Американская классика: 10 особенностей интерьера

Создайте дома роскошный и элегантный интерьер в стиле американской классики, который будет актуален всегда.
Американская классика отражает лучшие тенденции и традиции истории. Этот стиль интерьера сочетает элегантность и функциональность, простоту и комфорт. Главными особенностями американского классического стиля считаются единое жилое пространство, открытая планировка, массивная мебель, нейтральные цвета. ReRooms расскажет, как правильно оформить американский классический интерьер, чтобы вы без труда смогли свое жилье преобразовать в роскошные апартаменты в духе голливудских фильмов.
1. Открытое пространство
Просторные комнаты и открытая планировка — главная особенность интерьера в стиле американской классики. Все комнаты квартиры или дома представляют собой единое жилое пространство, кроме зон сна и ванных. Квартира в американском стиле больше похожа на студию. В ней отсутствуют двери и перегородки между прихожей, гостиной, кухней и столовой.
В российских квартирах, если позволяет планировка, можно объединить прихожую с гостиной и кухней. В результате получится просторный холл, плавно перетекающий в зону отдыха. Визуально разделить и расширить пространство помогут арки или раздвижные двери между гостиной и кухней. 3D-тур по квартире наглядно продемонстрирует преимущества такой планировки.
Чтобы разделить комнаты, но сохранить простор и единство помещения, можно использовать эти предметы:
Раздвижные двери «Купе 2» — 19 600 рублей:
Арка «Александрия» — 7 710 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
2. Нейтральный цвет
Американцы еще со времен зарождения страны стремились копировать интерьерный аристократизм Европы, характеризующийся белым цветом. Поэтому в цветовой палитре американского классического интерьера доминируют светлые естественные цвета. Для основной отделки применяются белый, бежевый, светло-серый, молочный, персиковый, желтовато-песочный или светло-коричневый цвета. Для контраста добавляют зеленые, коричневые, бордовые, терракотовые оттенки. Неоновые и яркие цветовые комбинации не свойственны американскому классическому интерьеру.
Для отделки стен и потолков подойдут эти материалы:
Краска для стен и потолков Trend Farbe, цвет «Ванильное какао» — 456 рублей за 2,5 л:
Краска для стен и потолков Trend Farbe, цвет «Грозовая туча» — 456 рублей за 2,5 л:
(цены актуальны на момент публикации)
3. Натуральная древесина
Прочное дерево ценных пород попало в американский стиль еще в XVII веке. Из дерева изготавливали изысканную и роскошную мебель, древесиной отделывали стены, которые оформляли резьбой и художественной росписью. С годами американцы отошли от строгости стилистических канонов, но сохранили традиции, продолжая включать в оформление домов дерево. Так что без натуральной древесины или ее аналогов американская классика в интерьере не получится.
В современном американском классическом стиле интерьера для напольного покрытия используют ламинат, паркет или деревянные доски, для потолка — балки или молдинги в цвете дерева, для облицовки стен — панели из древесных материалов.
Для отделки комнат в американском классическом стиле можно использовать:
Ламинат с рисунком под дерево — 1 500 рублей за кв. м:
Паркетная доска с натуральным деревянным покрытием из древесины дуба от Kaindl — 2 909 рублей за кв. м:
Декоративная панель Decomaster G20-17 — 1 756 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
4. Комбинированное освещение
Освещение в американском классическом интерьере делится на зоны. Большие многорожковые люстры устанавливают только в гостиных и столовых, чтобы придать комнатам торжественности. В отдельных зонах отдыха используют настольные и декоративные лампы, торшеры и бра.
Гармонично впишутся в американский классический интерьер эти предметы:
Люстра WINTER PALACE — 114 440 рублей:
Лампа настольная CAPRICE — 50 714 рублей:
Люстра NOCHE — 20 300 рублей:
Бра CLASSICO — 33 000 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
5. Массивная мебель
Удобная и массивная мебель простой конфигурации — одна из особенностей американской классики в интерьере.
В гостиной должен быть комплект мягкой мебели, состоящий из большого дивана и пары мягких кресел.
В спальне не обойтись без двуспальной кровати из натурального дерева с высоким изголовьем. Спальное место дополняют деревянной мебелью: комодом, туалетным столиком и прикроватными тумбами.
Основной элемент мебели на кухне — остров. Он может служить как рабочей поверхностью, так и обеденной. По периметру комнаты размещают высокие или навесные шкафы с полками и выдвижными ящиками для утвари.
Для обустройства комнат в американском классическом стиле подойдут эти предметы:
Кровать FABIA — 104 584 рубля:
Диван BELLISSIMO — 199 410 рублей:
Стол обеденный NEW ROMANTIC — 197 233 рубля:
Книжный шкаф NEW ROMANTIC — 128 663 рубля:
(цены актуальны на момент публикации)
6. Функциональные зоны
В своих домах американцы рационально используют каждый свободный угол. Они обустраивают нишами, полками, комодами и шкафами пространство по всему периметру помещения, а под лестницами и за дверями делают кладовки для хранения вещей. В частных домах для создания функциональных зон задействуют еще мансардные и подвальные помещения.
Для создания функциональных зон подойдут эти предметы:
Стеллаж «Либерти-5» — 4 799 рублей:
Комод Neo — 6 799 рублей:
Полка «Вэйв-9» — 3 699 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
7. Сдержанный декор
При создании американского интерьера не используют много декора. Вазы с живыми цветами, декоративные подушки, картины, фотографии в рамах, статуэтки, книги — этого достаточно, чтобы создать уют. В американском стиле приветствуется и винтаж. Например, антикварные настольные или настенные часы гармонично впишутся в декор классической американской гостиной.
Подбирая декор для гостиной в стиле американской классики, можете обратить внимание на такие предметы:
Часы «НАТУРА» — 13 571 рубль:
Подушка CLASSICO — 2 500 рублей:
Рамка для фото MARITIME BROWN — 4 928 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
8. Однотонный текстиль
Воплотить классический американский стиль в интерьере не получится без правильного текстильного оформления. Шторы и занавески должны быть изготовлены из однотонных натуральных тканей и выполнены без замысловатого кроя. Ламбрекены, бахрома и рюши не свойственны американской классике. Допускается использование жалюзи, римских и японских штор.
Для интерьера в американском классическом стиле подойдут такие предметы:
Штора оливкового цвета на люверсах — 4 000 рублей:
Шторы на завязках «Элегантный серый» — 7 000 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
9. Камин
Непременный атрибут американского классического стиля — камин. Он ассоциируется с теплом, уютом и семейными ценностями. Если вы оформляете загородный дом в американском стиле, сделайте настоящий камин. Для стилизации квартиры подойдет электрокамин с классическим порталом.
Воссоздать настоящую американскую классику в гостиной можно с помощью таких вариантов:
Биокамин Kronco Kvadro — 89 600 рублей:
Электрокамин Venice — 43 300 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
10. Современная техника
Американский классический стиль адаптирован к современным реалиям. Он не запрещает размещение бытовой техники. По традиции в гостиной американцы размещают большой телевизор и стереосистему. На кухне всегда много встраиваемой техники.
В гостиную, интерьер которой выполнен в американском классическом стиле, подойдет телевизор LG с системой управления голосом — 279 999 рублей:
На кухне незаменимыми помощниками станут эти предметы:
Встраиваемая посудомоечная машина Hotpoint-Ariston — 23 799 рублей:
Электрический духовой шкаф Midea — 17 499 рублей:
(цены актуальны на момент публикации)
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники