Спальня в стиле ампир: 24 оригинальные идеи

Французский стиль ампир — это роскошь, пафос, величие и сила. Это поистине императорский стиль, который отлично подходит для оформления огромных помещений. Но как же быть со спальней? Как совместить монументальность и величественность с мягкостью, теплотой и домашним уютом? ReRooms расскажет, как правильно оформить спальню в стиле ампир, чтобы вам хотелось возвращаться в нее снова и снова.

1. Цветовая гамма

Ампир известен своими яркими и насыщенными красками, однако для спальни лучше подобрать спокойные цвета. Отличное решение — бежевый или белоснежный фон, который подчеркнет изысканность мебели. Подойдут и такие цвета:

В таком интерьере обязательно должны присутствовать оттенки металлов, золото или серебро — они украсят интерьер спальни. Это особенность французского ампира, без которой впечатление целостности оформления комнаты будет нарушено.



Цветовая гамма мебели также может варьироваться — все зависит от того, какой цвет вы выберете в качестве основного. Если стены и потолок будут белоснежные, лучше выбирать оттенки темного или красного дерева. Интересным решением станут цвета, идентичные оттенку стен, однако в таком случае мебель должна быть декорирована необычными и яркими элементами.

Если вы будете придерживаться этих правил, вы никогда не перегрузите спальню большим количеством цветов.

Фото: futurecdn.net

1 /3 Фото: futurecdn.net

2 /3 Фото: thefreepatriot.org

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2. Отделка пола

Хотите, чтобы ваша спальня напоминала королевские покои? Тогда она должна быть отделана натуральными материалами. Для отделки пола подойдут:

натуральное деревянное покрытие,

керамическая плитка, с помощью которой можно выложить узор,

ламинат, имитирующий деревянную текстуру (он не должен выглядеть современно, лучше, чтобы на нем были искусственные потертости).

Благодаря этим материалам вы с легкостью сможете выделить функциональные зоны.

Фото: homesdirect365.co.uk

1 /3 Фото: cabelldesignstudio.com

2 /3 Фото: futurecdn.net

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3. Отделка потолка

При оформлении потолка нет необходимости придерживаться определенных правил — все зависит только от вашей фантазии. Интерьеру спальни подойдут любые варианты: от белоснежной краски до сложных и ярких многоуровневых конструкций. Однако большую роль здесь играют потолочные украшения, к которым относятся:

объемная лепнина,

фигурные контуры бордюров, карнизов и потолочных розеток.

Все это придаст комнате дворцовую нарядность и утонченность.

Важным элементом декора потолка и всего помещения считается хрустальная массивная люстра.

Фото: villa-ephrussi.com

1 /3 Фото: wearefound.com

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4. Отделка стен

Как и в случае с потолком, что делать со стенами спальни в стиле ампир — решать только вам. Мы предложим несколько интересных вариантов, один из которых вам точно придется по душе:

выкрасить стены в один из предложенных оттенков,

оклеить обоями с узорами (желательно, чтобы они напоминали тканевую текстуру и имели приятный блеск),

оклеить фактурными обоями,

обтянуть дорогой тканью.

Для ампира характерны следующие орнаменты:

цветы (разных размеров, которые составляют разнообразные композиции),

веточки растений.

Чтобы интерьер выглядел по-королевски дорого и роскошно, не забывайте использовать арки, колонны, розетки и резные карнизы.

Фото: futurecdn.net

1 /3 Фото: goodnewsarchitecture.com

2 /3 Фото: futurecdn.net

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5. Мебель

В отличие от других стилей, где главное качество мебели — функциональность, в спальне ампир мебель никак нельзя назвать практичной, потому что ее эстетической составляющей уделяется куда больше внимания.

Мебель здесь массивная, обильно декорированная в античной тематике. Обстановка отличается причудливостью форм. Здесь часто стоят столики в форме треножников и стулья со спинками, имитирующими лиру. Гардероб лучше перенести в другое место, чтобы не нарушать логику дизайна. Можно выделить под нее отдельное помещение, используя гипсокартонную стенку.

Мебель, как правило, покупается комплектом, чтобы каждый элемент подходил к другому.

Кровать в спальне стиля ампир — произведение искусства, которое занимает центральное место и притягивает к себе все взгляды. В оформлении есть много особенностей, например:

размер — она должна быть большая,

обилие декора — в дизайне кровати важное место занимают фигурные ножки, резное изголовье или же изголовье, обтянутое тканью,

форма изголовья и изножья — предпочтение отдается изогнутым и волнообразным формам,

балдахины — они, конечно, не могут быть обязательным элементом, но очень украшают спальное место,

банкетка — она ставится у изножья кровати и выполняет как практическую, так и декоративную функцию.

В спальне можно поставить комоды с резными ножками и ручками, туалетный столик с пуфиком, прикроватный столик.

Фото: i.pinimg.com

1 /3 Фото: futurecdn.net

2 /3 Фото: futurecdn.net

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6. Освещение

Хрустальной люстре отведено место основного источника света в спальне. Люстра привносит в интерьер еще больше роскоши и шика, будто вы перенеслись на несколько столетий назад и оказались в старинном замке.

Люстра может быть сделана из бронзы или хрусталя, с лампочками, имитирующими подсвечники. Чтобы еще больше выделить люстру, используют лепную розетку.

Как правило, одной люстры мало, чтобы обеспечить комфортное освещение в большой комнате. Поэтому приобретите напольные светильники, которые выполнены в одном стиле с люстрой, бра или массивные канделябры.

Фото: designplanday.com

1 /3 Фото: zacharyhorne.com

2 /3 Фото: thefreepatriot.org

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7. Текстиль

Текстиль играет ведущую роль в создании уюта в спальне. Окна декорируют тяжелыми шторами, они многослойные и длинные, украшены драпировкой, ламбрекенами или шнурами с кисточками. Что касается цвета, здесь нет строгих правил: вы можете выбрать бежевые шторы, можете прибегнуть к парным соответствиям, когда, например, текстура обоев перекликается с рисунками на портьерной ткани.

Не стоит забывать и про постельное белье, потому что именно оно привносит в спальню романтизм. Дизайн спальни в стиле ампир довольно часто содержит элементы античного искусства, что выражается в виде орнаментов, изображений мифических существ на белье.

Дополнительный уют дадут подушки, которые расшиваются под цвет постельного белья. На них и на покрывало пришиваются кисти и бахрома.

В обивке мягкой мебели предпочтение отдается дорогим тканям, особенно бархату.

Можно добавить коротковорсовый ковер, который укладывается на пол и придает комнате завершенный вид.

Фото: cabelldesignstudio.com

1 /3 Фото: futurecdn.net

2 /3 Фото: futurecdn.net

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8. Аксессуары

Что касается декора, достаточно подобрать несколько интересных деталей — и ваша комната полностью преобразится. Интерьер спальни можно украсить:

живописью,

часами,

скульптурами,

аксессуарами викторианской эпохи (такие вещи можно найти в антикварных магазинах и на блошиных рынках),

живыми растениями.