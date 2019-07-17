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Качели в современной квартире: для детей и не только


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Вернитесь в детство — подарите себе настоящие качели!

Качели для ребенка — это веселье, немного волнения и радость движения. Качели для взрослого — это портал в прошлое, воспоминания о приятных и давно прошедших днях, о беззаботном времени, которое можно если не вернуть, то ощутить заново в полной мере.

Последние интерьерные тенденции возвращают удовольствие дней минувших взрослым и учат радоваться жизни детей с помощью этого простого приспособления — качелей. Они идеально подходят для создания необычной домашней атмосферы, для расслабления после долгого дня или для столь необходимого отдыха в выходные. Декор комнаты буквально преображается, когда вы добавляете к нему качающийся предмет мебели.и для ребенка — это веселье, немного волнения и радость движения. Качели для взрослого — это портал в прошлое, воспоминания о приятных и давно прошедших днях, о беззаботном времени, которое можно если не вернуть, то ощутить заново в полной мере.

Последние интерьерные тенденции возвращают удовольствие дней минувших взрослым и учат радоваться жизни детей с помощью этого простого приспособления — качелей. Они идеально подходят для создания необычной домашней атмосферы, для расслабления после долгого дня или для столь необходимого отдыха в выходные. Декор комнаты буквально преображается, когда вы добавляете к нему качающийся предмет мебели.

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Качели могут сделать ваш дом счастливее, настроение радостнее и задорнее. Хотите получить новый романтический опыт? Вешайте или устанавливайте в доме качели. Здесь можно выпить утреннюю чашечку кофе, подремать после обеда, помечтать о будущем. На качелях можно уединиться или пригласить покататься вместе с вами близкого человека. Качели развлекут вашего ребенка и подарят вам немного времени для себя.

В общем, нет ни одного повода не дополнить интерьер вашей квартиры этим полезным и функциональным предметом.

Разновидности конструкций

Качели бывают подвесными и напольными — в зависимости от способа их крепления в помещении. Если следовать обычной логике, то нужно подвешивать к потолку более легкие модели, а крупные и основательные устанавливать в виде напольной конструкции.

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Но для дизайнерской мысли все неожиданное — это интересный прием, который делает интерьер оригинальнее и привлекательнее. Так что вы вполне можете увидеть даже в маленькой гостиной у своих друзей целую лежанку с подушками, подвешенную к потолку, или легкую доску, прикрепленную к стойкам с помощью крепких веревок.

Фото № 1: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: freshome.com

Фото № 2: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: brit.co

Места для установки качелей

Качели можно подвесить в гостиной, на балконе, в коридоре и даже в спальне. Да, если это модель с большим основанием и несколькими подушками, на ней можно удобно устроиться с книжкой и даже подремать, покачиваясь и забывая о суете будничных дел. В коридоре качели сразу задают спортивный тон всему интерьеру. Логично устроить рядом спортивный уголок, если, конечно, позволит площадь этого пространства. В гостиной качели сподвигнут ваших гостей к приятной беседе в очень доброй атмосфере. Но первая комната, куда мы покупаем качели, это детская.

Фото № 3: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: trendland.com

Фото № 4: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: trendland.com

Советы по выбору качелей в детскую

Для физического развития ребенка разработано очень много моделей, которые требуют определенной ловкости в обращении с ними. Например, чтобы удержаться на таких необычных качелях, нужно приложить усилия, чему малыш будет только рад.

Фото № 5: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: trendland.com

Качели для малышей изготавливают из разных материалов. Самые простые варианты — деревянная дощечка на прочных канатах. Пластиковые или холщовые качели-стульчики подойдут для самых маленьких детей, которые еще не умеют сохранять равновесие и держаться за веревки. Ребятам постарше понравятся лаконичные спортивные модели из ткани, где можно не только кататься, но и исполнять простые акробатические номера. Оригинальные качели можно сделать из специальной прочной палки, на которую ребенок обязательно захочет встать ногами. На всякий случай постелите под такими качелями ковер потолще.


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Выбирая тип конструкции качелей в детскую комнату, внимательно проанализируйте, где и как вы закрепите этот предмет. Выдержат ли потолочные крепления такую нагрузку? Будет ли напольный вариант устойчив? Хватит ли в комнате места для качелей? Амплитуда движения подвесных моделей будет больше, значит, нужно размещать их так, чтобы раскачивающийся ребенок не задевал за мебель и не врезался в стены. 

Напольные качели хороши тем, что амплитуда движения сиденья будет гораздо меньше, поэтому по сторонам от них вполне можно размещать мебель и другие предметы. Однако устойчивость конструкции может быть недостаточной, и вам придется дополнительно прикреплять стойки качелей к полу.  

Правда, и передвинуть конструкцию можно будет очень быстро, если вам понадобится сделать в комнате перестановку или вы поймете, что поставили качели не так удачно, как хотелось бы.

Фото № 6: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: circu.net

Взрослые не отстают от детей в стремлении получить максимум комфорта в собственном доме. Популярные качели в виде полусферы с кучей декоративных подушек можно установить в любой комнате и наслаждаться приятным времяпрепровождением.

Фото № 7: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: home-designing.com

Такая полусфера может быть изготовлена из любого материала: сплошного прозрачного или имитирующего плетение пластика, ротанга, ткани. Главное, чтобы она была надежно закреплена и не подвергалась резким перепадам температур.

Фото № 8: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: homedecomalaysia.com

Большое красивое кресло, свисающее с потолка и наполненное подушками, прекрасно подойдет для послеобеденного отдыха. Для тех, кто любит особый комфорт, разработаны похожие на мягкие и удобные оттоманки подвесные подиумы-качели. На них можно даже положить небольшой матрас — и тогда вы отлично выспитесь на таком роскошном ложе.

Фото № 9: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: atominteriors.com

И писк моды: качели-коконы из прочной ткани, которые буквально окутывают вас, напоминая нежные объятия.

Фото № 10: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: dezeen.com

Идея настолько понравилась разработчикам, что они придумали систему качелей для большой компании, которая может расположиться за столом в удобных подвешенных креслах и весело общаться во время званого ужина или дружеских посиделок.

Фото № 11: Качели в современной квартире: для детей и не толькоФото: dezeen.com

Вы уже выбираете качели для своей квартиры? Тогда посмотрите подборку самых популярных моделей — возможно, какая-то из них подходит именно для вашего интерьера.


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