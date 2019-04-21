Как выбрать обои для спальни: 10 модных идей

Рассказываем, какие обои для спальни в моде в 2019 году и как их грамотно вписать в уже сложившийся интерьер.

Смена обоев — один из самых простых и доступных, но оттого не менее эффективных способов кардинально преобразить спальню. Одно дело, когда вы подбираете обои для будущей спальни с нуля, и совсем другое, когда дизайнерский фундамент — мебель, текстиль и напольное покрытие — уже сложился. В последнем случае важно учитывать, какого цвета обои для спальни лучше всего впишутся в интерьер, не забывая о трендовых принтах и материалах.

Какие бывают обои для спальни

Из всего разнообразия видов обоев, в том числе экзотики вроде кварцевых или пробковых, в спальне обычно используют эти четыре:

бумажные. Главное преимущество бумажных обоев — разнообразие палитр и принтов, а главный недостаток — недолговечность, в том числе из-за склонности к выцветанию под воздействием солнечных лучей. Стоимость в «Яндекс.Маркете» — от 68 рублей за рулон;

виниловые. Такие обои более плотные, чем бумажные, но и более дорогие. Работать с виниловыми обоями проще: оклеить ими стены не составит труда, о “пузырях” тоже можно не беспокоиться. Стоимость в Leroy Merlin — от 351 рубля за рулон;

флизелиновые. Они дороже виниловых, зато практичнее: флизелиновые обои под покраску позволят менять цвет стен в спальне относительно недорого, так как могут пережить несколько окрасок (до 10—15!). Стоимость в Oboi-Store — от 887 рублей за рулон;

тканевые. Такие обои применяются для создания в спальне роскошной атмосферы: сейчас набирают популярность тканевые обои на бумажной или флизелиновой основе, с покрытием из натурального или синтетического велюра, шелка, джута, фетра и так далее, что влияет на стоимость. Тканевые обои также нельзя отнести к бюджетному варианту, зато они помимо экологичности обеспечивают дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Стоимость в «SDVK-обои » — от 2 520 рублей за рулон.

Какие обои лучше выбрать для спальни? Однозначно те, которые вписываются в бюджет и соответствуют вашим целям, поскольку каждый вид по-своему хорош.

ReRooms публикует подборку трендовых вариантов обоев, которые будут выглядеть в интерьере актуально и стильно.

10 главных тенденций 2019 года

1. Розовый

Розовые обои входят в число трендов последние несколько лет, но каждый год речь идет о разных оттенках. Если раньше в числе фаворитов у дизайнеров был лососевый, то в 2019-м они отдают предпочтение легкому розовому румянцу.

Обои в розовых оттенках, близких к румянцу, подойдут не только для спальни, но и для гостиной, столовой. Они добавляют в интерьер комнаты роскоши и уюта, но в то же время не перегружают помещение. Особым спросом пользуются розовые обои с золотистыми металлизированными вставками или принтами на тему флоры — да, цветочные и тропические паттерны по-прежнему в моде.

Фото: i.ebayimg.com

1 /2 Фото: i.ebayimg.com

2 /2

2. Глубокий синий

С синим цветом обоев происходит то же самое, что и с розовым: наметившийся несколько лет назад тренд переносится и в 2019-й. Сам по себе синий — холодный цвет, и спальня с темно-синими обоями на стенах может выглядеть мрачноватой. Для того чтобы этого избежать, подбирайте обои с бежевыми, золотыми или древесными акцентами — они сделают синюю визуально более глубокой и не дадут омрачить интерьер спальни.

Фото: i.ebayimg.com

1 /2 Фото: i2.wp.com

2 /2

3. Драматичный черный

Популярный вариант оформления стен в ванной — черные обои с контрастным принтом. Но однотонные черные стены могут сделать комнату угнетающей, поэтому лучше либо обращать внимание на черные обои в темно-серую полоску, либо рассматривать вариации на тему цветов, флоры, фауны. Столь смелое решение точно преобразит спальню, придав ее атмосфере интимности и привлекательности. Золотые акценты в виде аксессуаров внесут в интерьер штрихи гламура.

Фото: awanshop.co

1 /2 Фото: ksassets.timeincuk.net

2 /2

4. Металлическое мерцание

Металлизированные обои популярны и в 2019-м! Подбирайте с необычным золотистым или серебристым принтом, положенным на основной цвет в популярном оттенке, — подойдут те же розовые, темно-синие и черные. Еще можно поэкспериментировать с фиолетовым, коралловым цветами, со светлыми оттенками зеленого.

Фото: awanshop.co

1 /3 Фото: portoalegre.travel

2 /3 Фото: amara.com

3 /3

5. Принт-решетка

Решетчатые принты в этом году продолжают оставаться в центре внимания: есть мнение, что это станет одним из ключевых трендов 2019-го. В спальне будут стильно смотреться как спокойные варианты в одной цветовой гамме, так и контрастные обои — например на акцентной стене. Отлично такой принт смотрится в металлизированном исполнении.

Фото: ksassets.timeincuk.net

1 /2 Фото: lh3.googleusercontent.com

2 /2

6. Текстурированные обои

Придать интерьеру спальни глубины поможет акцентная стена, отделанная текстурированными обоями. Лучше всего использовать обои в светлом оттенке с яркими элементами.

Фото: i1.wp.com

1 /2 Фото: amazonprimevideo.info

2 /2

7. Ретропринты

Обои под ретро тоже присутствуют в числе модных трендов. С помощью таких обоев можно создать в спальне по-настоящему вдохновляющую атмосферу. Если вас заинтересует этот тренд, обратите внимание на присущие ретростилю коричневые, кремовые, оранжевые, розовые и золотые оттенки. Лучше всего впишутся ретрообои в ту спальню, где есть шкафы, полки, тумбы или прикроватные столики в натуральном коричневом цвете.

Фото: masterbedroomideas.eu

1 /2 Фото: digsdigs.com

2 /2

8. Анималистичные принты

Не так давно анималистичные принты считались безвкусицей и пошлостью, особенно в фешен-индустрии. Но в прошлом году такие принты вновь заявили о себе в коллекциях модных дизайнеров, и тренд снова добрался до интерьеров. С обоями с анималистичными принтами главное — не переборщить, подобрать правильные аксессуары (мех, металл) и, собственно, сам рисунок.

В спальне обои с анималистичным принтом подойдут для акцентной стены. Наиболее уместно такие обои будут смотреться в богемском варианте интерьера.

Фото: i2.wp.com

1 /3 Фото: rilane.com

2 /3 Фото: batdongsanvincom.info

3 /3

9. Цветы и растения

Цветочно-растительные паттерны — это тренд, перетекающий из года в год. Его главное преимущество: он никогда не выходит из моды, а значит, обои с интересным цветочным принтом будут актуальны в спальне, пока вы не захотите чего-нибудь нового. Если хотите выдержать интерьер в духе минимализма, обратите внимание на обои с миниатюрными цветами или растениями. А вот перегруженные массивными цветами и узорами на тему тропиков обои зададут интерьеру дерзкий тон.

Фото: ksassets.timeincuk.net

1 /4 Фото: cdn.decoist.com

2 /4 Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

3 /4 Фото: brightgreendoor.com

4 /4

10. Принты-совпадения

Можно эффектно преобразить спальню, оформив стены и изголовье кровати похожими цветом и узором. Впечатляюще смотрятся в спальне и обои, совпадающие с принтом на «стационарном» текстиле (например со шторами).

Фото: 3.bp.blogspot.com

1 /2 Фото: piterrahome.ru

2 /2

С актуальными идеями для спальни разобрались, а теперь ReRooms предлагает ознакомиться с правилами подбора обоев для конкретных задач.

Светлая или темная спальня

Немаловажный фактор при выборе обоев — изначальные характеристики помещения. Комната может располагаться как в северной, так и в южной части квартиры или дома — соответственно, она может быть изначально темной или светлой.

Какие обои подойдут для светлой спальни:

цвета — теплые оттенки бежевого, зеленые, коричневые, золотые, голубые;

если спальня просторная и в ней установлена светлая кровать, можно экспериментировать с темными обоями (синий, черный, фиолетовый).

Если не можете решить, какие выбрать обои для спальни с белой мебелью, обратите внимание на похожие по тону варианты — не прогадаете.

Какие обои выбрать для темной спальни:

цвета — белый, золотисто-бежевый, мягкие оранжевые, светло-зеленые оттенки;

в просторной темной спальне можно экспериментировать и с темными цветами, но здесь важно придерживаться правила ярких акцентов (светлая кровать, шторы, настенные украшения).

Маленькая или узкая спальня

Обои для маленькой спальни лучше выбрать светлые и минималистичные. Дело в том, что слишком яркие или темные оттенки могут визуально съесть ценные квадратные метры, и спальня будет похожа на маленькую каморку.

Придерживайтесь таких рекомендаций:

идеальные цвета обоев для маленькой спальни — белый, серо- и светло-зеленый, песочный, светло-бежевые оттенки;

лучше обратить внимание на обои с аккуратным неброским принтом, и хорошо, чтобы элементы паттерна были вертикальными;

оттенок обоев должен быть светлее, чем мебель.

Какие обои выбрать для узкой спальни:

если спальня узкая и при этом маленькая — раздвинуть стены, визуально не загубив площадь, помогут светлые обои с горизонтальными полосами.

для крохотной узкой спальни подойдут те же цвета обоев, что и для всех остальных малогабаритных помещений: белые, бежевые, светло-голубые, светло-зеленые оттенки.

Детская

Выбор обоев для детской комнаты — отдельная сложность во время ремонта. Важным этот аспект считают и психологи: от цветовой гаммы интерьера зависит эмоциональное состояние детей, к тому же воспоминания о своей первой личной комнате будут сопровождать ребенка всю жизнь. И то, какими будут эти воспоминания, зависит даже от такой, казалось бы, мелочи, как цвет стен.

Мы четко знаем, что нам по душе, а вот чего на самом деле хотят наши дети — остается догадываться. Универсальных рецептов в этом вопросе не существует, но если придерживаться рекомендаций экспертов, сделать выбор будет проще.

Для маленьких детей, имеющих склонность к изобразительному искусству, лучше подбирать бумажные обои: если малыш решит что-нибудь нарисовать на стене, замена обоев не ударит по семейному бюджету. В комнату для детей постарше, которые уже не испытывают интереса к «граффити», можно подбирать обои из тех же материалов, что и для взрослых. Обращайте внимание на обои в спокойной цветовой гамме. Такие цвета, как красный или синий, лучше комбинировать со светлыми обоями. Оптимальные варианты для детской: обои в бежевых, светло-коричневых, пастельных тонах. Оригинальности интерьеру придаст коктейль из нескольких видов обоев: в детской работают те же правила комбинирования, что и в спальне родителей.

Какие обои подойдут для спальни мальчика

Обычно мальчики весьма эмоциональны и впечатлительны, поэтому в их комнату лучше всего подбирать успокаивающие, нейтральные обои. А вот флегматичным, спокойным мальчикам подойдут оранжевые, красные, желтые оттенки — они стимулируют активность мозга и повышают активность. Подбирая обои для спальни мальчика, важно учесть интересы ребенка: какой его любимый цвет, чем он сейчас увлекается, каких мультипликационных персонажей любит — возможно, вам удастся подобрать обои с интересным для него принтом.

Оптимальный вариант для спальни мальчика — светлые однотонные обои. “Разукрасить” интерьер можно при помощи картин и постеров.

Мальчики могут увлекаться гоночными машинами, пиратской тематикой, кораблями, и желательно найти для этих увлечений место в интерьере.

Какие обои выбрать для спальни девочки

Первое, что возникает в мыслях, когда мы представляем себе спальню девочки, — ярко-розовая гамма. Но не спешите повторять примеры из голливудских фильмов: не всем девочкам нравится розовый, не каждая девочка будет чувствовать себя комфортно в столь интенсивном интерьере. Если и подбирать для спальни девочки розовые обои, то лучше отдать предпочтение максимально нежным и светлым оттенкам розового, не забыв о похожей по цвету мебели.