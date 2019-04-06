Дизайн маленьких санузлов: 31 идея для вашего интерьера

О том, как создать оригинальный и удобный интерьер санузла на небольшой площади, рассказывает ReRooms.

Маленькие санузлы — проблема для владельца квартиры и для дизайнера, который стремится сделать это помещение комфортным и функциональным. Однако есть приемы, которые позволяют достичь этой цели.

1. Мелкая плитка или мозаика

Крупная керамическая плитка съедает пространство — помещение выглядит еще более тесным и узким. Поэтому для стен лучше подобрать небольшую плитку или даже мозаику.

Фото: michelenails.com

2. Светлая палитра

Белый, кремовый, айвори, топленое молоко — удачные варианты цвета для отделки маленького санузла: создается ощущение воздуха, пространства. К примеру, в проекте двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms использовали светлую палитру для санузла — керамическую плитку от Kerama Marazzi.

Фото: hips.hearstapps.com

3. Окраска стен

Если санузел в вашей квартире экстремально мал, просто окрасьте его стены в нейтральный цвет — даже удачно выбранная плитка хоть на полсантиметра, но сузит пространство еще больше.

Фото: hips.hearstapps.com

4. Встроенная мебель

Встроенные шкафчики и полки позволяют физически и визуально не перегружать помещение. Это удобно и практично.

Фото: propertypriceadvice.co.uk

5. Компактная сантехника

Минимум места занимают унитаз с подвесной конструкцией, сидячая ванна, душевой уголок. К примеру, в компании «Цвет & стиль» можно выбрать компактный унитаз из литьевого мрамора, элегантную сидячую ванну, а в ассортименте WasserKraft — эргономичный душевой уголок.

Фото: ukbathrooms.com

6. Правильная расстановка элементов

Если у вас квадратный санузел, располагайте сантехнику и мебель вдоль стен, если же прямоугольный, ванну поставьте напротив двери, а раковину и унитаз напротив друг друга. Специалисты ReRooms помогут в правильной расстановке в каждом случае.

Фото: static.independent.co.uk

7. Свободный пол

Для маленького санузла не нужно выбирать мебель и аксессуары, которые стоят на полу. Обратите внимание на подвесные элементы. Также можно рассмотреть вариант создания проекта мебели на заказ.

Фото: cakning.co

8. Точечное освещение

Для маленького санузла не нужно выбирать потолочный светильник в качестве основного источника света. Используйте споты по периметру помещения — это зрительно расширит пространство.

Фото: rabat2013.com

9. Умная система хранения

Продумайте разные способы хранения вещей: узкие полки, которые выкатываются легким движением руки из-под столешницы, стеллаж над унитазом, шкафчик с зеркальной дверцей и другие. Это позволит сохранить ценное пространство и придаст санузлу аккуратный вид.

Фото: hips.hearstapps.com

10. Угловая раковина

Для установки угловой раковины достаточно 35 сантиметров с обеих сторон угла, при этом раковиной удобно пользоваться и выглядит она эстетично.

Фото: i.pinimg.com

11. Универсальность элементов

Используйте возможность составить интерьер из элементов, которые будут выполнять сразу несколько функций. Это может быть держатель для дозатора мыла с крючком для полотенца, шкафчики с зеркальными дверцами, стиральная машина с раковиной — таких решений сегодня много.

Фото: i.pinimg.com

12. Изображения с перспективой

Фотообои или плитка с таким изображением делает помещение визуально намного более просторным.

Фото: i.pinimg.com

13. Зеркальный потолок

Это эффектный способ визуально расширить маленький санузел. Изящно смотрятся ячейки с фацетом.

Фото: proceilingtiles.com

14. Наливной 3D-пол

Реалистичный 3D-пол, например в морской тематике, не только интересно выглядит, но и визуально увеличивает комнату.

Фото: i.pinimg.com

1 /2 Фото: cdn.shopify.com

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15. Установка ванны

Если позволяет пространство, можно установить и ванну, и душевую кабину. Однако если площади немного, лучше сделать выбор в пользу первой. Ведь в ванне и душ принимать удобно.

Фото: secure.img1-ag.wfcdn.com

16. Ничего лишнего

Уберите из маленького санузла вещи, которые удобно хранить в другом месте: корзину для белья можно вынести на балкон, банные полотенца держать в обычном шкафу.

Фото: i.pinimg.com

17. Устранение перегородки

Раздельные ванная и туалет — это удобно. Но если это два маленьких помещения и расположение позволяет, лучше убрать стену между ними. Так появится больше пространства для реализации современных дизайнерских идей.

Фото: aimeescoffeehouse.com

18. Ниши для хранения

В санузлах типовых квартир обычно есть углы и ниши, которые можно использовать для организации мест для хранения.

Фото: aquaticabath.eu

19. Душевая кабина без поддона

В узком помещении поддон выглядит массивным и занимает очень много места. Но можно устроить душ без этого элемента (душ walk in) — со стеклянной дверью и сливом в полу.

Фото: roman-showers.com

20. Глянец и блеск

Любые отражающие материалы и аксессуары подходят для визуального расширения санузла: стекло, зеркало, глянцевая плитка и так далее.

Фото: assets.bhg.com

21. Графика в дизайне

Графический орнамент помогает избавиться от ощущения темноты в помещении. Особенно выгодно смотрится черно-белая плитка.

Фото: classicfireservices.com

22. Создание иллюзий

Плитка в стиле калейдоскоп, объемные узоры — это все тоже визуально расширяет комнату.

Фото: i.ebayimg.com

23. Скандинавский стиль

Это один из выигрышных стилей интерьера маленького санузла — легкий, без лишних деталей, полный света и отличающийся применением натуральных материалов.

Фото: architectureartdesigns.com

24. Японский интерьер

Этот интерьер тоже предусматривает минимум элементов — только самое необходимое — и приветствует экономию площади (что свойственно для всех комнат в Японии).

Фото: hgtvhome.sndimg.com

25. Минималистский стиль

Лаконичность, минимум элементов, все функциональное и удобное — этот стиль словно создан для маленьких санузлов.

Фото: cdn.home-designing.com

26. Стиль лофт

Грубые стены, ограниченное количество мебели, нарочитая небрежность — это без труда можно воплотить в интерьере маленькой ванной.

Фото: geometrium.com

27. Стиль хай-тек

Всем знакомый, несложный в реализации стиль: максимальная функциональность, высокая технологичность, обилие света и металла.

Фото: content.jdmagicbox.com

28. Экостиль

Натуральные материалы, простота и функциональность — то, что нужно для маленького санузла. Деревянные панели, установленные на ванну, можно использовать в качестве места для хранения.

Фото: i.pinimg.com

29. Стиль винтаж

Небольшая изящная сантехника и мебель, а также мелкие узоры отлично смотрятся в маленьком помещении, делают комнату уютной.

Фото: chadder.com

30. Стиль неоклассика

Чувство меры, добротная и без излишеств мебель, природные цвета и зеркала неоклассического стиля позволят создать функциональный и эстетичный интерьер.

Фото: i.pinimg.com

31. Стиль рустик

Гармония цветов и материалов, минимальная обработка и атмосфера загородного дома — черты этого стиля идеально подходят для нашей задачи.