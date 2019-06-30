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Впечатляющая трешка в стиле ар-деко


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Трехкомнатная квартира в стиле ар-деко — один из самых эстетически блестящих проектов дизайнеров ReRooms. Повторить невозможно, создать не менее поразительное — да!

Интерьер в стиле ар-деко — это воплощенная роскошь, изысканный гламур, блеск зеркал, хрусталя и позолоты. Каждая вещь, поверхность, элемент декора кричит: здесь элегантно, респектабельно, дорого! Вот уже около столетия этот стиль в интерьерах домов, отелей и ресторанов восхищает и раздражает одновременно — ведь он не боится выставлять напоказ благосостояние владельцев, их стремление к утонченной красоте и комфорту.

Ар-деко (art déco) в переводе с французского означает «декоративное искусство». Оно противостоит, с одной стороны, излишней «растительности» декора стиля модерн, а с другой — эстетике минималистичных форм, их целесообразности и функциональности. Интерьеры ар-деко — это искусство чистой декоративности, сплетение строгой геометрии, контрастных цветов, особенно черного и белого, глянцевых поверхностей, дорогих материалов и технических новинок. Сегодня сделать такой дизайн можно на любой площади. Ощущение дворцового великолепия и простора появляется и в трехкомнатной квартире, над которой поработали дизайнеры ReRooms.

Прихожая-коридор

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Восторг от интерьера этой трешки начинается с прихожей-коридора. Его площадь — почти 15 квадратных метров, по форме напоминает зигзаг с прямыми углами: прямо — налево — направо. Стены разделены на две части: по левую и правую руку. Вся левая сторона окрашена белой краской и декорирована геометрическими фигурами из тонкого молдинга (полосой и квадратами) внизу, а на уровне глаз — картинами. 

Фото № 1: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

По эту же сторону расположены белые, в цвет стен, двери в гардеробную, ванную, кухню и, в самом конце коридора, в три комнаты. Завершающие детали оформления стен — белые широкие плинтусы у пола и потолка. За потолочным плинтусом проведена галогеновая подсветка. Пол выложен глянцевым керамогранитом под мрамор.

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Фото № 2: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 3: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

По правую руку находятся высокие, под потолок, шкафы. Они занимают две стены: прямо и налево. Фасады одних шкафов, ближе к входной двери, окрашены в тон стен напротив и тоже украшены молдингом. Фасады других, около четырех метров в длину, — зеркальные. В них поблескивает продолговатая люстра с множеством разноуровневых хрустальных подвесок. А целостность шкафа с белыми крашеными фасадами разбивается вставной мягкой скамейкой и огромным зеркалом. Обилие зеркал, белых стен, света и глянцевого пола расширяют и без того большое пространство так, что слегка теряешься, словно попал в Версальский дворец с его нескончаемыми лабиринтами коридоров.  

Фото № 4: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 5: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Ванная комната

Вторая дверь после поворота ведет в совмещенную с санузлом ванную комнату. Она тесновата: всего три с половиной квадратных метра. Большая часть стен и пол отделаны светлым мраморным керамогранитом. Справа от входа стоит угловая ванна, стена выложена стеклянной мозаикой — она отражается в зеркале напротив, которое висит над белой раковиной. Словно щупальца осьминога с потолка спускаются белые лампы. На стенах с двух сторон от зеркала, внизу раковины, за встроенными полками и в нишах напротив двери блестит такая же, как возле ванны, стеклянная мозаика.

Фото № 6: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 7: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 8: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru 

Кухня

Следующая по коридору дверь — на кухню. Там тоже зеркала, глянцевый керамогранит на полу и белоснежные, сверкающие фасады кухонного гарнитура. Роскошная хрустальная люстра висит над столовой группой: белым круглым столом и мягкими стульями в серой тканевой обивке, словно впитывающей в себя весь окружающий блеск. Двухуровневый навесной потолок визуально увеличивает высоту помещения. В этом ему помогает и галогеновая подсветка на верхнем ярусе. 

Фото № 9: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 10: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 11: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Ослепительную белизну кухонных фасадов разбавляют черная столешница, экран телевизора, черное стекло дверец духового шкафа и микроволновой печи и темно-серые разводы на декоративной плитке фартука. Под напольным керамогранитом проведена система электрического обогрева так же, как в коридоре и в ванной комнате.  

Фото № 12: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Детская для мальчика

Здесь нет блеска и зеркал, а яркие цвета (синий, желтый) уравновешиваются бежевым и светло-серым. Есть высокий шкаф, полутораспальная кровать, рабочий стол, компьютерное кресло, навесные и напольные полки и кресло-мешок. Удивительно, что при таком наборе детской мебели маленькая комната — около девяти квадратных метров — не кажется тесной. Стены оформлены по-разному. Одна окрашена в белый цвет, вторая — в синий, а третья оклеена 3D-обоями. На полу светлый ламинат, в навесной потолок встроена галогеновая подсветка.

Фото № 13: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 14: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 15: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Детская для девочки

Как только заходишь в комнату, сразу становится понятно, для кого она предназначена. Несколько оттенков розового, от цвета Барби до розовой вишни и персика, обосновались на кровати, шторах, ковре, компьютерном стуле и панелях высокого, до потолка, шкафа. При этом розовый не подавляет, не вызывает отторжения своей кажущейся слащавостью. Он приглушается нейтральностью светлого напольного ламината и рабочего стола, а также бежево-коричневыми домиками на обоях на противоположных стенах.

Фото № 16: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 17: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 18: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Спальня

Разве, войдя в эту комнату, можно сказать, что она меньше 13 квадратных метров? Конечно, нет! Об этом просто не думаешь, когда видишь кровать, достойную королей. Бархатная стена за изголовьем в обрамлении зеркал, элегантные настольные лампы на изящных прикроватных тумбочках, словно колонна поддерживает потолок узкий белый пенал, и над всем этим — хрустальный круг люстры. И слева зеркальная стена… Ах, не просто стена, а фасады встроенного шкафа? Великолепно! Вот и все, что можно сказать. Дальше — только смотреть и наслаждаться.

Фото № 19: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 20: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 21: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Фото № 22: Впечатляющая трешка в стиле ар-декоФото: rerooms.ru

Создание дизайн-проекта для этой двухкомнатной квартиры стоило 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке..

#трехкомнатная квартира#ар-деко#Дизайн-проект
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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