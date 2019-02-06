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Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных


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Как создать современный стиль в интерьере гостиной — рассказывает ReRooms.

Содержание

Лучший способ раз и навсегда полюбить элегантность в интерьере — провести несколько дней в хорошем европейском отеле. Именно после таких каникул многие начинают мечтать о ремонте и лихорадочно листать интерьерные журналы в поисках «того самого». Сегодня мы расскажем о главных интерьерных параметрах гостиной, которые и отвечают за его элегантность. Итак, поехали.

Стиль

Чаще всего под стильной гостиной подразумевают современный интерьер с продуманной палитрой и выверенными формами минималистичной мебели.й способ раз и навсегда полюбить элегантность в интерьере — провести несколько дней в хорошем европейском отеле. Именно после таких каникул многие начинают мечтать о ремонте и лихорадочно листать интерьерные журналы в поисках «того самого». Сегодня мы расскажем о главных интерьерных параметрах гостиной, которые и отвечают за его элегантность. Итак, поехали.

Стиль

Чаще всего под стильной гостиной подразумевают современный интерьер с продуманной палитрой и выверенными формами минималистичной мебели.

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Чтобы добиться нужного эффекта, подсмотренного в дорогом отеле, достаточно добавить чуть-чуть классики.

Фото № 2: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

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Это касается как самой мебели, так и отделки стен.  

Фото № 3: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

А вот декор и аксессуары лучше оставить ультрасовременными. 

Фото № 4: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Палитра

Оттеночное решение — очень важный элемент современного интерьера, но по-настоящему значимое место оно занимает именно в создании элегантности пространства.

Фото № 5: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Сложные, глубокие оттенки в одном температурном режиме могут быть как темными и густыми, так и кремовыми, разбеленными.

Фото № 6: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Единственное, чего не может быть в действительно стильном интерьере, это банальных, как шляпка мухомора, или простых, как домик Барби, цветов.


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Выглядят такие оттенки резко, навязчиво и дешево.

Фото № 7: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Металлы

Времена повсеместных хромированных деталей прошли.


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Сегодня о стиле и художественной ценности чаще всего заявляет медь, латунь и золото (или позолота).

Фото № 8: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Однако с золотом нужно быть очень осторожным.


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Патинированные, состаренные поверхности прекрасно впишутся в элегантный интерьер, а вот глянцевое, нарочито яркое золотое покрытие будет ассоциироваться с безвкусицей и дешевизной.

Фото № 9: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Текстиль

Кстати, не стоит забывать, что элегантность — это стоимость, умноженная на вкус. 

Фото № 10: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Поэтому и ткани, используемые для стильного интерьера гостиной, должны не только сочетаться между собой, но и производить сильное впечатление качеством производства и фактурой.


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Бархат, вельвет, мех и шелк — сами по себе красивые материалы… 

Фото № 11: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Однако в правильном сочетании, в том числе и цветовом, они способны вызвать настоящий восторг. 

Свет

Светильники, особенно люстры, — это элементы, на которых не стоит экономить.

Фото № 12: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Примечательная тенденция последнего времени — довольно простые и недорогие интерьеры, буквально спроектированные вокруг шедевральных итальянских люстр. 


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Подобный подход можно смело применить и в отношении элегантного интерьера современной гостиной.

Фото № 13: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Декор

Декоративная составляющая часто становится чуть ли не главным идейным элементом всего интерьера. 

Фото № 14: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Именно с помощью аксессуаров можно подарить современной гостиной харизму, рассказать об увлечениях хозяев и даже соединить разностилевые предметы интерьера.


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Вписать в элегантный интерьер можно любые предметы искусства. 

Фото № 15: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

К примеру, не вполне подходящую по цветовой гамме графику можно оформить в паспарту в соответствующем основной палитре оттенке. 

Фото № 16: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Выбивающиеся по цвету стеллаж, этажерку или даже каминный портал можно оформить аксессуарами, вторящими главному цвету интерьера. Таким образом вы превратите диссонирующую обстановку в органичную композицию.

Фото № 17: Безупречный вкус: 30 элегантных гостиных

Все фото: pinterest.com

#дизайн#Современный стиль#оформление#Интерьер
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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