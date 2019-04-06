Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

О том, как создать оригинальный и удобный интерьер санузла на небольшой площади, рассказывает ReRooms.
Маленькие санузлы — проблема для владельца квартиры и для дизайнера, который стремится сделать это помещение комфортным и функциональным. Однако есть приемы, которые позволяют достичь этой цели.
1. Мелкая плитка или мозаика
Крупная керамическая плитка съедает пространство — помещение выглядит еще более тесным и узким. Поэтому для стен лучше подобрать небольшую плитку или даже мозаику.
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2. Светлая палитра
Белый, кремовый, айвори, топленое молоко — удачные варианты цвета для отделки маленького санузла: создается ощущение воздуха, пространства. К примеру, в проекте двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms использовали светлую палитру для санузла — керамическую плитку от Kerama Marazzi.
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3. Окраска стен
Если санузел в вашей квартире экстремально мал, просто окрасьте его стены в нейтральный цвет — даже удачно выбранная плитка хоть на полсантиметра, но сузит пространство еще больше.
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4. Встроенная мебель
Встроенные шкафчики и полки позволяют физически и визуально не перегружать помещение. Это удобно и практично.
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5. Компактная сантехника
Минимум места занимают унитаз с подвесной конструкцией, сидячая ванна, душевой уголок. К примеру, в компании «Цвет & стиль» можно выбрать компактный унитаз из литьевого мрамора, элегантную сидячую ванну, а в ассортименте WasserKraft — эргономичный душевой уголок.
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6. Правильная расстановка элементов
Если у вас квадратный санузел, располагайте сантехнику и мебель вдоль стен, если же прямоугольный, ванну поставьте напротив двери, а раковину и унитаз напротив друг друга. Специалисты ReRooms помогут в правильной расстановке в каждом случае.
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7. Свободный пол
Для маленького санузла не нужно выбирать мебель и аксессуары, которые стоят на полу. Обратите внимание на подвесные элементы. Также можно рассмотреть вариант создания проекта мебели на заказ.
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8. Точечное освещение
Для маленького санузла не нужно выбирать потолочный светильник в качестве основного источника света. Используйте споты по периметру помещения — это зрительно расширит пространство.
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9. Умная система хранения
Продумайте разные способы хранения вещей: узкие полки, которые выкатываются легким движением руки из-под столешницы, стеллаж над унитазом, шкафчик с зеркальной дверцей и другие. Это позволит сохранить ценное пространство и придаст санузлу аккуратный вид.
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10. Угловая раковина
Для установки угловой раковины достаточно 35 сантиметров с обеих сторон угла, при этом раковиной удобно пользоваться и выглядит она эстетично.
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11. Универсальность элементов
Используйте возможность составить интерьер из элементов, которые будут выполнять сразу несколько функций. Это может быть держатель для дозатора мыла с крючком для полотенца, шкафчики с зеркальными дверцами, стиральная машина с раковиной — таких решений сегодня много.
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12. Изображения с перспективой
Фотообои или плитка с таким изображением делает помещение визуально намного более просторным.
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13. Зеркальный потолок
Это эффектный способ визуально расширить маленький санузел. Изящно смотрятся ячейки с фацетом.
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14. Наливной 3D-пол
Реалистичный 3D-пол, например в морской тематике, не только интересно выглядит, но и визуально увеличивает комнату.
15. Установка ванны
Если позволяет пространство, можно установить и ванну, и душевую кабину. Однако если площади немного, лучше сделать выбор в пользу первой. Ведь в ванне и душ принимать удобно.
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16. Ничего лишнего
Уберите из маленького санузла вещи, которые удобно хранить в другом месте: корзину для белья можно вынести на балкон, банные полотенца держать в обычном шкафу.
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17. Устранение перегородки
Раздельные ванная и туалет — это удобно. Но если это два маленьких помещения и расположение позволяет, лучше убрать стену между ними. Так появится больше пространства для реализации современных дизайнерских идей.
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18. Ниши для хранения
В санузлах типовых квартир обычно есть углы и ниши, которые можно использовать для организации мест для хранения.
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19. Душевая кабина без поддона
В узком помещении поддон выглядит массивным и занимает очень много места. Но можно устроить душ без этого элемента (душ walk in) — со стеклянной дверью и сливом в полу.
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20. Глянец и блеск
Любые отражающие материалы и аксессуары подходят для визуального расширения санузла: стекло, зеркало, глянцевая плитка и так далее.
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21. Графика в дизайне
Графический орнамент помогает избавиться от ощущения темноты в помещении. Особенно выгодно смотрится черно-белая плитка.
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22. Создание иллюзий
Плитка в стиле калейдоскоп, объемные узоры — это все тоже визуально расширяет комнату.
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23. Скандинавский стиль
Это один из выигрышных стилей интерьера маленького санузла — легкий, без лишних деталей, полный света и отличающийся применением натуральных материалов.
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24. Японский интерьер
Этот интерьер тоже предусматривает минимум элементов — только самое необходимое — и приветствует экономию площади (что свойственно для всех комнат в Японии).
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25. Минималистский стиль
Лаконичность, минимум элементов, все функциональное и удобное — этот стиль словно создан для маленьких санузлов.
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26. Стиль лофт
Грубые стены, ограниченное количество мебели, нарочитая небрежность — это без труда можно воплотить в интерьере маленькой ванной.
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27. Стиль хай-тек
Всем знакомый, несложный в реализации стиль: максимальная функциональность, высокая технологичность, обилие света и металла.
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28. Экостиль
Натуральные материалы, простота и функциональность — то, что нужно для маленького санузла. Деревянные панели, установленные на ванну, можно использовать в качестве места для хранения.
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29. Стиль винтаж
Небольшая изящная сантехника и мебель, а также мелкие узоры отлично смотрятся в маленьком помещении, делают комнату уютной.
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30. Стиль неоклассика
Чувство меры, добротная и без излишеств мебель, природные цвета и зеркала неоклассического стиля позволят создать функциональный и эстетичный интерьер.
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31. Стиль рустик
Гармония цветов и материалов, минимальная обработка и атмосфера загородного дома — черты этого стиля идеально подходят для нашей задачи.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники