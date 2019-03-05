Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере

При выборе цвета интерьера одну из первых строчек традиционно занимает именно бежевый. Это идеальное решение для любой комнаты в доме. Почему? Сейчас расскажем.
Беж практичен и универсален, относится к светлой и теплой палитре, позволяет создать спокойную и уютную атмосферу в комнате, визуально увеличивает пространство, подходит как для мебели, так и для отделки пола, стен, потолка. Есть мнение, что столь нейтральный цвет скучный. Но это не так. Тускло, безвкусно и неинтересно выглядит случайное использование бежевого. ReRooms расскажет, как правильно сочетать беж и другие оттенки.
1. Розовый и бежевый
Это сочетание выгодно смотрится и в интерьере спальни, и в гостиной, и в детской для девочки. Получается необычайно нежная и уютная гамма.
2. Бежевый и кофейный
Сочетание бежевого и кофейного цвета выглядит естественно — оттенки входят в одну палитру и создают теплую, домашнюю, гостеприимную атмосферу. Отличный выбор для гостиной, кухни, ванной комнаты.
3. Бежевый и красный
Беж снимает излишнюю насыщенность и плотность красного, при этом подчеркивает сочность цвета и помогает расставить акценты в интерьере. В интерьере ванной и кухни это сочетание смотрится особенно интересно.
4. Бежевый и венге
Сам по себе венге — тяжелый, обязывающий цвет, но в сочетании с бежевым, оставаясь насыщенным, приобретает мягкость. Этот союз роскошно смотрится в интерьере гостиной.
5. Бежевый и голубой
Вариантов сочетаний бежевого цвета в интерьере кухни множество. Один из наиболее удачных — дизайн с голубыми акцентами.
6. Бежевый и мятный
Это сочетание цветов несет свежесть и уют. Бежевый с мятным сказочно смотрится в интерьере спальни и гостиной.
7. Бежевый и лавандовый
Тоже весеннее, свежее сочетание — идеальное для интерьера кухни, спальни, детской.
8. Бежевый и коралловый
Сочетание бежевого и кораллового изумительно смотрится в интерьере гостиной и кухни.
9. Бежевый и охра
Охра несет в себе очарование осени и ароматных поздних груш — и в сочетании с бежевым цветом становится еще более чувственным оттенком. Великолепное решение для гостиной!
10. Бежевый и винный
Винно-бежевая палитра смотрится дорого и оригинально. Такое сочетание придает интерьеру роскошь и элегантность.
11. Бежевый и оливковый
Это универсальное стильное сочетание — безупречный выбор для создания комфортного и при этом необычного интерьера.
12. Бежевый и графитовый
Строгое сочетание оттенков, которое придает интерьеру элегантность.
13. Бежевый и лимонный
Бежевый цвет приглушает резкость лимонного оттенка, но оставляет место для контраста.
14. Бежевый и медный
Это редкое и очень эффектное решение для интерьера любой комнаты.
15. Бежевый и серебро
Цвет холодного металла и мягкий беж смотрятся гламурно и необычайно воздушно.
16. Бежевый и белый
Белый цвет кажется воздушным и легким, но если его слишком много, то устают глаза. Добавление бежевого снимает напряженность оттенка. Например, бежевые обои прекрасно оттеняют белоснежную мебель.
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17. Бежевый и золото
Сочетание бежевого и золотого смотрится шикарно и подходит для таких стилей интерьера, как ампир, рококо.
18. Бежевый и индиго
Это сочетание отличается контрастностью и динамичностью.
19. Бежевый и фуксия
Тоже сильное сочетание цветов, способное поднять настроение даже в самый непогожий день.
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20. Бежевый и фисташковый
Это сочетание воплощает яркость лета и идеально подходит для кухни.
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