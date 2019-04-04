45 неподражаемых серых гостиных в разных стилях

Гостиная вашей мечты где-то среди этих фотографий, ведь серый цвет сочетается с чем угодно.
Каждый год появляются новые модные цвета для интерьера. Разные ответственные организации, которые изучают цвета и их популярность, регулярно объявляют цвет года, цвет сезона, цвет месяца, ищут лучшие сочетания, а затем эти сочетания «выходят в свет». Вы можете проследить за этим процессом, наблюдая за модными показами, интерьерными проектами лучших дизайнеров, коллекциям одежды и аксессуаров в магазинах. Людям скучно видеть одни и те же цвета, и потому сегодня в моде зеленый, а завтра уже красный.
Но есть вещи постоянные, которые годами остаются актуальными. В гардеробе это обычно джинсы, рубашки и футболки базовых оттенков, деловые костюмы. Эти вещи сочетаются с чем угодно, никогда не выходят из моды, они удобные, практичные и всем идут. Так же и с интерьерами. Яркие принты, модные узоры, сложные сочетания — это временное явление, рассчитанное максимум на пять лет. А вот нейтральные оттенки, удобство, качество — все это может служить десятилетиями и при необходимости дополняться яркими аксессуарами, которые потом легко убрать. Мы смело называем королем нейтральных оттенков серый цвет. Он выглядит благородно, подстраивается под любые другие теплые или холодные оттенки и вписывается в любые интерьерные стили. Смотрите сами!
1. Классика
Гостиная, оформленная в стиле классика, идеально подойдет тем, кто не видит жизни без комфорта, любит проводить много времени дома, с семьей, и вечерами предпочитает почитать, сидя в кресле. Именно в вечернее время при искусственном свете серые оттенки становятся наиболее уютными.
2. Ар-деко
Лет сто назад стиль ар-деко бросил вызов обществу, предлагая выйти из уютных объятий классики и броситься в череду вечеринок, общественной жизни, ярких событий и быстрых танцевальных ритмов. Сегодня он продолжает свое яркое шествие и даже в серой цветовой гамме остается смелым и броским благодаря блеску глянцевых поверхностей, цветным металлам и контрастам. Спокойствие скучного цвета скрасят сложные формы, неожиданные фактуры и сочетания.
3. Скандинавскийltr">Каждый год появляются новые модные цвета для интерьера. Разные ответственные организации, которые изучают цвета и их популярность, регулярно объявляют цвет года, цвет сезона, цвет месяца, ищут лучшие сочетания, а затем эти сочетания «выходят в свет». Вы можете проследить за этим процессом, наблюдая за модными показами, интерьерными проектами лучших дизайнеров, коллекциям одежды и аксессуаров в магазинах. Людям скучно видеть одни и те же цвета, и потому сегодня в моде зеленый, а завтра уже красный.
Но есть вещи постоянные, которые годами остаются актуальными. В гардеробе это обычно джинсы, рубашки и футболки базовых оттенков, деловые костюмы. Эти вещи сочетаются с чем угодно, никогда не выходят из моды, они удобные, практичные и всем идут. Так же и с интерьерами. Яркие принты, модные узоры, сложные сочетания — это временное явление, рассчитанное максимум на пять лет. А вот нейтральные оттенки, удобство, качество — все это может служить десятилетиями и при необходимости дополняться яркими аксессуарами, которые потом легко убрать. Мы смело называем королем нейтральных оттенков серый цвет. Он выглядит благородно, подстраивается под любые другие теплые или холодные оттенки и вписывается в любые интерьерные стили. Смотрите сами!
1. Классика
Гостиная, оформленная в стиле классика, идеально подойдет тем, кто не видит жизни без комфорта, любит проводить много времени дома, с семьей, и вечерами предпочитает почитать, сидя в кресле. Именно в вечернее время при искусственном свете серые оттенки становятся наиболее уютными.
