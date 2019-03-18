25 темных ванных комнат: чем они хороши

Классическая белая ванная уже не радует вас своим обычным обликом? Сделайте ее максимально темной!
Интерьер в черном или другом темном цвете — смелое решение, которое подойдет далеко не всем. Особенно если дело касается ванной, которая традиционно представляется многим если не белой, то все равно светлой и яркой. Подойдет ли ей совершенно противоположный интерьер?
Показываем всю прелесть темных ванных комнат на 25 ярких примерах — вам точно будет из чего выбрать.
Современный интерьер ванной в черном
Черный или близкий к нему цвет — это вариант в основном для современного дизайна ванной. Комната смотрится строго и элегантно, особенно если она оформлена в стиле минимализм, когда нет никаких лишних деталей. В этом случае черный становится максимально заметным, определяющим весь интерьер.
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Выбирая темную отделку для ванной, вы не ставите крест на белой сантехнике. Раковину или унитаз в черном цвете подобрать довольно сложно, но темная ванная отлично сочетается и с классической белой техникой. Создается контраст, благодаря которому можно выделить функциональные зоны на темном фоне.
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Темная ванная подружится с деревянной мебелью. Тумбы под раковиной будут создавать теплую и уютную атмосферу при слабом освещении, как на фото ниже. Черная отделочная плитка будет дополнительно выделять дерево на своем фоне.
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Подойдут как темные, так и светлые оттенки дерева. Это не обязательно должна быть мебель — посмотрите, как красиво контрастируют черная плиточная и деревянная отделки.
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Темное оформление идеально подойдет для создания ванной в аскетичном японском настроении ваби-саби. Такая ванная комната будет сдержанной и спокойной, что благоприятно скажется на вашем психологическом состоянии.
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Еще для создания спокойной и умиротворяющей обстановки можно сочетать черную ванную с живыми зелеными растениями. Они внесут в интерьер природные мотивы, дополнить которые можно деревянной мебелью. На белом фоне такая композиция теряется, а на черном создает особую атмосферу, которая не раздражает и помогает расслабиться после тяжелого дня.
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Однако черный интерьер ванной можно сделать и противоположным — экспрессивным и заряжающим энергией. Для этого можно добавить африканские этнические нотки, которые органично смотрятся с темной отделкой: яркие декоративные маски и статуэтки животных.
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Черный цвет настолько универсален, что его можно совместить даже с цветочными мотивами в интерьере. Если вам хочется сдержанного и не бросающегося в глаза дизайна, подойдут бело-серые рисунки на черных обоях. В таком случае сантехнику и мебель тоже лучше ставить белую, чтобы палитра делила комнату примерно поровну.
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Для более экспрессивного облика подберите обои с цветным рисунком. Но следите за тем, чтобы сдержанный черный интерьер не превратился в пестрый и разноцветный — выбирайте приглушенные цвета. Благодаря такому оформлению ванная станет более нежной, но сохранит оригинальный темный стиль.
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Хотя яркости тоже можно добавить. Преимущество темной отделки в том, что она выделяет цветовые акценты гораздо лучше светлой.
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Не любите лишние узоры, но и матовая черная отделка вас не привлекает? Обратите внимание на черную глянцевую плитку с имитацией мраморной поверхности. Она придаст ванной комнате богатый и изящный облик. И смотрится куда оригинальнее, чем белый мрамор.
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Классический интерьер темной ванной
Обратимся к строгому классическому стилю ванной — здесь темная отделка тоже будет уместна. Она подружится с золотой фурнитурой и декором, и вы получите роскошную ванную комнату, которая будет органично сочетаться с остальным классическим дизайном квартиры. Для усиления эффекта можно повесить богатую люстру.
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Для создания настроения более выраженной роскоши и богатства добавьте золотого: поставьте резную тумбу с золотыми ручками, золотую раковину, светильники. Черный идеально сочетается с золотом — и одновременно контрастирует.
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На двух предыдущих фотографиях большую роль в оформлении играет зеркало — это один из центральных элементов ванной. Чем больше резных узоров и плавных форм, тем лучше подчеркивается стиль. При чем здесь черная отделка? На ней отчетливее всего виден декор, поэтому дизайн становится более выраженным.
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Однако для пышной классики необязателен золотой цвет. Оклейте стены черными обоями с благородным рисунком, дополните интерьер стеклом и серебряным цветом — и получите такой же результат, но в более строгом исполнении. Черный цвет вообще всегда делает помещение элегантным и изящным, в этом его плюс для классического стиля.
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В каком еще цвете можно оформлять темную отделку
Темная отделка — это не только черный цвет. Для нее прекрасно подойдет и темно-коричневый, особенно если вы хотите получить более теплый классический интерьер. Мягкий приглушенный свет сделает облик ванной еще теплее и добавит интимности.
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Кстати, темная коричневая отделка не хуже черной сочетается с золотым богатым декором. Только облик ванной комнаты опять же становится теплее и уютнее.
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Темная коричневая отделка подружится с декором из искусственного камня. Такая фактурная поверхность поблизости от светильников будет создавать красивую игру света и тени.
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Выбирая темную отделку для ванной, можно отказаться от классической плитки — и использовать обои с имитацией кожаной поверхности. На фото ниже показано, как роскошно это выглядит.
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Темная отделка ванной не будет выбиваться из дизайна остальной квартиры, даже если он светлый. Для этого достаточно добавить общий цвет во все помещения — например белый, как в современном интерьере на фото ниже.
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Белый в этом случае может быть только на полу, в виде геометрической плитки. Сантехнику можно установить черную: смотреться будет более элегантно и необычно, особенно в сочетании с уже упомянутым золотым цветом.
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Темным можно оформить и узкую ванную комнату. Да, в светлой отделке она бы выглядела визуально шире и больше, но такого эффекта можно добиться даже в черном цвете. Просто используйте плитку маленького размера, которая будет расширять пространство своим объемом.
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Но если пространства все равно покажется недостаточно, можно комбинировать черный с серым, который ближе к белому и тоже влияет на визуальное расширение. И установите большое зеркало.
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Темного интерьера можно добиться не только используя черный, серый или темно-коричневый цвета. Подойдет темно-зеленая отделка в сочетании с деревом и медными оттенками…
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… Или синий интерьер с черной сантехникой и мебелью. Такое оформление добавит красок и экспрессивности, но и сохранит темный умиротворяющий облик ванной.
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Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники