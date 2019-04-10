Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms

Как организовать место для хранения в гостиной и к тому же сделать это красиво и стильно? Вам помогут разнообразные стеллажи. А мы поможем подобрать подходящий для вашего интерьера.

Главный плюс стеллажей — в открытости полок и отсутствии дверец. Такая конструкция добавляет в гостиную простора и пространства, особенно если полки не забиты вещами. Стеллажи отлично подойдут даже для небольших помещений. А разнообразие их форм и видов позволит подобрать этот предмет интерьера под любой дизайн комнаты.

Показываем десять красивых гостиных с использованием нетрадиционных стеллажей с интересным обликом. Они еще и практичные — так что берите на заметку.

1. С «незавершенными» полками

Такой стеллаж сделает гостиную визуально просторнее, так как его полки не полностью закрыты, а потому они выглядят шире и больше, чем есть на самом деле. Стена, у которой вы расположите этот стеллаж, останется максимально пустой благодаря тонкой спинке изделия — это тоже положительно отразится на визуальном пространстве гостиной. А необычная форма «змейки» добавит в интерьер своеобразную изюминку.

Фото: hoff.ru

Стеллаж «Стенли» 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться

2. С модульной конструкцией

Модульные стеллажи, собираемые из отдельных блоков, открывают простор для творчества. В гостиной из такого конструктора можно собрать систему хранения любой формы, меняя ее стиль по своему желанию когда угодно. Очень контрастно и выразительно будет выглядеть модульный стеллаж из блоков двух разных цветов — например белого и темно-коричневого.

Фото: pm.ru

Модульный стеллаж «Лего» 12 720 руб.* Купить *Цена может измениться

3. С частично закрытыми полками

Такая конструкция универсальна. За счет множества открытых полок стеллаж не перегрузит комнату даже при больших габаритах, и интерьер останется свободным и легким. А частично закрытые отделения позволят спрятать ненужные вещи, которые захламляют гостиную. На фото ниже они не сконцентрированы в одном месте, а рассредоточены по всему стеллажу и поэтому не бросаются в глаза.

Фото: barons.ru

Стеллаж «РЕКОРД-5.1» 21 365 руб.* Купить *Цена может измениться

4. В форме лесенки

Открытый стеллаж-лестница сделает вашу гостиную более креативной и позволит выделить главные интерьерные украшения: их можно размещать на верхних «ступеньках», чтобы они не были прикрыты полкой сверху. Стеллаж в виде лестницы послужит функциональной перегородкой для объединенной гостиной или маленькой студии. Он занимает меньше пространства, чем прямоугольный шкаф до самого потолка, и не такой громоздкий — так что комната останется визуально просторной.

Фото: ideastore.ua

Стеллаж Polini Home Smart каскадный 2 980 руб.* Купить *Цена может измениться

5. В виде дерева

Можно использовать стеллаж не как перегородку, а в роли самостоятельного декоративного украшения. Для этой цели подойдет, к примеру, креативное хранилище для книг и журналов в виде ствола дерева с ветками. Это недешевый вариант, но он сделает гостиную очень оригинальной. Отлично впишется такой стеллаж в интерьер в скандинавском или экостиле.

Фото: odingeniy.com

Стеллаж «Дерево» 85 900 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Подвесной и узкий

Если стеллаж нужен не для хранения, а для размещения на нем мелочей и украшений, подберите максимально узкую конструкцию — она будет выглядеть наиболее изящно. В этом случае подойдут не только напольные, но и подвесные варианты: такой стеллаж можно расположить и на стене, и на боковой стороне шкафа.

Фото: hoff.ru

Стеллаж Twist 3 199 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Стеллаж-трансформер

Очень удобный вариант для гостиной — универсальный стеллаж, раскрывающийся и закрывающийся, словно книжка. В закрытом состоянии он выглядит как классический шкафчик, а в открытом превращается в креативную систему хранения с удвоенным числом полок. Всегда можно регулировать его размер, внешний вид и вместительность. Он может раскрыться на всю ширину стены или компактно разместиться в углу комнаты, как на фото ниже.

Фото: sparkofvisual.club

Стеллаж «СТ-1», дуб сонома 4 790 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Со скошенными полками

Стеллаж, полки которого расположены по диагонали, выглядит гораздо интереснее и креативнее классического. Схематично он напоминает елочные ветки, поэтому будет органично смотреться в «натуральных» интерьерах с обилием деревянной мебели и природной палитрой.

Фото: komodmsk.ru

Стеллаж «Мист-1» 4 499 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Круглой формы

Очень оригинальная система для хранения. Круглый стеллаж не такой вместительный, как полки в традиционном прямоугольном форм-факторе. Но он станет очень ярким декоративным акцентом внутри вашей гостиной. А благодаря отсутствию острых углов будет выглядеть компактным, отчего все помещение визуально расширится.

Фото: gruil.com