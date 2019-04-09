Африканские мотивы в интерьере: 20 нереальных фотоидей

Контрастное, динамичное, вдохновляющее и немного трансцендентное африканское настроение в интерьере привлекательно так же, как и сам континент. Очаровательные принты и узоры, загадочные артефакты и скульптуры, яркие ткани и интересные фактуры — всю эту экзотику легко интегрировать в традиционный, минималистский и эклектичный интерьеры.

Африка — огромный континент, простирающийся от Марокко и Египта на севере до Намибии и Мозамбика на юге. У каждой из африканских стран, конечно, есть свои интерьерные мотивы, но все они имеют схожие черты.

Естественные и теплые оттенки

В африканском интерьере прослеживаются пески пустыни и растительность саванны. Цветовая гамма создается из терракотовых, оранжевых, кирпичных, земляных и болотисто-зеленых оттенков, за основу берутся желтый и коричневый цвета — кора дерева, шафран, мед, топленое молоко, корица, янтарь. В целом цветовая гамма должна быть не просто теплой, а горячей, как воздух самой Африки.

Натуральные материалы

Без натуральных и экологичных материалов создать африканский интерьер не получится. Его важные составляющие — дерево и глина. Если вы хотите воспроизвести африканские образы в комнате, нужно выбирать материалы, имитирующие древесину, солому, кожу.

Угловатая мебель

Громоздкая мебель из темного дерева, слегка неотесанная, как будто только что вышедшая из рук деревенского мастера, — одна из самых характерных черт африканского интерьера. Обустраивают африканцы свои дома также плетеными диванами и креслами, кожаной мебелью и массивными сундуками.

Этнические орнаменты

Африканские мотивы в интерьере предусматривают обилие текстиля. Это могут быть пестрые ковры, портьеры или обивка мебели с этническими орнаментами и рисунками, имитирующими окрас диких животных и кожу рептилий. Широко применяются также натуральные шкуры или их искусственные копии — ими застилают полы, украшают стены, используют в качестве текстильных покрытий для мебели.

Тематический декор

Глиняные вазоны, деревянные статуэтки, маски с перьями, охотничьи трофейные аксессуары, амулеты, статуи вождей — все эти предметы считаются священными в жилищах представителей африканских племен.

Вы не решаетесь на полное погружение в пейзажи саванны и сафари? Добавьте в комнату всего несколько интерьерных элементов — и ваше жилье наполнится магией и мистикой Африки. ReRooms делится вдохновляющими идеями африканского интерьера и покажет, как с помощью всего нескольких элементов можно легко создать его в современной квартире.

1. Природная цветовая гамма

Цветовое оформление — это первый шаг к созданию маленькой Африки в квартире. В афроинтерьере используются исключительно теплые оттенки природной гаммы. Поэтому, если вы хотите привнести экзотический колорит в свой дом, выбирайте отделочные материалы в желтых, оранжевых, охристых, коричневых и пахтовых тонах.

Фото: digsdigs.com





2. Контраст

Присущи африканскому интерьеру также сочетания черного и огненно-красного цветов, напоминающих пожар. Для контраста допускается применение небольшого количества синих, бирюзовых, серых оттенков.

3. Глиняные стены

Традиционные африканские дома — это хижины с глиняными стенами. Поэтому для отделки нужно выбирать материалы, похожие на глину. Это может быть обычная штукатурка, фактурные смеси, имитирующие, например, кожу рептилий, или текстурные обои.

Фото: atelierfiftyfive.com





4. Кракелюр

С помощью специального лака и двух сочетающихся цветов можно создать на стенах имитацию тонких трещинок, придающих схожесть с потрескавшейся почвой в жарких африканских странах. Техника кракле прекрасно подойдет для афроинтерьера гостиной, ванной и кухни.

Фото: smalldesignideas.com

5. Деревянные балки на потолке

Потолок можно просто покрасить в светлые тона. Тем, кто не боится смелых экспериментов, можно посоветовать деревянные балки или тростниковый навес. Листы из бамбука, закрепленные на потолке, создадут реальную атмосферу хижины, расположенной в джунглях Африки.

6. Каменные полы

Лучшим решением для оформления африканского интерьера станут каменные полы. В городских квартирах для этого подойдет керамогранит. Распространены в Африке и паркеты из черного дерева, уложенные палубным способом.

Фото: classen.pl





7. Простая мебель

Отделки стен, пола и потолка недостаточно, чтобы комната наполнилась африканским духом. Здесь не обойтись без правильной мебели — ее формы должны быть строгими и в то же время простыми. Допускаются украшения фасадов мебели этническими орнаментами и традиционной резьбой. Прекрасным решением для воссоздания афроинтерьера также станет кованая и плетеная мебель из ротанга: кресла, журнальные столики, подставки или ящики для хранения. Например, для гостиной можно подобрать невысокий кофейный столик с характерной резьбой или плетеное кресло-качалку.

8. Кожа, дерево и мех

Для оформления комнат нужно подбирать изделия из кожи, меха, дерева и металла. Но не стоит смешивать все текстуры — лучше выбрать два вида материалов, которые будут гармонично сочетаться между собой. Кожа придаст помещению изысканности, а меховые изделия внесут в него тепло и уют.

9. Грубые шторы

Африканский интерьер предусматривает оформление окон занавесками из грубых однотонных тканей. В современном направлении нередко используют рулонные шторы из бамбука.

Фото: .decorsnob.com





10. Декоративное освещение

В африканском интерьере используют мягкий и рассеянный свет. Потолочная люстра — из простых материалов и простой конфигурации. Особое внимание нужно уделить дополнительному и декоративному освещению. Стены, например, украсить парными бра, на столах и полу расставить марокканские светильники с кожаными абажурами, расписанными натуральными красками.

11. Скульптуры и маски

Декор в африканском интерьере играет важную роль. Африканцы украшают свои дома скульптурами и масками ручной работы. Статуэтки изображают людей с непропорциональными фигурами — с удлиненными ногами, шеями, носами и вытянутыми лицами. Таким образом африканцы отображают в своих жилищах примитивное представление об идеальном человеке.

12. Керамика и глина

Отдельное место в африканском интерьере занимает керамический и глиняный декор. Тарелки, чашки, кувшины, вазоны — ими украшают все помещения жилья, независимо от функционального назначения. Но не перегружайте афродеталями интерьер, иначе жилое помещение может превратиться в музей.

13. Охотничьи трофеи

На стенах в африканских хижинах обязательно есть охотничьи трофеи. Конечно, в современном интерьере такие экспонаты не всегда уместны, но можно подобрать их качественные имитации.

Фото: decorsnob.com





14. Картины

Создать африканский интерьер помогут картины. На них могут быть изображены животные, пейзажи саванны или силуэты аборигенов.

15. Этнические мотивы

Основные текстильные изображения африканского интерьера — орнаменты «икат» и «зебра», зигзаги, полосы, круги и ромбы. Их используют повсюду: на шторах, мебельной обивке, диванных подушках, покрывалах и постельном белье.

16. Анималистичные принты

Обивка мягкой мебели в африканском интерьере может быть украшена анималистичными принтами. Для кожаных поверхностей отлично подойдут текстуры, имитирующие шкуры крокодила, змей или бегемота.

Фото: africanleather.co.za





17. Мозаика

Привнести шик в современный африканский интерьер поможет мозаичный настенный декор. Это могут быть картины с рисунками животных, мозаичные бордюры или фрески.

Фото: impressiveinteriordesign.com





18. Ковры

Ковры считаются неотъемлемой частью африканского интерьера. Их можно размещать и на стенах, и на полу. Но при этом следует не забывать, что ковер не должен быть ярким пятном в комнате: выбирайте модели, которые будут подчеркивать общую цветовую гамму комнаты.

Фото: gaiasoil.com





19. Сафари

Чтобы наполнить комнату духом Африки, на пол можно постелить имитацию шкуры животного. В афроинтерьере отлично будет смотреться шкура зебры или гепарда. Не менее стильно выглядят и аутентичные покрывала с леопардовыми или тигровыми принтами.

Фото: chefsetmeals.com

20. Растения

Правильно подобранные растения могут стать завершающей ноткой в афроинтерьере. Подойдут экзотические цветы, пальмы или остролистные растения в больших горшках. Но не переусердствуйте с «озеленением» комнаты, чтобы она не превратилась в африканские джунгли.