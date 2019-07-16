Типы механизмов раскладных диванов и их особенности

Раскладной диван заменит полноценную кровать в небольших спальнях или же станет дополнительным спальным местом. Однако все диваны имеют собственные механизмы и раскладываются по-разному.
Существует не один, не два, а почти десяток механизмов раскладных диванов. Каждый из них имеет свою специфику и подходит для определенного типа и размера комнаты. Например, для просторной гостиной и для компактной кухни следует выбирать разные по раскладному механизму диваны — исходя из того, как они раскладываются и сколько места при этом занимают. Поэтому перед покупкой обязательно сделайте замер помещения, чтобы не пришлось менять диван из-за габаритов.
Мы подробно расскажем про основные и самые популярные механизмы и способы раскладки диванов, выясним, в чем между ними разница и какие у каждой модели преимущества, узнаем, для каких комнат лучше всего подойдет тот или иной диван.
Книжка
Начнем с одного из самых старых и распространенных типов диванов. Как разложить диван-книжку? Его спинка опускается в горизонтальное положение и поднимает за собой сиденье. После щелчка спинка фиксируется, а сиденье опускается обратно — и в результате получается полноценная кровать.
Механизм книжки очень прост, однако не лишен недостатков. Главный минус: такой диван не должен стоять вплотную к стене, иначе его спинку будет невозможно опустить. Так что лучше устанавливать диван-книжку в центральной части просторных гостиных. А в маленьких комнатах его придется постоянно двигать.
«Клик-кляк»
Диванный механизм под названием «клик-кляк» — это более современная и усовершенствованная версия дивана-книжки. Первое отличие: спинку можно не только опустить или поднять, но еще и зафиксировать в полуопущенном состоянии. Такая особенность повышает комфорт и удобство от использования дивана в гостиной для отдыха.
Вторая особенность: диван «клик-кляк» оснащен подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут раскладываться и опускаться вместе со спинкой, тем самым увеличивая площадь дивана в разложенном виде.
Еврокнижка
Несмотря на название, этот механизм имеет очень мало общего с обычным диваном-книжкой. Схема механизма дивана-еврокнижки гораздо проще и практичнее: сиденье выдвигается вперед на небольших колесах-роликах, а на освободившееся место опускается спинка дивана. И благодаря тому, что спинка не откидывается назад, диван спокойно можно ставить у стены, причем даже в маленькой комнате.ltr">Существует не один, не два, а почти десяток механизмов раскладных диванов. Каждый из них имеет свою специфику и подходит для определенного типа и размера комнаты. Например, для просторной гостиной и для компактной кухни следует выбирать разные по раскладному механизму диваны — исходя из того, как они раскладываются и сколько места при этом занимают. Поэтому перед покупкой обязательно сделайте замер помещения, чтобы не пришлось менять диван из-за габаритов.
Мы подробно расскажем про основные и самые популярные механизмы и способы раскладки диванов, выясним, в чем между ними разница и какие у каждой модели преимущества, узнаем, для каких комнат лучше всего подойдет тот или иной диван.
Книжка
Начнем с одного из самых старых и распространенных типов диванов. Как разложить диван-книжку? Его спинка опускается в горизонтальное положение и поднимает за собой сиденье. После щелчка спинка фиксируется, а сиденье опускается обратно — и в результате получается полноценная кровать.
Механизм книжки очень прост, однако не лишен недостатков. Главный минус: такой диван не должен стоять вплотную к стене, иначе его спинку будет невозможно опустить. Так что лучше устанавливать диван-книжку в центральной части просторных гостиных. А в маленьких комнатах его придется постоянно двигать.
«Клик-кляк»
Диванный механизм под названием «клик-кляк» — это более современная и усовершенствованная версия дивана-книжки. Первое отличие: спинку можно не только опустить или поднять, но еще и зафиксировать в полуопущенном состоянии. Такая особенность повышает комфорт и удобство от использования дивана в гостиной для отдыха.
Вторая особенность: диван «клик-кляк» оснащен подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут раскладываться и опускаться вместе со спинкой, тем самым увеличивая площадь дивана в разложенном виде.
Еврокнижка
Несмотря на название, этот механизм имеет очень мало общего с обычным диваном-книжкой. Схема механизма дивана-еврокнижки гораздо проще и практичнее: сиденье выдвигается вперед на небольших колесах-роликах, а на освободившееся место опускается спинка дивана. И благодаря тому, что спинка не откидывается назад, диван спокойно можно ставить у стены, причем даже в маленькой комнате.
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Еще один плюс дивана-еврокнижки в том, что под выдвижным сиденьем находятся ящики для хранения постельного белья и прочих спальных принадлежностей. Это делает диван более функциональным и полезным.
Аккордеон
Этот раскладной механизм отличается не только ярким музыкальным названием. Такой диван имеет самую большую площадь в разложенном состоянии — она увеличивается в три раза! Как раскладывается диван-аккордеон? Сиденье выезжает на колесиках вперед, а спинка, состоящая из двух сложенных частей, тянется за ним и раскладывается в одну плоскость.
В передней части такого дивана располагаются вместительные ящики для хранения. А сам диван-аккордеон в разложенном состоянии превращается в очень большую и комфортную кровать. Однако из-за своих габаритов он подходит только для больших и просторных помещений.
Выкатной
Выкатной механизм дивана работает по следующей схеме: передняя часть, которая служит сиденьем, состоит из двух лежащих друг на друге подушек. Она приподнимается и выдвигается вперед по направляющим рейкам, после чего верхняя подушка откидывается назад. Одновременно из-под спинки вытягивается дополнительная секция, наполовину меньшая по толщине, и ложится на место сиденья.
В результате получается большая полноценная кровать, высота которой в два раза ниже, чем у дивана в сложенном состоянии. Минус такого механизма раскладывания дивана в том, что чаще всего в конструкции не предусмотрено никаких отсеков для хранения — но при этом в разложенном виде она занимает довольно много места в комнате.
Дельфин
Механизм раскладки «дельфин» отличается от всех предыдущих: во время трансформации в кровать он не затрагивает ни сиденье, ни спинку дивана. Из-под сиденья просто выдвигается дополнительная секция, имеющая такую же ширину. Потом она вытягивается вверх и вперед, выравниваясь по высоте с диваном и образуя единую поверхность.
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Можно найти и более компактный диван с раскладным механизмом «дельфин» — например, чтобы дополнительная секция была меньше основного сиденья. Такая модель будет занимать меньше пространства в разложенном виде и поместится даже в небольших комнатах — вроде кухни или прихожей.
Конрад
Механизм «конрад» — самый универсальный и функциональный. Он позволяет регулировать раскладку дивана. Технология похожа на предыдущую, но с несколькими отличиями. Во-первых, вместе с дополнительной секцией может вытягиваться и основная — она увеличивается за счет еще одной выдвижной секции под спинкой.
Во-вторых, технология «конрад» позволяет разложить диван частично, а не полностью. Первый способ: можно не выдвигать основное сиденье дивана, тогда механизм раскладывания будет точно такой же, как у «дельфина». Второй способ: нужно выдвинуть верхнюю дополнительную секцию из спинки, а нижнюю задвинуть обратно под сиденье. А еще можно разложить все секции и получить огромное спальное место.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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