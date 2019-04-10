Место, где воплощаются смелые начинания: 19 примеров кабинета от ReRooms

Красивый и комфортный кабинет — это половина успеха, если вы работаете дома. Чтобы создать классный интерьер рабочего пространства, посмотрите нашу подборку кабинетов. Они вам точно понравятся.
Личный кабинет — очень важная часть дома. Это обособленное и комфортное пространство для любых рабочих процессов: бумажной работы, удаленного фриланса или даже для приема клиентов. И чем больше он вам нравится, тем эффективнее будет проходить ваш трудовой день. А для этого нужно создать красивый и стильный дизайн кабинета.
Показываем 19 домашних пространств для работы в разных стилях, которые помогут вам вдохновиться и создать рабочий уголок своей мечты.
Английский стиль
Английский стиль поможет создать классический и консервативный интерьер кабинета. Он предполагает спокойные тона и большое количество натуральных материалов, самый популярный из которых — дерево. Им можно оформить не только пол, но и стены: в виде панелей и картин в массивных деревянных рамах. Мебель должна быть надежной и солидной, со сдержанным оттенком роскоши и обивкой из кожи или дорогих тканей.
Стены, помимо деревянных панелей, можно оформить сдержанными обоями в клетку или полоску. На пол постелить плотный узорчатый ковер, а кроме основной мебели для кабинета добавить традиционную «второстепенную», характерную для стиля: чайный столик, буфет или комод.
Ар-деко
Интерьер в ар-деко сделает облик кабинета очень контрастным. В нем сосуществуют классика и современные элементы, дорогие природные материалы (дерево, кожа) со стеклом и металлом, а также резкие цветовые сочетания — например белого и черного, как на фотографии ниже.
Стиль любит блестящие поверхности в виде полированного дерева — например на поверхности рабочего стола. Вся мебель имеет строгие геометрические формы, чередуются современные и антикварные предметы. Используются и традиционные для стиля африканские мотивы: в виде картин, статуэток или ковра.
Минимализм
Кабинет в минималистичном стиле — это предельно функциональное пространство, без лишних вещей и украшений. Для рабочего места это отличный вариант, ведь ничего не будет отвлекать внимание. Для отделки пола используют ламинат, стены и потолок окрашивают преимущественно белым или другим светлым оттенком. Для внесения ярких акцентов можно умеренно добавить пестрые цвета, которые должны в то же время гармонировать с общим дизайном. К белому подойдет бирюзовый и синий.
Мебель подбирают строгих геометрических форм, на окна вешают полупрозрачные занавески, чтобы в комнате было больше света. Для хранения используют закрытые шкафы и компактные полки, чтобы пространство оставалось максимально свободным.
Прованс
Вариант для тех, кто предпочитает современности изящную деревенскую Францию из южных регионов. Прованс — это всегда светлый и уютный дизайн, который сделает кабинет спокойным, умиротворяющим местом для работы. Для него характерны:
белые стены, окрашенные или в декоративной штукатурке;
светлая деревянная мебель с плавными формами и искусственной состаренностью;
кованые украшения;
цветочные мотивы.
Нельзя забывать и про традиционный для оформления текстиль. Для маленького кабинета подойдет даже небольшая подушка на стул. А в большом пространстве можно поставить текстильный диван теплого цвета с цветочным узором. Для прованса важен естественный свет, так что нужны большие окна — кабинет с ними станет еще комфортнее для работы.
Лофт
Выбрав этот стиль, вы создадите в своей квартире модный индустриальный кабинет. Стены либо остаются голыми, либо на них имитируется кирпичная кладка и бетон — это главная черта лофта. В остальной отделке преобладают серые и белые оттенки с пестрыми акцентами в виде декора, а также много дерева.
На «неотесанном» индустриальном фоне ставится контрастная мебель: мягкие кресла в тканевой или кожаной обивке, современный рабочий стол. Для лофта характерны голые трубы, но в кабинете можно применить декоративные, сделав из низ полки. Для украшения, помимо декора, используются яркие цветовые акценты, которые также участвуют в зонировании пространства.
Скандинавский стиль
Интерьер в скандинавском стиле — простой и лаконичный, максимально приближенный к природе. В отделке используют натуральное дерево, текстиль, стекло и светлые оттенки, которые разбавляются яркими акцентами. Пол делайте деревянным, стены оформляйте декоративной белой штукатуркой или краской. Одна из главных черт стиля — много естественного света, поэтому окна должны быть большими.
Яркие участки комнаты тоже отвечают за ее зонирование. На фото ниже контрастная синяя стена отделяет зону с диваном от рабочего пространства. Мебель должна быть простой и функциональной, с большим количеством мест для хранения, деревянная или с обивкой из льна, хлопка, кожи.
Экостиль
Кабинет с экомотивами поможет отстраниться от суеты мегаполиса и окунуться в природную атмосферу — работа в таком месте точно не будет в тягость. В отделке преобладают натуральные материалы (дерево, камень, ротанг) и естественные оттенки: коричневый, белый, песочный, зеленый. Мебель ставится простая и без изысков, лучше всего ручной работы. В качестве декора используют соломенные и керамические украшения.
Одна из самых ярких деталей, которые можно включить в экокабинет, — настенные «ковры» из искусственной зеленой растительности. Они повышают экологичность и природность интерьера до максимума, а еще успокаивают нервную систему. Чтобы акцентировать на декоре внимание, расположите его на белом фоне, создав яркий контраст.
Фьюжн
Выбрав этот стиль, вы получите экспрессивный и энергичный интерьер кабинета. Он будет заряжать энергией для работы яркими красками и неожиданными сочетаниями. В оформлении применяется нарочито контрастная палитра — из желтого, розового, коричневого и других цветов. Мебель и декор подбираются диковинные: узорчатые современные кресла, зеркало в форме солнца с лучами, импозантные люстры и светильники.
А еще фьюжн любит всевозможный текстиль, из которого тоже составляются неожиданные комбинации. Это могут быть плотные яркие шторы, узорчатые подушки и даже звериные шкуры на полу.
Поп-арт
Молодежный стиль поп-арт в духе 60-х годов поможет создать в кабинете смелую творческую атмосферу, в которой могут родиться самые необыкновенные идеи. Оформлению присуща контрастная отделка: на нейтральном фоне создаются неожиданные цветовые комбинации. Но главное в таком интерьере — декор и меблировка. Главные черты поп-арта:
портреты звезд на стенах, они же могут присутствовать на текстиле или других предметах;
мебель самых неожиданных форм, но легкая и практичная — стеклянный или деревянный стол, пластиковые стулья, текстильные кресла;
много глянцевых покрытий и «кислотных» вспышек в виде зеленого, лимонного, желтого цвета.
Еще одна значимая деталь стиля — большие пестрые граффити на стенах, которые разрядят рабочую обстановку своим «уличным» характером. Они могут заменить собой картины или соседствовать с ними. Для рисунков следует подбирать такую же яркую и контрастную палитру.
Если работа требует высокой концентрации и внимания, интерьер в стиле поп-арт можно сделать и более сдержанным, чтобы оформление кабинета не сильно отвлекало. Для создания нужного контраста используйте нейтральные черный и белый цвета, а яркие акценты ограничьте максимум двумя-тремя оттенками — например бирюзовым, розовым и желтым.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники