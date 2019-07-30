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25 стильных интерьеров с черным полом


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Показываем лучшие варианты оформления пола в аристократическом черном цвете.

Черные полы в интерьере вызывают особенный интерес. Можно сказать, что они выглядят слегка драматично, но в то же время они элегантны и словно существуют вне времени. Черные полы универсальны, просты, как все гениальное, и загадочны. Осталось лишь понять, с помощью чего создается такая магия, и можно приступать к оформлению пола в черном цвете.

Теоретически, а часто и на практике, черный пол может быть выполнен из любого материала. В этом парадоксе кроется его главная тайна. Дерево, керамическая плитка, паркет, линолеум, ламинат, камень — выбор материала зависит от общей концепции отделки комнаты.

Особенности черного полае полы в интерьере вызывают особенный интерес. Можно сказать, что они выглядят слегка драматично, но в то же время они элегантны и словно существуют вне времени. Черные полы универсальны, просты, как все гениальное, и загадочны. Осталось лишь понять, с помощью чего создается такая магия, и можно приступать к оформлению пола в черном цвете.

Теоретически, а часто и на практике, черный пол может быть выполнен из любого материала. В этом парадоксе кроется его главная тайна. Дерево, керамическая плитка, паркет, линолеум, ламинат, камень — выбор материала зависит от общей концепции отделки комнаты.

Особенности черного пола

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Независимо от того, какой материал вы предпочтете, нужно помнить, что красота и практичность — это не взаимосвязанные понятия. Да, черные полы всегда будут элегантными. Они прекрасно контрастируют с цветом стен и мебелью почти любого оттенка. Пастельные краски точно так же будут уместны на фоне черного пола, как и яркие акценты или нейтральная палитра.

Но когда дело доходит до уборки, черные полы могут стать вашим кошмаром. На любом покрытии черного цвета будут видны не только пятна, но и пыль. Вы готовы ежедневно драить такой пол? К тому же обилие черного в небольшой комнате может вогнать в депрессию даже самого оптимистичного и жизнерадостного экстраверта.

Фото № 1: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

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Фото № 2: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Интерьеры с черным полом

Гостиная

Гостиную можно превратить в уютную зону отдыха, где полы из темного дерева дополняются теплой цветовой палитрой. Структура пола может повторяться в некрупных предметах мебели и аксессуарах, таких как замшевые пуфики, шерстяное одеяло, искусственный мех и множество разбросанных декоративных подушек.

Строгая кожаная мебель задаст другое настроение такой гостиной и вместе с белым потолком и обилием естественного света даже рассеет полумрак от черного пола, дарящего свой цвет стенам.

Черный керамогранит в гостиной с камином и натуральной шкурой может и согревать в холодную погоду, и дарить прохладу в жару. Некрупные яркие акценты не дают тотальному черному омрачить ваше настроение.

Фото № 3: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Фото № 4: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: albertolamaphotography.com

Фото № 5: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Для небольшой квартирки-студии черный пол может стать основой зонирования пространства — остальное сделают белые стены и мебель из натурального дерева.

Фото № 6: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: albertolamaphotography.com

Если вы не боитесь экспериментировать с черным, выберите классическое сочетание очень темного пола со светлыми или нейтральными стенами мебели и декора. Для создания модной и более красочной атмосферы добавьте к черному полу интенсивные оттенки стен или хотя бы настенного декора. 

Темные полы хорошо подходят для создания деревенской обстановки, в которой уютно себя чувствует громоздкая мебель и большие плетеные коврики. Ар-деко, модернизм и даже ретро с удовольствием выставят напоказ яркую мебель, которая будет чуть менее вычурно выглядеть на фоне черного деревянного пола.

Но самое феерическое впечатление произведет черный пол на фоне темной бетонной отделки стен в лофте с огромным окном во всю стену. Потоки естественного света развеют мрачность брутального оформления и заодно вашу ипохондрию.

Фото № 7: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: homedit.com

Фото № 8: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: homedit.com

Фото № 9: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: homedit.com

Фото № 10: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: home-designing.com

Спальня

Черный пол в спальне может быть выполнен из натурального дерева или паркета. При обилии светлых оттенков и отсутствии акцентов такой пол будет оказывать успокаивающее воздействие и дарить спокойный и крепкий сон. В отделке желательно использовать состаренное дерево и небольшие этнические аксессуары. Светлая шкура на полу будет очень уместна.

Поскольку черные полы могут сделать комнату темнее, чем она есть на самом деле, можно использовать интересный прием: выберите для пола доски или паркетные плашки среднего размера, чтобы швы между ними создавали ощущение большой поверхности. Чем больше швов, тем сильнее иллюзия свободного пространства и объема.

Фото № 11: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: albertolamaphotography.com

Фото № 12: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: contemporist.com

Кухня и столовая

Черный пол в этих помещениях помогает обыграть не только форму пространства, но и его объем. Белые потолки с темными светильниками, свисающими над рабочей поверхностью, помогут комфортно готовить на такой кухне и дадут дополнительную высоту. Белый кухонный гарнитур поддержит ощущение простора. Стол и стулья из натурального дерева здесь предпочтительны.

Фото № 13: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: home-designing.com

Фото № 14: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Фото № 15: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

При обилии белого цвета на стенах и потолке допускается использование черных деталей, например в виде батареи у окна. Желтовато-кремовые стены будут интересно смотреться в большом помещении, где их желательно оттенить небольшим ковриком на полу — именно небольшим, чтобы не закрывать собственно черный пол.

Фото № 16: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: albertolamaphotography.com

Фото № 17: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: homedit.com

В узкой и очень маленькой кухне черный пол может быть акцентом, не переставая быть черным. Все дело в необычной плитке, которым он выложен. Ее форма и структура напоминает объемный материал, благодаря которому все пространство становится более рельефным и оригинальным.

Фото № 18: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: houseoftiles.ie

Ванная комната

Черный пол для ванной комнаты пока не стал классикой, но есть смысл внимательно присмотреться к такой тенденции. Монохромная черно-белая гамма в ванной комнате и санузле подчеркивает хороший вкус хозяйки и стремление к порядку и чистоте. Черная ванна, сливающаяся с черным полом, делает помещение визуально более интересным. Причем вы можете самостоятельно выкрасить ванну снаружи, чтобы растворить ее на фоне темного пола. Небольшой белый коврик весьма удачно ломает слишком выверенные границы цвета. Впрочем, и без него интерьер ванной очень гармоничен и эффектен.

Фото № 19: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Фото № 20: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

Фото № 21: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: albertolamaphotography.com

Фото № 22: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: countryliving.com

Черно-белые клетчатые полы могут придать интерьеру любой комнаты торжественности. Они могут быть выложены керамической плиткой или мрамором — в любом случае они богаты, элегантны и придают интерьеру мечтательное неоклассическое настроение.

Фото № 23: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: bocadolobo.com

Фото № 24: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: bocadolobo.com

Фото № 25: 25 стильных интерьеров с черным поломФото: elledecor.com

#Спальня#Ванная#идеи для дома#Гостиная
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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