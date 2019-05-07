Как сделать интерьер визуально дороже

Рассказываем, как с помощью несложных приемов преобразить любую комнату в доме и сделать ее более стильной.
Когда мы говорим про стильное помещение, мы подразумеваем не только выбор направления для оформления, но и тот шик, который отличает обычный дизайн от эксклюзивного. Причем это не означает, что нужно выбирать для декора только дорогие предметы — достаточно буквально нескольких приемов и деталей, чтобы получить удивительный результат.
1. Приподнять потолки
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Да, именно высокие потолки делают интерьер более привлекательным, и если в вашей квартире они ниже, чем хотелось бы, можно прибегнуть к проверенному способу визуального преображения. Повесьте оконные шторы под самый потолок, сделайте легкие карнизы, стены оформите в светлом оттенке. И освободите подоконники от всего лишнего — максимум естественного освещения добавит свободного пространства.
2. Купить роскошный диван
Мебели не должно быть много — это аксиома, но та, что есть, обязана быть дорогой. Что бросается в глаза сразу при входе в гостиную? Диван! Пусть он будет роскошным, это поможет избежать лишних трат при оформлении остального пространства. В чем проявляется роскошь дивана? Конечно, в удобной и современной модели и модном оттенке. В нашем случае это цвет года под названием «живой коралл». Правда шикарно выглядит?
3. Установить большое зеркало в серебряной раме
Зеркало необходимо в любом интерьере, но редко удается найти такое, которое сможет подчеркнуть интерьер, вызвать одобрительное внимание, выглядеть очень эффектно. И дело не в форме и размере зеркала, а в его оправе. Аристократическое серебро или материал, искусно его имитирующий, решает такую задачу. Сложно закрепить такое тяжелое зеркало на стене? Поставьте его на пол у свободной стены. Прием не новый, но очень популярный.
4. Заказать картину или необычное панно
Любой предмет искусства добавляет интерьеру шика. Конечно, если это не плакат с репродукцией известной картины. Поищите в салонах произведение искусства, которое впишется в интерьер и станет броским акцентом в нем, заодно намекая на ваш художественный вкус. Можно заказать работу художнику, тогда вы получите эксклюзивный предмет, поднимающий статус вашего жилища.
5. Подобрать небольшую ширму
Даже если в вашей гостиной не предусмотрена ширма как зонирующий инструмент, все равно подумайте о ее приобретении. Художественно выполненная, легкая и экологичная, она украсит комнату и создаст совсем другое настроение. И наверняка потом пригодится, чтобы закрыть от взора гостей свежую царапину на обоях или небольшой беспорядок на рабочем столе.
6. Винтажные предметы
Чем старее предмет обстановки, тем он может выглядеть дороже. Именно может, а не обязан. Если вы думаете, что разодранная обивка дивана из шестидесятых поднимет его стоимость, вы ошибаетесь. А вот если вы поменяете обивку на современную и поставите рядом с ретродиваном комод позапрошлого века, визуальная стоимость интерьера сразу подскочит. Не забудьте тщательно обработать комод противогрибковым средством и покрыть лаком. И его с удовольствием примут в подарок и ваши внуки.
7. Стильные кресла
Мы уже писали про роскошный диван, но кресла — это совсем другая история. Такая парочка в одном цвете, но из разных коллекций самодостаточна и уместна в интерьере, не перегруженном мебелью. И не нужно совмещать такие кресла с диваном, иначе эффект будет размазан по всему интерьеру и перестанет быть собственно эффектом.
8. Медные акценты
Любые медные предметы крепко удерживают лидерство в списке модных деталей и аксессуаров. Будь то лампа необычной формы, старинная ваза или подсвечники. Стиль интерьера при этом не так важен, но лофт традиционно любит медь, и эта любовь взаимна. Тем более настоящая роскошь не кричит, а шепчет.
9. Сочетание дерева и текстиля
Текстиль текстилю рознь, поэтому дадим совет: выбирайте дорогие ткани для подушек и салфеток в пастельной гамме и натурального происхождения. Никакой синтетики, люрекса, броских оттенков! Дерево тоже не нужно красить, можно только покрыть бесцветным лаком, чтобы максимально подчеркнуть естественность этих деталей.
10. Стильная фурнитура
Это последний пункт в нашем списке, но отнюдь не последняя деталь по своей роли в интерьере. Стильная фурнитура из натуральных материалов — дерева или кожи — оттенит строгие поверхность однотонной мебели и явно подчеркнет ее немалую стоимость. А значит, и отличное качество. Ведь в хорошо продуманном проекте каждая мелочь работает на визуальное удорожание интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники