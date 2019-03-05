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Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере


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При выборе цвета интерьера одну из первых строчек традиционно занимает именно бежевый. Это идеальное решение для любой комнаты в доме. Почему? Сейчас расскажем.

Беж практичен и универсален, относится к светлой и теплой палитре, позволяет создать спокойную и уютную атмосферу в комнате, визуально увеличивает пространство, подходит как для мебели, так и для отделки пола, стен, потолка. Есть мнение, что столь нейтральный цвет скучный. Но это не так. Тускло, безвкусно и неинтересно выглядит случайное использование бежевого. ReRooms расскажет, как правильно сочетать беж и другие оттенки.

1. Розовый и бежевый

Это сочетание выгодно смотрится и в интерьере спальни, и в гостиной, и в детской для девочки. Получается необычайно нежная и уютная гамма.

Фото: cdn.homebnc.com
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Фото: gardenfurnitureland.com
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Фото: lvluxhome.net
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Фото: cdn.decoist.com
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2. Бежевый и кофейный

Сочетание бежевого и кофейного цвета выглядит естественно — оттенки входят в одну палитру и создают теплую, домашнюю, гостеприимную атмосферу. Отличный выбор для гостиной, кухни, ванной комнаты.

Фото: bocadolobo.com
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Фото: magbo.ru
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Фото: groliehome.com
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3. Бежевый и красный

Беж снимает излишнюю насыщенность и плотность красного, при этом подчеркивает сочность цвета и помогает расставить акценты в интерьере. В интерьере ванной и кухни это сочетание смотрится особенно интересно.

Фото: sortrachen.com
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Фото: bathroomdia.com
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4. Бежевый и венге

Сам по себе венге — тяжелый, обязывающий цвет, но в сочетании с бежевым, оставаясь насыщенным, приобретает мягкость. Этот союз роскошно смотрится в интерьере гостиной.

Фото: cdn.shopify.com
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Фото: thespruce.com
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Фото: danfroelich.com
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5. Бежевый и голубой

Вариантов сочетаний бежевого цвета в интерьере кухни множество. Один из наиболее удачных — дизайн с голубыми акцентами.

Фото: thesymposiumgroup.com
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Фото: opus1classical.com
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6. Бежевый и мятный

Это сочетание цветов несет свежесть и уют. Бежевый с мятным сказочно смотрится в интерьере спальни и гостиной.

Фото: erismann.de
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Фото: remont-f.ru
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Фото: cdn.decoist.com
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7. Бежевый и лавандовый

Тоже весеннее, свежее сочетание — идеальное для интерьера кухни, спальни, детской.

Фото: apartmentsilike.files.wordpress.com
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Фото: cdn.homedit.com
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Фото: i.pinimg.com
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8. Бежевый и коралловый

Сочетание бежевого и кораллового изумительно смотрится в интерьере гостиной и кухни.

Фото: interiorsbysarahward.com
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Фото: littlebigbell.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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9. Бежевый и охра

Охра несет в себе очарование осени и ароматных поздних груш — и в сочетании с бежевым цветом становится еще более чувственным оттенком. Великолепное решение для гостиной!

Фото: i.pinimg.com
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Фото: conforama.it
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10. Бежевый и винный

Винно-бежевая палитра смотрится дорого и оригинально. Такое сочетание придает интерьеру роскошь и элегантность.

Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: s-media-cache-ak0.pinimg.com
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11. Бежевый и оливковый

Это универсальное стильное сочетание — безупречный выбор для создания комфортного и при этом необычного интерьера.

Фото: avatars.mds.yandex.net
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Фото: simplifiedbee.com
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12. Бежевый и графитовый

Строгое сочетание оттенков, которое придает интерьеру элегантность.

Фото: kitchenstori.com
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Фото: siematic.com
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13. Бежевый и лимонный

Бежевый цвет приглушает резкость лимонного оттенка, но оставляет место для контраста.

Фото: assets.marthastewart.com
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Фото: cdn.homedit.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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14. Бежевый и медный

Это редкое и очень эффектное решение для интерьера любой комнаты.

Фото: kitchenstori.com
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Фото: centralazdining.com
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15. Бежевый и серебро

Цвет холодного металла и мягкий беж смотрятся гламурно и необычайно воздушно.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: i.pinimg.com
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16. Бежевый и белый

Белый цвет кажется воздушным и легким, но если его слишком много, то устают глаза. Добавление бежевого снимает напряженность оттенка. Например, бежевые обои прекрасно оттеняют белоснежную мебель.

Фото № 1: Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере

Фото: sprksports.com

17. Бежевый и золото

Сочетание бежевого и золотого смотрится шикарно и подходит для таких стилей интерьера, как ампир, рококо.

Фото: lidiabersani.com
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Фото: novainterior.com
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Фото: cdn.homedit.com
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18. Бежевый и индиго

Это сочетание отличается контрастностью и динамичностью.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: blogdom.ru
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19. Бежевый и фуксия

Тоже сильное сочетание цветов, способное поднять настроение даже в самый непогожий день.

Фото № 2: Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере

Фото: hgtvhome.sndimg.com

20. Бежевый и фисташковый

Это сочетание воплощает яркость лета и идеально подходит для кухни.

Фото № 3: Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере

Фото: hips.hearstapps.com

#детская#дизайн#комната#ванна#Интерьер#Квартира
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