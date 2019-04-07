Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантов

Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики.

Камин в гостиной

Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании Decomaster и выбрать приглянувшийся вариант.

Фото: i.pinimg.com

Симметрия — основа стиля

Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании Lifestyle-Unice .

Фото: i.ytimg.com

Натуральная древесина темных тонов

Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании Kaindle можно найти паркетную доску в нужной цветовой гамме.

Фото: i.pinimg.com

Обилие аксессуаров и декора

Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании Decomaster можно найти удобные ниши для хранения разных вещиц.

Фото: bestdesignideas.com

Обои с мелкими узорами

Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании Affresco можно подобрать роскошный вариант обоев.

Фото: i.pinimg.com

Этнические мотивы

Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях Maytoni можно выбрать интересные аксессуары, бра и лампы в этом стиле.

Фото: blog.damasketdentelle.com

Ограниченная цветовая гамма

В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании « Шатура » есть яркая и стильная мягкая мебель.

Фото: i.pinimg.com

Преобладание текстиля

Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании Kreslo вы найдете мягкие и приятные подушки.

Фото: i.pinimg.com

Диван «Честерфилд»

Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания Indigorun . Можно также дополнить интерьер креслом в этом стиле от Neopolis Casa .

Фото: smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net

Богатая библиотека

Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.

Фото: pinterest.com

Каминное креслоltr">Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики. Камин в гостиной

Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании Decomaster и выбрать приглянувшийся вариант.

Фото: i.pinimg.com

Симметрия — основа стиля

Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании Lifestyle-Unice .

Фото: i.ytimg.com

Натуральная древесина темных тонов

Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании Kaindle можно найти паркетную доску в нужной цветовой гамме.

Фото: i.pinimg.com

Обилие аксессуаров и декора

Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании Decomaster можно найти удобные ниши для хранения разных вещиц.

Фото: bestdesignideas.com

Обои с мелкими узорами

Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании Affresco можно подобрать роскошный вариант обоев.

Фото: i.pinimg.com

Этнические мотивы

Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях Maytoni можно выбрать интересные аксессуары, бра и лампы в этом стиле.

Фото: blog.damasketdentelle.com

Ограниченная цветовая гамма

В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании « Шатура » есть яркая и стильная мягкая мебель.

Фото: i.pinimg.com

Преобладание текстиля

Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании Kreslo вы найдете мягкие и приятные подушки.

Фото: i.pinimg.com

Диван «Честерфилд»

Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания Indigorun . Можно также дополнить интерьер креслом в этом стиле от Neopolis Casa .

Фото: smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net

Богатая библиотека

Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.

Фото: pinterest.com

Каминное кресло