2. Ар-деко
Лет сто назад стиль ар-деко бросил вызов обществу, предлагая выйти из уютных объятий классики и броситься в череду вечеринок, общественной жизни, ярких событий и быстрых танцевальных ритмов. Сегодня он продолжает свое яркое шествие и даже в серой цветовой гамме остается смелым и броским благодаря блеску глянцевых поверхностей, цветным металлам и контрастам. Спокойствие скучного цвета скрасят сложные формы, неожиданные фактуры и сочетания.
3. Скандинавский
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Традиционно в скандинавском стиле вообще все помещения имеют бело-серую основу, куда потом можно добавить акцентов, узоров и цвета. Гостиная в серых тонах в скандинавском стиле обязательно должна хорошо освещаться, поэтому окна нельзя заставлять ничем, можно даже обойтись без занавесок. Для того чтобы разные оттенки серого не сливались друг с другом, рекомендуем использовать самые разные узоры, объединять которые будет только общая цветовая гамма. С таким подходом цветные пятна вообще могут не понадобиться.
4. Минимализм
Этот современный стиль с самого начала был строгим и холодным, а потому серая гамма подходит ему идеально. Минимализм обычно выбирают те, кто много работает и мало отдыхает, редко бывает дома, а если и бывает, то не хочет тратить время и силы на уборку, поиск необходимых вещей. И все-таки даже в минимализме должно быть удобно, поэтому позаботьтесь о большом диване и хорошем освещении. Вдруг вы решите пригласить гостей.
5. Лофт
Как правило, в лофте фигурируют теплые натуральные оттенки, которые иногда разбавляют яркие насыщенные цвета: красный, синий, желтый. Еще здесь обычно много черного. И все-таки можно сделать обстановку более серой, если выкрасить в нужный цвет кирпичную стену, выбрать соответствующие напольные покрытия, мебель и текстиль. Серый лофт выглядит не таким банальным, более одухотворенным и выдержанным, чем его яркий, немного вызывающий предшественник.
6. Неоклассика
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Этот стиль взял лучшее от классики: плавность, склонность к декоративности, мягкость и удобство, торжественность. Неоклассика гораздо практичнее обычной классики, потому что для нее главное — удобство, а не украшательства. Серая палитра как раз поможет сделать мелкий декор менее заметным и вынесет на передний план мягкую мебель, крупные арт-объекты и светильники. В таком окружении гораздо легче расслабиться, чем в типично классическом.
7. Кантри
Стиль загородных домиков и деревенской жизни иногда появляется и в городских квартирах. И тут важно помнить, что гостиная не должна надоесть вам за пару лет. Поэтому яркие цветочные принты, резную деревянную мебель и огромный камин можно не использовать и сосредоточиться на диванах с круглыми подлокотниками, клетке, дереве с дефектами и текстиле с оборками. Все это может быть серого цвета, даже цветы могут быть серыми, ведь совсем без них стиля кантри не бывает.
8. Хай-тек
Представьте себе идеальную гостиную из фильма про будущее, где в каждом доме есть свой робот. Вот это и будет стиль хай-тек! Он не принимает ничего лишнего, как минимализм, ценит простор и свет, как скандинавский стиль, у него нет времени на сантименты, как у неоклассики, но главное — в нем все должно быть по последнему слову техники. Умный дом, мебель-трансформер, пол и окна с подогревом, выдвижные перегородки и предметы, электронное управление всем на свете, от лампы до кресла, — вот что такое хай-тек.
9. Эклектика
А что, если вы не можете выбрать? Вам нравится кирпичная стена из лофта, красивый классический диван, скандинавские стулья и технологии из стиля хай-тек. Так просто возьмите все это и используйте в своем интерьере. Главное правило эклектики: между всеми деталями интерьера должно быть что-то общее, и это может быть материал, форма или оттенок. Серый цвет универсален, его можно использовать в любом стиле, и потому для эклектики он тоже подойдет идеально.
Фото анонса:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники