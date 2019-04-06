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Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера


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О том, как создать оригинальный и удобный интерьер санузла на небольшой площади, рассказывает ReRooms.

Маленькие санузлы — проблема для владельца квартиры и для дизайнера, который стремится сделать это помещение комфортным и функциональным. Однако есть приемы, которые позволяют достичь этой цели.

1. Мелкая плитка или мозаика

Крупная керамическая плитка съедает пространство — помещение выглядит еще более тесным и узким. Поэтому для стен лучше подобрать небольшую плитку или даже мозаику. 

Фото № 1: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: michelenails.com

2. Светлая палитра

Белый, кремовый, айвори, топленое молоко — удачные варианты цвета для отделки маленького санузла: создается ощущение воздуха, пространства. К примеру, в проекте двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms использовали светлую палитру для санузла — керамическую плитку от Kerama Marazzi.

Фото № 2: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: hips.hearstapps.com

3. Окраска стен

Если санузел в вашей квартире экстремально мал, просто окрасьте его стены в нейтральный цвет — даже удачно выбранная плитка хоть на полсантиметра, но сузит пространство еще больше.

Фото № 3: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: hips.hearstapps.com

4. Встроенная мебель

Встроенные шкафчики и полки позволяют физически и визуально не перегружать помещение. Это удобно и практично. 

Фото № 4: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: propertypriceadvice.co.uk

5. Компактная сантехника

Минимум места занимают унитаз с подвесной конструкцией, сидячая ванна, душевой уголок. К примеру, в компании «Цвет & стиль» можно выбрать компактный унитаз из литьевого мрамора, элегантную сидячую ванну, а в ассортименте WasserKraft — эргономичный душевой уголок.

Фото № 5: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: ukbathrooms.com

6. Правильная расстановка элементов

Если у вас квадратный санузел, располагайте сантехнику и мебель вдоль стен, если же прямоугольный, ванну поставьте напротив двери, а раковину и унитаз напротив друг друга. Специалисты ReRooms помогут в правильной расстановке в каждом случае.

Фото № 6: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: static.independent.co.uk

7. Свободный пол

Для маленького санузла не нужно выбирать мебель и аксессуары, которые стоят на полу. Обратите внимание на подвесные элементы. Также можно рассмотреть вариант создания проекта мебели на заказ.

Фото № 7: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: cakning.co

8. Точечное освещение

Для маленького санузла не нужно выбирать потолочный светильник в качестве основного источника света. Используйте споты по периметру помещения — это зрительно расширит пространство. 

Фото № 8: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: rabat2013.com

9. Умная система хранения

Продумайте разные способы хранения вещей: узкие полки, которые выкатываются легким движением руки из-под столешницы, стеллаж над унитазом, шкафчик с зеркальной дверцей и другие. Это позволит сохранить ценное пространство и придаст санузлу аккуратный вид.

Фото № 9: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: hips.hearstapps.com

10. Угловая раковина

Для установки угловой раковины достаточно 35 сантиметров с обеих сторон угла, при этом раковиной удобно пользоваться и выглядит она эстетично.

Фото № 10: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

11. Универсальность элементов

Используйте возможность составить интерьер из элементов, которые будут выполнять сразу несколько функций. Это может быть держатель для дозатора мыла с крючком для полотенца, шкафчики с зеркальными дверцами, стиральная машина с раковиной — таких решений сегодня много.

Фото № 11: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

12. Изображения с перспективой

Фотообои или плитка с таким изображением делает помещение визуально намного более просторным.

Фото № 12: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

13. Зеркальный потолок

Это эффектный способ визуально расширить маленький санузел. Изящно смотрятся ячейки с фацетом.

Фото № 13: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: proceilingtiles.com

14. Наливной 3D-пол

Реалистичный 3D-пол, например в морской тематике, не только интересно выглядит, но и визуально увеличивает комнату.

Фото: i.pinimg.com
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Фото: cdn.shopify.com
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15. Установка ванны

Если позволяет пространство, можно установить и ванну, и душевую кабину. Однако если площади немного, лучше сделать выбор в пользу первой. Ведь в ванне и душ принимать удобно.

Фото № 14: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: secure.img1-ag.wfcdn.com

16. Ничего лишнего

Уберите из маленького санузла вещи, которые удобно хранить в другом месте: корзину для белья можно вынести на балкон, банные полотенца держать в обычном шкафу.

Фото № 15: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

17. Устранение перегородки

Раздельные ванная и туалет — это удобно. Но если это два маленьких помещения и расположение позволяет, лучше убрать стену между ними. Так появится больше пространства для реализации современных дизайнерских идей.

Фото № 16: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: aimeescoffeehouse.com

18. Ниши для хранения

В санузлах типовых квартир обычно есть углы и ниши, которые можно использовать для организации мест для хранения.

Фото № 17: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: aquaticabath.eu

19. Душевая кабина без поддона

В узком помещении поддон выглядит массивным и занимает очень много места. Но можно устроить душ без этого элемента (душ walk in) — со стеклянной дверью и сливом в полу.

Фото № 18: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: roman-showers.com

20. Глянец и блеск

Любые отражающие материалы и аксессуары подходят для визуального расширения санузла: стекло, зеркало, глянцевая плитка и так далее.

Фото № 19: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: assets.bhg.com

21. Графика в дизайне

Графический орнамент помогает избавиться от ощущения темноты в помещении. Особенно выгодно смотрится черно-белая плитка.

Фото № 20: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: classicfireservices.com

22. Создание иллюзий

Плитка в стиле калейдоскоп, объемные узоры — это все тоже визуально расширяет комнату.

Фото № 21: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.ebayimg.com

23. Скандинавский стиль

Это один из выигрышных стилей интерьера маленького санузла — легкий, без лишних деталей, полный света и отличающийся применением натуральных материалов.

Фото № 22: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: architectureartdesigns.com

24. Японский интерьер

Этот интерьер тоже предусматривает минимум элементов — только самое необходимое — и приветствует экономию площади (что свойственно для всех комнат в Японии).

Фото № 23: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: hgtvhome.sndimg.com

25. Минималистский стиль

Лаконичность, минимум элементов, все функциональное и удобное — этот стиль словно создан для маленьких санузлов.

Фото № 24: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: cdn.home-designing.com

26. Стиль лофт

Грубые стены, ограниченное количество мебели, нарочитая небрежность — это без труда можно воплотить в интерьере маленькой ванной.

Фото № 25: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: geometrium.com

27. Стиль хай-тек

Всем знакомый, несложный в реализации стиль: максимальная функциональность, высокая технологичность, обилие света и металла.

Фото № 26: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: content.jdmagicbox.com

28. Экостиль

Натуральные материалы, простота и функциональность — то, что нужно для маленького санузла. Деревянные панели, установленные на ванну, можно использовать в качестве места для хранения.

Фото № 27: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

29. Стиль винтаж

Небольшая изящная сантехника и мебель, а также мелкие узоры отлично смотрятся в маленьком помещении, делают комнату уютной.

Фото № 28: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: chadder.com

30. Стиль неоклассика

Чувство меры, добротная и без излишеств мебель, природные цвета и зеркала неоклассического стиля позволят создать функциональный и эстетичный интерьер.

Фото № 29: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

31. Стиль рустик

Гармония цветов и материалов, минимальная обработка и атмосфера загородного дома — черты этого стиля идеально подходят для нашей задачи.

Фото № 30: Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

Фото: i.pinimg.com

#санузел#дизайн#Интерьер#маленкий санузел#Квартира
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
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01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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