Гостиная в стиле ар-деко: 20 красивых примеров

Фото: home-designing.com шь богемного шика, подчиненная строгим закономерностям, смелые геометрические формы и ломаные линии, буйство красок, дорогое дерево, обилие драгоценных металлов — все это отличительные черты стиля ар-деко . Будучи наследником неоклассики и модерна, ар-деко со своим эклектичным блеском позиционируется как стиль для богатых и успешных людей. И это оправданно — в период своего появления он задал образ жизни многим представителям парижской богемы и французской аристократии.

Роскошь богемного шика, подчиненная строгим закономерностям, смелые геометрические формы и ломаные линии, буйство красок, дорогое дерево, обилие драгоценных металлов — все это отличительные черты стиля ар-деко . Будучи наследником неоклассики и модерна, ар-деко со своим эклектичным блеском позиционируется как стиль для богатых и успешных людей. И это оправданно — в период своего появления он задал образ жизни многим представителям парижской богемы и французской аристократии.

Правда, сегодня ар-деко значительно видоизменился. В отличие от своих предшественников, он смог подстроиться под действующие реалии и принял правила игры современных интерьеров — он впитывает новое и модное, делая все для того, чтобы привлекать к себе внимание. В интерьерах ар-деко теперь сведено к минимуму количество дорогостоящих материалов, таких как мрамор и слоновая кость, да и драгоценных металлов стало меньше. Однако современная интерпретация этого стиля по-прежнему имеет отпечаток шика и богатства, так как поддерживает принципы главного интерьерного тренда начала прошлого века.

Фото: smalldesignideas.com

Вы не прочь окунуться во вневременную магию безусловной красоты вещей и декораторских приемов ар-деко? ReRooms показывает, как можно на современный лад стилизовать ар-деко в гостиной. Уверяем — если всмотреться в этот стиль особенно внимательно, можно найти в нем что-то приятное глазу и близкое сердцу.

Имитация дорогой отделки

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В современном ар-деко важно не что, а как. В нем намного расширился спектр отделочных материалов и допускается использование не только натуральной и дорогостоящей отделки, но и ее имитаций. На смену экзотической древесине, шкурам животных, мрамору и золоту пришли искусственный камень, экокожа, пластик, краски под серебро и позолоту. Но будьте готовы потратиться — подчеркнуть шик ар-деко невозможно дешевыми материалами. Они должны быть высококачественными, иначе вместо роскошного интерьера вы рискуете получить безвкусный китч.

Фото: aleekaevents.co.uk

Контрастная колористика

Особенный статус ар-деко в современных интерьерах легко подчеркнуть цветовой гаммой. Как и прежде, он любит черные и коричневые оттенки в контрастном сочетании с тонами белой палитры. И конечно же, металлические оттенки серебра и золота — без них атмосфера роскоши прошлого века в современной гостиной не появится.

Фото: labelle-artdecoandantiques.co.uk

Не допустить повседневности облика гостиной поможет добавление ярких акцентов с благородным характером. Бархатные фиолетовые, густые синие, мерцающие золотистые, страстные красные и огненно-рыжие краски прекрасно сочетаются с черно-белым фоном — с их помощью вы наполните комнату киношной и немного театральной атмосферой, которую приветствует ар-деко.

Фото: home-designing.com

Изысканная мебель

Шикарная мебель — еще одна визитная карточка ар-деко. Мебель должна быть не только красива, но и удобна.

Фото: theartofbespoke.com

Что касается дизайна мебели, то в ар-деко можно смело совмещать несочетаемое. Например, мягкие элементы могут быть выполнены по традиционным классическим канонам, а журнальный столик или комод позаимствован из авангардной мебельной пьесы. Объединяют их общей цветовой гаммой и декором — достаточно бросить на нейтральный диван несколько декоративных подушек с принтом, дублирующим узоры фасадов корпусной мебели, и интерьер станет целостным, самодостаточным и интересным.

Фото: home-designing.com

Что точно не впишется в ар-деко, так это бескаркасные предметы мебели и модели с витиеватым декором. Весь мебельный набор визуально должен быть изящным и графичным: если стулья — то с высокими спинками, если комоды и шкафы — то с объемной фурнитурой.

Фото: books-teneues.com

Гламурный блеск

Металлический блеск — одно из самых важных выразительных средств для стилизации современного ар-деко. Глянцевые фасады мебели, зеркальные поверхности, мерцание стеклянных люстр, отражающих поверхности современной техники, — то, что нужно для создания гламурной атмосферы в гостиной, без которой невозможен ар-деко.

Фото: homedesignersuite.co

Фото: thega-group.com

Усилить эффект декораций старых фильмов в интерьере ар-деко помогут также элементы из латуни или бронзы, текстильные детали из шелка или бархата, а также предметы, покрытые блестящим лаком. Только не переборщите и не оформляйте гостиную по принципу «надену все лучшее сразу» — интерьеры ар-деко нуждаются в воздухе и теряют свой статус, когда вещей становится слишком много.

Фото: inspirationdesignbooks.com

Обязательная симметрия

Как и все классические стили, ар-деко придерживается симметрии во всем. Поэтому в гостиные квадратной или прямоугольной формы он впишется гораздо органичнее, чем в комнаты неправильной конфигурации. Чтобы подчеркнуть элегантность фешенебельного интерьера, придерживайтесь симметрии и последовательности в расстановке мебели, декора и аксессуаров. Учитывайте, что ар-деко не терпит творческого беспорядка и хаоса — все элементы интерьера должны иметь свое место и не «перекрикивать» друг друга.

Фото: icctrack.com

Фото: delightfull.eu

Сложная графичность

Ар-деко любит сложную геометрию и смелые сочетания сложных принтов. Шевроны, дамаски и меандры — использование этих узоров на обоях, обивке мебели или текстиле в гостиной задаст нужный тон роскоши и символизма в интерьере выбранной стилистики. Тем более эти принты недавно стали ультрапопулярными и удерживаются в тренде, хотя и начале двадцатого века они в изобилии присутствовали в гостиных парижской знати.

Фото: eatlovesavor.com

Молдинги

Подчеркнуть графичность интерьера ар-деко в современной гостиной помогут и молдинги простых форм. Расчертите ими участок стены или потолок, а затем окрасьте в черный или темно-коричневый цвет — так вы получите нужную и узнаваемую графичную отделку в стиле ар-деко, которую невозможно спутать с чертами других интерьерных направлений.

Фото: enellelondon.com

Фонтаны и маркетри

Еще один лейтмотив ар-деко — фонтаны. Включайте их изображения в интерьер гостиной с помощью декоративных панно или графичных обоев — вполне бюджетное решение в духе дорогого стиля.

Фото: grahambrown.com

Деревянная мозаика из мелких кусочков натурального шпона — маркетри — тоже находится в списке особенностей стиля ар-деко. Как и фонтаны, мотивы маркетри можно добавить в интерьер через декоративное панно или фасады мебели.

Фото: bridgefordesign.com

Мотивы солнца

Круглые зеркала с рамами, напоминающими лучи солнца, — еще один способ стилизовать ар-деко в современной гостиной. Почетным местом для такого выразительного акцента может стать участок стены над камином или его фальшвариацией. Впрочем, не хуже зеркало-солнце будет смотреться и на свободной стене за диваном или над зеркальным комодом.

Фото: hgtv.com

Фото: howtospendit.ft.com

Экзотические орнаменты

В интерьерах стиль ар-деко не только показывает все предшествующие достижения культуры, но и по-прежнему пытается обуздать дикую природу. Именно поэтому в его современных интерпретациях приветствуются анималистичные орнаменты. Они довольно контрастны и узнаваемы, но при этом не очень броские и кричащие. Подберите оригинальный ковер, текстиль или обои для акцентной стены в гостиной с мотивами окраски диких животных — они не хуже натуральной звериной шкуры зададут интерьеру нужный тон.

Фото: latimes.com

Фото: fabricemelquiot.com

Нарядные люстры

Отлично ладят с современным ар-деко и роскошные люстры с кристаллическими абажурами и многоступенчатыми силуэтами. Выбирайте модели, декорированные хрустальными гирляндами или золотистыми металлическими вставками, — они лучше всего впишутся в богемный интерьер.

Фото: fimm-immobilier.com

Света в интерьерах ар-деко должно быть много, поэтому одной люстры в гостиной недостаточно. Дополните ее футуристичными светильниками на высоком основании или несколькими бра асимметричной конструкции — это будет стопроцентное попадание в стиль.

Фото: restorationhardware.com

Гармоничный декор

Ар-деко в интерьере гостиной не выживет без декоративных элементов и арт-объектов. В качестве украшений в нем может быть что угодно: от статуэтки до ширмы с резным геометрическим узором. Не забывайте также, что ар-деко влюблен в желтые металлы: красивые подносы из латуни, медные подсвечники, золотые рамы для картин — даже в коллекциях масс-маркета сегодня можно найти идеальный декоративный элемент для интерьера ар-деко, который подчеркнет его роскошь.

Фото: exclusive.nyc

Фото: hqdesigns.de

Постеры

Впрочем, если вы не готовы заполнить стилем ар-деко весь интерьер гостиной, привнести его нотки возможно и с помощью небольших аксессуаров. Например, можно использовать оригинальные постеры. Выбирайте сюжеты с фотографиями звезд, которые были популярны в золотую эру Голливуда, или же обложки популярных глянцевых журналов — интерьер получит атмосферу богемной роскоши.