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Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столов


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Показываем, как обеденные столы помогут преобразить облик комнаты.

Стол — не только функционально важный, но и главный элемент кухни или столовой зоны. Так почему бы не сделать из него декоративное украшение, которое преобразит облик комнаты? 

Чего мы обычно ждем от обеденного стола? Если задуматься, немного: чтобы он был комфортным по размерам, а также вписывался в общий интерьер кухни по цвету и облику. Но можно пойти дальше и превратить стол в одно из главных украшений. Как это сделать и какие столы подбирать? 

Показываем 15 самых интересных вариантов, которые сделают облик кухни и столовой гораздо выразительнее и оригинальнее. Вы увидите очень неожиданные модели, так что готовьтесь удивляться! 

Из дерева

Начнем с самого популярного для кухонного стола материала: натурального дерева. Такой стол крепок и надежен. Но он может быть еще и невероятно красивым. Взять хотя бы стол в виде цельной деревянной плиты с плавными неотесанными изгибами по краям и красивым древесным рисунком. На фото ниже он примыкает к металлической столешнице, создавая дополнительный контраст природной и городской среды.

Фото № 1: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: kvartalmuz.ru

Можно выбрать и более привычный вариант — стол, собранный из отдельных досок, но массивных и скрепленных толстыми тканевыми канатами. Доски выглядят очень натурально, как будто их совсем не обрабатывали. Такой стол производит впечатление грубого и массивного, а потому идеально впишется в стиль рустик или кантри. 

Фото № 2: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: podstarinu.ru

Хотите приобрести изящный деревянный стол? Присмотритесь к тому, что на фотографии ниже. Столешницу удерживают не привычные прямые ножки, а целая композиция из соединенных между собой деталей. Они образуют плавные изгибы, которые сделают весь интерьер кухни более утонченным и изящным.ltr">Стол — не только функционально важный, но и главный элемент кухни или столовой зоны. Так почему бы не сделать из него декоративное украшение, которое преобразит облик комнаты? 

Чего мы обычно ждем от обеденного стола? Если задуматься, немного: чтобы он был комфортным по размерам, а также вписывался в общий интерьер кухни по цвету и облику. Но можно пойти дальше и превратить стол в одно из главных украшений. Как это сделать и какие столы подбирать? 

Показываем 15 самых интересных вариантов, которые сделают облик кухни и столовой гораздо выразительнее и оригинальнее. Вы увидите очень неожиданные модели, так что готовьтесь удивляться! 

Из дерева

Начнем с самого популярного для кухонного стола материала: натурального дерева. Такой стол крепок и надежен. Но он может быть еще и невероятно красивым. Взять хотя бы стол в виде цельной деревянной плиты с плавными неотесанными изгибами по краям и красивым древесным рисунком. На фото ниже он примыкает к металлической столешнице, создавая дополнительный контраст природной и городской среды.

Фото № 1: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: kvartalmuz.ru

Можно выбрать и более привычный вариант — стол, собранный из отдельных досок, но массивных и скрепленных толстыми тканевыми канатами. Доски выглядят очень натурально, как будто их совсем не обрабатывали. Такой стол производит впечатление грубого и массивного, а потому идеально впишется в стиль рустик или кантри. 

Фото № 2: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: podstarinu.ru

Хотите приобрести изящный деревянный стол? Присмотритесь к тому, что на фотографии ниже. Столешницу удерживают не привычные прямые ножки, а целая композиция из соединенных между собой деталей. Они образуют плавные изгибы, которые сделают весь интерьер кухни более утонченным и изящным.

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Фото № 3: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото:  el.ladyland98.com

Из эпоксидной смолы

Основа у такого стола тоже деревянная, но ее украшает прозрачная застывшая эпоксидная смола с красивым глянцевым эффектом. Эта оригинальная деталь сделает самобытное украшение даже из обычного стола традиционной прямоугольной формы. Самый популярный вариант такого оформления — волнистая полоса из эпоксидной смолы по всей длине столешницы.

Фото № 4: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: selfieus.com

Однако можно подобрать более интересный вариант, например, с несколькими дополнительными эпоксидными «пятнами» помимо центральной полосы — как на фото ниже. Саму же форму стола сделать не геометрической, а более естественной, в виде необработанной древесной плиты

Фото № 5: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: decorpedia.net

Из стекла

Стол со стеклянной «крышкой» добавит интерьеру легкости и сделает кухню визуально просторнее благодаря своей прозрачности. Но главное, что такая конструкция позволяет установить под стеклянную столешницу красивое основание, которое будет на виду, даже если сидеть за столом. Можно использовать дерево, но не традиционные ножки, а композицию из корней. 

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Фото № 6: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: ngajari.com

Если хотите поставить дома более изящный и практичный стол, выбирайте его с одной центральной ножкой, к примеру оформленной в виде ниспадающей ткани, как на фотографии.

Фото № 7: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: vi.decorexpro.com

Не менее красиво будет смотреться стеклянный стол с ножками из тонких металлических прутьев, собранных в несколько цельных каркасов.

Фото № 8: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: mueblesmobelk6.es

Из бетона

На очереди — непривычный для стола материал, который идеально подойдет для лофта или индустриального стиля. Столешница из бетона выглядит громоздко, но очень оригинально, и тактильные ощущения от нее будут необычными. И о повреждениях от случайно упавшей посуды можно забыть.

Фото № 9: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: authors-cafe.com

А если хочется разбавить серый бетон чем-то живым и натуральным, обратите внимание на следующий стол: с бетонной столешницей и зелеными растениями на ней. Он сделает облик кухни очень контрастным, особенно если весь остальной интерьер оформлен в грубой стилистике лофта.

Фото № 10: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: drevolux.su

Из мрамора

Еще один вид столов из каменного материала, но более эстетичного: мрамора. Столешница оформлена красивым натуральным рисунком и отполирована, так что имеет характерный глянцевый блеск. Особенность стола с фотографии ниже — в массивных металлических ножках, которые контрастируют с тонкой мраморной столешницей и придают столу очень современный облик.

Фото № 11: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: loccie.com

А следующий стол имеет интересную конструкцию: три тонкие мраморные столешницы могут складываться друг на друга и раскладываться, меняя его габариты. Однако их можно оставить и в «хаотичном» состоянии, получив обеденный стол необычной модульной формы. 

Фото № 12: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: draenert.de

Не хотите смешивать различные материалы, добавляя к каменной столешнице деревянные или другие ножки? Тогда присмотритесь к столу, состоящему из трех цельных мраморных плит. Он смотрится очень массивно и статусно, сразу приковывает к себе внимание. А чередование полос трех цветов — черного, белого и бежевого — позволяет использовать его в разных интерьерах и цветовых оформлениях столовой.

Фото № 13: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: draenert.de

С травяным покрытием

Такой стол поможет создать ощущение настоящего пикника на природе — только более цивилизованного, в стенах родной квартиры. Этот вариант прекрасно подойдет в качестве декоративного элемента для столовой или кухни в экостиле. 

Фото № 14: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: living.iprima.cz

Со встроенным камином

А этот стол, наоборот, олицетворяет собой технологический прогресс. Встроенный электрический биокамин делает его облик оригинальным и неповторимым, а также позволяет сэкономить в комнате место и не размещать в ней отдельный камин. Стол имеет удобную и компактную конструкцию, так как с одной стороны он просто крепится к стене. А строгие геометрические формы дополняют его модерновый внешний вид.

Фото № 15: Украшаем столовую и кухню: 15 необычных дизайнерских столовФото: i-decoracao.com

#Интерьер#столовая#Кухня#стол#Декор
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