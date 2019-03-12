20 необычных способов хранения обуви в квартире

Неприятно, когда обувь расставлена по всей прихожей и занимает львиную долю пространства. Вам некуда ее поставить? А вы пробовали повесить сапоги на вешалку? Разместить туфли на карнизах? Или превратить их в украшение интерьера? Показываем, как круто можно хранить обувь в доме.
- 1. Закрытый шкаф с ящиками
- 2. Банкетка со скрытым отделением
- 3. Вешалки с зажимами
- 4. Потолочный карниз
- 5. Декоративная лестница...
- 6. … или решетка
- 7. Под стеклянным колпаком
- 8. Коробки с прозрачным окошком
- 9. Коробки с фотографиями
- 10. Деревянные ящики из досок
- 11. И даже паллеты!
- 12. Трубы ПВХ
- 13. Банки из-под краски
- 14. Полки из скейтбордов
- 15. Карниз для штор
- 16. Многоярусная стойка
- 17. Плетеные корзины
- 18. Органайзер с карманами на дверь
- 19. Необычные полки
- 20. Обычные полки с оригинальным расположением
Неважно, большая в квартире прихожая или маленькая — продуманное пространство для хранения обуви необходимо всегда. Его организация позволит сделать помещение свободнее и визуально больше. А вам облегчит процесс поиска и выбора нужной пары.
К любому вопросу можно подойти творчески и придумать по-настоящему оригинальную систему хранения, чтобы она была необычной, удобной и даже украшала жилище. Показываем 20 ярких примеров, как этого достичь.
1. Закрытый шкаф с ящиками
Начнем с наиболее стандартного приспособления, уже зарекомендовавшего себя в домашнем пространстве. Обувной шкафчик с откидными створками спрячет обувь и одновременно даст к ней удобный доступ. Подберите его к стилю вашего интерьера, чтобы предмет смотрелся максимально органично и красиво.
2. Банкетка со скрытым отделением
Но одной и даже двух обувных тумб не всегда хватает для хранения обуви. Если она не должна быть на виду, добавьте банкетку с внутренним ящиком — туда легко поместится несколько пар обуви. Это очень функциональное решение, которое также добавляет место для сидения. И выглядит такая банкетка эстетично благодаря текстильной или кожаной обивке.
3. Вешалки с зажимами
Такая идея отлично подойдет для хранения сапог и другой высокой обуви, если убрать ее некуда. Оборудуйте перекладину под гардеробом и размещайте там сапожки, используя вешалки с зажимами, — будет выглядеть красиво и оригинально.
4. Потолочный карниз
Хотите красиво развесить свои яркие туфли, чтобы они были на виду? Разместите их на стене, причем не на классических перекладинах, а при помощи красивых потолочных карнизов. Такое творческое решение добавит интерьеру индивидуальности, а обувь превратится в настоящий декор.
5. Декоративная лестница...
Еще один необычный способ хранить обувь с каблуками — подвесить их на перила небольшой отдельно стоящей лестницы. Плюс в том, что такую конструкцию можно легко перемещать и использовать для других целей. А чтобы она украшала интерьер, подберите красивую деревянную лестницу с искусственно состаренной поверхностью, как на фото ниже.
6. … или решетка
Вместо лестницы можно таким же образом использовать решетку с небольшими ячейками — или напольную, или с креплениями на стену. Если она будет широкой, можно красиво развесить туфли и даже сформировать из них какую-то фигуру. Получаем самобытное декоративное украшение.
7. Под стеклянным колпаком
А если обувь памятная — например, со свадьбы или какая-то очень дорогая сердцу — храните ее на самом видном месте, как украшение. Отличный вариант: накрыть туфли изящным стеклянным колпаком, разместив в центре комнаты. Можно сделать целую композицию из такого своеобразного декора.
8. Коробки с прозрачным окошком
Менее экстравагантный, но не менее интересный способ — использовать коробки с прозрачным участком на стенке. Из них можно составить самодельную обувницу, которая никак не повредит домашнему интерьеру и окажется очень функциональной: можно менять ее размеры, форму и местоположение. И при этом всегда будет видно, какая обувь лежит в той или иной коробке.
9. Коробки с фотографиями
Смысл тот же, что и с прозрачными коробками, только вместо окошек — красивые фотографии обуви. Их можно оформить в едином стиле и сделать соответствующую обработку, чтобы ряды коробок смотрелись органично и эстетично.
10. Деревянные ящики из досок
Очень экономичный, но при этом красивый вариант — использовать обычные ящики из досок, окрашенные в разные цвета и нестандартно развешанные по стене, как на фото ниже. Они добавят в интерьер ярких акцентов и освежат его. А также обеспечат много места для хранения обуви.
11. И даже паллеты!
Да, эти универсальные поддоны сгодятся и для хранения обуви. Для этого достаточно вертикально расположить поддон у стены, подсовывая ботинки и кеды между досками. И много места такая конструкция не занимает, так что подойдет для небольших помещений — особенно с индустриальным интерьером или в стиле лофт.
12. Трубы ПВХ
Круглые отрезки труб ПВХ, составленные друг на друга в несколько рядов, станут очень необычной конструкцией для хранения обуви. И при этом практичной, ведь из них можно сделать хоть целую стену до потолка, обеспечив место для всех своих кроссовок, туфель и домашних тапочек.
13. Банки из-под краски
Пустые алюминиевые банки, закрепленные на стене, сгодятся для хранения некрупной обуви: домашних тапочек, балеток и так далее. Выглядят они аккуратно, стильно и не так громоздко, как трубы ПВХ, поэтому подойдут для малогабаритных квартир. Идеально такая система хранения будет смотреться в стиле лофт — в паре с неприкрытыми трубами под потолком.
14. Полки из скейтбордов
Этот вариант подойдет любителям активной жизни, имеющим большое количество спортивной обуви. Кроссовки и кеды будут органично смотреться на таких стильных полках. Они сделают даже современный пестрый интерьер еще ярче.
15. Карниз для штор
В роли обувницы будет необычно смотреться карниз с кольцами для занавесок. Разместите его на уровне полки и вешайте обувь на кольца с креплениями: она всегда будет доступна и при этом освободит место на полу или в гардеробе.
16. Многоярусная стойка
Повесить обувь можно и на специальное приспособление: компактную и мобильную стойку с несколькими круговыми рядами крючков.
17. Плетеные корзины
Коробки и пластиковые контейнеры подходят для хранения обуви в современном интерьере. А плетеные квадратные корзинки прекрасно впишутся в классический интерьер в стиле прованс или кантри. Из них можно составлять любые комбинации или подвешивать на разных уровнях — на манер традиционной обувницы.
18. Органайзер с карманами на дверь
Если в прихожей нет места для хранения обуви на полу и даже на стенах — держите ее на двери! На входной или на гардеробной с внутренней стороны. Поможет в этом специальный тканевый чехол с рядами вместительных карманов.
19. Необычные полки
Из системы хранения обуви можно сделать интересный декор для своей квартиры. Например, выбрав изогнутую полку с современным минималистичным дизайном, как на фото ниже. Она очень компактная и подойдет для маленьких квартир и студий.
20. Обычные полки с оригинальным расположением
Обувь вполне можно держать и на обычных настенных полках. Но для организации оригинального и интересного пространства располагайте их под углом или в другой необычной форме. Главное — включить фантазию!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники