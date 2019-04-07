Английская классика в интерьере: 20 крутых вариантов

Самые эффектные английские интерьеры — показывает ReRooms.
- Камин в гостиной
- Симметрия — основа стиля
- Натуральная древесина темных тонов
- Обилие аксессуаров и декора
- Обои с мелкими узорами
- Этнические мотивы
- Ограниченная цветовая гамма
- Преобладание текстиля
- Диван «Честерфилд»
- Богатая библиотека
- Каминное кресло
- Дань искусству
- Кухня, где все под рукой
- Сказочная спальня
- Нескучная детская
- Уютная ванная комната
- Воздушная прихожая
- Цветы в интерьере
- Угощение
Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики.
Камин в гостиной
Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании
Симметрия — основа стиля
Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании
Натуральная древесина темных тонов
Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании
Обилие аксессуаров и декора
Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании
Обои с мелкими узорами
Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании
Этнические мотивы
Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях
Ограниченная цветовая гамма
В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании «
Преобладание текстиля
Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании
Диван «Честерфилд»
Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания
Богатая библиотека
Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.
Каминное креслоltr">Английский стиль был окончательно сформирован в XIX веке и вобрал в себя черты георгианской и викторианской эпох, а также некоторые элементы барокко и рококо. Это направление в интерьере сохранилось практически неизменным благодаря английской верности традициям. И сегодня стиль остается востребованным, продолжает удивлять восхитительным сочетанием функциональности, уюта и незатейливой эстетики.
Камин в гостиной
Центром классического английского интерьера гостиной (а иногда и спальни) становится камин — высокий, с роскошной отделкой и нишами для аксессуаров. Настоящий очаг с огнем довольно сложно сделать, учитывая, что большинство людей живут в квартирах, но обилие искусственных электрических каминов позволяет воплотить идею в жизнь. Можно посмотреть сборные камины в компании
Симметрия — основа стиля
Английская любовь к правильным формам и пропорциям нашла свое проявление в симметрии элементов дизайна в интерьере. Окна, мебель, картины — все смотрится гармонично и уютно. Можно подобрать роскошный вариант парных кресел и диванов в компании
Натуральная древесина темных тонов
Для создания классического британского интерьера характерно обилие предметов и отделки из древесины благородных пород: эбена, палисандра, байи. Предпочтение отдается винным, шоколадным и черным оттенкам. В компании
Обилие аксессуаров и декора
Английская комната изобилует открытыми полками и нишами, где хранятся не только книги и функциональные предметы. Интерьер полон различных аксессуаров, безделушек, сувениров. Возможно, это влияние британского гостеприимства, чтобы гостю было интересно находиться в помещении. В компании
Обои с мелкими узорами
Для английской классики в интерьере выбирают плотные обои с мелким цветочным принтом или строгой полоской. Широкие плинтусы и толстые картинные рамы отлично гармонируют со стенами, декорированными таким образом. В компании
Этнические мотивы
Как напоминание о колониальной эпохе помещения дополняются предметами быта и искусства со всех концов планеты. Здесь можно увидеть индийские, африканские сувениры. В коллекциях
Ограниченная цветовая гамма
В интерьере используют не более 2-3 цветов, преимущественно спокойных, но насыщенных. Это могут быть бордовый, изумрудный, терракотовый оттенки. В компании «
Преобладание текстиля
Для придания комфорта в английский интерьер привносят много элементов текстиля. Это ковры, накидки, шторы, пледы, подушки — все из добротных натуральных тканей. Очень мило смотрятся текстильные аксессуары с узорами. В ассортименте компании
Диван «Честерфилд»
Это традиционная мягкая мебель в британском стиле, которая изумительным образом придает интерьеру классический элегантный вид. Цветовая гамма практически не имеет ограничений. Но наиболее часто выбирают темно-красный или зеленый диван «Честерфилд». Например, именно такую модель предлагает компания
Богатая библиотека
Сложно представить классический английский интерьер без заполненных книжных полок. Библиотека может быть не только в кабинете, но и в гостиной комнате, и даже в спальне.
Каминное кресло
Наше портфолио более 10 000 проектов
Удобное кресло с изогнутыми ножками у очага — изюминка английского интерьера. Вместе с пуфиком для ног этот предмет мебели может стать любимым в семье. Например, вы можете выбрать кресло в каталоге компании «
Дань искусству
Англичане всегда почитали искусство и украшали свои дома восхитительными картинами всех размеров и скульптурами. Домашняя галерея — прекрасный способ расслабиться и насладиться красотой.
Кухня, где все под рукой
Кухня в английском стиле отличается удобством — обилие открытых полок и навесных шкафчиков позволяет без труда находить нужные предметы. На стенах обычно висит кухонная утварь. Это придает неповторимый уют помещению. И конечно, здесь есть массивный стол и стулья. В компании «
Сказочная спальня
Вопреки предрассудкам, английский стиль оказался совсем не холодный. Спальня отличается комфортом: большая кровать с мягким изголовьем и множеством подушек, плотные узорчатые шторы, толстый теплый ковер и обязательно кресло. Элегантный спальный гарнитур можно найти в коллекции компании «
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Нескучная детская
Английская классика для интерьера детской комнаты — это отличная идея. Функциональность во всем, крепкая деревянная мебель и уютные шотландские пледы в клетку. Для девочек отлично подойдет кровать с мягким изголовьем от компании
Уютная ванная комната
Изящная ванна на изогнутых ножках, благородная деревянная отделка, обои с растительным орнаментом, черно-белая плитка, круглое зеркало — всегда узнаваемый английский стиль. В компании «
Воздушная прихожая
Британская прихожая обычно не отличается просторностью, зато вмещает все необходимое и даже полку для зонтиков — как известно, в Англии часто бывает дождливая погода. На полу традиционно плитка с геометрическим узором. В Kerama
Цветы в интерьере
Полки, столы и подоконники украшают живыми цветами — английскими розами, пионами, георгинами. Интерьер становится еще более уютным и комфортным.
Угощение
В британских интерьерах популярно держать угощение. Это может быть блюдо с печеньем, чайник и чашки, а также графин со скотчем.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники