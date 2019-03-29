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8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостиной


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Рассказываем о том, на какие стили стоит обратить внимание, обустраивая гостиную мечты.

Содержание

    Семейной гостиной нужно непременно быть уютной, ведь это комната, которая способна сплотить несколько поколений за каким-нибудь приятным занятием. Играть в настольные игры, смотреть фильмы или просто разговаривать хочется в комфортной обстановке. 

    Какие же стили интерьера чаще всего предпочитают для гостиных, в которых должно быть хорошо и бабушке, жаждущей тишины и покоя, и детям, мечтающим поиграть в игру «пол — это лава»? 

    1. Современный стиль

    Проект от ReRooms, выполненный в современном стиле, легко сочетает умеренность, строгость и мультифункциональность. 

    Никаких нагромождений декора и мебели, только гладкие формы и линии, лаконичность, светлые тона, много света и воздуха — вот рецепт гостиной, которая не будет казаться тесной. 

    Интерьер отличается практичностью: за простотой скрывается продуманность. Здесь есть и диван, на котором могут собраться все члены семьи, и кресло для того, кто захочет больше комфорта. Растения как часть декора сделают комнату живее, ярче и добавят в интерьер свежести.


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    Использованные предметы мебели:

    Фото № 1: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостиной
    Диван-кровать Мэдисон
    39 999 руб.*
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    *Цена может измениться
    Кофейный стол Border
    14 590 руб.*
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    20 115 руб.*
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    2. Классический стиль 

    Он отлично подойдет, если хочется не просто уюта, но еще и изысканности. Насыщенные цвета, симметрия, декоративная штукатурка, лепнина, внушительная люстра — такая гостиная даже непоседливого ребенка сможет настроить на спокойный лад. Ну хотя бы минут на десять. 

    Однако важно учитывать, что этот стиль подходит только для помещений с высокими потолками и большими окнами, а также подразумевает использование натуральных материалов и недешевой массивной мебели. Мебель, кстати, лучше подбирать с характерными изогнутыми ножками и резьбой. И не забудьте украсить стены картинами!

    Фото: luchik-center.ru

    3. Прованс

    Совместить светлые оттенки, модную винтажность и грациозную мягкость форм сможет гостиная в стиле прованс. Не думайте, что удастся обойтись одними цветочными принтами и воздушным кружевом. Главное при оформлении такого интерьера — придерживаться естественности. Светлое дерево, мягкие пастельные тона, живые цветы, милые безделушки из керамики — постарайтесь проникнуться духом беспечной жизни в гармонии с собой, близкими людьми и природой.

    Фото № 2: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: арт-интерьер.москва

    4. Скандинавский стиль

    Благодаря скандинавскому стилю, покорившему сердца многих дизайнеров, вы сможете без особых усилий обновить свою гостиную и придать ей сдержанный шик. Белый и серый цвета вовсе не будут наводить скуку — они взбодрят вас и украсят комнату. Натуральные материалы и умеренность в обстановке помогут немного отвлечься от окружающего мира и сосредоточиться на небольшом, но очень важном мире вашей семьи.

    Фото № 3: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: modernplace.ru

    5. Минимализм

    Не нужно бояться минимализма — он не сделает гостиную менее уютной. Лаконичность, изящество и простота форм, естественные тона и рассеянное освещение помогут наполнить помещение покоем и негой. Вместо штор попробуйте использовать прямые жалюзи, а перегородки заменить мебелью, которая выполнит функцию зонирования помещения.

    Фото № 4: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: avatars.mds.yandex.net

    6. Лофт

    Куда же без стремления к свободе, открытому пространству, высоким потолкам и большим окнам? Сочетайте кирпичные стены с новейшей техникой — лофт любит парадоксальность. Не ленитесь экспериментировать с разными цветами и фактурами, попробуйте создать колоритный интерьер, который будет уютным для вечерних посиделок всей семьей.

    Фото № 5: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: kitchenremont.ru

    7. Неоклассика

    Можно переосмыслить классику, чуть осовременить ее, добавить больше сдержанности, элегантности. С этим отлично справляется эстетичный неоклассический стиль: меньше обильного декора и вычурности, больше чистоты и чувства меры. Лепнина может остаться, а вот пафосу тут места уже не найдется. Бежевый, песочный и другие мягкие цвета создадут в гостиной естественный баланс красоты и сдержанности.

    Фото № 6: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: arxip.com

    8. Рустик

    Отделка стен камнем, состаренная мебель, потолочные балки и прочие деревенские мотивы — стиль рустик понравится вашей семье, если вы всегда мечтали о вечерах у камина и прочих киношных прелестях. Грубость и брутальность декора, преобладание дерева, камня и железа сослужат вам хорошую службу, если умело совместить их с тканями насыщенного цвета (например изумрудного) и мягким, теплым освещением.

    Фото № 7: 8 самых популярных стилей оформления интерьера семейной гостинойФото: pinotex-ua.com

    #Интерьер#Гостиная
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