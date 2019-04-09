Африканские мотивы в интерьере: 20 нереальных фотоидей

Впустите в свой дом жаркий дух экзотической Африки.
Контрастное, динамичное, вдохновляющее и немного трансцендентное африканское настроение в интерьере привлекательно так же, как и сам континент. Очаровательные принты и узоры, загадочные артефакты и скульптуры, яркие ткани и интересные фактуры — всю эту экзотику легко интегрировать в традиционный, минималистский и эклектичный интерьеры.
Африка — огромный континент, простирающийся от Марокко и Египта на севере до Намибии и Мозамбика на юге. У каждой из африканских стран, конечно, есть свои интерьерные мотивы, но все они имеют схожие черты.
Естественные и теплые оттенки
В африканском интерьере прослеживаются пески пустыни и растительность саванны. Цветовая гамма создается из терракотовых, оранжевых, кирпичных, земляных и болотисто-зеленых оттенков, за основу берутся желтый и коричневый цвета — кора дерева, шафран, мед, топленое молоко, корица, янтарь. В целом цветовая гамма должна быть не просто теплой, а горячей, как воздух самой Африки.
Натуральные материалы
Без натуральных и экологичных материалов создать африканский интерьер не получится. Его важные составляющие — дерево и глина. Если вы хотите воспроизвести африканские образы в комнате, нужно выбирать материалы, имитирующие древесину, солому, кожу.
Угловатая мебель
Громоздкая мебель из темного дерева, слегка неотесанная, как будто только что вышедшая из рук деревенского мастера, — одна из самых характерных черт африканского интерьера. Обустраивают африканцы свои дома также плетеными диванами и креслами, кожаной мебелью и массивными сундуками.
Этнические орнаменты
Африканские мотивы в интерьере предусматривают обилие текстиля. Это могут быть пестрые ковры, портьеры или обивка мебели с этническими орнаментами и рисунками, имитирующими окрас диких животных и кожу рептилий. Широко применяются также натуральные шкуры или их искусственные копии — ими застилают полы, украшают стены, используют в качестве текстильных покрытий для мебели.
Тематический декор
Глиняные вазоны, деревянные статуэтки, маски с перьями, охотничьи трофейные аксессуары, амулеты, статуи вождей — все эти предметы считаются священными в жилищах представителей африканских племен.
Вы не решаетесь на полное погружение в пейзажи саванны и сафари? Добавьте в комнату всего несколько интерьерных элементов — и ваше жилье наполнится магией и мистикой Африки. ReRooms делится вдохновляющими идеями африканского интерьера и покажет, как с помощью всего нескольких элементов можно легко создать его в современной квартире.
1. Природная цветовая гамма
Цветовое оформление — это первый шаг к созданию маленькой Африки в квартире. В афроинтерьере используются исключительно теплые оттенки природной гаммы. Поэтому, если вы хотите привнести экзотический колорит в свой дом, выбирайте отделочные материалы в желтых, оранжевых, охристых, коричневых и пахтовых тонах.
2. Контраст
Присущи африканскому интерьеру также сочетания черного и огненно-красного цветов, напоминающих пожар. Для контраста допускается применение небольшого количества синих, бирюзовых, серых оттенков.
3. Глиняные стены
Традиционные африканские дома — это хижины с глиняными стенами. Поэтому для отделки нужно выбирать материалы, похожие на глину. Это может быть обычная штукатурка, фактурные смеси, имитирующие, например, кожу рептилий, или текстурные обои.
4. Кракелюр
С помощью специального лака и двух сочетающихся цветов можно создать на стенах имитацию тонких трещинок, придающих схожесть с потрескавшейся почвой в жарких африканских странах. Техника кракле прекрасно подойдет для афроинтерьера гостиной, ванной и кухни.
5. Деревянные балки на потолке
Потолок можно просто покрасить в светлые тона. Тем, кто не боится смелых экспериментов, можно посоветовать деревянные балки или тростниковый навес. Листы из бамбука, закрепленные на потолке, создадут реальную атмосферу хижины, расположенной в джунглях Африки.
