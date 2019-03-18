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25 темных ванных комнат: чем они хороши


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Классическая белая ванная уже не радует вас своим обычным обликом? Сделайте ее максимально темной!

Интерьер в черном или другом темном цвете — смелое решение, которое подойдет далеко не всем. Особенно если дело касается ванной, которая традиционно представляется многим если не белой, то все равно светлой и яркой. Подойдет ли ей совершенно противоположный интерьер? 

Показываем всю прелесть темных ванных комнат на 25 ярких примерах — вам точно будет из чего выбрать.

Современный интерьер ванной в черном

Черный или близкий к нему цвет — это вариант в основном для современного дизайна ванной. Комната смотрится строго и элегантно, особенно если она оформлена в стиле минимализм, когда нет никаких лишних деталей. В этом случае черный становится максимально заметным, определяющим весь интерьер.

Фото № 1: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: sallycaroline.com

Выбирая темную отделку для ванной, вы не ставите крест на белой сантехнике. Раковину или унитаз в черном цвете подобрать довольно сложно, но темная ванная отлично сочетается и с классической белой техникой. Создается контраст, благодаря которому можно выделить функциональные зоны на темном фоне.

Фото № 2: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: grand-design.london

Темная ванная подружится с деревянной мебелью. Тумбы под раковиной будут создавать теплую и уютную атмосферу при слабом освещении, как на фото ниже. Черная отделочная плитка будет дополнительно выделять дерево на своем фоне.

Фото № 3: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: jamiebush.com

Подойдут как темные, так и светлые оттенки дерева. Это не обязательно должна быть мебель — посмотрите, как красиво контрастируют черная плиточная и деревянная отделки.

Фото № 4: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: irmaoscadimas.com

Темное оформление идеально подойдет для создания ванной в аскетичном японском настроении ваби-саби. Такая ванная комната будет сдержанной и спокойной, что благоприятно скажется на вашем психологическом состоянии.

Фото № 5: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: julessebastian.com

Еще для создания спокойной и умиротворяющей обстановки можно сочетать черную ванную с живыми зелеными растениями. Они внесут в интерьер природные мотивы, дополнить которые можно деревянной мебелью. На белом фоне такая композиция теряется, а на черном создает особую атмосферу, которая не раздражает и помогает расслабиться после тяжелого дня.

Фото № 6: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: woodmelbourne.com

Однако черный интерьер ванной можно сделать и противоположным — экспрессивным и заряжающим энергией. Для этого можно добавить африканские этнические нотки, которые органично смотрятся с темной отделкой: яркие декоративные маски и статуэтки животных.

Фото № 7: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: stefanistein.com

Черный цвет настолько универсален, что его можно совместить даже с цветочными мотивами в интерьере. Если вам хочется сдержанного и не бросающегося в глаза дизайна, подойдут бело-серые рисунки на черных обоях. В таком случае сантехнику и мебель тоже лучше ставить белую, чтобы палитра делила комнату примерно поровну.

Фото № 8: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: creativetonicdesign.com

Для более экспрессивного облика подберите обои с цветным рисунком. Но следите за тем, чтобы сдержанный черный интерьер не превратился в пестрый и разноцветный — выбирайте приглушенные цвета. Благодаря такому оформлению ванная станет более нежной, но сохранит оригинальный темный стиль.

Фото № 9: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: cmnaturaldesigns.com

Хотя яркости тоже можно добавить. Преимущество темной отделки в том, что она выделяет цветовые акценты гораздо лучше светлой.

Фото № 10: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: homedit.com

Не любите лишние узоры, но и матовая черная отделка вас не привлекает? Обратите внимание на черную глянцевую плитку с имитацией мраморной поверхности. Она придаст ванной комнате богатый и изящный облик. И смотрится куда оригинальнее, чем белый мрамор.

Фото № 11: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: demurodas.com

Классический интерьер темной ванной

Обратимся к строгому классическому стилю ванной — здесь темная отделка тоже будет уместна. Она подружится с золотой фурнитурой и декором, и вы получите роскошную ванную комнату, которая будет органично сочетаться с остальным классическим дизайном квартиры. Для усиления эффекта можно повесить богатую люстру.

Фото № 12: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: corian.uk

Для создания настроения более выраженной роскоши и богатства добавьте золотого: поставьте резную тумбу с золотыми ручками, золотую раковину, светильники. Черный идеально сочетается с золотом — и одновременно контрастирует.

Фото № 13: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: davidcorley.com

На двух предыдущих фотографиях большую роль в оформлении играет зеркало — это один из центральных элементов ванной. Чем больше резных узоров и плавных форм, тем лучше подчеркивается стиль. При чем здесь черная отделка? На ней отчетливее всего виден декор, поэтому дизайн становится более выраженным.

Фото № 14: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: ashlimizell.com

Однако для пышной классики необязателен золотой цвет. Оклейте стены черными обоями с благородным рисунком, дополните интерьер стеклом и серебряным цветом — и получите такой же результат, но в более строгом исполнении. Черный цвет вообще всегда делает помещение элегантным и изящным, в этом его плюс для классического стиля.

Фото № 15: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: orangecoastinteriordesign.com

В каком еще цвете можно оформлять темную отделку

Темная отделка — это не только черный цвет. Для нее прекрасно подойдет и темно-коричневый, особенно если вы хотите получить более теплый классический интерьер. Мягкий приглушенный свет сделает облик ванной еще теплее и добавит интимности.

Фото № 16: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: wadeweissmannarchitecture.com

Кстати, темная коричневая отделка не хуже черной сочетается с золотым богатым декором. Только облик ванной комнаты опять же становится теплее и уютнее.

Фото № 17: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: whitewashinteriors.in

Темная коричневая отделка подружится с декором из искусственного камня. Такая фактурная поверхность поблизости от светильников будет создавать красивую игру света и тени.

Фото № 18: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: otthonokesmegoldasok.hu

Выбирая темную отделку для ванной, можно отказаться от классической плитки — и использовать обои с имитацией кожаной поверхности. На фото ниже показано, как роскошно это выглядит.

Фото № 19: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: jennywolfinteriors.com

Темная отделка ванной не будет выбиваться из дизайна остальной квартиры, даже если он светлый. Для этого достаточно добавить общий цвет во все помещения — например белый, как в современном интерьере на фото ниже.

Фото № 20: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: recentspaces.com

Белый в этом случае может быть только на полу, в виде геометрической плитки. Сантехнику можно установить черную: смотреться будет более элегантно и необычно, особенно в сочетании с уже упомянутым золотым цветом.

Фото № 21: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: catchpoleandrye.com

Темным можно оформить и узкую ванную комнату. Да, в светлой отделке она бы выглядела визуально шире и больше, но такого эффекта можно добиться даже в черном цвете. Просто используйте плитку маленького размера, которая будет расширять пространство своим объемом.

Фото № 22: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: lunchboxarchitect.com

Но если пространства все равно покажется недостаточно, можно комбинировать черный с серым, который ближе к белому и тоже влияет на визуальное расширение. И установите большое зеркало.

Фото № 23: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: mops.studio

Темного интерьера можно добиться не только используя черный, серый или темно-коричневый цвета. Подойдет темно-зеленая отделка в сочетании с деревом и медными оттенками…

Фото № 24: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: kbbark.com

… Или синий интерьер с черной сантехникой и мебелью. Такое оформление добавит красок и экспрессивности, но и сохранит темный умиротворяющий облик ванной.

Фото № 25: 25 темных ванных комнат: чем они хороши

Фото: lwcinteriors.com

#дизайн#ванна#Интерьер#темная ванная комната
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