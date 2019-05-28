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15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьере


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Телевизор — один из главных элементов современного домашнего интерьера. Как правильно и удачно расположить его в комнате? Показываем на ярких примерах.

Чаще всего телевизор — это атрибут интерьера гостиной, который дополняет ее облик и расширяет функции пространства. Однако телевизор может отлично вписаться и в интерьеры других комнат, например кухни или спальни. 

Как лучше всего выбрать место для тв-зоны, исходя из специфики каждой комнаты? Ниже показываем 15 способов организовать место под телевизор: функциональных и очень красивых. 

В гостиной 

На акцентной стене

Телепанель можно повесить на самую яркую и пеструю стену комнаты, тем самым сделав из телевизора центральный акцент в интерьере. Такая стена может быть фактурной, из камня, дерева или другого броского и эффектного материала. 

Фото № 1: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: townsmaninnlarned.com

В нише

Оформление тв-зоны в нише с отличающейся отделкой — еще один эффективный способ, который поможет выделить телевизор на фоне комнаты и одновременно зонировать его от основного пространства. 

Фото № 2: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: omega-pure.com

Внутри открытого стеллажа

Если хотите спрятать телевизор и органично слить его с интерьером комнаты, разместите технику в центральной части стеллажа или шкафа, как на фото ниже. Полки, окружающие телевизор, также гарантируют защиту экрана от солнечных лучей, что обеспечивает более хорошую видимость при просмотре.

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Стиль
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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: house-biz.com.ua

В простенке между окнами

А чтобы наверняка избавиться от бликов на дисплее, тв-зону в гостиной можно расположить в простенке между двумя окнами. Просмотр фильмов в дневное время станет гораздо комфортнее.

Фото № 4: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: archiproducts.com

На перегородке

Если же у вас объединенная кухня и гостиная в современном стиле, тв-зону лучше организовать на перегородке между пространствами. Так вы сохраните свободными стены, а также сделаете перегородку более функциональной.

Фото № 5: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: dovletoglou.com

На кухне

Возле обеденного стола

Выбрать зону под телевизор в гостиной — дело привычное. А как организовать ее в кухне? Самый логичный и удобный вариант — повесить телевизор на стену над обеденным столом.

Фото № 6: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: alicante.kitchen

На фартуке столешницы

Еще одна идея — разместить телевизор между столешницей и шкафчиками гарнитура, на кухонном фартуке. Нужно тщательно подбирать диагональ экрана, чтобы техника поместилась в ограниченное пространство.

Фото № 7: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: geometrium.com

В зоне со встроенной техникой

Хотите максимально органично вписать тв-зону в интерьер кухни? Размещайте ее над встроенным духовым шкафом или холодильником — так вы создадите отдельный тематический уголок с техникой, а телевизор не будет бросаться в глаза.

Фото № 8: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: wo-designs.co

За дверцами шкафа

Телевизор на кухне можно полностью спрятать — для этого расположите его в шкафу и прикройте дверцами. Это отличный вариант для классической кухни, где мало места для большого количества современной техники. 

Фото № 9: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: builddaysis.com

Подальше от функциональных зон кухни

И главное правило, которого стоит придерживаться на кухне: нужно размещать тв-зону вдали от плиты, раковины и других мест, где техника может быстро повредиться от воды, пара или огня. 

 Фото № 10: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: cosmictherapy.info

В спальне

На стене напротив кровати

Один из самых популярных вариантов дизайна тв-зоны в спальне — размещение телевизора на стене напротив кровати, чтобы его удобно было смотреть из любой точки комнаты.

Фото № 11: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: homediz.cx.ua

На тумбе

Если место позволяет, можно приобрести под телевизор отдельную тумбу, которая дополнительно обеспечит место для хранения вещей.

Фото № 12: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: salonurody.info

В закрытом потайном отсеке

Способ для тех, кто не хочет постоянно видеть телевизор в своей спальне. В изножье кровати можно оборудовать небольшой шкафчик, из верхней части которого будет выдвигаться тв-панель — как на фото ниже.

Фото № 13: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: tr.aviarydecor.com

На потолке

Нет места на стенах и полу? Тогда вешайте телевизор на потолок при помощи кронштейнов. Можно также оборудовать складную конструкцию, чтобы телевизор прятался в потолок, когда не используется.

Фото № 14: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: euffslemani.com

Маскировка под зеркало

Наиболее функциональный, но дорогостоящий вариант: приобрести телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркальный. Одновременно получаем и современную технику, и необходимое в спальне зеркало.

Фото № 15: 15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьереФото: interiordesign.net

#телевизор в интерьере#оформление ТВ-зоны
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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