Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Чаще всего под стильной гостиной подразумевают современный интерьер с продуманной палитрой и выверенными формами минималистичной мебели.

Чаще всего под стильной гостиной подразумевают современный интерьер с продуманной палитрой и выверенными формами минималистичной мебели.й способ раз и навсегда полюбить элегантность в интерьере — провести несколько дней в хорошем европейском отеле. Именно после таких каникул многие начинают мечтать о ремонте и лихорадочно листать интерьерные журналы в поисках «того самого». Сегодня мы расскажем о главных интерьерных параметрах гостиной, которые и отвечают за его элегантность. Итак, поехали.

Лучший способ раз и навсегда полюбить элегантность в интерьере — провести несколько дней в хорошем европейском отеле. Именно после таких каникул многие начинают мечтать о ремонте и лихорадочно листать интерьерные журналы в поисках «того самого». Сегодня мы расскажем о главных интерьерных параметрах гостиной, которые и отвечают за его элегантность. Итак, поехали.

Четырёхкомнатная и более

Чтобы добиться нужного эффекта, подсмотренного в дорогом отеле, достаточно добавить чуть-чуть классики.

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Это касается как самой мебели, так и отделки стен.

А вот декор и аксессуары лучше оставить ультрасовременными.

Палитра

Оттеночное решение — очень важный элемент современного интерьера, но по-настоящему значимое место оно занимает именно в создании элегантности пространства.

Сложные, глубокие оттенки в одном температурном режиме могут быть как темными и густыми, так и кремовыми, разбеленными.

Единственное, чего не может быть в действительно стильном интерьере, это банальных, как шляпка мухомора, или простых, как домик Барби, цветов.



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Выглядят такие оттенки резко, навязчиво и дешево.

Металлы

Времена повсеместных хромированных деталей прошли.



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Сегодня о стиле и художественной ценности чаще всего заявляет медь, латунь и золото (или позолота).

Однако с золотом нужно быть очень осторожным.



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Патинированные, состаренные поверхности прекрасно впишутся в элегантный интерьер, а вот глянцевое, нарочито яркое золотое покрытие будет ассоциироваться с безвкусицей и дешевизной.

Текстиль

Кстати, не стоит забывать, что элегантность — это стоимость, умноженная на вкус.

Поэтому и ткани, используемые для стильного интерьера гостиной, должны не только сочетаться между собой, но и производить сильное впечатление качеством производства и фактурой.



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Бархат, вельвет, мех и шелк — сами по себе красивые материалы…

Однако в правильном сочетании, в том числе и цветовом, они способны вызвать настоящий восторг.

Свет

Светильники, особенно люстры, — это элементы, на которых не стоит экономить.

Примечательная тенденция последнего времени — довольно простые и недорогие интерьеры, буквально спроектированные вокруг шедевральных итальянских люстр.



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Подобный подход можно смело применить и в отношении элегантного интерьера современной гостиной.

Декор

Декоративная составляющая часто становится чуть ли не главным идейным элементом всего интерьера.

Именно с помощью аксессуаров можно подарить современной гостиной харизму, рассказать об увлечениях хозяев и даже соединить разностилевые предметы интерьера.



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Вписать в элегантный интерьер можно любые предметы искусства.

К примеру, не вполне подходящую по цветовой гамме графику можно оформить в паспарту в соответствующем основной палитре оттенке.

Выбивающиеся по цвету стеллаж, этажерку или даже каминный портал можно оформить аксессуарами, вторящими главному цвету интерьера. Таким образом вы превратите диссонирующую обстановку в органичную композицию.

Все фото: pinterest.com