15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьере

Телевизор — один из главных элементов современного домашнего интерьера. Как правильно и удачно расположить его в комнате? Показываем на ярких примерах.
Чаще всего телевизор — это атрибут интерьера гостиной, который дополняет ее облик и расширяет функции пространства. Однако телевизор может отлично вписаться и в интерьеры других комнат, например кухни или спальни.
Как лучше всего выбрать место для тв-зоны, исходя из специфики каждой комнаты? Ниже показываем 15 способов организовать место под телевизор: функциональных и очень красивых.
В гостиной
На акцентной стене
Телепанель можно повесить на самую яркую и пеструю стену комнаты, тем самым сделав из телевизора центральный акцент в интерьере. Такая стена может быть фактурной, из камня, дерева или другого броского и эффектного материала.
В нише
Оформление тв-зоны в нише с отличающейся отделкой — еще один эффективный способ, который поможет выделить телевизор на фоне комнаты и одновременно зонировать его от основного пространства.
Внутри открытого стеллажа
Если хотите спрятать телевизор и органично слить его с интерьером комнаты, разместите технику в центральной части стеллажа или шкафа, как на фото ниже. Полки, окружающие телевизор, также гарантируют защиту экрана от солнечных лучей, что обеспечивает более хорошую видимость при просмотре.
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В простенке между окнами
А чтобы наверняка избавиться от бликов на дисплее, тв-зону в гостиной можно расположить в простенке между двумя окнами. Просмотр фильмов в дневное время станет гораздо комфортнее.
На перегородке
Если же у вас объединенная кухня и гостиная в современном стиле, тв-зону лучше организовать на перегородке между пространствами. Так вы сохраните свободными стены, а также сделаете перегородку более функциональной.
На кухне
Возле обеденного стола
Выбрать зону под телевизор в гостиной — дело привычное. А как организовать ее в кухне? Самый логичный и удобный вариант — повесить телевизор на стену над обеденным столом.
На фартуке столешницы
Еще одна идея — разместить телевизор между столешницей и шкафчиками гарнитура, на кухонном фартуке. Нужно тщательно подбирать диагональ экрана, чтобы техника поместилась в ограниченное пространство.
В зоне со встроенной техникой
Хотите максимально органично вписать тв-зону в интерьер кухни? Размещайте ее над встроенным духовым шкафом или холодильником — так вы создадите отдельный тематический уголок с техникой, а телевизор не будет бросаться в глаза.
За дверцами шкафа
Телевизор на кухне можно полностью спрятать — для этого расположите его в шкафу и прикройте дверцами. Это отличный вариант для классической кухни, где мало места для большого количества современной техники.
Подальше от функциональных зон кухни
И главное правило, которого стоит придерживаться на кухне: нужно размещать тв-зону вдали от плиты, раковины и других мест, где техника может быстро повредиться от воды, пара или огня.
В спальне
На стене напротив кровати
Один из самых популярных вариантов дизайна тв-зоны в спальне — размещение телевизора на стене напротив кровати, чтобы его удобно было смотреть из любой точки комнаты.
На тумбе
Если место позволяет, можно приобрести под телевизор отдельную тумбу, которая дополнительно обеспечит место для хранения вещей.
В закрытом потайном отсеке
Способ для тех, кто не хочет постоянно видеть телевизор в своей спальне. В изножье кровати можно оборудовать небольшой шкафчик, из верхней части которого будет выдвигаться тв-панель — как на фото ниже.
На потолке
Нет места на стенах и полу? Тогда вешайте телевизор на потолок при помощи кронштейнов. Можно также оборудовать складную конструкцию, чтобы телевизор прятался в потолок, когда не используется.
Маскировка под зеркало
Наиболее функциональный, но дорогостоящий вариант: приобрести телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркальный. Одновременно получаем и современную технику, и необходимое в спальне зеркало.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
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