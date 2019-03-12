20 необычных способов хранения обуви в квартире

Неприятно, когда обувь расставлена по всей прихожей и занимает львиную долю пространства. Вам некуда ее поставить? А вы пробовали повесить сапоги на вешалку? Разместить туфли на карнизах? Или превратить их в украшение интерьера? Показываем, как круто можно хранить обувь в доме.

Неважно, большая в квартире прихожая или маленькая — продуманное пространство для хранения обуви необходимо всегда. Его организация позволит сделать помещение свободнее и визуально больше. А вам облегчит процесс поиска и выбора нужной пары.

К любому вопросу можно подойти творчески и придумать по-настоящему оригинальную систему хранения, чтобы она была необычной, удобной и даже украшала жилище. Показываем 20 ярких примеров, как этого достичь.

1. Закрытый шкаф с ящиками

Начнем с наиболее стандартного приспособления, уже зарекомендовавшего себя в домашнем пространстве. Обувной шкафчик с откидными створками спрячет обувь и одновременно даст к ней удобный доступ. Подберите его к стилю вашего интерьера, чтобы предмет смотрелся максимально органично и красиво.

Фото: hoff.ru

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2. Банкетка со скрытым отделением

Но одной и даже двух обувных тумб не всегда хватает для хранения обуви. Если она не должна быть на виду, добавьте банкетку с внутренним ящиком — туда легко поместится несколько пар обуви. Это очень функциональное решение, которое также добавляет место для сидения. И выглядит такая банкетка эстетично благодаря текстильной или кожаной обивке.

Фото: mebelion.ru

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3. Вешалки с зажимами

Такая идея отлично подойдет для хранения сапог и другой высокой обуви, если убрать ее некуда. Оборудуйте перекладину под гардеробом и размещайте там сапожки, используя вешалки с зажимами, — будет выглядеть красиво и оригинально.

Фото: mandaohnemus.wixsite.com

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4. Потолочный карниз

Хотите красиво развесить свои яркие туфли, чтобы они были на виду? Разместите их на стене, причем не на классических перекладинах, а при помощи красивых потолочных карнизов. Такое творческое решение добавит интерьеру индивидуальности, а обувь превратится в настоящий декор.

Фото: flavios.com.br

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5. Декоративная лестница...

Еще один необычный способ хранить обувь с каблуками — подвесить их на перила небольшой отдельно стоящей лестницы. Плюс в том, что такую конструкцию можно легко перемещать и использовать для других целей. А чтобы она украшала интерьер, подберите красивую деревянную лестницу с искусственно состаренной поверхностью, как на фото ниже.

Фото: roomed.nl

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6. … или решетка

Вместо лестницы можно таким же образом использовать решетку с небольшими ячейками — или напольную, или с креплениями на стену. Если она будет широкой, можно красиво развесить туфли и даже сформировать из них какую-то фигуру. Получаем самобытное декоративное украшение.

Фото: homedit.com

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7. Под стеклянным колпаком

А если обувь памятная — например, со свадьбы или какая-то очень дорогая сердцу — храните ее на самом видном месте, как украшение. Отличный вариант: накрыть туфли изящным стеклянным колпаком, разместив в центре комнаты. Можно сделать целую композицию из такого своеобразного декора.

Фото: simpleweddingstuff.blogspot.com

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8. Коробки с прозрачным окошком

Менее экстравагантный, но не менее интересный способ — использовать коробки с прозрачным участком на стенке. Из них можно составить самодельную обувницу, которая никак не повредит домашнему интерьеру и окажется очень функциональной: можно менять ее размеры, форму и местоположение. И при этом всегда будет видно, какая обувь лежит в той или иной коробке.

Фото: dhgate.com

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9. Коробки с фотографиями

Смысл тот же, что и с прозрачными коробками, только вместо окошек — красивые фотографии обуви. Их можно оформить в едином стиле и сделать соответствующую обработку, чтобы ряды коробок смотрелись органично и эстетично.

Фото: homebnc.com

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10. Деревянные ящики из досок

Очень экономичный, но при этом красивый вариант — использовать обычные ящики из досок, окрашенные в разные цвета и нестандартно развешанные по стене, как на фото ниже. Они добавят в интерьер ярких акцентов и освежат его. А также обеспечат много места для хранения обуви.

Фото: about-ruth.com

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11. И даже паллеты!

Да, эти универсальные поддоны сгодятся и для хранения обуви. Для этого достаточно вертикально расположить поддон у стены, подсовывая ботинки и кеды между досками. И много места такая конструкция не занимает, так что подойдет для небольших помещений — особенно с индустриальным интерьером или в стиле лофт.

Фото: micasarevista.com

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12. Трубы ПВХ

Круглые отрезки труб ПВХ, составленные друг на друга в несколько рядов, станут очень необычной конструкцией для хранения обуви. И при этом практичной, ведь из них можно сделать хоть целую стену до потолка, обеспечив место для всех своих кроссовок, туфель и домашних тапочек.

Фото: hgtv.com

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13. Банки из-под краски

Пустые алюминиевые банки, закрепленные на стене, сгодятся для хранения некрупной обуви: домашних тапочек, балеток и так далее. Выглядят они аккуратно, стильно и не так громоздко, как трубы ПВХ, поэтому подойдут для малогабаритных квартир. Идеально такая система хранения будет смотреться в стиле лофт — в паре с неприкрытыми трубами под потолком.

Фото: furniturefashion.com

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14. Полки из скейтбордов

Этот вариант подойдет любителям активной жизни, имеющим большое количество спортивной обуви. Кроссовки и кеды будут органично смотреться на таких стильных полках. Они сделают даже современный пестрый интерьер еще ярче.

Фото: interestingengineering.com

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15. Карниз для штор

В роли обувницы будет необычно смотреться карниз с кольцами для занавесок. Разместите его на уровне полки и вешайте обувь на кольца с креплениями: она всегда будет доступна и при этом освободит место на полу или в гардеробе.

Фото: thespruce.com

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16. Многоярусная стойка

Повесить обувь можно и на специальное приспособление: компактную и мобильную стойку с несколькими круговыми рядами крючков.

Фото: danpayneactor.com

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17. Плетеные корзины

Коробки и пластиковые контейнеры подходят для хранения обуви в современном интерьере. А плетеные квадратные корзинки прекрасно впишутся в классический интерьер в стиле прованс или кантри. Из них можно составлять любые комбинации или подвешивать на разных уровнях — на манер традиционной обувницы.

Фото: homebnc.com

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18. Органайзер с карманами на дверь

Если в прихожей нет места для хранения обуви на полу и даже на стенах — держите ее на двери! На входной или на гардеробной с внутренней стороны. Поможет в этом специальный тканевый чехол с рядами вместительных карманов.

Фото: metroscubicos.com

Подвесной органайзер для обуви Axis 1 249 руб.* Купить *Цена может измениться

19. Необычные полки

Из системы хранения обуви можно сделать интересный декор для своей квартиры. Например, выбрав изогнутую полку с современным минималистичным дизайном, как на фото ниже. Она очень компактная и подойдет для маленьких квартир и студий.

Фото: homebook.pl

Полка для обуви j-me Nest 9 150 руб.* Купить *Цена может измениться

20. Обычные полки с оригинальным расположением

Обувь вполне можно держать и на обычных настенных полках. Но для организации оригинального и интересного пространства располагайте их под углом или в другой необычной форме. Главное — включить фантазию!

Фото: frenchdec.com