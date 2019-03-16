Как создать ванную в стиле ар-деко: 12 советов от ReRooms

В первую очередь позаботьтесь о свободном пространстве. Желательно, чтобы помещение для ванной комнаты было большим, поскольку ар-деко подразумевает использование монументальных вещей. Сантехника, зеркала, мебель, люстры — все эти предметы должны оставлять глубокое впечатление не только шикарным и дорогим внешним видом, но и своими размерами. Для того чтобы освободить больше места для ванной комнаты, можно совместить ее с санузлом или частью коридора.

В первую очередь позаботьтесь о свободном пространстве. Желательно, чтобы помещение для ванной комнаты было большим, поскольку ар-деко подразумевает использование монументальных вещей. Сантехника, зеркала, мебель, люстры — все эти предметы должны оставлять глубокое впечатление не только шикарным и дорогим внешним видом, но и своими размерами. Для того чтобы освободить больше места для ванной комнаты, можно совместить ее с санузлом или частью коридора.

При отделке помещения в стиле ар-деко необходимо использовать исключительно дорогие и натуральные материалы. Это же правило касается и ванной комнаты — сантехники, мебели, осветительных приборов. Это могут быть:

натуральный камень, мрамор и керамика для полов и стен;

ценные и дорогие породы дерева — материал дверей и предметов мебели;

дорогие ткани и кожа для отделки;

хрусталь и дорогое стекло для люстр и светильников;

бронза, позолота, серебро, кованые элементы и инкрустация кристаллами в отделке ванны и предметов;

броская хромированная фурнитура.

Фото: 1stdibs.com

1 /2 Фото: southshoredecoratingblog.com

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3. Контраст

Цветовые решения в дизайне ар-деко необходимо основывать на использовании контраста двух цветов. Самая распространенная контрастирующая цветовая пара — базовые черный и белый. Однако нередко используют и близкие к ним — темно-серый, серый, бежевый, цвет слоновой кости. Оттенки из других спектров цветового круга, например фиолетовый, розовый и золотой, тоже используются, но намного реже.

Идею контраста базовых цветов должна поддерживать не только отделка стен, пола и потолка, но и наполнение ванной комнаты: сантехника, люстра, мебель, элементы декора. Дополнительные цвета, которые не служат основными (контрастирующими), должны быть приглушенными и малозаметными.

Фото: oasisgroup.it



4. Геометрия

Квадраты и ромбы, овалы и круги, углы, симметрия, плоскости, прямые и ломаные линии — все это встречается не только в геометрии. Это еще и одна из основ ар-деко — чем больше геометрии в интерьере, тем лучше. Эти мотивы можно перенести и в дизайн ванной комнаты. Большинство форм стиля — правильные геометрические фигуры, применение которым можно найти не только в сантехнике, но и в рисунке на полу, в формах тумбочек и шкафов, в форме зеркал и люстр, в ярко выраженных плоскостях зонирования.

Фото: 2.bp.blogspot.com



5. Узоры

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При отделке ванной комнаты в стиле ар-деко можно использовать не только геометрические фигуры, но и растительные и животные орнаменты. Это может быть мозаика или картина на стене, рисунок на полу, элементы окантовки предметов. Главное, чтобы цветовые решения узоров также поддерживали контраст основной пары. Можно использовать живое растение или фигурку животного как небольшое акцентирующее пятно на большой площади одного из основных цветов.

Фото: trend4homy.com



6. Значение мелочей

Выбранный для оформления стиль должен прослеживаться во всем, даже в самых маленьких элементах интерьера. При выборе того или иного предмета для ванной комнаты в дизайне ар-деко необходимо ясно понимать, где он будет находиться и вписывается ли он в уже существующую картину. Подумайте о грамотном расположении зеркал и аксессуаров, чтобы помещение не захламлялось и казалось визуально больше.

Фото: deavita.fr



7. Зеркала

В любой ванной не обойтись без зеркал. Если в большинстве ванных комнат зеркало — обычный предмет, наличие которого продиктовано скорее назначением помещения, то в стиле ар-деко зеркало — одна из основных точек, на которых строится весь интерьер. Оно визуально увеличивает пространство и к тому же служит еще одним элементом декора.

Главное зеркало комнаты должно быть или большим, обрамленным широкой массивной рамой, или же и вовсе должно занимать собой всю стену или геометрически обозначенное для него место, например нишу. Для зеркала в стиле ар-деко также важно наличие индивидуального оформления, поддерживающего шик и лоск всего помещения.

Если же в ванной есть дополнительные зеркала, они должны быть заметно меньше основного и служить скорее сугубо декоративным элементом.

Фото: 69.media.tumblr.com

1 /2 Фото: designingidea.com

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8. Сантехника и мебель

Несмотря на уклон стиля в геометрию, сантехника и мебель в ванной комнате могут быть любых форм. Лучше, если это будут массивные предметы с плавными линиями, поддерживающие основную цветовую пару. Наряду с габаритами также важно, чтобы сантехника была современная и высокотехнологичная. Но нужно не забывать и про ее отделку. Основание ванны, фасады и столешницы мебели, опоры — огромное поле для использования дорогих материалов и индивидуальных дизайнерских решений.

Фото: kbbark.com



9. Освещение

Для освещения в ванных в дизайне ар-деко часто используют светильники «классического» исполнения. В качестве основного источника света обычно выбирается большая подвесная люстра с множеством подвесок и декоративных украшений или же люстра геометрической формы (сфера, квадрат). Обычно основная люстра выполнена из дорогих материалов.

Для дополнительного освещения отдельных зон используют светильники, подходящие по стилю, однако их должно быть минимальное количество.

Фото: i0.wp.com

1 /2 Фото: wallmirrors.eu

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10. Фурнитура

Вся используемая в ванной комнате фурнитура, в том числе и мебельная, должна быть довольно крупной, а главное — глянцевой и блестящей. Массивная блестящая фурнитура как нельзя лучше вписывается в концепцию стиля ар-деко. Она помогает предметам более гармонично смотреться в общей обстановке и усиливает эффект роскоши.

Фото: southshoredecoratingblog.com

1 /2 Фото: oasisgroup.it

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11. Акценты

Если размеры помещения позволяют, то для акцентирования стиля в ванной комнате можно разместить необычный для нее предмет. Это может быть кресло, пуфик или же живое растение. При этом важно помнить, что если это предмет мебели, то он должен быть изящным, изготовленным из дорогих материалов. Если кресло или пуфик могут выделяться в окружающей обстановке и быть ярким акцентным пятном, то декоративное растение следует подбирать очень аккуратно. С одной стороны, оно не должно сильно контрастировать с общим фоном места, где будет установлено, с другой — также должно привлекать внимание.

Фото: trend4homy.com

1 /2 Фото: nouvellesideesdecoration.com

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12. Аксессуары

В качестве элементов декора, усиливающих эффект стиля ар-деко, используют картины (преимущественно той же цветовой гаммы, что и интерьер), вазы, статуэтки, стилизованные стеклянные баночки и бутылочки для разнообразных жидкостей. При этом аксессуаров может быть немного, но они должны добавлять помещению роскоши. В качестве украшений дорогой и изысканной ванной могут выступать репродукции известных картин, вставленные в классические рамы, и статуэтки — копии работ античных скульпторов.

Фото: i0.wp.com

1 /2 Фото: oasisgroup.it

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