6. Каменные полы
Лучшим решением для оформления африканского интерьера станут каменные полы. В городских квартирах для этого подойдет керамогранит. Распространены в Африке и паркеты из черного дерева, уложенные палубным способом.
7. Простая мебель
Отделки стен, пола и потолка недостаточно, чтобы комната наполнилась африканским духом. Здесь не обойтись без правильной мебели — ее формы должны быть строгими и в то же время простыми. Допускаются украшения фасадов мебели этническими орнаментами и традиционной резьбой. Прекрасным решением для воссоздания афроинтерьера также станет кованая и плетеная мебель из ротанга: кресла, журнальные столики, подставки или ящики для хранения. Например, для гостиной можно подобрать невысокий кофейный столик с характерной резьбой или плетеное кресло-качалку.
8. Кожа, дерево и мех
Для оформления комнат нужно подбирать изделия из кожи, меха, дерева и металла. Но не стоит смешивать все текстуры — лучше выбрать два вида материалов, которые будут гармонично сочетаться между собой. Кожа придаст помещению изысканности, а меховые изделия внесут в него тепло и уют.
9. Грубые шторы
Африканский интерьер предусматривает оформление окон занавесками из грубых однотонных тканей. В современном направлении нередко используют рулонные шторы из бамбука.
10. Декоративное освещение
В африканском интерьере используют мягкий и рассеянный свет. Потолочная люстра — из простых материалов и простой конфигурации. Особое внимание нужно уделить дополнительному и декоративному освещению. Стены, например, украсить парными бра, на столах и полу расставить марокканские светильники с кожаными абажурами, расписанными натуральными красками.
11. Скульптуры и маски
Декор в африканском интерьере играет важную роль. Африканцы украшают свои дома скульптурами и масками ручной работы. Статуэтки изображают людей с непропорциональными фигурами — с удлиненными ногами, шеями, носами и вытянутыми лицами. Таким образом африканцы отображают в своих жилищах примитивное представление об идеальном человеке.
12. Керамика и глина
Отдельное место в африканском интерьере занимает керамический и глиняный декор. Тарелки, чашки, кувшины, вазоны — ими украшают все помещения жилья, независимо от функционального назначения. Но не перегружайте афродеталями интерьер, иначе жилое помещение может превратиться в музей.
13. Охотничьи трофеи
На стенах в африканских хижинах обязательно есть охотничьи трофеи. Конечно, в современном интерьере такие экспонаты не всегда уместны, но можно подобрать их качественные имитации.
14. Картины
Создать африканский интерьер помогут картины. На них могут быть изображены животные, пейзажи саванны или силуэты аборигенов.
15. Этнические мотивы
Основные текстильные изображения африканского интерьера — орнаменты «икат» и «зебра», зигзаги, полосы, круги и ромбы. Их используют повсюду: на шторах, мебельной обивке, диванных подушках, покрывалах и постельном белье.
16. Анималистичные принты
Обивка мягкой мебели в африканском интерьере может быть украшена анималистичными принтами. Для кожаных поверхностей отлично подойдут текстуры, имитирующие шкуры крокодила, змей или бегемота.
17. Мозаика
Привнести шик в современный африканский интерьер поможет мозаичный настенный декор. Это могут быть картины с рисунками животных, мозаичные бордюры или фрески.
18. Ковры
Ковры считаются неотъемлемой частью африканского интерьера. Их можно размещать и на стенах, и на полу. Но при этом следует не забывать, что ковер не должен быть ярким пятном в комнате: выбирайте модели, которые будут подчеркивать общую цветовую гамму комнаты.
19. Сафари
Чтобы наполнить комнату духом Африки, на пол можно постелить имитацию шкуры животного. В афроинтерьере отлично будет смотреться шкура зебры или гепарда. Не менее стильно выглядят и аутентичные покрывала с леопардовыми или тигровыми принтами.
20. Растения
Правильно подобранные растения могут стать завершающей ноткой в афроинтерьере. Подойдут экзотические цветы, пальмы или остролистные растения в больших горшках. Но не переусердствуйте с «озеленением» комнаты, чтобы она не превратилась в африканские джунгли.
Помещение* – 14 990 руб.
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