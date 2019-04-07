Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантов


8858
Получить образец дизайн-проекта

Самые эффектные английские интерьеры — показывает ReRooms.

Содержание

Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики. 

Камин в гостиной

Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании Decomaster и выбрать приглянувшийся вариант.

Фото № 1: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Симметрия — основа стиля

Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании Lifestyle-Unice.

Фото № 2: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.ytimg.com 

Натуральная древесина темных тонов

Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании Kaindle можно найти паркетную доску в нужной цветовой гамме.

Фото № 3: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Обилие аксессуаров и декора

Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании Decomaster можно найти удобные ниши для хранения разных вещиц.

Фото № 4: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: bestdesignideas.com 

Обои с мелкими узорами

Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании Affresco можно подобрать роскошный вариант обоев.

Фото № 5: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Этнические мотивы

Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях Maytoni можно выбрать интересные аксессуары, бра и лампы в этом стиле.

Фото № 6: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: blog.damasketdentelle.com 

Ограниченная цветовая гамма

В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании «Шатура» есть яркая и стильная мягкая мебель.

Фото № 7: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Преобладание текстиля

Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании Kreslo вы найдете мягкие и приятные подушки.

Фото № 8: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com

Диван «Честерфилд»

Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания Indigorun. Можно также дополнить интерьер креслом в этом стиле от Neopolis Casa.

Фото № 9: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net

Богатая библиотека

Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.

Фото № 10: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.com

Каминное креслоltr">Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики. 

Камин в гостиной

Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании Decomaster и выбрать приглянувшийся вариант.

Фото № 1: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Симметрия — основа стиля

Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании Lifestyle-Unice.

Фото № 2: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.ytimg.com 

Натуральная древесина темных тонов

Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании Kaindle можно найти паркетную доску в нужной цветовой гамме.

Фото № 3: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Обилие аксессуаров и декора

Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании Decomaster можно найти удобные ниши для хранения разных вещиц.

Фото № 4: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: bestdesignideas.com 

Обои с мелкими узорами

Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании Affresco можно подобрать роскошный вариант обоев.

Фото № 5: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Этнические мотивы

Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях Maytoni можно выбрать интересные аксессуары, бра и лампы в этом стиле.

Фото № 6: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: blog.damasketdentelle.com 

Ограниченная цветовая гамма

В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании «Шатура» есть яркая и стильная мягкая мебель.

Фото № 7: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com 

Преобладание текстиля

Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании Kreslo вы найдете мягкие и приятные подушки.

Фото № 8: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: i.pinimg.com

Диван «Честерфилд»

Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания Indigorun. Можно также дополнить интерьер креслом в этом стиле от Neopolis Casa.

Фото № 9: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net

Богатая библиотека

Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.

Фото № 10: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.com

Каминное кресло

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Удобное кресло с изогнутыми ножками у очага — изюминка английского интерьера. Вместе с пуфиком для ног этот предмет мебели может стать любимым в семье. Например, вы можете выбрать кресло в каталоге компании «Шатура».

Фото № 11: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: oldhouseonline.com

Дань искусству

Англичане всегда почитали искусство и украшали свои дома восхитительными картинами всех размеров и скульптурами. Домашняя галерея — прекрасный способ расслабиться и насладиться красотой.

Фото № 12: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.com

Кухня, где все под рукой

Кухня в английском стиле отличается удобством — обилие открытых полок и навесных шкафчиков позволяет без труда находить нужные предметы. На стенах обычно висит кухонная утварь. Это придает неповторимый уют помещению. И конечно, здесь есть массивный стол и стулья. В компании «Рими» можно заказать красивую и функциональную кухню в классическом английском стиле.

Фото: thegloss.ie
1/2
Фото: topdom.ru
2/2

Сказочная спальня

Вопреки предрассудкам, английский стиль оказался совсем не холодный. Спальня отличается комфортом: большая кровать с мягким изголовьем и множеством подушек, плотные узорчатые шторы, толстый теплый ковер и обязательно кресло. Элегантный спальный гарнитур можно найти в коллекции компании «Шатура» и фабрики «Архитектория».

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 13: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.co.uk

Нескучная детская

Английская классика для интерьера детской комнаты — это отличная идея. Функциональность во всем, крепкая деревянная мебель и уютные шотландские пледы в клетку. Для девочек отлично подойдет кровать с мягким изголовьем от компании Neopolis Casa.

Фото № 14: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: in.pinterest.com

Уютная ванная комната

Изящная ванна на изогнутых ножках, благородная деревянная отделка, обои с растительным орнаментом, черно-белая плитка, круглое зеркало — всегда узнаваемый английский стиль. В компании «Цвет & стиль» можно выбрать элегантную сантехнику; широкий ассортимент черно-белой плитки — в магазине «Санта-керамика»; аксессуары — в коллекциях компании Boheme

Фото № 15: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: porcelainsuperstore.co.uk

Воздушная прихожая

Британская прихожая обычно не отличается просторностью, зато вмещает все необходимое и даже полку для зонтиков — как известно, в Англии часто бывает дождливая погода. На полу традиционно плитка с геометрическим узором. В Kerama Marazzi можно подобрать плитку с интересным орнаментом.

Фото № 16: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: ar.pinterest.com

Цветы в интерьере

Полки, столы и подоконники украшают живыми цветами — английскими розами, пионами, георгинами. Интерьер становится еще более уютным и комфортным.

Фото № 17: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.com

Угощение 

В британских интерьерах популярно держать угощение. Это может быть блюдо с печеньем, чайник и чашки, а также графин со скотчем.

Фото № 18: Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантовФото: pinterest.com

#классика#Англия#Интерьер
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#Интерьер#геометрия#Декор
Геометрические узоры: 10 стильных идей для вашей квартиры
#Спальня#Хранение#Интерьер
15 идей для хранения: вы навсегда забудете про беспорядок в спальне
#дизайн#столешница#Интерьер#деревянные столешницы#Кухня
Как не ошибиться с выбором деревянной столешницы: 10 лайфхаков с товарами и ценами от ReRooms
#дизайн#цвет#Интерьер#Квартира
6 отличных цветовых решений для маленькой квартиры
#санузел#отделка#Ванная комната#Интерьер
11 лучших отделочных материалов для ванной комнаты — 2019
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия