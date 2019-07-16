Типы механизмов раскладных диванов и их особенности

Существует не один, не два, а почти десяток механизмов раскладных диванов. Каждый из них имеет свою специфику и подходит для определенного типа и размера комнаты. Например, для просторной гостиной и для компактной кухни следует выбирать разные по раскладному механизму диваны — исходя из того, как они раскладываются и сколько места при этом занимают. Поэтому перед покупкой обязательно сделайте замер помещения, чтобы не пришлось менять диван из-за габаритов.

Мы подробно расскажем про основные и самые популярные механизмы и способы раскладки диванов, выясним, в чем между ними разница и какие у каждой модели преимущества, узнаем, для каких комнат лучше всего подойдет тот или иной диван.

Книжка

Начнем с одного из самых старых и распространенных типов диванов. Как разложить диван-книжку? Его спинка опускается в горизонтальное положение и поднимает за собой сиденье. После щелчка спинка фиксируется, а сиденье опускается обратно — и в результате получается полноценная кровать.

Фото: morganallendesigns.com

Механизм книжки очень прост, однако не лишен недостатков. Главный минус: такой диван не должен стоять вплотную к стене, иначе его спинку будет невозможно опустить. Так что лучше устанавливать диван-книжку в центральной части просторных гостиных. А в маленьких комнатах его придется постоянно двигать.

«Клик-кляк»

Диванный механизм под названием «клик-кляк» — это более современная и усовершенствованная версия дивана-книжки. Первое отличие: спинку можно не только опустить или поднять, но еще и зафиксировать в полуопущенном состоянии. Такая особенность повышает комфорт и удобство от использования дивана в гостиной для отдыха.

Фото: flatfair.com

Вторая особенность: диван «клик-кляк» оснащен подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут раскладываться и опускаться вместе со спинкой, тем самым увеличивая площадь дивана в разложенном виде.

Еврокнижка

Несмотря на название, этот механизм имеет очень мало общего с обычным диваном-книжкой. Схема механизма дивана-еврокнижки гораздо проще и практичнее: сиденье выдвигается вперед на небольших колесах-роликах, а на освободившееся место опускается спинка дивана. И благодаря тому, что спинка не откидывается назад, диван спокойно можно ставить у стены, причем даже в маленькой комнате.ltr">Существует не один, не два, а почти десяток механизмов раскладных диванов. Каждый из них имеет свою специфику и подходит для определенного типа и размера комнаты. Например, для просторной гостиной и для компактной кухни следует выбирать разные по раскладному механизму диваны — исходя из того, как они раскладываются и сколько места при этом занимают. Поэтому перед покупкой обязательно сделайте замер помещения, чтобы не пришлось менять диван из-за габаритов.

Мы подробно расскажем про основные и самые популярные механизмы и способы раскладки диванов, выясним, в чем между ними разница и какие у каждой модели преимущества, узнаем, для каких комнат лучше всего подойдет тот или иной диван.

Книжка

Начнем с одного из самых старых и распространенных типов диванов. Как разложить диван-книжку? Его спинка опускается в горизонтальное положение и поднимает за собой сиденье. После щелчка спинка фиксируется, а сиденье опускается обратно — и в результате получается полноценная кровать.

Фото: morganallendesigns.com

Механизм книжки очень прост, однако не лишен недостатков. Главный минус: такой диван не должен стоять вплотную к стене, иначе его спинку будет невозможно опустить. Так что лучше устанавливать диван-книжку в центральной части просторных гостиных. А в маленьких комнатах его придется постоянно двигать.

«Клик-кляк»

Диванный механизм под названием «клик-кляк» — это более современная и усовершенствованная версия дивана-книжки. Первое отличие: спинку можно не только опустить или поднять, но еще и зафиксировать в полуопущенном состоянии. Такая особенность повышает комфорт и удобство от использования дивана в гостиной для отдыха.

Фото: flatfair.com

Вторая особенность: диван «клик-кляк» оснащен подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут раскладываться и опускаться вместе со спинкой, тем самым увеличивая площадь дивана в разложенном виде.

Еврокнижка

Несмотря на название, этот механизм имеет очень мало общего с обычным диваном-книжкой. Схема механизма дивана-еврокнижки гораздо проще и практичнее: сиденье выдвигается вперед на небольших колесах-роликах, а на освободившееся место опускается спинка дивана. И благодаря тому, что спинка не откидывается назад, диван спокойно можно ставить у стены, причем даже в маленькой комнате.