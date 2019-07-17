Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Что нужно знать, выбирая ламинат для пола


2824
Получить образец дизайн-проекта

Ламинат — одно из наиболее популярных и практичных напольных покрытий для домашнего интерьера.

Содержание

Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.

Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.

Фото № 1: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms 

Структура ламината

По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:

  • нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;
  • средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;
  • верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.

Фото № 2: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms 

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания. 


1/3

2/3

3/3

Ламинат Ritter

Классы стойкости ламината

Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:

  • классы для домашнего использования: 21, 22, 23;
  • классы для общественных помещений: 31, 32, 33.

Фото № 3: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.

Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.

Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.ltr">Плюсы и достоинства ламината делают его самым желанным напольным покрытием для любой комнаты квартиры или частного дома. Во-первых, он выглядит похожим на дорогой натуральный паркет, а стоит при этом гораздо дешевле. Во-вторых, ламинат прост в укладке и не требует особого ухода. И в-третьих, разнообразие цветов и фактур позволит подобрать идеальное покрытие для любого стиля интерьера.

Огорчить этот отделочный материал может лишь в том случае, если вы ошиблись с выбором и приобрели пол, который не подойдет для укладки в вашей квартире. Чтобы помочь вам избежать проблем, рассказываем, как выбрать ламинат и на какие характеристики обращать особое внимание. А еще показываем самые красивые интерьеры с ламинатом.

Фото № 1: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms 

Структура ламината

По своей структуре ламинат состоит из трех отдельных слоев, каждый из которых выполняет важные функции:

  • нижний слой — это панель из ДСП или ДВП, которая придает ламинатной доске жесткость и прочность;
  • средний слой — бумажная прослойка, пропитанная смолой и обеспечивающая влагостойкость ламината;
  • верхний слой — тоже бумага, но более плотная и украшенная рисунком под различные древесные породы.

Фото № 2: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms 

Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Верхний слой покрыт защитной пленкой, которая предохраняет бумагу с рисунком от повреждений и истирания. 


1/3

2/3

3/3

Ламинат Ritter

Классы стойкости ламината

Один из самых важных вопросов во время покупки: как выбрать класс ламината, чтобы пол прослужил долгое время и не потерял свои декоративные качества? Для начала разберемся, какие бывают классы:

  • классы для домашнего использования: 21, 22, 23;
  • классы для общественных помещений: 31, 32, 33.

Фото № 3: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Различные классы влияют прежде всего на прочность, износостойкость и надежность ламината: чем выше класс, тем дольше материал прослужит даже при высоких силовых нагрузках.

Как выбрать ламинат по классу? Главный секрет состоит в том, что «домашние» классы от 21 до 23 не стоит выбирать даже для квартиры — их эксплуатационный срок не превысит и пяти лет, по истечении которых ламинат придется менять. Такие варианты самые дешевые и при этом недолговечные и ненадежные.

Если не планируете часто делать ремонт, лучше покупать для квартиры или дома ламинат классов повышенной надежности, предназначенный для общественных помещений. При выборе нужно руководствоваться тем, в какой комнате вы будете стелить пол. В прихожей лучше укладывать самый прочный ламинат 33 класса, так как это самое проходимое помещение квартиры. Этот же класс рекомендуется и для кухни, ведь внутри традиционно располагается много тяжелой мебели и бытовой техники. А для остальных комнат (спальня, детская, кабинет, гостиная и так далее) вполне подойдут доски 31 и 32 классов.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 4: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 Ламинат Ritter в дизайн-проекте ReRooms

Ламинат можно уложить и в ванной — для этого нужно подобрать модель с высоким уровнем водонепроницаемости. Такой ламинат делится на три вида:

  • влагостойкий — все марки ламината, они выдерживают брызги и небольшое количество воды при мытье пола;
  • водостойкий — уровень защиты повышен, такой пол может выдержать попадание большого количества воды;
  • с уплотнительной полосой — усовершенствованный вид водостойкого ламината, стыки которого закрываются каучуковыми полосками, исключающими попадание воды под доски.

Для ванной комнаты лучше всего подойдут две последние разновидности. По своим эксплуатационным характеристикам и качеству они не уступают традиционной керамической плитке

На что нужно обратить внимание: толщина, замки и фаска

Толщина

Какой толщины ламинат лучше выбрать для квартиры? Минимальная толщина, которая обеспечит его прочность и надежность, — 7-8 мм. Если показатель меньше, высока вероятность просадки и повреждений пола — от тяжелой мебели и даже частого хождения по нему. 

Фото № 5: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 Ламинат Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Можно выбрать ламинат толщиной и побольше — существуют модели с показателем до 12 мм. Но будьте аккуратны, если у вас установлена система «теплых полов»: если доски окажутся слишком толстыми, они будут хуже пропускать тепло и придется тратить больше электричества на подогрев.

Виды замков

Речь о замке, который обеспечивает надежное сцепление досок друг с другом. Существует два вида замков: Click и Lock.

Сборно-разборный замок Click — лучший выбор, ведь он не требует никакой профессиональной подготовки при укладке и даже идеально ровного пола. Доски с таким замком соединяются под наклоном, что повышает удобство укладки. А вот замок-защелка Lock требует навыка и полностью ровного пола, так как соединение происходит только под прямым углом.

Наличие или отсутствие фаски

Что такое фаска? Это скошенные края по всем лицевым сторонам досок, которые образуют между ними небольшие зазоры. Зачем они нужны?

Фото № 6: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 

Во-первых, ламинат без фасок хуже переносит контакт с водой и может разбухнуть. Во-вторых, фаски визуально скрывают все перекосы и деформации — на обычном ламинате без них сразу образовались бы некрасивые щели.

Советы по выбору цвета ламината

Как выбрать цвет ламината для пола? Главное правило — он должен гармонично сочетаться с палитрой деревянной мебели и дверных проемов, иначе интерьер комнаты потеряет цельность. Необязательно подбирать идентичные расцветки, но тон и оттенок должны совпадать.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 7: Что нужно знать, выбирая ламинат для полаФото ReRooms
 Ламинат в дизайн-проекте ReRooms

А вот от отделки стен ламинат должен отличаться на 3-4 тона, чтобы весь интерьер визуально не сливался — из-за этого комната может стать менее красивой и просторной.

А еще выбор палитры ламината зависит от количества света в комнате. Если окна выходят на солнечную сторону, лучше стелить на пол максимально светлые доски. Во-первых, на них меньше видны пыль и сор даже под лучами солнца. Во-вторых, солнечные участки пола будут слишком сильно контрастировать с темным ламинатом, который остался в тени.

#Отделочные материалы#Кухня#идеи для дома#Гостиная
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#Кухня#синий цвет
Синий цвет в интерьере кухни: 25 модных сочетаний с другими оттенками
#Гостиная#Декор
10 стильных вещиц для вашей гостиной, которые непременно оценят гости: выбор ReRooms
#Отделочные материалы#Балкон#идеи для дома#Мебель#Декор
Как создать летнюю террасу на своем балконе: секреты от ReRooms
#дизайн#Камин#Интерьер#Гостиная
Гостиные с камином: 12 завораживающих идей
#Кухня#идеи для дома#Мебель
Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеров
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия