Как сделать интерьер визуально дороже

Когда мы говорим про стильное помещение, мы подразумеваем не только выбор направления для оформления, но и тот шик, который отличает обычный дизайн от эксклюзивного. Причем это не означает, что нужно выбирать для декора только дорогие предметы — достаточно буквально нескольких приемов и деталей, чтобы получить удивительный результат.

Да, именно высокие потолки делают интерьер более привлекательным, и если в вашей квартире они ниже, чем хотелось бы, можно прибегнуть к проверенному способу визуального преображения. Повесьте оконные шторы под самый потолок, сделайте легкие карнизы, стены оформите в светлом оттенке. И освободите подоконники от всего лишнего — максимум естественного освещения добавит свободного пространства.

2. Купить роскошный диван

Фото: houseofdesign.pl

Мебели не должно быть много — это аксиома, но та, что есть, обязана быть дорогой. Что бросается в глаза сразу при входе в гостиную? Диван! Пусть он будет роскошным, это поможет избежать лишних трат при оформлении остального пространства. В чем проявляется роскошь дивана? Конечно, в удобной и современной модели и модном оттенке. В нашем случае это цвет года под названием «живой коралл». Правда шикарно выглядит?

3. Установить большое зеркало в серебряной раме

Фото: sfstorg.ru

Зеркало необходимо в любом интерьере, но редко удается найти такое, которое сможет подчеркнуть интерьер, вызвать одобрительное внимание, выглядеть очень эффектно. И дело не в форме и размере зеркала, а в его оправе. Аристократическое серебро или материал, искусно его имитирующий, решает такую задачу. Сложно закрепить такое тяжелое зеркало на стене? Поставьте его на пол у свободной стены. Прием не новый, но очень популярный.

4. Заказать картину или необычное панно

Фото: planete-deco.fr

Любой предмет искусства добавляет интерьеру шика. Конечно, если это не плакат с репродукцией известной картины. Поищите в салонах произведение искусства, которое впишется в интерьер и станет броским акцентом в нем, заодно намекая на ваш художественный вкус. Можно заказать работу художнику, тогда вы получите эксклюзивный предмет, поднимающий статус вашего жилища.

5. Подобрать небольшую ширму

Фото: surripui.net

Даже если в вашей гостиной не предусмотрена ширма как зонирующий инструмент, все равно подумайте о ее приобретении. Художественно выполненная, легкая и экологичная, она украсит комнату и создаст совсем другое настроение. И наверняка потом пригодится, чтобы закрыть от взора гостей свежую царапину на обоях или небольшой беспорядок на рабочем столе.

6. Винтажные предметы

Фото: venidair.com

Чем старее предмет обстановки, тем он может выглядеть дороже. Именно может, а не обязан. Если вы думаете, что разодранная обивка дивана из шестидесятых поднимет его стоимость, вы ошибаетесь. А вот если вы поменяете обивку на современную и поставите рядом с ретродиваном комод позапрошлого века, визуальная стоимость интерьера сразу подскочит. Не забудьте тщательно обработать комод противогрибковым средством и покрыть лаком. И его с удовольствием примут в подарок и ваши внуки.

7. Стильные кресла

Фото: krom.webdev.is

Мы уже писали про роскошный диван, но кресла — это совсем другая история. Такая парочка в одном цвете, но из разных коллекций самодостаточна и уместна в интерьере, не перегруженном мебелью. И не нужно совмещать такие кресла с диваном, иначе эффект будет размазан по всему интерьеру и перестанет быть собственно эффектом.

8. Медные акценты

Фото: decoist.com

Любые медные предметы крепко удерживают лидерство в списке модных деталей и аксессуаров. Будь то лампа необычной формы, старинная ваза или подсвечники. Стиль интерьера при этом не так важен, но лофт традиционно любит медь, и эта любовь взаимна. Тем более настоящая роскошь не кричит, а шепчет.

9. Сочетание дерева и текстиля

Фото: wayfair.com

Текстиль текстилю рознь, поэтому дадим совет: выбирайте дорогие ткани для подушек и салфеток в пастельной гамме и натурального происхождения. Никакой синтетики, люрекса, броских оттенков! Дерево тоже не нужно красить, можно только покрыть бесцветным лаком, чтобы максимально подчеркнуть естественность этих деталей.

10. Стильная фурнитура

Фото: akvilon.ua

Это последний пункт в нашем списке, но отнюдь не последняя деталь по своей роли в интерьере. Стильная фурнитура из натуральных материалов — дерева или кожи — оттенит строгие поверхность однотонной мебели и явно подчеркнет ее немалую стоимость. А значит, и отличное качество. Ведь в хорошо продуманном проекте каждая мелочь работает на визуальное удорожание интерьера.