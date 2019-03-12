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20 необычных способов хранения обуви в квартире


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Неприятно, когда обувь расставлена по всей прихожей и занимает львиную долю пространства. Вам некуда ее поставить? А вы пробовали повесить сапоги на вешалку? Разместить туфли на карнизах? Или превратить их в украшение интерьера? Показываем, как круто можно хранить обувь в доме.

Содержание

Неважно, большая в квартире прихожая или маленькая — продуманное пространство для хранения обуви необходимо всегда. Его организация позволит сделать помещение свободнее и визуально больше. А вам облегчит процесс поиска и выбора нужной пары.

К любому вопросу можно подойти творчески и придумать по-настоящему оригинальную систему хранения, чтобы она была необычной, удобной и даже украшала жилище. Показываем 20 ярких примеров, как этого достичь.

1. Закрытый шкаф с ящиками

Начнем с наиболее стандартного приспособления, уже зарекомендовавшего себя в домашнем пространстве. Обувной шкафчик с откидными створками спрячет обувь и одновременно даст к ней удобный доступ. Подберите его к стилю вашего интерьера, чтобы предмет смотрелся максимально органично и красиво.

Фото № 1: 20 необычных способов хранения обуви в квартиреФото: hoff.ru

Фото № 2: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Обувница «Кан-3»
5 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Банкетка со скрытым отделением

Но одной и даже двух обувных тумб не всегда хватает для хранения обуви. Если она не должна быть на виду, добавьте банкетку с внутренним ящиком — туда легко поместится несколько пар обуви. Это очень функциональное решение, которое также добавляет место для сидения. И выглядит такая банкетка эстетично благодаря текстильной или кожаной обивке. 

Фото: mebelion.ru

Фото № 3: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Банкетка-сундук «Луна» 6-5115
4 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Вешалки с зажимами

Такая идея отлично подойдет для хранения сапог и другой высокой обуви, если убрать ее некуда. Оборудуйте перекладину под гардеробом и размещайте там сапожки, используя вешалки с зажимами, — будет выглядеть красиво и оригинально.

Фото: mandaohnemus.wixsite.com

Фото № 4: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Металлическая вешалка с зажимами (набор из 2 шт.)
999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Потолочный карниз

Хотите красиво развесить свои яркие туфли, чтобы они были на виду? Разместите их на стене, причем не на классических перекладинах, а при помощи красивых потолочных карнизов. Такое творческое решение добавит интерьеру индивидуальности, а обувь превратится в настоящий декор.

Фото: flavios.com.br

Фото № 5: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Карниз двухрядный «Форте»
3 099 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Декоративная лестница...

Еще один необычный способ хранить обувь с каблуками — подвесить их на перила небольшой отдельно стоящей лестницы. Плюс в том, что такую конструкцию можно легко перемещать и использовать для других целей. А чтобы она украшала интерьер, подберите красивую деревянную лестницу с искусственно состаренной поверхностью, как на фото ниже. 

Фото: roomed.nl

Фото № 6: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Декоративная лестница
14 676 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. … или решетка

Вместо лестницы можно таким же образом использовать решетку с небольшими ячейками — или напольную, или с креплениями на стену. Если она будет широкой, можно красиво развесить туфли и даже сформировать из них какую-то фигуру. Получаем самобытное декоративное украшение. 

Фото: homedit.com

Фото № 7: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Решетка хроматированная 1 500 х 800 мм 6003RU
1 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Под стеклянным колпаком

А если обувь памятная — например, со свадьбы или какая-то очень дорогая сердцу — храните ее на самом видном месте, как украшение. Отличный вариант: накрыть туфли изящным стеклянным колпаком, разместив в центре комнаты. Можно сделать целую композицию из такого своеобразного декора.

Фото: simpleweddingstuff.blogspot.com

Фото № 8: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Стеклянный купол
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Коробки с прозрачным окошком

Менее экстравагантный, но не менее интересный способ — использовать коробки с прозрачным участком на стенке. Из них можно составить самодельную обувницу, которая никак не повредит домашнему интерьеру и окажется очень функциональной: можно менять ее размеры, форму и местоположение. И при этом всегда будет видно, какая обувь лежит в той или иной коробке. 

Фото: dhgate.com

Фото № 9: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Набор картонных коробок для обуви (3 шт, коричневый)
900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Коробки с фотографиями

Смысл тот же, что и с прозрачными коробками, только вместо окошек — красивые фотографии обуви. Их можно оформить в едином стиле и сделать соответствующую обработку, чтобы ряды коробок смотрелись органично и эстетично. 

Фото: homebnc.com

Фото № 10: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Короб обувной
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10. Деревянные ящики из досок

Очень экономичный, но при этом красивый вариант — использовать обычные ящики из досок, окрашенные в разные цвета и нестандартно развешанные по стене, как на фото ниже. Они добавят в интерьер ярких акцентов и освежат его. А также обеспечат много места для хранения обуви.

Фото: about-ruth.com

Фото № 11: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Деревянная заготовка «Астра» L-683
140 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. И даже паллеты!

Да, эти универсальные поддоны сгодятся и для хранения обуви. Для этого достаточно вертикально расположить поддон у стены, подсовывая ботинки и кеды между досками. И много места такая конструкция не занимает, так что подойдет для небольших помещений — особенно с индустриальным интерьером или в стиле лофт. 

Фото: micasarevista.com

Фото № 12: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Паллеты /поддоны деревянные
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12. Трубы ПВХ

Круглые отрезки труб ПВХ, составленные друг на друга в несколько рядов, станут очень необычной конструкцией для хранения обуви. И при этом практичной, ведь из них можно сделать хоть целую стену до потолка, обеспечив место для всех своих кроссовок, туфель и домашних тапочек.

Фото: hgtv.com

Фото № 13: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Воздуховод круглый 125 мм
230 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Банки из-под краски

Пустые алюминиевые банки, закрепленные на стене, сгодятся для хранения некрупной обуви: домашних тапочек, балеток и так далее. Выглядят они аккуратно, стильно и не так громоздко, как трубы ПВХ, поэтому подойдут для малогабаритных квартир. Идеально такая система хранения будет смотреться в стиле лофт — в паре с неприкрытыми трубами под потолком.

Фото: furniturefashion.com

Фото № 14: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Банка алюминиевая
274 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Полки из скейтбордов

Этот вариант подойдет любителям активной жизни, имеющим большое количество спортивной обуви. Кроссовки и кеды будут органично смотреться на таких стильных полках. Они сделают даже современный пестрый интерьер еще ярче.

Фото: interestingengineering.com

Фото № 15: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Дека для скейтборда Powell Peralta Flight
8 650 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Карниз для штор

В роли обувницы будет необычно смотреться карниз с кольцами для занавесок. Разместите его на уровне полки и вешайте обувь на кольца с креплениями: она всегда будет доступна и при этом освободит место на полу или в гардеробе.

Фото: thespruce.com

Фото № 16: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Карниз металлический раздвижной двухрядный 160-300 см
1 899 руб.*
Купить
*Цена может измениться

16. Многоярусная стойка

Повесить обувь можно и на специальное приспособление: компактную и мобильную стойку с несколькими круговыми рядами крючков. 

Фото: danpayneactor.com

Фото № 17: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Стойка для обуви из окрашенной стали Tatkraft Roll
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17. Плетеные корзины

Коробки и пластиковые контейнеры подходят для хранения обуви в современном интерьере. А плетеные квадратные корзинки прекрасно впишутся в классический интерьер в стиле прованс или кантри. Из них можно составлять любые комбинации или подвешивать на разных уровнях — на манер традиционной обувницы.

Фото: homebnc.com

Фото № 18: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Корзина плетеная квадратная Guillermo
8 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

18. Органайзер с карманами на дверь

Если в прихожей нет места для хранения обуви на полу и даже на стенах — держите ее на двери! На входной или на гардеробной с внутренней стороны. Поможет в этом специальный тканевый чехол с рядами вместительных карманов.

Фото: metroscubicos.com

Фото № 19: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Подвесной органайзер для обуви Axis
1 249 руб.*
Купить
*Цена может измениться

19. Необычные полки

Из системы хранения обуви можно сделать интересный декор для своей квартиры. Например, выбрав изогнутую полку с современным минималистичным дизайном, как на фото ниже. Она очень компактная и подойдет для маленьких квартир и студий. 

Фото: homebook.pl

Фото № 20: 20 необычных способов хранения обуви в квартире
Полка для обуви j-me Nest
9 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться

20. Обычные полки с оригинальным расположением

Обувь вполне можно держать и на обычных настенных полках. Но для организации оригинального и интересного пространства располагайте их под углом или в другой необычной форме. Главное — включить фантазию!

Фото: frenchdec.com

Полка «ПК-2» Белый
2 200 руб.*
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*Цена может измениться

#Системы хранения#Квартира#хранение обуви
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

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04. Ведомость сантехники

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