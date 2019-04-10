Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms

Как организовать место для хранения в гостиной и к тому же сделать это красиво и стильно? Вам помогут разнообразные стеллажи. А мы поможем подобрать подходящий для вашего интерьера.
Главный плюс стеллажей — в открытости полок и отсутствии дверец. Такая конструкция добавляет в гостиную простора и пространства, особенно если полки не забиты вещами. Стеллажи отлично подойдут даже для небольших помещений. А разнообразие их форм и видов позволит подобрать этот предмет интерьера под любой дизайн комнаты.
Показываем десять красивых гостиных с использованием нетрадиционных стеллажей с интересным обликом. Они еще и практичные — так что берите на заметку.
1. С «незавершенными» полками
Такой стеллаж сделает гостиную визуально просторнее, так как его полки не полностью закрыты, а потому они выглядят шире и больше, чем есть на самом деле. Стена, у которой вы расположите этот стеллаж, останется максимально пустой благодаря тонкой спинке изделия — это тоже положительно отразится на визуальном пространстве гостиной. А необычная форма «змейки» добавит в интерьер своеобразную изюминку.
2. С модульной конструкцией
Модульные стеллажи, собираемые из отдельных блоков, открывают простор для творчества. В гостиной из такого конструктора можно собрать систему хранения любой формы, меняя ее стиль по своему желанию когда угодно. Очень контрастно и выразительно будет выглядеть модульный стеллаж из блоков двух разных цветов — например белого и темно-коричневого.
3. С частично закрытыми полками
Такая конструкция универсальна. За счет множества открытых полок стеллаж не перегрузит комнату даже при больших габаритах, и интерьер останется свободным и легким. А частично закрытые отделения позволят спрятать ненужные вещи, которые захламляют гостиную. На фото ниже они не сконцентрированы в одном месте, а рассредоточены по всему стеллажу и поэтому не бросаются в глаза.
4. В форме лесенки
Открытый стеллаж-лестница сделает вашу гостиную более креативной и позволит выделить главные интерьерные украшения: их можно размещать на верхних «ступеньках», чтобы они не были прикрыты полкой сверху. Стеллаж в виде лестницы послужит функциональной перегородкой для объединенной гостиной или маленькой студии. Он занимает меньше пространства, чем прямоугольный шкаф до самого потолка, и не такой громоздкий — так что комната останется визуально просторной.
5. В виде дерева
Можно использовать стеллаж не как перегородку, а в роли самостоятельного декоративного украшения. Для этой цели подойдет, к примеру, креативное хранилище для книг и журналов в виде ствола дерева с ветками. Это недешевый вариант, но он сделает гостиную очень оригинальной. Отлично впишется такой стеллаж в интерьер в скандинавском или экостиле.
6. Подвесной и узкий
Если стеллаж нужен не для хранения, а для размещения на нем мелочей и украшений, подберите максимально узкую конструкцию — она будет выглядеть наиболее изящно. В этом случае подойдут не только напольные, но и подвесные варианты: такой стеллаж можно расположить и на стене, и на боковой стороне шкафа.
7. Стеллаж-трансформер
Очень удобный вариант для гостиной — универсальный стеллаж, раскрывающийся и закрывающийся, словно книжка. В закрытом состоянии он выглядит как классический шкафчик, а в открытом превращается в креативную систему хранения с удвоенным числом полок. Всегда можно регулировать его размер, внешний вид и вместительность. Он может раскрыться на всю ширину стены или компактно разместиться в углу комнаты, как на фото ниже.
8. Со скошенными полками
Стеллаж, полки которого расположены по диагонали, выглядит гораздо интереснее и креативнее классического. Схематично он напоминает елочные ветки, поэтому будет органично смотреться в «натуральных» интерьерах с обилием деревянной мебели и природной палитрой.
9. Круглой формы
Очень оригинальная система для хранения. Круглый стеллаж не такой вместительный, как полки в традиционном прямоугольном форм-факторе. Но он станет очень ярким декоративным акцентом внутри вашей гостиной. А благодаря отсутствию острых углов будет выглядеть компактным, отчего все помещение визуально расширится.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники