20 ярких интерьеров в стиле ар-деко

Ар-деко — невероятно выразительный, элегантный, узнаваемый стиль, давно полюбившийся дизайнерам. Он всегда смотрится богато и нарядно. Такой стиль часто используется для оформления гостиниц, дорогих ресторанов, залов, где проводятся официальные приемы, свадьбы, банкеты. Со стороны кажется, что в таком помещении можно не столько жить и отдыхать, сколько снимать кино, делать фотосессии на память.

Фото: smalldesignideas.com

Материалы используются в основном современные, дорогие. Например:

слоновая кость, рог носорога, оленя;

редкие виды древесины — махагони, палисандр, секвойя, мореный дуб;

кожа рептилий — змеиная, крокодиловая;

различные металлы — алюминий, латунь, сталь, серебро;

натуральный, реже искусственный камень — гранит, мрамор, оникс, травертин, лабрадорит, сланец;

керамика, дорогие обои, гипсокартон, потолочная плитка;

прозрачное, матовое, цветное стекло.

Говоря о предпочтительной цветовой гамме в интерьере ар-деко, нельзя не отметить, что в качестве основы практически всегда используются золотистые, коричневые, бежевые оттенки, дополненные аксессуарами, яркими вкраплениями красного, синего, зеленого, фиолетового.

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Знакомство со стилем ар-деко в интерьере квартиры начинается с прихожей. Стены коридора обычно оформляют стилизованными под масляные лампы или свечи светильниками, расположенными по обе стороны, на пол стелют ковровую дорожку, как в настоящем дворце. Лепнина вдоль потолка тоже не помешает.

Крупное зеркало в деревянном или кованом обрамлении с позолотой с порога подчеркивает дороговизну интерьера. Графичность здесь придется весьма кстати: обои с орнаментом дамаск, напольная плитка или пуфики с таким же узором. Ножки немногочисленной меблировки прихожей часто оборачивают рыбьей кожей. В квадратной прихожей вешают люстру, по форме напоминающую перевернутый купол.

Интерьер гостиной в стиле ар-деко

Огромный кожаный диван со спинкой, имеющей форму купола, станет композиционным центром интерьера ар-деко. Дополнит интерьер средних размеров комод из палисандра или пальмового дерева, покрытый толстым слоем лака, низенький «восточный» столик, стулья или пуфики, оформленные зебровыми или леопардовыми принтами. Середину потолка украсит крупная хрустальная люстра, а углы — торшеры или бра, выполненные в таком же роскошном стиле. На полу в самом центре комнаты расположится бамбуковая циновка в японском стиле, переплетенная золотыми нитями, или пушистый ковер с народными орнаментами.

Мраморная консоль, играющая роль подставки под плоский телевизор, будет тоже уместна. В самых просторных помещениях с высокими потолками, хорошей акустикой ставят рояль на подиуме, изредка даже полноценную барабанную установку или диджейский пульт со всеми сопутствующими атрибутами.

Интерьер спальни в стиле ар-деко

Хорошо смотрится светлый, высокий, как будто «раздутый» по бокам комод с фигурными ручками на фасадах ящиков. Подсветка по обе стороны кровати над тумбочками осуществляется при помощи утонченной формы бра, с плафонами в виде цветов, нежно рассеивающих свет. Замысловатые переплетения узоров на обоях оживят помещение, а декоративный или электрический камин создаст ощущение тепла, уюта.

Идеально выглядит спальня, где одна-две, максимум три группы предметов имеют одинаковый узор: ковер сочетается со шторами, потолочная плитка — с обоями, подушки на кровати — с обивкой кресел и рисунком на паркете. Двуспальная кровать с узорчатым балдахином и подзором гармонирует с утонченным письменным столом, туалетным столиком, над которым располагается круглое зеркало, оформленное рамой в виде солнца. Гардеробная зона отделяется узорчатой ширмой.

Интерьер кухни в стиле ар-деко

Светлые мраморные стены часто есть на кухнях, выполненных в этом стиле. Наиболее красиво мрамор смотрится, когда помещение имеет утепленный балкон, просторную лоджию либо эркер — часть оконных стекол тогда оформляют цветными витражами, что позволяет даже самому бледному интерьеру заиграть новыми красками.

Пол из керамической плитки в черно-белую «шахматку» придется здесь очень к месту. Она может сочетаться с такой же расцветки кухонным фартуком, резко контрастируя с гарнитуром, который подбирается светлый либо нарочито яркий. Изогнутые столешницы рабочих поверхностей, скругленная барная стойка с подходящего вида стульями замечательно впишутся в общую стилистику ар-деко. Фасады гарнитура обязательно глянцевые, дверцы имеют стекло с гравировкой либо цветные витражи, вся бытовая кухонная техника предпочитается встроенная. Обеденный стол — непременно с роскошной скатертью, стулья вокруг него — с соответствующей обивкой.

Интерьер ванной в стиле ар-деко

Стены, украшенные фресками а-ля Египет, придадут этой комнате оригинальности, создавая интересные акценты. Такие же мотивы дублируются на полотенцах, шторке над ванной. Облицовка из камня вместе с точечной подсветкой добавит интерьеру солидности. Монохромная фарфоровая плитка на полу совместного или раздельного санузла, особенно контрастирующая с цветом стен, намекает на эпоху Возрождения, а обилие зеркал сделает помещение светлым, просторным.

Золотистая мозаика, обозначающая отдельные зоны помещения, тоже смотрится замечательно.