8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостиной

Рассказываем о том, на какие стили стоит обратить внимание, обустраивая гостиную мечты.
Семейной гостиной нужно непременно быть уютной, ведь это комната, которая способна сплотить несколько поколений за каким-нибудь приятным занятием. Играть в настольные игры, смотреть фильмы или просто разговаривать хочется в комфортной обстановке.
Какие же стили интерьера чаще всего предпочитают для гостиных, в которых должно быть хорошо и бабушке, жаждущей тишины и покоя, и детям, мечтающим поиграть в игру «пол — это лава»?
1. Современный стиль
Проект от ReRooms, выполненный в современном стиле, легко сочетает умеренность, строгость и мультифункциональность.
Никаких нагромождений декора и мебели, только гладкие формы и линии, лаконичность, светлые тона, много света и воздуха — вот рецепт гостиной, которая не будет казаться тесной.
Интерьер отличается практичностью: за простотой скрывается продуманность. Здесь есть и диван, на котором могут собраться все члены семьи, и кресло для того, кто захочет больше комфорта. Растения как часть декора сделают комнату живее, ярче и добавят в интерьер свежести.
Использованные предметы мебели:
2. Классический стиль
Он отлично подойдет, если хочется не просто уюта, но еще и изысканности. Насыщенные цвета, симметрия, декоративная штукатурка, лепнина, внушительная люстра — такая гостиная даже непоседливого ребенка сможет настроить на спокойный лад. Ну хотя бы минут на десять.
Однако важно учитывать, что этот стиль подходит только для помещений с высокими потолками и большими окнами, а также подразумевает использование натуральных материалов и недешевой массивной мебели. Мебель, кстати, лучше подбирать с характерными изогнутыми ножками и резьбой. И не забудьте украсить стены картинами!
3. Прованс
Совместить светлые оттенки, модную винтажность и грациозную мягкость форм сможет гостиная в стиле прованс. Не думайте, что удастся обойтись одними цветочными принтами и воздушным кружевом. Главное при оформлении такого интерьера — придерживаться естественности. Светлое дерево, мягкие пастельные тона, живые цветы, милые безделушки из керамики — постарайтесь проникнуться духом беспечной жизни в гармонии с собой, близкими людьми и природой.
4. Скандинавский стиль
Благодаря скандинавскому стилю, покорившему сердца многих дизайнеров, вы сможете без особых усилий обновить свою гостиную и придать ей сдержанный шик. Белый и серый цвета вовсе не будут наводить скуку — они взбодрят вас и украсят комнату. Натуральные материалы и умеренность в обстановке помогут немного отвлечься от окружающего мира и сосредоточиться на небольшом, но очень важном мире вашей семьи.
5. Минимализм
Не нужно бояться минимализма — он не сделает гостиную менее уютной. Лаконичность, изящество и простота форм, естественные тона и рассеянное освещение помогут наполнить помещение покоем и негой. Вместо штор попробуйте использовать прямые жалюзи, а перегородки заменить мебелью, которая выполнит функцию зонирования помещения.
6. Лофт
Куда же без стремления к свободе, открытому пространству, высоким потолкам и большим окнам? Сочетайте кирпичные стены с новейшей техникой — лофт любит парадоксальность. Не ленитесь экспериментировать с разными цветами и фактурами, попробуйте создать колоритный интерьер, который будет уютным для вечерних посиделок всей семьей.
7. Неоклассика
Можно переосмыслить классику, чуть осовременить ее, добавить больше сдержанности, элегантности. С этим отлично справляется эстетичный неоклассический стиль: меньше обильного декора и вычурности, больше чистоты и чувства меры. Лепнина может остаться, а вот пафосу тут места уже не найдется. Бежевый, песочный и другие мягкие цвета создадут в гостиной естественный баланс красоты и сдержанности.
8. Рустик
Отделка стен камнем, состаренная мебель, потолочные балки и прочие деревенские мотивы — стиль рустик понравится вашей семье, если вы всегда мечтали о вечерах у камина и прочих киношных прелестях. Грубость и брутальность декора, преобладание дерева, камня и железа сослужат вам хорошую службу, если умело совместить их с тканями насыщенного цвета (например изумрудного) и мягким, теплым освещением.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники