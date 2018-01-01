Разработка индивидуальных дизайн-проектов трехкомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте трехкомнатной квартиры?
В создании индивидуального дизайна интерьера трехкомнатной квартиры мы применяем следующие основные принципы:
- Проект трешки должен обеспечить комфортные условия проживания всем членам семьи.
- Обычный подход к работе над 3 комнатной квартирой включает разделение пространства на зоны сна (спальни), отдыха (гостиная), общую зону (санузел и кухня). Если в трешке проживает маленький ребенок или подросток, то дизайн-проект мы разрабатываем также с учетом детских потребностей.
- При оформлении всех комнат используется общая идея. Это не означает, что 3-х комнатный дизайн будет одинаковым во всех помещениях, но они должны быть отделаны в рамах общей концепции.
- Трехкомнатный интерьер вполне уместно украшать сложными решениями. Например, очень кстати будет современный многоуровневый натяжной потолок и т.д.
Все элементы мебели и отделочные материалы вы можете заказать у наших партнеров по выгодным ценам. Для клиентов дизайн-бюро ReRooms они предоставляют скидки.
Заказать дизайн-проект трехкомнатной квартиры в ReRooms
Вы можете заказать разработку полностью индивидуального дизайн-проекта трехкомнатного жилья. Для этого надо позвонить или оставить заявку на сайте. Дизайнер подробно расскажет обо всех этапах работы, в удобное для вас время произведет замер и подробно запишет все пожелания к дизайну. Вам останется только подписать договор и внести предоплату. А через одну-две недели вы уже увидите первый вариант дизайна. И, конечно, сможете внести коррективы.
На сайте представлен огромный выбор готовых решений: вы можете выбрать дизайн трехкомнатной квартиры в современном стиле, или в стиле модерн. У нас представлен удобный каталог функциональных решений как для небольшой трешки в 58 кв. м, так и для больших квартир в 80 или 90 кв. м. Можно выполнить адаптацию этих решений специально под ваши помещения. При этом учитываются пожелания клиента.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники