Дизайн ванной с душевой кабиной: 30 современных вариантов

Красиво обустроить маленькую площадь не так-то просто, особенно если дело касается ванной комнаты, удобство которой, как правило, не сочетается со стилем. Да и о каком оформлении интерьера можно говорить, если значительную часть и без того крохотного помещения загромождает сама ванна?

Теснота, впрочем, не означает, что нужно ограничивать себя еще и в уюте — дизайнеры предлагают множество вариантов стильного и современного обустройства ванной комнаты, чтобы можно было с комфортом принимать водные процедуры.

И начинать советуют с довольно прогрессивного шага: заменить ванны душевыми кабинами, предпочтение которым стало отдавать все больше людей. Оно и понятно — кабины не только во многом удобнее и практичнее ванн, но и занимают не в пример меньше места.

Еще один плюс: душевые кабины гармонично вписываются в любой дизайн интерьера. Вот некоторые из множества идей, которые вы можете реализовать в собственных ванных комнатах.

Не выбиваться из стиля

Для того чтобы ванная комната смотрелась гармонично и целостно, душевая кабина в ней, подобно предмету мебели в любом другом помещении, не должна выбиваться из общего стиля. А поскольку кабины сами по себе довольно лаконичны в дизайне и безлики, лучше всего они будут смотреться в современных и минималистичных стилях.

1. Ванная с душевой кабиной в стиле хай-тек

Первым на ум тут же приходит стиль хай-тек. Строгий, сдержанный, но при этом функциональный, он как нельзя более кстати подойдет для размещения душевой кабины. Главное, чтобы она не слишком отличалась от остальной мебели и сантехники в комнате, в которой, как правило, преобладают стекло, плитка, зеркала и металлы. Хай-тек предполагает также использование неброской палитры и геометрических фигур при оформлении интерьера.

Фото ReRooms

2. Ванная с душевой кабиной в стиле лофт

Стиль лофт умудряется сочетать множество самых различных элементов, от труб и металлов до дерева. И такое разнообразие отлично подойдет для ванной комнаты с душевой кабиной, которую вполне можно подобрать под стать всей обстановке, выбрав, например, застекленный вариант душа с имитацией кованых вставок. А вот от перегородок при этом лучше отказаться, поскольку для стиля лофт важно наличие пространства и отсутствие какой-либо загроможденности.

Фото ReRooms

3. Ванная с душевой кабиной в стиле сканди

Оформить маленькую ванную комнату можно и в скандинавском стиле, для которого характерны свет, уют и домашняя простота. В этом случае предпочтение стоит отдать отделке белого и бежевого цветов, а в качестве ярких акцентов использовать узоры из мозаики или кафельной плитки. Жизни ванной комнате придаст и дерево, которое можно использовать как в той же отделке, так и в качестве материала для мебели.

Финальными штрихами в дизайн проекте интерьера станут мягкое освещение и украшения, например в виде плетеных корзинок, коврика или аккуратно сложенных полотенец.

Фото ReRooms

4. Ванная с душевой кабиной в классическом стиле

Для классики лучше всего использовать открытую или застекленную душевую кабину, а саму ванную комнату обустроить в светлых сдержанных цветах, например белом, сером или светло-голубом. Они подчеркнут роскошь выбранного стиля, как и отделка натуральным материалом (камнем или мрамором) и соответствующая дизайну мебель. Придать лоска такой ванной помогут и предметы декора: зеркала в изящных рамах, ковры, замысловатые золотые или серебряные светильники.

Фото ReRooms

Отделка ванной комнаты

Дизайнеры предлагают варианты оформления как с помощью традиционных идей, так и с применением оригинальных, не совсем типичных для ванной комнаты материалов.

5. Плитка

Плитка — оптимальное решение для отделки ванной комнаты, поскольку этот материал невосприимчив к влаге, легок в уборке и к тому же подходит сразу для пола и стен.

Возможно, как раз поэтому многие сочтут плитку слишком скучной и неподходящей для необычного оформления ванной, однако и простой материал может смотреться выигрышно, если вдумчиво подбирать расцветку или чередовать плитку разных цветов.

Фото ReRooms

6. Узоры из мозаики

Для того чтобы оживить ванную комнату и придать ей интересный вид, можно использовать в дизайне узор из мозаики — выложить ею пол или выделить для этого одну из стен, например специально отведенную для душевой кабины. Однако будьте осторожны с крупной мозаикой: она может визуально сузить и без того не особо просторное помещение.

Фото ReRooms

7. Дерево

Дерево давно зарекомендовало себя как универсальный материал, способный сделать атмосферу в комнате уютной и придать ей дороговизны и изысканности. Применение дереву можно найти и в ванной комнате, используя в качестве отделки и другие материалы, его имитирующие. Для оформления душевой кабины дерево подойдет прекрасно, поскольку вписывается в большую часть стилей. Важно только выбрать наиболее устойчивую к влаге породу и соответствующим образом ее обработать.

Фото ReRooms

8. Кирпичная кладка

Необычно и по-современному в ванной комнате смотрится и кирпичная кладка, особенно если комбинировать ее с плиткой или другим отделочным материалом для формирования интересных акцентов в помещении. Кирпич при этом необязательно использовать стилизованный — в отдельных вариантах оформления хорошо будет смотреться и грубая отделка стены, например в ванных стиля лофт.

Фото ReRooms

9. Гранит

Гранитную плитку используют, чтобы придать ванной комнате аристократизма и роскоши. Она смотрится дорого и самодостаточно во многих стилях интерьера, не только в классических. Гранит прекрасно подойдет и для душевой кабины, поскольку отличается высокой прочностью и легкостью в уборке.

Фото ReRooms

10. Мрамор

Еще один натуральный материал, который преображает ванную комнату и придает ей эффектности. Мрамор смотрится дорого и элегантно, отличается долговечностью, потому его можно использовать и в качестве материала для поддона душевой кабины. Это решение благотворно скажется и на дизайне, поскольку позволит душевой кабине стать естественной частью всего интерьера.

Фото ReRooms

Цветовые решения

Зачастую на то, как мы воспринимаем ту или иную комнату, влияют именно цвета, в которых она выполнена. Подобное правило распространяется и на ванную, где за неимением реального пространства приходится искать другие способы добавить помещению легкости.

11. Универсальный белый

Белый цвет добавляет простора и света любому помещению, что особенно важно для ванной комнаты, изолированной от того и другого. К тому же белый подходит под стиль любого интерьера, а значит, и душевая кабина в сочетании с ним будет смотреться выигрышно. Важно не переусердствовать с белым, поскольку сплошной цвет сделает комнату визуально статичной и неуютной.

Фото ReRooms

12. Бежевые и коричневые тона

Отдыху и расслаблению лучше всего способствуют мягкие и нейтральные оттенки, такие как бежевый, кремовый или песочный. А потому они как нельзя лучше подойдут для отделки ванной комнаты и создания в ней уютной атмосферы. Разбавить скучную однотонную палитру можно коричневым или белым, однако не рекомендуется сочетать больше двух-трех цветов схожей гаммы.

Фото ReRooms

13. Черные акценты

В качестве основного цвета для ванной комнаты черный может смотреться не всегда выигрышно, поскольку зрительно сужает пространство, однако в качестве отдельных акцентов в помещении будет хорош. Например, одна черная стена, комбинированная с отделкой другими материалами, визуально добавит ванной комнате высоты. Подобный эффект произведет и черный пол в сочетании со светлыми стенами.

Фото ReRooms

14. Нейтральный серый

Еще одним подходящим цветом для ванной комнаты считается серый, обладающий разными по температуре и яркости оттенками. Это объясняет его универсальность: серый подойдет к любому стилю интерьера и будет прекрасно сочетаться с разными материалами, в том числе и со стеклом и плиткой, в которых чаще всего выполнены душевые кабины.

Фото ReRooms

15. Морские цвета

Нет ничего более естественного для ванной комнаты, чем водные оттенки: голубые, синие, бирюзовые. Традиционно их используют для оформления целой комнаты, однако гораздо гармоничнее они вписываются в светлый современный дизайн в качестве отдельных элементов, например отделки пола или некоторой мебели.

Фото ReRooms

Душевая кабина

Для того чтобы создать в ванной комнате модный интерьер, нужно подумать и о том, как будет выглядеть сама душевая кабина. Существует несколько основных вариантов ее оформления, каждый из которых подходит под определенный дизайн или размер ванной.

16. Открытая душевая кабина

Наиболее универсальный вариант душевой кабины, не требующий особой отделки или соответствия с остальной мебелью. Открытая душевая кабина хотя и кажется голой и пустоватой, в современных минималистичных стилях сочетается с декором и дизайном стен и пола, а в выдержанной классике не перетягивает на себя внимание.

Фото ReRooms

17. Угловая душевая кабина

Такой вариант душевой кабины наименее габаритен, а потому лучше всего подойдет для маленькой ванной комнаты. При этом небольшой размер совершенно не означает, что угловой душ нельзя будет оформить в соответствии с остальной мебелью.

Фото ReRooms

18. Душевая кабина без поддона

Ещё один экономичный вариант, который заодно облегчает задачу дизайнера, так как поддоны в душевой кабине часто могут не вписываться в общий стиль ванной комнаты или некрасиво выделяться на ровном полу.

Фото ReRooms

19. Застекленная душевая кабина

Застекленные душевые кабины существуют в различных вариациях, которые подойдут как под яркий и брутальный лофт, так и под естественный и уютный сканди. К тому же стекло — удобный и универсальный материал. Главное — выбрать наиболее прочное для собственной же безопасности.

Фото ReRooms

20. Душевая кабина с перегородкой

Когда место позволяет, удобнее прибегнуть к зонированию в ванной комнате и отделить душевую кабину перегородкой. Конечно, она не будет полностью скрывать душ от остального интерьера, но в нашем случае это и не нужно — перегородка, отделанная тем же материалом, что и стены в ванной, защитит комнату от воды, но не перекроет свет. И при этом не создаст эффект еще большей тесноты.

Фото ReRooms

21. Душевая кабина за стеной

Если вы счастливый обладатель просторной ванной комнаты, можете не обременять себя попытками втиснуть душевую кабину в самый дальний угол, а сразу выделить ей отдельную зону за стеной, которую можно отделать в соответствии со стилем всего интерьера.

Фото ReRooms

22. Душевая кабина в нише

Если в ванной комнате имеется ниша, можно ее переоборудовать в душевую кабинку. Это позволит не только сэкономить место, но и естественным путем отгородить душ от остальной части комнаты.

Фото ReRooms

Освещение

Значимое место в обустройстве ванной комнаты занимает правильно подобранное освещение, поскольку от него во многом зависит атмосфера в интерьере. Будет она холодной и неуютной или же способствующей расслаблению — решает именно свет.

23. Мягкий свет

Хотя многие и предпочитают из-за отсутствия окон устанавливать в ванных комнатах лампы с ярким белым светом, большему уюту в обстановке способствует мягкое освещение, от которого не устают глаза, а сантехника и поверхности мебели и стен не бликуют так сильно.

Фото ReRooms

24. Освещение областей

Особый уют создает выборочное освещение разных зон ванной комнаты. Оно не только формирует акценты на наиболее важных предметах в интерьере, но и дополняет основной источник света там, где его мощности недостаточно, например перед зеркалом или раковиной. Для подобной функции можно использовать не только бра и светодиоды, но и точечные светильники.

Фото ReRooms

25. Свет в душевой кабине

В маленькой ванной с душевой кабиной нехватку освещения может восполнить свет непосредственно в самом душе. Подобное решение в последнее время часто используется, не говоря уже о том, что оно обеспечивает комфорт и удобство водных процедур. При этом можно добавить света в кабину, используя незаметные светодиоды или те же локальные светильники, которые вписываются в минималистичные стили.

Фото ReRooms

Важное — в мелочах

Последнее, но далеко не по значению место в нашей статье уделено предметам декора, которые позволяют сделать интерьер ванной комнаты целостным и по-настоящему уютным.

26. Полки и настенные украшения

Многие думают, что полки загромождают пространство и уродуют стены ванной комнаты. На самом же деле зачастую именно благодаря выдержанным в общем дизайне стеллажами, многочисленным полкам и навесным шкафчикам помещение будто бы вытягивается вверх. Не говоря уже о том, сколько полезных вещей можно на них разместить и таким образом отлично использовать все пространство ванной комнаты.

Фото ReRooms

27. Зеркало в ванной комнате

Помимо своей основной функции зеркало в интерьере зрительно увеличивает пространство, что особенно выгодно для тесной и маленькой ванной комнаты. И не забывайте выбрать соответствующую общему стилю ванной раму, тогда зеркало будет еще и значимым предметом декора.

Фото ReRooms

28. Стилизованные украшения

Перебарщивать с аксессуарами в ванной комнате не следует — может появиться эффект захламления и беспорядка. Тем не менее хорошо подобранные предметы декора придают помещению уюта. Это могут быть свечи, сосуды и емкости для хранения мелочей, флаконы с духами или маслами. Иными словами — все, что можно хранить в ванной комнате и при этом не скрывать от посторонних взглядов.

Фото ReRooms

29. Растения

Несмотря на то что растениям место в более просторных, освещенных и обжитых комнатах, в небольшом количестве радовать взор они могут и в ванной комнате. По возможности старайтесь выбрать живые и декоративные растения, которые подойдут любому стилю и не будут требовательны к условиям содержания. Универсальным вариантом станут суккуленты, обретающие все большую популярность.

Фото ReRooms

30. Ткани

Наконец, ощущение домашнего уюта создают всевозможные ткани, смягчающие интерьер, а потому не стесняйтесь использовать их не только по назначению, но и для украшения. Положите перед душевой кабинкой мягкий коврик, повесьте на стены махровые халаты и сложите аккуратными стопками или уютными валиками полотенца.

Фото ReRooms