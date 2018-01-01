Разработка индивидуальных дизайн-проектов трехкомнатных квартир

Заказать дизайн-проект трехкомнатной квартиры в ReRooms

Вы можете заказать разработку полностью индивидуального дизайн-проекта трехкомнатного жилья. Для этого надо позвонить или оставить заявку на сайте. Дизайнер подробно расскажет обо всех этапах работы, в удобное для вас время произведет замер и подробно запишет все пожелания к дизайну. Вам останется только подписать договор и внести предоплату. А через одну-две недели вы уже увидите первый вариант дизайна. И, конечно, сможете внести коррективы.

На сайте представлен огромный выбор готовых решений: вы можете выбрать дизайн трехкомнатной квартиры в современном стиле, или в стиле модерн. У нас представлен удобный каталог функциональных решений как для небольшой трешки в 58 кв. м, так и для больших квартир в 80 или 90 кв. м. Можно выполнить адаптацию этих решений специально под ваши помещения. При этом учитываются пожелания клиента.