Американская классика: 10 особенностей интерьера

Создайте дома роскошный и элегантный интерьер в стиле американской классики, который будет актуален всегда.

Американская классика отражает лучшие тенденции и традиции истории. Этот стиль интерьера сочетает элегантность и функциональность, простоту и комфорт. Главными особенностями американского классического стиля считаются единое жилое пространство, открытая планировка, массивная мебель, нейтральные цвета. ReRooms расскажет, как правильно оформить американский классический интерьер, чтобы вы без труда смогли свое жилье преобразовать в роскошные апартаменты в духе голливудских фильмов.

1. Открытое пространство

Просторные комнаты и открытая планировка — главная особенность интерьера в стиле американской классики. Все комнаты квартиры или дома представляют собой единое жилое пространство, кроме зон сна и ванных. Квартира в американском стиле больше похожа на студию. В ней отсутствуют двери и перегородки между прихожей, гостиной, кухней и столовой.

В российских квартирах, если позволяет планировка, можно объединить прихожую с гостиной и кухней. В результате получится просторный холл, плавно перетекающий в зону отдыха. Визуально разделить и расширить пространство помогут арки или раздвижные двери между гостиной и кухней. 3D-тур по квартире наглядно продемонстрирует преимущества такой планировки.

Фото: whitehouse51.com

1 /5 Фото: bostoncondoloft.com

2 /5 Фото: suncityvillas.com

3 /5 Фото: bostoncondoloft.com

4 /5 Фото: buckvoldforhouse.com

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Чтобы разделить комнаты, но сохранить простор и единство помещения, можно использовать эти предметы:

Раздвижные двери «Купе 2» — 19 600 рублей:

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ "КУПЕ 2" 19 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Арка «Александрия» — 7 710 рублей:

АРКА АЛЕКСАНДРИЯ (ПВХ) (220Х80-100Х19Х7) 7 710 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

2. Нейтральный цвет

Американцы еще со времен зарождения страны стремились копировать интерьерный аристократизм Европы, характеризующийся белым цветом. Поэтому в цветовой палитре американского классического интерьера доминируют светлые естественные цвета. Для основной отделки применяются белый, бежевый, светло-серый, молочный, персиковый, желтовато-песочный или светло-коричневый цвета. Для контраста добавляют зеленые, коричневые, бордовые, терракотовые оттенки. Неоновые и яркие цветовые комбинации не свойственны американскому классическому интерьеру.

Фото: adorable-home.com

1 /4 Фото: s3.amazonaws.com

2 /4 Фото: thespruce.com

3 /4 Фото: adorable-home.com

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Для отделки стен и потолков подойдут эти материалы:

Краска для стен и потолков Trend Farbe, цвет «Ванильное какао» — 456 рублей за 2,5 л:

Краска для стен и потолков Trend Farbe цвет Ванильный какао 2.5 л 456 руб.* Купить *Цена может измениться

Краска для стен и потолков Trend Farbe, цвет «Грозовая туча» — 456 рублей за 2,5 л:

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(цены актуальны на момент публикации)

3. Натуральная древесина

Прочное дерево ценных пород попало в американский стиль еще в XVII веке. Из дерева изготавливали изысканную и роскошную мебель, древесиной отделывали стены, которые оформляли резьбой и художественной росписью. С годами американцы отошли от строгости стилистических канонов, но сохранили традиции, продолжая включать в оформление домов дерево. Так что без натуральной древесины или ее аналогов американская классика в интерьере не получится.

В современном американском классическом стиле интерьера для напольного покрытия используют ламинат, паркет или деревянные доски, для потолка — балки или молдинги в цвете дерева, для облицовки стен — панели из древесных материалов.

Фото: fineandhome.by

1 /5 Фото: americanclassichomes.com

2 /5 Фото: usualhouse.com

3 /5 Фото: earthwerks.com

4 /5 Фото: wood-mode.com

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Для отделки комнат в американском классическом стиле можно использовать:

Ламинат с рисунком под дерево — 1 500 рублей за кв. м:

Ламинат Kaindl Natural Touch 10-32 ПРЕМИУМ Хикори Джорджия 1 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Паркетная доска с натуральным деревянным покрытием из древесины дуба от Kaindl — 2 909 рублей за кв. м:

Паркетная доска Kaindl Дуб Фреско 2 909 руб.* Купить *Цена может измениться

Декоративная панель Decomaster G20-17 — 1 756 рублей:

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ DECOMASTER G20-17 (200*6*2400) 1 756 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

4. Комбинированное освещение

Освещение в американском классическом интерьере делится на зоны. Большие многорожковые люстры устанавливают только в гостиных и столовых, чтобы придать комнатам торжественности. В отдельных зонах отдыха используют настольные и декоративные лампы, торшеры и бра.

Фото: smalldesignideas.com

1 /4 Фото: csartcolorado.org

2 /4 Фото: 3dexport.com

3 /4 Фото: img-new.cgtrader.com

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Гармонично впишутся в американский классический интерьер эти предметы:

Люстра WINTER PALACE — 114 440 рублей:

Люстра WINTER PALACE SM010 114 440 руб.* Купить *Цена может измениться

Лампа настольная CAPRICE — 50 714 рублей:

Лампа Настольная CAPRICE AM019 50 714 руб.* Купить *Цена может измениться

Люстра NOCHE — 20 300 рублей:

ЛЮСТРА NOCHE 20 300 руб.* Купить *Цена может измениться

Бра CLASSICO — 33 000 рублей:

БРА CLASSICO 33 000 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

5. Массивная мебель

Удобная и массивная мебель простой конфигурации — одна из особенностей американской классики в интерьере.

В гостиной должен быть комплект мягкой мебели, состоящий из большого дивана и пары мягких кресел.

В спальне не обойтись без двуспальной кровати из натурального дерева с высоким изголовьем. Спальное место дополняют деревянной мебелью: комодом, туалетным столиком и прикроватными тумбами.

Основной элемент мебели на кухне — остров. Он может служить как рабочей поверхностью, так и обеденной. По периметру комнаты размещают высокие или навесные шкафы с полками и выдвижными ящиками для утвари.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /5 Фото: iamcreata.com

2 /5 Фото: smalldesignideas.com

3 /5 Фото: smalldesignideas.com

4 /5 Фото: knoxvillewholesalefurniture.com

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Для обустройства комнат в американском классическом стиле подойдут эти предметы:

Кровать FABIA — 104 584 рубля:

Кровать FABIA 8348-LSB 104 584 руб.* Купить *Цена может измениться

Диван BELLISSIMO — 199 410 рублей:

Диван BELLISSIMO 1650ER 1650ER 199 410 руб.* Купить *Цена может измениться

Стол обеденный NEW ROMANTIC — 197 233 рубля:

Стол Обеденный NEW ROMANTIC NR105 197 233 руб.* Купить *Цена может измениться

Книжный шкаф NEW ROMANTIC — 128 663 рубля:

Книжный Шкаф NEW ROMANTIC NR143 128 663 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

6. Функциональные зоны

В своих домах американцы рационально используют каждый свободный угол. Они обустраивают нишами, полками, комодами и шкафами пространство по всему периметру помещения, а под лестницами и за дверями делают кладовки для хранения вещей. В частных домах для создания функциональных зон задействуют еще мансардные и подвальные помещения.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /5 Фото: closetfactory.com

2 /5 Фото: hgtvhome.sndimg.com

3 /5 Фото: hgtvhome.sndimg.com

4 /5 Фото: diy.sndimg.com

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Для создания функциональных зон подойдут эти предметы:

Стеллаж «Либерти-5» — 4 799 рублей:

Стеллаж Либерти-5 4 799 руб.* Купить *Цена может измениться

Комод Neo — 6 799 рублей:

Комод Neo 6 799 руб.* Купить *Цена может измениться

Полка «Вэйв-9» — 3 699 рублей:

Полка Вэйв-9 3 699 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

7. Сдержанный декор

При создании американского интерьера не используют много декора. Вазы с живыми цветами, декоративные подушки, картины, фотографии в рамах, статуэтки, книги — этого достаточно, чтобы создать уют. В американском стиле приветствуется и винтаж. Например, антикварные настольные или настенные часы гармонично впишутся в декор классической американской гостиной.

Фото: bplansforhumanity.org

1 /3 Фото: boxdsg.co

2 /3 Фото: blueridgeapartments.com

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Подбирая декор для гостиной в стиле американской классики, можете обратить внимание на такие предметы:

Часы «НАТУРА» — 13 571 рубль:

Часы НАТУРА FL010 13 571 руб.* Купить *Цена может измениться

Подушка CLASSICO — 2 500 рублей:

Подушка CLASSICO №110 337P 2 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Рамка для фото MARITIME BROWN — 4 928 рублей:

РАМКА ДЛЯ ФОТОГРАФИИ MARITIME BROWN 4 928 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

8. Однотонный текстиль

Воплотить классический американский стиль в интерьере не получится без правильного текстильного оформления. Шторы и занавески должны быть изготовлены из однотонных натуральных тканей и выполнены без замысловатого кроя. Ламбрекены, бахрома и рюши не свойственны американской классике. Допускается использование жалюзи, римских и японских штор.

Фото: decoraid.com

1 /5 Фото: 1njqal1gfjcsjjm6n26nwpu9-wpengine.netdna-ssl.com

2 /5 Фото: cdn-images-1.medium.com

3 /5 Фото: homedoo.com

4 /5 Фото: smartsrl.net

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Для интерьера в американском классическом стиле подойдут такие предметы:

Штора оливкового цвета на люверсах — 4 000 рублей:

ТЕКСТИЛЬ ШТОРЫ ШТОРА НА ЛЮВЕРСАХ ОЛИВКА 4 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Шторы на завязках «Элегантный серый» — 7 000 рублей:

ТЕКСТИЛЬ ШТОРЫ ШТОРЫ НА ЗАВЯЗКАХ ЭЛЕГАНТНЫЙ СЕРЫЙ 7 000 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

9. Камин

Непременный атрибут американского классического стиля — камин. Он ассоциируется с теплом, уютом и семейными ценностями. Если вы оформляете загородный дом в американском стиле, сделайте настоящий камин. Для стилизации квартиры подойдет электрокамин с классическим порталом.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /5 Фото: smalldesignideas.com

2 /5 Фото: thespruce.com

3 /5 Фото: fireplacecorner.com.au

4 /5 Фото: wp.zillowstatic.com

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Воссоздать настоящую американскую классику в гостиной можно с помощью таких вариантов:

Биокамин Kronco Kvadro — 89 600 рублей:

Биокамин Kronco Kvadro 89 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Электрокамин Venice — 43 300 рублей:

Электрокамин Venice c очагом Crystal 29 FX, цвет: античный орех 43 300 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

10. Современная техника

Американский классический стиль адаптирован к современным реалиям. Он не запрещает размещение бытовой техники. По традиции в гостиной американцы размещают большой телевизор и стереосистему. На кухне всегда много встраиваемой техники.

Фото: freshome.com

1 /5 Фото: kbhome.com

2 /5 Фото: static2.playtech.ro

3 /5 Фото: hgtvhome.sndimg.com

4 /5 Фото: thespruce.com

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В гостиную, интерьер которой выполнен в американском классическом стиле, подойдет телевизор LG с системой управления голосом — 279 999 рублей:

Ultra HD (4K) OLED телевизор LG OLED65C8PLA 279 999 руб.* Купить *Цена может измениться

На кухне незаменимыми помощниками станут эти предметы:

Встраиваемая посудомоечная машина Hotpoint-Ariston — 23 799 рублей:

Встраиваемая посудомоечная машина Hotpoint-Ariston HSIE 2B0 C 23 799 руб.* Купить *Цена может измениться

Электрический духовой шкаф Midea — 17 499 рублей:

Электрический духовой шкаф Midea 65DEE30006 17 499 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)