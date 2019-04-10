Место, где воплощаются смелые начинания: 19 примеров кабинета от ReRooms

Красивый и комфортный кабинет — это половина успеха, если вы работаете дома. Чтобы создать классный интерьер рабочего пространства, посмотрите нашу подборку кабинетов. Они вам точно понравятся.

Личный кабинет — очень важная часть дома. Это обособленное и комфортное пространство для любых рабочих процессов: бумажной работы, удаленного фриланса или даже для приема клиентов. И чем больше он вам нравится, тем эффективнее будет проходить ваш трудовой день. А для этого нужно создать красивый и стильный дизайн кабинета.

Показываем 19 домашних пространств для работы в разных стилях, которые помогут вам вдохновиться и создать рабочий уголок своей мечты.

Английский стиль

Английский стиль поможет создать классический и консервативный интерьер кабинета. Он предполагает спокойные тона и большое количество натуральных материалов, самый популярный из которых — дерево. Им можно оформить не только пол, но и стены: в виде панелей и картин в массивных деревянных рамах. Мебель должна быть надежной и солидной, со сдержанным оттенком роскоши и обивкой из кожи или дорогих тканей.

Фото: annavladimirova.com

Стены, помимо деревянных панелей, можно оформить сдержанными обоями в клетку или полоску. На пол постелить плотный узорчатый ковер, а кроме основной мебели для кабинета добавить традиционную «второстепенную», характерную для стиля: чайный столик, буфет или комод.

Фото: oukas.info

Ар-деко

Интерьер в ар-деко сделает облик кабинета очень контрастным. В нем сосуществуют классика и современные элементы, дорогие природные материалы (дерево, кожа) со стеклом и металлом, а также резкие цветовые сочетания — например белого и черного, как на фотографии ниже.

Фото: design-future.com.ua

Стиль любит блестящие поверхности в виде полированного дерева — например на поверхности рабочего стола. Вся мебель имеет строгие геометрические формы, чередуются современные и антикварные предметы. Используются и традиционные для стиля африканские мотивы: в виде картин, статуэток или ковра.

Фото: design3.ru

Минимализм

Кабинет в минималистичном стиле — это предельно функциональное пространство, без лишних вещей и украшений. Для рабочего места это отличный вариант, ведь ничего не будет отвлекать внимание. Для отделки пола используют ламинат, стены и потолок окрашивают преимущественно белым или другим светлым оттенком. Для внесения ярких акцентов можно умеренно добавить пестрые цвета, которые должны в то же время гармонировать с общим дизайном. К белому подойдет бирюзовый и синий.

Фото: ilyaeliseev.ru

Мебель подбирают строгих геометрических форм, на окна вешают полупрозрачные занавески, чтобы в комнате было больше света. Для хранения используют закрытые шкафы и компактные полки, чтобы пространство оставалось максимально свободным.

Фото: theultralinx.com

Прованс

Вариант для тех, кто предпочитает современности изящную деревенскую Францию из южных регионов. Прованс — это всегда светлый и уютный дизайн, который сделает кабинет спокойным, умиротворяющим местом для работы. Для него характерны:

белые стены, окрашенные или в декоративной штукатурке;

светлая деревянная мебель с плавными формами и искусственной состаренностью;

кованые украшения;

цветочные мотивы.

Фото: milanomgn.ru

Нельзя забывать и про традиционный для оформления текстиль. Для маленького кабинета подойдет даже небольшая подушка на стул. А в большом пространстве можно поставить текстильный диван теплого цвета с цветочным узором. Для прованса важен естественный свет, так что нужны большие окна — кабинет с ними станет еще комфортнее для работы.

Фото: rossta.ru

Лофт

Выбрав этот стиль, вы создадите в своей квартире модный индустриальный кабинет. Стены либо остаются голыми, либо на них имитируется кирпичная кладка и бетон — это главная черта лофта. В остальной отделке преобладают серые и белые оттенки с пестрыми акцентами в виде декора, а также много дерева.

Фото: elies.pl

На «неотесанном» индустриальном фоне ставится контрастная мебель: мягкие кресла в тканевой или кожаной обивке, современный рабочий стол. Для лофта характерны голые трубы, но в кабинете можно применить декоративные, сделав из низ полки. Для украшения, помимо декора, используются яркие цветовые акценты, которые также участвуют в зонировании пространства.

Фото: homify.com

Скандинавский стиль

Интерьер в скандинавском стиле — простой и лаконичный, максимально приближенный к природе. В отделке используют натуральное дерево, текстиль, стекло и светлые оттенки, которые разбавляются яркими акцентами. Пол делайте деревянным, стены оформляйте декоративной белой штукатуркой или краской. Одна из главных черт стиля — много естественного света, поэтому окна должны быть большими.

Фото: i93d.blogspot.com

Яркие участки комнаты тоже отвечают за ее зонирование. На фото ниже контрастная синяя стена отделяет зону с диваном от рабочего пространства. Мебель должна быть простой и функциональной, с большим количеством мест для хранения, деревянная или с обивкой из льна, хлопка, кожи.

Фото: hqwallpapersgalaxy.com

Экостиль

Кабинет с экомотивами поможет отстраниться от суеты мегаполиса и окунуться в природную атмосферу — работа в таком месте точно не будет в тягость. В отделке преобладают натуральные материалы (дерево, камень, ротанг) и естественные оттенки: коричневый, белый, песочный, зеленый. Мебель ставится простая и без изысков, лучше всего ручной работы. В качестве декора используют соломенные и керамические украшения.

Фото: povesteacasei.ro

Одна из самых ярких деталей, которые можно включить в экокабинет, — настенные «ковры» из искусственной зеленой растительности. Они повышают экологичность и природность интерьера до максимума, а еще успокаивают нервную систему. Чтобы акцентировать на декоре внимание, расположите его на белом фоне, создав яркий контраст.

Фото: interiorspb.com

Фьюжн

Выбрав этот стиль, вы получите экспрессивный и энергичный интерьер кабинета. Он будет заряжать энергией для работы яркими красками и неожиданными сочетаниями. В оформлении применяется нарочито контрастная палитра — из желтого, розового, коричневого и других цветов. Мебель и декор подбираются диковинные: узорчатые современные кресла, зеркало в форме солнца с лучами, импозантные люстры и светильники.

Фото: ericrorer.com

А еще фьюжн любит всевозможный текстиль, из которого тоже составляются неожиданные комбинации. Это могут быть плотные яркие шторы, узорчатые подушки и даже звериные шкуры на полу.

Фото: interioremodel.com

Поп-арт

Молодежный стиль поп-арт в духе 60-х годов поможет создать в кабинете смелую творческую атмосферу, в которой могут родиться самые необыкновенные идеи. Оформлению присуща контрастная отделка: на нейтральном фоне создаются неожиданные цветовые комбинации. Но главное в таком интерьере — декор и меблировка. Главные черты поп-арта:

портреты звезд на стенах, они же могут присутствовать на текстиле или других предметах;

мебель самых неожиданных форм, но легкая и практичная — стеклянный или деревянный стол, пластиковые стулья, текстильные кресла;

много глянцевых покрытий и «кислотных» вспышек в виде зеленого, лимонного, желтого цвета.

Фото: barynia.com

Еще одна значимая деталь стиля — большие пестрые граффити на стенах, которые разрядят рабочую обстановку своим «уличным» характером. Они могут заменить собой картины или соседствовать с ними. Для рисунков следует подбирать такую же яркую и контрастную палитру.

Фото: diy-is-fun.com

Если работа требует высокой концентрации и внимания, интерьер в стиле поп-арт можно сделать и более сдержанным, чтобы оформление кабинета не сильно отвлекало. Для создания нужного контраста используйте нейтральные черный и белый цвета, а яркие акценты ограничьте максимум двумя-тремя оттенками — например бирюзовым, розовым и желтым.

Фото: caandesign.com