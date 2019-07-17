Что нужно знать, выбирая ламинат для пола

Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.

Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.

Фото ReRooms

Структура ламината

По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:

нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;

средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;

верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.

Фото ReRooms

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания.



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Ламинат Ritter

Классы стойкости ламината

Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:

классы для домашнего использования: 21, 22, 23;

классы для общественных помещений: 31, 32, 33.

Фото ReRooms

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.

Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.

Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.ltr">Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.

Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.

Фото ReRooms

Структура ламината

По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:

нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;

средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;

верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.

Фото ReRooms

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания.



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Ламинат Ritter

Классы стойкости ламината

Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:

классы для домашнего использования: 21, 22, 23;

классы для общественных помещений: 31, 32, 33.

Фото ReRooms

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.

Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.

Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.