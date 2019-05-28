15 вариантов удачного оформления тв-зоны в интерьере

Если хотите спрятать телевизор и органично слить его с интерьером комнаты, разместите технику в центральной части стеллажа или шкафа, как на фото ниже. Полки, окружающие телевизор, также гарантируют защиту экрана от солнечных лучей, что обеспечивает более хорошую видимость при просмотре.

Оформление тв-зоны в нише с отличающейся отделкой — еще один эффективный способ, который поможет выделить телевизор на фоне комнаты и одновременно зонировать его от основного пространства.

Телепанель можно повесить на самую яркую и пеструю стену комнаты, тем самым сделав из телевизора центральный акцент в интерьере. Такая стена может быть фактурной, из камня , дерева или другого броского и эффектного материала.

Как лучше всего выбрать место для тв-зоны, исходя из специфики каждой комнаты? Ниже показываем 15 способов организовать место под телевизор: функциональных и очень красивых.

Чаще всего телевизор — это атрибут интерьера гостиной, который дополняет ее облик и расширяет функции пространства. Однако телевизор может отлично вписаться и в интерьеры других комнат, например кухни или спальни.

Фото: house-biz.com.ua

В простенке между окнами

А чтобы наверняка избавиться от бликов на дисплее, тв-зону в гостиной можно расположить в простенке между двумя окнами. Просмотр фильмов в дневное время станет гораздо комфортнее.

Фото: archiproducts.com

На перегородке

Если же у вас объединенная кухня и гостиная в современном стиле, тв-зону лучше организовать на перегородке между пространствами. Так вы сохраните свободными стены, а также сделаете перегородку более функциональной.

Фото: dovletoglou.com

На кухне

Возле обеденного стола

Выбрать зону под телевизор в гостиной — дело привычное. А как организовать ее в кухне? Самый логичный и удобный вариант — повесить телевизор на стену над обеденным столом.

Фото: alicante.kitchen

На фартуке столешницы

Еще одна идея — разместить телевизор между столешницей и шкафчиками гарнитура, на кухонном фартуке. Нужно тщательно подбирать диагональ экрана, чтобы техника поместилась в ограниченное пространство.

Фото: geometrium.com

В зоне со встроенной техникой

Хотите максимально органично вписать тв-зону в интерьер кухни? Размещайте ее над встроенным духовым шкафом или холодильником — так вы создадите отдельный тематический уголок с техникой, а телевизор не будет бросаться в глаза.

Фото: wo-designs.co

За дверцами шкафа

Телевизор на кухне можно полностью спрятать — для этого расположите его в шкафу и прикройте дверцами. Это отличный вариант для классической кухни, где мало места для большого количества современной техники.

Фото: builddaysis.com

Подальше от функциональных зон кухни

И главное правило, которого стоит придерживаться на кухне: нужно размещать тв-зону вдали от плиты, раковины и других мест, где техника может быстро повредиться от воды, пара или огня.

Фото: cosmictherapy.info

В спальне

На стене напротив кровати

Один из самых популярных вариантов дизайна тв-зоны в спальне — размещение телевизора на стене напротив кровати, чтобы его удобно было смотреть из любой точки комнаты.

Фото: homediz.cx.ua

На тумбе

Если место позволяет, можно приобрести под телевизор отдельную тумбу, которая дополнительно обеспечит место для хранения вещей.

Фото: salonurody.info

В закрытом потайном отсеке

Способ для тех, кто не хочет постоянно видеть телевизор в своей спальне. В изножье кровати можно оборудовать небольшой шкафчик, из верхней части которого будет выдвигаться тв-панель — как на фото ниже.

Фото: tr.aviarydecor.com

На потолке

Нет места на стенах и полу? Тогда вешайте телевизор на потолок при помощи кронштейнов. Можно также оборудовать складную конструкцию, чтобы телевизор прятался в потолок, когда не используется.

Фото: euffslemani.com

Маскировка под зеркало

Наиболее функциональный, но дорогостоящий вариант: приобрести телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркальный. Одновременно получаем и современную технику, и необходимое в спальне зеркало.