет? Используйте яркие солнечные оттенки во всем: на стенах, на полу, в декоре и мебели. Добавьте в интерьер серых красок — они притушат буйство и мощную энергетику желтого, за счет чего интерьер станет более комфортным и уютным.
8. Домашний офис
Желтый цвет — один из самых уместных в рабочей зоне. Он активизирует креативное мышление и мозговую деятельность. Окрасьте полностью в желтый цвет стены, сбалансируйте палитру белой мебелью — такой интерьер в домашнем офисе точно настроит на продуктивную работу.
9. Мебель
Нет проще способа придать изюминку интерьеру, чем с помощью мебели. Диван, изголовье кровати, пуф, кресло, журнальный столик и даже обычный стул в ярких желтых оттенках здорово смотрятся в интерьере, особенно если они выполнены в очень светлой или темной цветовой гамме.
10. Ковер
Ковры в интерьере также могут выполнять цветовую роль. Для монохромного интерьера в пастельной гамме больше подойдут яркие модели в стиле колор-блокинг или варианты с геометрическим принтами и броскими рисунками. Если же желтый уже есть в декоре и отделке, то на их фоне лучше будут смотреться однотонные ковры, совпадающие по тону с солнечными акцентами.
11. Текстиль
Вы еще сомневаетесь, хотите ли видеть желтый в своем интерьере? Поэкспериментируйте с текстилем. Желтые шторы, пледы, декоративные подушки, салфетки быстро оживят любую цветовую гамму комнаты. Более того, в любой момент вы сможете их заменить, если полюбить желтый интерьер так и не получится.
12. Светильники
Светильники имеют не меньше декоративных свойств, чем любой другой предмет обстановки. Желтые торшеры, бра, настольные лампы и люстры, выполненные в необычной форме, могут не хуже яркого дивана или акцентной стены сыграть центральную цветовую роль в интерьере.
13. Двери
Кто сказал, что двери могут быть только нейтрального цвета? Долой стереотипы! Желтая дверь способна играть главную акцентную роль в комнате, наполняя ее гостеприимной и дружелюбной атмосферой. Тем более что перекрасить или заменить дверь можно в любое время.
14. Холодильник
Как правило, холодильник на кухню подбирают в цвет стен или мебели, чтобы он визуально сливался с ними. Но почему бы не возложить на него декоративную нагрузку? В монохромном интерьере кухни цветной холодильник может стать главным акцентом, тем более что сегодня цветная бытовая техника в тренде. А если его цвет повторить в нескольких элементах декора или сочетать с отделкой кухонного фартука, выйдет очень оригинальный и гармоничный ансамбль.
15. Декор
Для тех, кто любит часто менять обстановку, идеальным решением для оживления интерьера желтым цветом станет декор. Вазы, картины, настенные панно и постеры, живые и искусственные цветы, статуэтки, посуда и многие другие мелочи будут привлекать к себе не меньше внимания, чем стена или шкаф.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники