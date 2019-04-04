45 неподражаемых серых гостиных в разных стилях

Каждый год появляются новые модные цвета для интерьера. Разные ответственные организации, которые изучают цвета и их популярность, регулярно объявляют цвет года, цвет сезона, цвет месяца, ищут лучшие сочетания, а затем эти сочетания «выходят в свет». Вы можете проследить за этим процессом, наблюдая за модными показами, интерьерными проектами лучших дизайнеров, коллекциям одежды и аксессуаров в магазинах. Людям скучно видеть одни и те же цвета, и потому сегодня в моде зеленый, а завтра уже красный.

Но есть вещи постоянные, которые годами остаются актуальными. В гардеробе это обычно джинсы, рубашки и футболки базовых оттенков, деловые костюмы. Эти вещи сочетаются с чем угодно, никогда не выходят из моды, они удобные, практичные и всем идут. Так же и с интерьерами. Яркие принты, модные узоры, сложные сочетания — это временное явление, рассчитанное максимум на пять лет. А вот нейтральные оттенки, удобство, качество — все это может служить десятилетиями и при необходимости дополняться яркими аксессуарами, которые потом легко убрать. Мы смело называем королем нейтральных оттенков серый цвет. Он выглядит благородно, подстраивается под любые другие теплые или холодные оттенки и вписывается в любые интерьерные стили. Смотрите сами!

1. Классика

Гостиная, оформленная в стиле классика, идеально подойдет тем, кто не видит жизни без комфорта, любит проводить много времени дома, с семьей, и вечерами предпочитает почитать, сидя в кресле. Именно в вечернее время при искусственном свете серые оттенки становятся наиболее уютными.

Фото: agora-elles.com

1 /5 Фото: dedishop.co

2 /5 Фото: garciabenthien.com

3 /5 Фото: vailrealtynj.com

4 /5 Фото: oops-cache.org

5 /5

2. Ар-деко

Лет сто назад стиль ар-деко бросил вызов обществу, предлагая выйти из уютных объятий классики и броситься в череду вечеринок, общественной жизни, ярких событий и быстрых танцевальных ритмов. Сегодня он продолжает свое яркое шествие и даже в серой цветовой гамме остается смелым и броским благодаря блеску глянцевых поверхностей, цветным металлам и контрастам. Спокойствие скучного цвета скрасят сложные формы, неожиданные фактуры и сочетания.

Фото: modernconsoletables.net

1 /5 Фото: cdn.homedsgn.com

2 /5 Фото: eddiesenergy.com

3 /5 Фото: awanshop.co

4 /5 Фото: dwigallery.com

5 /5

3. Скандинавскийltr">Каждый год появляются новые модные цвета для интерьера. Разные ответственные организации, которые изучают цвета и их популярность, регулярно объявляют цвет года, цвет сезона, цвет месяца, ищут лучшие сочетания, а затем эти сочетания «выходят в свет». Вы можете проследить за этим процессом, наблюдая за модными показами, интерьерными проектами лучших дизайнеров, коллекциям одежды и аксессуаров в магазинах. Людям скучно видеть одни и те же цвета, и потому сегодня в моде зеленый, а завтра уже красный.

Но есть вещи постоянные, которые годами остаются актуальными. В гардеробе это обычно джинсы, рубашки и футболки базовых оттенков, деловые костюмы. Эти вещи сочетаются с чем угодно, никогда не выходят из моды, они удобные, практичные и всем идут. Так же и с интерьерами. Яркие принты, модные узоры, сложные сочетания — это временное явление, рассчитанное максимум на пять лет. А вот нейтральные оттенки, удобство, качество — все это может служить десятилетиями и при необходимости дополняться яркими аксессуарами, которые потом легко убрать. Мы смело называем королем нейтральных оттенков серый цвет. Он выглядит благородно, подстраивается под любые другие теплые или холодные оттенки и вписывается в любые интерьерные стили. Смотрите сами!

1. Классика

Гостиная, оформленная в стиле классика, идеально подойдет тем, кто не видит жизни без комфорта, любит проводить много времени дома, с семьей, и вечерами предпочитает почитать, сидя в кресле. Именно в вечернее время при искусственном свете серые оттенки становятся наиболее уютными.

Фото: agora-elles.com

1 /5 Фото: dedishop.co

2 /5 Фото: garciabenthien.com

3 /5 Фото: vailrealtynj.com

4 /5 Фото: oops-cache.org

5 /5

2. Ар-деко

Лет сто назад стиль ар-деко бросил вызов обществу, предлагая выйти из уютных объятий классики и броситься в череду вечеринок, общественной жизни, ярких событий и быстрых танцевальных ритмов. Сегодня он продолжает свое яркое шествие и даже в серой цветовой гамме остается смелым и броским благодаря блеску глянцевых поверхностей, цветным металлам и контрастам. Спокойствие скучного цвета скрасят сложные формы, неожиданные фактуры и сочетания.

Фото: modernconsoletables.net

1 /5 Фото: cdn.homedsgn.com

2 /5 Фото: eddiesenergy.com

3 /5 Фото: awanshop.co

4 /5 Фото: dwigallery.com

5 /5

3. Скандинавский