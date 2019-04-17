Как использовать желтый в интерьере: 15 идей

В современных интерьерах желтый отлично работает как фон. На его основе можно выстраивать интересные цветовые концепции — солнечные оттенки оживляют нейтральную палитру бежевого и белого, согревают модные серые и зеленые цвета, открывают второе дыхание у коричневого и черного. Считаете желтый цвет в отделке слишком экстравагантным решением? Вносите солнечные лучи в комнату акцентно. Текстиль, декор, аксессуары, фасады и обивка мебели — даже небольшой желтый элемент способен мгновенно наполнить комнату позитивной энергией.

В современных интерьерах желтый отлично работает как фон. На его основе можно выстраивать интересные цветовые концепции — солнечные оттенки оживляют нейтральную палитру бежевого и белого, согревают модные серые и зеленые цвета, открывают второе дыхание у коричневого и черного. Считаете желтый цвет в отделке слишком экстравагантным решением? Вносите солнечные лучи в комнату акцентно. Текстиль, декор, аксессуары, фасады и обивка мебели — даже небольшой желтый элемент способен мгновенно наполнить комнату позитивной энергией.й — цвет радости, счастья, оптимизма и веселья. Он обладает внутренним сиянием, радует взор, притягивает внимание и завораживает, обволакивая помещение атмосферой тепла и уюта. В интерьерах желтые оттенки играют важную роль — они не только наполняют светом холодные и темные пространства, но и визуально раздвигают границы малогабаритных комнат, скрывая их архитектурные несовершенства.

Желтый — цвет радости, счастья, оптимизма и веселья. Он обладает внутренним сиянием, радует взор, притягивает внимание и завораживает, обволакивая помещение атмосферой тепла и уюта. В интерьерах желтые оттенки играют важную роль — они не только наполняют светом холодные и темные пространства, но и визуально раздвигают границы малогабаритных комнат, скрывая их архитектурные несовершенства.

Вы пока не решаетесь на смелый эксперимент? А зря! ReRooms подобрал интересные идеи по использованию желтого в интерьере, которые, возможно, изменят ваше представление о цвете солнца.

1. Акцентная стена

В вашей квартире катастрофически не хватает естественного света? Желтая отделка на акцентной стене решит проблему — с ней даже очень темная комната станет намного светлее и теплее. Чтобы желтая стена не ослепляла и не раздражала, нужно правильно просчитать солнечную комбинацию. Комната просторная — поэкспериментируйте с яркими лимонными оттенками; пространство скромное по метражу — отличным решением для отделки станут грушевые, соломенные, шафрановые или горчичные тона.

Фото: homedit.com

2. Сияющий фон

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Желтые стены не обязательно должны быть акцентными — они могут быть просто фоном для интересного декора, зеркал и мебели. Не хотите динамики? Со светло-желтыми узорными обоями на стенах и подобранным в тон к ним текстилем комната получится по-настоящему сияющей и воздушной, но при этом в ней сохранится спокойная атмосфера.

Фото: bhg.com

3. Яркий пол

Напольное покрытие в интерьере обычно делают нейтральным, чтобы оно не отвлекало внимание от общей обстановки. А если действовать вопреки правилам и сделать пол главной точкой притяжения? Посмотрите, как ярко-желтая краска на полу полностью заливает солнечным светом комнату в белых тонах — на ее фоне вся мебель словно растворяется, благодаря чему помещение не кажется слишком маленьким и заставленным.

Фото: home-designing.com

4. Солнечный санузел

Санузел редко бывает просторным, поэтому дизайнеры в его отделке часто используют контрастирующие цвета, чтобы наполнить помещение визуальным объемом. Так почему бы не впустить в туалет лучи солнца? Сочетайте желтые стены с черно-белым полом — в таком модном цветовом трио техническое помещение станет невероятно стильным, а главное, будет казаться в два раза больше.

Фото: bhg.com

5. Нотки солнца в детской

Посмотрите на эту уютную детскую. Не правда ли, без желтых акцентов она была бы скучноватой? Всего несколько ярких всплесков — и даже в нейтральной серо-белой гамме комната кажется заполненной солнечным светом, который непременно будет заряжать позитивом и энергией вашего ребенка.

Фото: home-designing.com

6. Яркая кухня

Желтый — отличный вариант для интерьера маленькой кухни, в которой мало естественного света. Не готовы решиться на ремонт? Используйте цвет солнца на фасадах кухонного гарнитура — солнечные шкафы будут живо смотреться на фоне нейтральных стен и с самого порога навевать мысли о вкусной еде. Но не окрашивайте в желтый большие площади — этот цвет очень активный и может утомлять.

Фото: bhg.com

7. Очень желтая гостиная

Вам очень нравится желтый и вы готовы на полное погружение в этот цвет? Используйте яркие солнечные оттенки во всем: на стенах, на полу, в декоре и мебели. Добавьте в интерьер серых красок — они притушат буйство и мощную энергетику желтого, за счет чего интерьер станет более комфортным и уютным.

Фото: home-designing.com

8. Домашний офис

Желтый цвет — один из самых уместных в рабочей зоне. Он активизирует креативное мышление и мозговую деятельность. Окрасьте полностью в желтый цвет стены, сбалансируйте палитру белой мебелью — такой интерьер в домашнем офисе точно настроит на продуктивную работу.

Фото: decoist.com

9. Мебель

Нет проще способа придать изюминку интерьеру, чем с помощью мебели. Диван, изголовье кровати, пуф, кресло, журнальный столик и даже обычный стул в ярких желтых оттенках здорово смотрятся в интерьере, особенно если они выполнены в очень светлой или темной цветовой гамме.

Фото: trendir.com

10. Ковер

Ковры в интерьере также могут выполнять цветовую роль. Для монохромного интерьера в пастельной гамме больше подойдут яркие модели в стиле колор-блокинг или варианты с геометрическим принтами и броскими рисунками. Если же желтый уже есть в декоре и отделке, то на их фоне лучше будут смотреться однотонные ковры, совпадающие по тону с солнечными акцентами.

Фото: homestratosphere.com

11. Текстиль

Вы еще сомневаетесь, хотите ли видеть желтый в своем интерьере? Поэкспериментируйте с текстилем. Желтые шторы, пледы, декоративные подушки, салфетки быстро оживят любую цветовую гамму комнаты. Более того, в любой момент вы сможете их заменить, если полюбить желтый интерьер так и не получится.

Фото: bhg.com

12. Светильники

Светильники имеют не меньше декоративных свойств, чем любой другой предмет обстановки. Желтые торшеры, бра, настольные лампы и люстры, выполненные в необычной форме, могут не хуже яркого дивана или акцентной стены сыграть центральную цветовую роль в интерьере.

Фото: home-designing.com

13. Двери

Кто сказал, что двери могут быть только нейтрального цвета? Долой стереотипы! Желтая дверь способна играть главную акцентную роль в комнате, наполняя ее гостеприимной и дружелюбной атмосферой. Тем более что перекрасить или заменить дверь можно в любое время.

Фото: sophierobinson.co.uk

14. Холодильник

Как правило, холодильник на кухню подбирают в цвет стен или мебели, чтобы он визуально сливался с ними. Но почему бы не возложить на него декоративную нагрузку? В монохромном интерьере кухни цветной холодильник может стать главным акцентом, тем более что сегодня цветная бытовая техника в тренде. А если его цвет повторить в нескольких элементах декора или сочетать с отделкой кухонного фартука, выйдет очень оригинальный и гармоничный ансамбль.

Фото: behance.net

15. Декор

Для тех, кто любит часто менять обстановку, идеальным решением для оживления интерьера желтым цветом станет декор. Вазы, картины, настенные панно и постеры, живые и искусственные цветы, статуэтки, посуда и многие другие мелочи будут привлекать к себе не меньше внимания, чем стена или шкаф.

Фото: home-designing.com