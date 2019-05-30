Спальня в стиле ампир: 24 оригинальные идеи

Рассказываем и показываем, как самостоятельно создать роскошные покои.
Французский стиль ампир — это роскошь, пафос, величие и сила. Это поистине императорский стиль, который отлично подходит для оформления огромных помещений. Но как же быть со спальней? Как совместить монументальность и величественность с мягкостью, теплотой и домашним уютом? ReRooms расскажет, как правильно оформить спальню в стиле ампир, чтобы вам хотелось возвращаться в нее снова и снова.
1. Цветовая гамма
Ампир известен своими яркими и насыщенными красками, однако для спальни лучше подобрать спокойные цвета. Отличное решение — бежевый или белоснежный фон, который подчеркнет изысканность мебели. Подойдут и такие цвета:
В таком интерьере обязательно должны присутствовать оттенки металлов, золото или серебро — они украсят интерьер спальни. Это особенность французского ампира, без которой впечатление целостности оформления комнаты будет нарушено.
Цветовая гамма мебели также может варьироваться — все зависит от того, какой цвет вы выберете в качестве основного. Если стены и потолок будут белоснежные, лучше выбирать оттенки темного или красного дерева. Интересным решением станут цвета, идентичные оттенку стен, однако в таком случае мебель должна быть декорирована необычными и яркими элементами.
Если вы будете придерживаться этих правил, вы никогда не перегрузите спальню большим количеством цветов.
2. Отделка пола
Хотите, чтобы ваша спальня напоминала королевские покои? Тогда она должна быть отделана натуральными материалами. Для отделки пола подойдут:
натуральное деревянное покрытие,
керамическая плитка, с помощью которой можно выложить узор,
ламинат, имитирующий деревянную текстуру (он не должен выглядеть современно, лучше, чтобы на нем были искусственные потертости).
Благодаря этим материалам вы с легкостью сможете выделить функциональные зоны.
3. Отделка потолка
При оформлении потолка нет необходимости придерживаться определенных правил — все зависит только от вашей фантазии. Интерьеру спальни подойдут любые варианты: от белоснежной краски до сложных и ярких многоуровневых конструкций. Однако большую роль здесь играют потолочные украшения, к которым относятся:
объемная лепнина,
фигурные контуры бордюров, карнизов и потолочных розеток.
Все это придаст комнате дворцовую нарядность и утонченность.
Важным элементом декора потолка и всего помещения считается хрустальная массивная люстра.
4. Отделка стен
Как и в случае с потолком, что делать со стенами спальни в стиле ампир — решать только вам. Мы предложим несколько интересных вариантов, один из которых вам точно придется по душе:
выкрасить стены в один из предложенных оттенков,
оклеить обоями с узорами (желательно, чтобы они напоминали тканевую текстуру и имели приятный блеск),
оклеить фактурными обоями,
обтянуть дорогой тканью.
Для ампира характерны следующие орнаменты:
цветы (разных размеров, которые составляют разнообразные композиции),
веточки растений.
Чтобы интерьер выглядел по-королевски дорого и роскошно, не забывайте использовать арки, колонны, розетки и резные карнизы.
5. Мебель
В отличие от других стилей, где главное качество мебели — функциональность, в спальне ампир мебель никак нельзя назвать практичной, потому что ее эстетической составляющей уделяется куда больше внимания.
Мебель здесь массивная, обильно декорированная в античной тематике. Обстановка отличается причудливостью форм. Здесь часто стоят столики в форме треножников и стулья со спинками, имитирующими лиру. Гардероб лучше перенести в другое место, чтобы не нарушать логику дизайна. Можно выделить под нее отдельное помещение, используя гипсокартонную стенку.
Мебель, как правило, покупается комплектом, чтобы каждый элемент подходил к другому.
Кровать в спальне стиля ампир — произведение искусства, которое занимает центральное место и притягивает к себе все взгляды. В оформлении есть много особенностей, например:
размер — она должна быть большая,
обилие декора — в дизайне кровати важное место занимают фигурные ножки, резное изголовье или же изголовье, обтянутое тканью,
форма изголовья и изножья — предпочтение отдается изогнутым и волнообразным формам,
балдахины — они, конечно, не могут быть обязательным элементом, но очень украшают спальное место,
банкетка — она ставится у изножья кровати и выполняет как практическую, так и декоративную функцию.
В спальне можно поставить комоды с резными ножками и ручками, туалетный столик с пуфиком, прикроватный столик.
6. Освещение
Хрустальной люстре отведено место основного источника света в спальне. Люстра привносит в интерьер еще больше роскоши и шика, будто вы перенеслись на несколько столетий назад и оказались в старинном замке.
Люстра может быть сделана из бронзы или хрусталя, с лампочками, имитирующими подсвечники. Чтобы еще больше выделить люстру, используют лепную розетку.
Как правило, одной люстры мало, чтобы обеспечить комфортное освещение в большой комнате. Поэтому приобретите напольные светильники, которые выполнены в одном стиле с люстрой, бра или массивные канделябры.
7. Текстиль
Текстиль играет ведущую роль в создании уюта в спальне. Окна декорируют тяжелыми шторами, они многослойные и длинные, украшены драпировкой, ламбрекенами или шнурами с кисточками. Что касается цвета, здесь нет строгих правил: вы можете выбрать бежевые шторы, можете прибегнуть к парным соответствиям, когда, например, текстура обоев перекликается с рисунками на портьерной ткани.
Не стоит забывать и про постельное белье, потому что именно оно привносит в спальню романтизм. Дизайн спальни в стиле ампир довольно часто содержит элементы античного искусства, что выражается в виде орнаментов, изображений мифических существ на белье.
Дополнительный уют дадут подушки, которые расшиваются под цвет постельного белья. На них и на покрывало пришиваются кисти и бахрома.
В обивке мягкой мебели предпочтение отдается дорогим тканям, особенно бархату.
Можно добавить коротковорсовый ковер, который укладывается на пол и придает комнате завершенный вид.
8. Аксессуары
Что касается декора, достаточно подобрать несколько интересных деталей — и ваша комната полностью преобразится. Интерьер спальни можно украсить:
живописью,
часами,
скульптурами,
аксессуарами викторианской эпохи (такие вещи можно найти в антикварных магазинах и на блошиных рынках),
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники