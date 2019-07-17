Что нужно знать, выбирая ламинат для пола

Ламинат — одно из наиболее популярных и практичных напольных покрытий для домашнего интерьера.
Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.
Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.
Структура ламината
По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:
- нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;
- средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;
- верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.
Ламинат
Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания.
Ламинат
Классы стойкости ламината
Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:
- классы для домашнего использования: 21, 22, 23;
- классы для общественных помещений: 31, 32, 33.
Ламинат
Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.
Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.
Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.ltr">Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.
Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.
Структура ламината
По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:
- нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;
- средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;
- верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.
Ламинат
Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания.
Ламинат
Классы стойкости ламината
Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:
- классы для домашнего использования: 21, 22, 23;
- классы для общественных помещений: 31, 32, 33.
Ламинат
Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.
Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.
Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.
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Ламинат
Ламинат можно уложить и в ванной — для этого нужно подобрать модель с высоким уровнем водонепроницаемости. Такой ламинат делится на три вида:
- влагостойкий — все марки ламината, они выдерживают брызги и небольшое количество воды при мытье пола;
- водостойкий — уровень защиты повышен, такой пол может выдержать попадание большого количества воды;
- с уплотнительной полосой — усовершенствованный вид водостойкого ламината, стыки которого закрываются каучуковыми полосками, исключающими попадание воды под доски.
Для ванной комнаты лучше всего подойдут две последние разновидности. По своим эксплуатационным характеристикам и качеству они не уступают традиционной керамической плитке.
На что нужно обратить внимание: толщина, замки и фаска
Толщина
Какой толщины ламинат лучше выбрать для квартиры? Минимальная толщина, которая обеспечит его прочность и надежность, — 7-8 мм. Если показатель меньше, высока вероятность просадки и повреждений пола — от тяжелой мебели и даже частого хождения по нему.
Ламинат
Можно выбрать ламинат толщиной и побольше — существуют модели с показателем до 12 мм. Но будьте аккуратны, если у вас установлена система «теплых полов»: если доски окажутся слишком толстыми, они будут хуже пропускать тепло и придется тратить больше электричества на подогрев.
Виды замков
Речь о замке, который обеспечивает надежное сцепление досок друг с другом. Существует два вида замков: Click и Lock.
Сборно-разборный замок Click — лучший выбор, ведь он не требует никакой профессиональной подготовки при укладке и даже идеально ровного пола. Доски с таким замком соединяются под наклоном, что повышает удобство укладки. А вот замок-защелка Lock требует навыка и полностью ровного пола, так как соединение происходит только под прямым углом.
Наличие или отсутствие фаски
Что такое фаска? Это скошенные края по всем лицевым сторонам досок, которые образуют между ними небольшие зазоры. Зачем они нужны?
Во-первых, ламинат без фасок хуже переносит контакт с водой и может разбухнуть. Во-вторых, фаски визуально скрывают все перекосы и деформации — на обычном ламинате без них сразу образовались бы некрасивые щели.
Советы по выбору цвета ламината
Как выбрать цвет ламината для пола? Главное правило — он должен гармонично сочетаться с палитрой деревянной мебели и дверных проемов, иначе интерьер комнаты потеряет цельность. Необязательно подбирать идентичные расцветки, но тон и оттенок должны совпадать.
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А вот от отделки стен ламинат должен отличаться на 3-4 тона, чтобы весь интерьер визуально не сливался — из-за этого комната может стать менее красивой и просторной.
А еще выбор палитры ламината зависит от количества света в комнате. Если окна выходят на солнечную сторону, лучше стелить на пол максимально светлые доски. Во-первых, на них меньше видны пыль и сор даже под лучами солнца. Во-вторых, солнечные участки пола будут слишком сильно контрастировать с темным ламинатом, который остался в тени.
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