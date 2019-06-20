Гостиная в стиле ар-деко: 20 красивых примеров

Рассказываем и показываем, как вписать шикарный ар-деко в современный интерьер гостиной. Взгляните по-новому на один из самых популярных стилей в мировой истории дизайнерского искусства!
Роскошь богемного шика, подчиненная строгим закономерностям, смелые геометрические формы и ломаные линии, буйство красок, дорогое дерево, обилие драгоценных металлов — все это отличительные черты стиля ар-деко. Будучи наследником неоклассики и модерна, ар-деко со своим эклектичным блеском позиционируется как стиль для богатых и успешных людей. И это оправданно — в период своего появления он задал образ жизни многим представителям парижской богемы и французской аристократии.
отличительные черты стиля ар-деко. Будучи наследником неоклассики и модерна, ар-деко со своим эклектичным блеском позиционируется как стиль для богатых и успешных людей. И это оправданно — в период своего появления он задал образ жизни многим представителям парижской богемы и французской аристократии.шь богемного шика, подчиненная строгим закономерностям, смелые геометрические формы и ломаные линии, буйство красок, дорогое дерево, обилие драгоценных металлов — все это
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Правда, сегодня ар-деко значительно видоизменился. В отличие от своих предшественников, он смог подстроиться под действующие реалии и принял правила игры современных интерьеров — он впитывает новое и модное, делая все для того, чтобы привлекать к себе внимание. В интерьерах ар-деко теперь сведено к минимуму количество дорогостоящих материалов, таких как мрамор и слоновая кость, да и драгоценных металлов стало меньше. Однако современная интерпретация этого стиля по-прежнему имеет отпечаток шика и богатства, так как поддерживает принципы главного интерьерного тренда начала прошлого века.
Вы не прочь окунуться во вневременную магию безусловной красоты вещей и декораторских приемов ар-деко? ReRooms показывает, как можно на современный лад стилизовать ар-деко в гостиной. Уверяем — если всмотреться в этот стиль особенно внимательно, можно найти в нем что-то приятное глазу и близкое сердцу.
Имитация дорогой отделки
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В современном ар-деко важно не что, а как. В нем намного расширился спектр отделочных материалов и допускается использование не только натуральной и дорогостоящей отделки, но и ее имитаций. На смену экзотической древесине, шкурам животных, мрамору и золоту пришли искусственный камень, экокожа, пластик, краски под серебро и позолоту. Но будьте готовы потратиться — подчеркнуть шик ар-деко невозможно дешевыми материалами. Они должны быть высококачественными, иначе вместо роскошного интерьера вы рискуете получить безвкусный китч.
Контрастная колористика
Особенный статус ар-деко в современных интерьерах легко подчеркнуть цветовой гаммой. Как и прежде, он любит черные и коричневые оттенки в контрастном сочетании с тонами белой палитры. И конечно же, металлические оттенки серебра и золота — без них атмосфера роскоши прошлого века в современной гостиной не появится.
Не допустить повседневности облика гостиной поможет добавление ярких акцентов с благородным характером. Бархатные фиолетовые, густые синие, мерцающие золотистые, страстные красные и огненно-рыжие краски прекрасно сочетаются с черно-белым фоном — с их помощью вы наполните комнату киношной и немного театральной атмосферой, которую приветствует ар-деко.
Изысканная мебель
Шикарная мебель — еще одна визитная карточка ар-деко. Мебель должна быть не только красива, но и удобна.
Что касается дизайна мебели, то в ар-деко можно смело совмещать несочетаемое. Например, мягкие элементы могут быть выполнены по традиционным классическим канонам, а журнальный столик или комод позаимствован из авангардной мебельной пьесы. Объединяют их общей цветовой гаммой и декором — достаточно бросить на нейтральный диван несколько декоративных подушек с принтом, дублирующим узоры фасадов корпусной мебели, и интерьер станет целостным, самодостаточным и интересным.
Что точно не впишется в ар-деко, так это бескаркасные предметы мебели и модели с витиеватым декором. Весь мебельный набор визуально должен быть изящным и графичным: если стулья — то с высокими спинками, если комоды и шкафы — то с объемной фурнитурой.
Гламурный блеск
Металлический блеск — одно из самых важных выразительных средств для стилизации современного ар-деко. Глянцевые фасады мебели, зеркальные поверхности, мерцание стеклянных люстр, отражающих поверхности современной техники, — то, что нужно для создания гламурной атмосферы в гостиной, без которой невозможен ар-деко.
Усилить эффект декораций старых фильмов в интерьере ар-деко помогут также элементы из латуни или бронзы, текстильные детали из шелка или бархата, а также предметы, покрытые блестящим лаком. Только не переборщите и не оформляйте гостиную по принципу «надену все лучшее сразу» — интерьеры ар-деко нуждаются в воздухе и теряют свой статус, когда вещей становится слишком много.
Обязательная симметрия
Как и все классические стили, ар-деко придерживается симметрии во всем. Поэтому в гостиные квадратной или прямоугольной формы он впишется гораздо органичнее, чем в комнаты неправильной конфигурации. Чтобы подчеркнуть элегантность фешенебельного интерьера, придерживайтесь симметрии и последовательности в расстановке мебели, декора и аксессуаров. Учитывайте, что ар-деко не терпит творческого беспорядка и хаоса — все элементы интерьера должны иметь свое место и не «перекрикивать» друг друга.
Сложная графичность
Ар-деко любит сложную геометрию и смелые сочетания сложных принтов. Шевроны, дамаски и меандры — использование этих узоров на обоях, обивке мебели или текстиле в гостиной задаст нужный тон роскоши и символизма в интерьере выбранной стилистики. Тем более эти принты недавно стали ультрапопулярными и удерживаются в тренде, хотя и начале двадцатого века они в изобилии присутствовали в гостиных парижской знати.
Молдинги
Подчеркнуть графичность интерьера ар-деко в современной гостиной помогут и молдинги простых форм. Расчертите ими участок стены или потолок, а затем окрасьте в черный или темно-коричневый цвет — так вы получите нужную и узнаваемую графичную отделку в стиле ар-деко, которую невозможно спутать с чертами других интерьерных направлений.
Фонтаны и маркетри
Еще один лейтмотив ар-деко — фонтаны. Включайте их изображения в интерьер гостиной с помощью декоративных панно или графичных обоев — вполне бюджетное решение в духе дорогого стиля.
Деревянная мозаика из мелких кусочков натурального шпона — маркетри — тоже находится в списке особенностей стиля ар-деко. Как и фонтаны, мотивы маркетри можно добавить в интерьер через декоративное панно или фасады мебели.
Мотивы солнца
Круглые зеркала с рамами, напоминающими лучи солнца, — еще один способ стилизовать ар-деко в современной гостиной. Почетным местом для такого выразительного акцента может стать участок стены над камином или его фальшвариацией. Впрочем, не хуже зеркало-солнце будет смотреться и на свободной стене за диваном или над зеркальным комодом.
Экзотические орнаменты
В интерьерах стиль ар-деко не только показывает все предшествующие достижения культуры, но и по-прежнему пытается обуздать дикую природу. Именно поэтому в его современных интерпретациях приветствуются анималистичные орнаменты. Они довольно контрастны и узнаваемы, но при этом не очень броские и кричащие. Подберите оригинальный ковер, текстиль или обои для акцентной стены в гостиной с мотивами окраски диких животных — они не хуже натуральной звериной шкуры зададут интерьеру нужный тон.
Нарядные люстры
Отлично ладят с современным ар-деко и роскошные люстры с кристаллическими абажурами и многоступенчатыми силуэтами. Выбирайте модели, декорированные хрустальными гирляндами или золотистыми металлическими вставками, — они лучше всего впишутся в богемный интерьер.
Света в интерьерах ар-деко должно быть много, поэтому одной люстры в гостиной недостаточно. Дополните ее футуристичными светильниками на высоком основании или несколькими бра асимметричной конструкции — это будет стопроцентное попадание в стиль.
Гармоничный декор
Ар-деко в интерьере гостиной не выживет без декоративных элементов и арт-объектов. В качестве украшений в нем может быть что угодно: от статуэтки до ширмы с резным геометрическим узором. Не забывайте также, что ар-деко влюблен в желтые металлы: красивые подносы из латуни, медные подсвечники, золотые рамы для картин — даже в коллекциях масс-маркета сегодня можно найти идеальный декоративный элемент для интерьера ар-деко, который подчеркнет его роскошь.
Постеры
Впрочем, если вы не готовы заполнить стилем ар-деко весь интерьер гостиной, привнести его нотки возможно и с помощью небольших аксессуаров. Например, можно использовать оригинальные постеры. Выбирайте сюжеты с фотографиями звезд, которые были популярны в золотую эру Голливуда, или же обложки популярных глянцевых журналов — интерьер получит атмосферу богемной роскоши.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники