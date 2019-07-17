Качели в современной квартире: для детей и не только

Последние интерьерные тенденции возвращают удовольствие дней минувших взрослым и учат радоваться жизни детей с помощью этого простого приспособления — качелей. Они идеально подходят для создания необычной домашней атмосферы, для расслабления после долгого дня или для столь необходимого отдыха в выходные. Декор комнаты буквально преображается, когда вы добавляете к нему качающийся предмет мебели.

Последние интерьерные тенденции возвращают удовольствие дней минувших взрослым и учат радоваться жизни детей с помощью этого простого приспособления — качелей. Они идеально подходят для создания необычной домашней атмосферы, для расслабления после долгого дня или для столь необходимого отдыха в выходные. Декор комнаты буквально преображается, когда вы добавляете к нему качающийся предмет мебели.и для ребенка — это веселье, немного волнения и радость движения. Качели для взрослого — это портал в прошлое, воспоминания о приятных и давно прошедших днях, о беззаботном времени, которое можно если не вернуть, то ощутить заново в полной мере.

Качели для ребенка — это веселье, немного волнения и радость движения. Качели для взрослого — это портал в прошлое, воспоминания о приятных и давно прошедших днях, о беззаботном времени, которое можно если не вернуть, то ощутить заново в полной мере.

Качели могут сделать ваш дом счастливее, настроение радостнее и задорнее. Хотите получить новый романтический опыт? Вешайте или устанавливайте в доме качели. Здесь можно выпить утреннюю чашечку кофе, подремать после обеда, помечтать о будущем. На качелях можно уединиться или пригласить покататься вместе с вами близкого человека. Качели развлекут вашего ребенка и подарят вам немного времени для себя.

В общем, нет ни одного повода не дополнить интерьер вашей квартиры этим полезным и функциональным предметом.

Разновидности конструкций

Качели бывают подвесными и напольными — в зависимости от способа их крепления в помещении. Если следовать обычной логике, то нужно подвешивать к потолку более легкие модели, а крупные и основательные устанавливать в виде напольной конструкции.

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Но для дизайнерской мысли все неожиданное — это интересный прием, который делает интерьер оригинальнее и привлекательнее. Так что вы вполне можете увидеть даже в маленькой гостиной у своих друзей целую лежанку с подушками, подвешенную к потолку, или легкую доску, прикрепленную к стойкам с помощью крепких веревок.

Фото: freshome.com

Фото: brit.co

Места для установки качелей

Качели можно подвесить в гостиной, на балконе, в коридоре и даже в спальне. Да, если это модель с большим основанием и несколькими подушками, на ней можно удобно устроиться с книжкой и даже подремать, покачиваясь и забывая о суете будничных дел. В коридоре качели сразу задают спортивный тон всему интерьеру. Логично устроить рядом спортивный уголок, если, конечно, позволит площадь этого пространства. В гостиной качели сподвигнут ваших гостей к приятной беседе в очень доброй атмосфере. Но первая комната, куда мы покупаем качели, это детская.

Фото: trendland.com

Фото: trendland.com

Советы по выбору качелей в детскую

Для физического развития ребенка разработано очень много моделей, которые требуют определенной ловкости в обращении с ними. Например, чтобы удержаться на таких необычных качелях, нужно приложить усилия, чему малыш будет только рад.

Фото: trendland.com



Качели для малышей изготавливают из разных материалов. Самые простые варианты — деревянная дощечка на прочных канатах. Пластиковые или холщовые качели-стульчики подойдут для самых маленьких детей, которые еще не умеют сохранять равновесие и держаться за веревки. Ребятам постарше понравятся лаконичные спортивные модели из ткани, где можно не только кататься, но и исполнять простые акробатические номера. Оригинальные качели можно сделать из специальной прочной палки, на которую ребенок обязательно захочет встать ногами. На всякий случай постелите под такими качелями ковер потолще.

Выбирая тип конструкции качелей в детскую комнату, внимательно проанализируйте, где и как вы закрепите этот предмет. Выдержат ли потолочные крепления такую нагрузку? Будет ли напольный вариант устойчив? Хватит ли в комнате места для качелей? Амплитуда движения подвесных моделей будет больше, значит, нужно размещать их так, чтобы раскачивающийся ребенок не задевал за мебель и не врезался в стены.

Напольные качели хороши тем, что амплитуда движения сиденья будет гораздо меньше, поэтому по сторонам от них вполне можно размещать мебель и другие предметы. Однако устойчивость конструкции может быть недостаточной, и вам придется дополнительно прикреплять стойки качелей к полу.

Правда, и передвинуть конструкцию можно будет очень быстро, если вам понадобится сделать в комнате перестановку или вы поймете, что поставили качели не так удачно, как хотелось бы.

Фото: circu.net



Взрослые не отстают от детей в стремлении получить максимум комфорта в собственном доме. Популярные качели в виде полусферы с кучей декоративных подушек можно установить в любой комнате и наслаждаться приятным времяпрепровождением.

Фото: home-designing.com



Такая полусфера может быть изготовлена из любого материала: сплошного прозрачного или имитирующего плетение пластика, ротанга, ткани. Главное, чтобы она была надежно закреплена и не подвергалась резким перепадам температур.

Фото: homedecomalaysia.com



Большое красивое кресло, свисающее с потолка и наполненное подушками, прекрасно подойдет для послеобеденного отдыха. Для тех, кто любит особый комфорт, разработаны похожие на мягкие и удобные оттоманки подвесные подиумы-качели. На них можно даже положить небольшой матрас — и тогда вы отлично выспитесь на таком роскошном ложе.

Фото: atominteriors.com



И писк моды: качели-коконы из прочной ткани, которые буквально окутывают вас, напоминая нежные объятия.

Фото: dezeen.com



Идея настолько понравилась разработчикам, что они придумали систему качелей для большой компании, которая может расположиться за столом в удобных подвешенных креслах и весело общаться во время званого ужина или дружеских посиделок.

Фото: dezeen.com



Вы уже выбираете качели для своей квартиры? Тогда посмотрите подборку самых популярных моделей — возможно, какая-то из них подходит именно для вашего интерьера.