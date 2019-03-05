Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере

При выборе цвета интерьера одну из первых строчек традиционно занимает именно бежевый. Это идеальное решение для любой комнаты в доме. Почему? Сейчас расскажем.

Беж практичен и универсален, относится к светлой и теплой палитре, позволяет создать спокойную и уютную атмосферу в комнате, визуально увеличивает пространство, подходит как для мебели, так и для отделки пола, стен, потолка. Есть мнение, что столь нейтральный цвет скучный. Но это не так. Тускло, безвкусно и неинтересно выглядит случайное использование бежевого. ReRooms расскажет, как правильно сочетать беж и другие оттенки.

1. Розовый и бежевый

Это сочетание выгодно смотрится и в интерьере спальни, и в гостиной, и в детской для девочки. Получается необычайно нежная и уютная гамма.

Фото: cdn.homebnc.com

1 /4 Фото: gardenfurnitureland.com

2 /4 Фото: lvluxhome.net

3 /4 Фото: cdn.decoist.com

4 /4

2. Бежевый и кофейный

Сочетание бежевого и кофейного цвета выглядит естественно — оттенки входят в одну палитру и создают теплую, домашнюю, гостеприимную атмосферу. Отличный выбор для гостиной, кухни, ванной комнаты.

Фото: bocadolobo.com

1 /3 Фото: magbo.ru

2 /3 Фото: groliehome.com

3 /3

3. Бежевый и красный

Беж снимает излишнюю насыщенность и плотность красного, при этом подчеркивает сочность цвета и помогает расставить акценты в интерьере. В интерьере ванной и кухни это сочетание смотрится особенно интересно.

Фото: sortrachen.com

1 /2 Фото: bathroomdia.com

2 /2

4. Бежевый и венге

Сам по себе венге — тяжелый, обязывающий цвет, но в сочетании с бежевым, оставаясь насыщенным, приобретает мягкость. Этот союз роскошно смотрится в интерьере гостиной.

Фото: cdn.shopify.com

1 /3 Фото: thespruce.com

2 /3 Фото: danfroelich.com

3 /3

5. Бежевый и голубой

Вариантов сочетаний бежевого цвета в интерьере кухни множество. Один из наиболее удачных — дизайн с голубыми акцентами.

Фото: thesymposiumgroup.com

1 /2 Фото: opus1classical.com

2 /2

6. Бежевый и мятный

Это сочетание цветов несет свежесть и уют. Бежевый с мятным сказочно смотрится в интерьере спальни и гостиной.

Фото: erismann.de

1 /3 Фото: remont-f.ru

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

3 /3

7. Бежевый и лавандовый

Тоже весеннее, свежее сочетание — идеальное для интерьера кухни, спальни, детской.

Фото: apartmentsilike.files.wordpress.com

1 /3 Фото: cdn.homedit.com

2 /3 Фото: i.pinimg.com

3 /3

8. Бежевый и коралловый

Сочетание бежевого и кораллового изумительно смотрится в интерьере гостиной и кухни.

Фото: interiorsbysarahward.com

1 /3 Фото: littlebigbell.com

2 /3 Фото: cdn.home-designing.com

3 /3

9. Бежевый и охра

Охра несет в себе очарование осени и ароматных поздних груш — и в сочетании с бежевым цветом становится еще более чувственным оттенком. Великолепное решение для гостиной!

Фото: i.pinimg.com

1 /2 Фото: conforama.it

2 /2

10. Бежевый и винный

Винно-бежевая палитра смотрится дорого и оригинально. Такое сочетание придает интерьеру роскошь и элегантность.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /2 Фото: s-media-cache-ak0.pinimg.com

2 /2

11. Бежевый и оливковый

Это универсальное стильное сочетание — безупречный выбор для создания комфортного и при этом необычного интерьера.

Фото: avatars.mds.yandex.net

1 /2 Фото: simplifiedbee.com

2 /2

12. Бежевый и графитовый

Строгое сочетание оттенков, которое придает интерьеру элегантность.

Фото: kitchenstori.com

1 /2 Фото: siematic.com

2 /2

13. Бежевый и лимонный

Бежевый цвет приглушает резкость лимонного оттенка, но оставляет место для контраста.

Фото: assets.marthastewart.com

1 /3 Фото: cdn.homedit.com

2 /3 Фото: cdn.home-designing.com

3 /3

14. Бежевый и медный

Это редкое и очень эффектное решение для интерьера любой комнаты.

Фото: kitchenstori.com

1 /2 Фото: centralazdining.com

2 /2

15. Бежевый и серебро

Цвет холодного металла и мягкий беж смотрятся гламурно и необычайно воздушно.

Фото: cdn.homedit.com

1 /2 Фото: i.pinimg.com

2 /2

16. Бежевый и белый

Белый цвет кажется воздушным и легким, но если его слишком много, то устают глаза. Добавление бежевого снимает напряженность оттенка. Например, бежевые обои прекрасно оттеняют белоснежную мебель.

Фото: sprksports.com

17. Бежевый и золото

Сочетание бежевого и золотого смотрится шикарно и подходит для таких стилей интерьера, как ампир, рококо.

Фото: lidiabersani.com

1 /3 Фото: novainterior.com

2 /3 Фото: cdn.homedit.com

3 /3

18. Бежевый и индиго

Это сочетание отличается контрастностью и динамичностью.

Фото: cdn.decoist.com

1 /2 Фото: blogdom.ru

2 /2

19. Бежевый и фуксия

Тоже сильное сочетание цветов, способное поднять настроение даже в самый непогожий день.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

20. Бежевый и фисташковый

Это сочетание воплощает яркость лета и идеально подходит для кухни.