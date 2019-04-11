Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столов

Стол — не только функционально важный, но и главный элемент кухни или столовой зоны. Так почему бы не сделать из него декоративное украшение, которое преобразит облик комнаты?

Чего мы обычно ждем от обеденного стола? Если задуматься, немного: чтобы он был комфортным по размерам, а также вписывался в общий интерьер кухни по цвету и облику. Но можно пойти дальше и превратить стол в одно из главных украшений. Как это сделать и какие столы подбирать?

Показываем 15 самых интересных вариантов, которые сделают облик кухни и столовой гораздо выразительнее и оригинальнее. Вы увидите очень неожиданные модели, так что готовьтесь удивляться!

Из дерева

Начнем с самого популярного для кухонного стола материала: натурального дерева. Такой стол крепок и надежен. Но он может быть еще и невероятно красивым. Взять хотя бы стол в виде цельной деревянной плиты с плавными неотесанными изгибами по краям и красивым древесным рисунком. На фото ниже он примыкает к металлической столешнице, создавая дополнительный контраст природной и городской среды.

Фото: kvartalmuz.ru

Можно выбрать и более привычный вариант — стол, собранный из отдельных досок, но массивных и скрепленных толстыми тканевыми канатами. Доски выглядят очень натурально, как будто их совсем не обрабатывали. Такой стол производит впечатление грубого и массивного, а потому идеально впишется в стиль рустик или кантри.

Фото: podstarinu.ru

Хотите приобрести изящный деревянный стол? Присмотритесь к тому, что на фотографии ниже. Столешницу удерживают не привычные прямые ножки, а целая композиция из соединенных между собой деталей. Они образуют плавные изгибы, которые сделают весь интерьер кухни более утонченным и изящным.ltr">Стол — не только функционально важный, но и главный элемент кухни или столовой зоны. Так почему бы не сделать из него декоративное украшение, которое преобразит облик комнаты?

Чего мы обычно ждем от обеденного стола? Если задуматься, немного: чтобы он был комфортным по размерам, а также вписывался в общий интерьер кухни по цвету и облику. Но можно пойти дальше и превратить стол в одно из главных украшений. Как это сделать и какие столы подбирать?

Показываем 15 самых интересных вариантов, которые сделают облик кухни и столовой гораздо выразительнее и оригинальнее. Вы увидите очень неожиданные модели, так что готовьтесь удивляться!

Из дерева

Начнем с самого популярного для кухонного стола материала: натурального дерева. Такой стол крепок и надежен. Но он может быть еще и невероятно красивым. Взять хотя бы стол в виде цельной деревянной плиты с плавными неотесанными изгибами по краям и красивым древесным рисунком. На фото ниже он примыкает к металлической столешнице, создавая дополнительный контраст природной и городской среды.

Фото: kvartalmuz.ru

Можно выбрать и более привычный вариант — стол, собранный из отдельных досок, но массивных и скрепленных толстыми тканевыми канатами. Доски выглядят очень натурально, как будто их совсем не обрабатывали. Такой стол производит впечатление грубого и массивного, а потому идеально впишется в стиль рустик или кантри.

Фото: podstarinu.ru

Хотите приобрести изящный деревянный стол? Присмотритесь к тому, что на фотографии ниже. Столешницу удерживают не привычные прямые ножки, а целая композиция из соединенных между собой деталей. Они образуют плавные изгибы, которые сделают весь интерьер кухни более утонченным и изящным.