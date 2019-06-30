Впечатляющая трешка в стиле ар-деко

Ар-деко (art déco) в переводе с французского означает «декоративное искусство». Оно противостоит, с одной стороны, излишней «растительности» декора стиля модерн, а с другой — эстетике минималистичных форм, их целесообразности и функциональности. Интерьеры ар-деко — это искусство чистой декоративности, сплетение строгой геометрии, контрастных цветов, особенно черного и белого, глянцевых поверхностей, дорогих материалов и технических новинок. Сегодня сделать такой дизайн можно на любой площади. Ощущение дворцового великолепия и простора появляется и в трехкомнатной квартире, над которой поработали дизайнеры ReRooms.

Интерьер в стиле ар-деко — это воплощенная роскошь, изысканный гламур, блеск зеркал, хрусталя и позолоты. Каждая вещь, поверхность, элемент декора кричит: здесь элегантно, респектабельно, дорого! Вот уже около столетия этот стиль в интерьерах домов, отелей и ресторанов восхищает и раздражает одновременно — ведь он не боится выставлять напоказ благосостояние владельцев, их стремление к утонченной красоте и комфорту.

Восторг от интерьера этой трешки начинается с прихожей-коридора. Его площадь — почти 15 квадратных метров, по форме напоминает зигзаг с прямыми углами: прямо — налево — направо. Стены разделены на две части: по левую и правую руку. Вся левая сторона окрашена белой краской и декорирована геометрическими фигурами из тонкого молдинга (полосой и квадратами) внизу, а на уровне глаз — картинами.

Фото: rerooms.ru



По эту же сторону расположены белые, в цвет стен, двери в гардеробную, ванную, кухню и, в самом конце коридора, в три комнаты. Завершающие детали оформления стен — белые широкие плинтусы у пола и потолка. За потолочным плинтусом проведена галогеновая подсветка. Пол выложен глянцевым керамогранитом под мрамор.

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Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



По правую руку находятся высокие, под потолок, шкафы. Они занимают две стены: прямо и налево. Фасады одних шкафов, ближе к входной двери, окрашены в тон стен напротив и тоже украшены молдингом. Фасады других, около четырех метров в длину, — зеркальные. В них поблескивает продолговатая люстра с множеством разноуровневых хрустальных подвесок. А целостность шкафа с белыми крашеными фасадами разбивается вставной мягкой скамейкой и огромным зеркалом. Обилие зеркал, белых стен, света и глянцевого пола расширяют и без того большое пространство так, что слегка теряешься, словно попал в Версальский дворец с его нескончаемыми лабиринтами коридоров.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Ванная комната

Вторая дверь после поворота ведет в совмещенную с санузлом ванную комнату. Она тесновата: всего три с половиной квадратных метра. Большая часть стен и пол отделаны светлым мраморным керамогранитом. Справа от входа стоит угловая ванна, стена выложена стеклянной мозаикой — она отражается в зеркале напротив, которое висит над белой раковиной. Словно щупальца осьминога с потолка спускаются белые лампы. На стенах с двух сторон от зеркала, внизу раковины, за встроенными полками и в нишах напротив двери блестит такая же, как возле ванны, стеклянная мозаика.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Кухня

Следующая по коридору дверь — на кухню. Там тоже зеркала, глянцевый керамогранит на полу и белоснежные, сверкающие фасады кухонного гарнитура. Роскошная хрустальная люстра висит над столовой группой: белым круглым столом и мягкими стульями в серой тканевой обивке, словно впитывающей в себя весь окружающий блеск. Двухуровневый навесной потолок визуально увеличивает высоту помещения. В этом ему помогает и галогеновая подсветка на верхнем ярусе.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Ослепительную белизну кухонных фасадов разбавляют черная столешница, экран телевизора, черное стекло дверец духового шкафа и микроволновой печи и темно-серые разводы на декоративной плитке фартука. Под напольным керамогранитом проведена система электрического обогрева так же, как в коридоре и в ванной комнате.

Фото: rerooms.ru



Детская для мальчика

Здесь нет блеска и зеркал, а яркие цвета (синий, желтый) уравновешиваются бежевым и светло-серым. Есть высокий шкаф, полутораспальная кровать, рабочий стол, компьютерное кресло, навесные и напольные полки и кресло-мешок. Удивительно, что при таком наборе детской мебели маленькая комната — около девяти квадратных метров — не кажется тесной. Стены оформлены по-разному. Одна окрашена в белый цвет, вторая — в синий, а третья оклеена 3D-обоями. На полу светлый ламинат, в навесной потолок встроена галогеновая подсветка.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Детская для девочки

Как только заходишь в комнату, сразу становится понятно, для кого она предназначена. Несколько оттенков розового, от цвета Барби до розовой вишни и персика, обосновались на кровати, шторах, ковре, компьютерном стуле и панелях высокого, до потолка, шкафа. При этом розовый не подавляет, не вызывает отторжения своей кажущейся слащавостью. Он приглушается нейтральностью светлого напольного ламината и рабочего стола, а также бежево-коричневыми домиками на обоях на противоположных стенах.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Спальня

Разве, войдя в эту комнату, можно сказать, что она меньше 13 квадратных метров? Конечно, нет! Об этом просто не думаешь, когда видишь кровать, достойную королей. Бархатная стена за изголовьем в обрамлении зеркал, элегантные настольные лампы на изящных прикроватных тумбочках, словно колонна поддерживает потолок узкий белый пенал, и над всем этим — хрустальный круг люстры. И слева зеркальная стена… Ах, не просто стена, а фасады встроенного шкафа? Великолепно! Вот и все, что можно сказать. Дальше — только смотреть и наслаждаться.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru

