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Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms


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Как организовать место для хранения в гостиной и к тому же сделать это красиво и стильно? Вам помогут разнообразные стеллажи. А мы поможем подобрать подходящий для вашего интерьера.

Содержание

Главный плюс стеллажей — в открытости полок и отсутствии дверец. Такая конструкция добавляет в гостиную простора и пространства, особенно если полки не забиты вещами. Стеллажи отлично подойдут даже для небольших помещений. А разнообразие их форм и видов позволит подобрать этот предмет интерьера под любой дизайн комнаты.

Показываем десять красивых гостиных с использованием нетрадиционных стеллажей с интересным обликом. Они еще и практичные — так что берите на заметку.

1. С «незавершенными» полками

Такой стеллаж сделает гостиную визуально просторнее, так как его полки не полностью закрыты, а потому они выглядят шире и больше, чем есть на самом деле. Стена, у которой вы расположите этот стеллаж, останется максимально пустой благодаря тонкой спинке изделия — это тоже положительно отразится на визуальном пространстве гостиной. А необычная форма «змейки» добавит в интерьер своеобразную изюминку.

Фото № 1: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRoomsФото: hoff.ru

Фото № 2: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж «Стенли»
3 999 руб.*
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*Цена может измениться

2. С модульной конструкцией

Модульные стеллажи, собираемые из отдельных блоков, открывают простор для творчества. В гостиной из такого конструктора можно собрать систему хранения любой формы, меняя ее стиль по своему желанию когда угодно. Очень контрастно и выразительно будет выглядеть модульный стеллаж из блоков двух разных цветов — например белого и темно-коричневого.

Фото: pm.ru

Фото № 3: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Модульный стеллаж «Лего»
12 720 руб.*
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*Цена может измениться

3. С частично закрытыми полками

Такая конструкция универсальна. За счет множества открытых полок стеллаж не перегрузит комнату даже при больших габаритах, и интерьер останется свободным и легким. А частично закрытые отделения позволят спрятать ненужные вещи, которые захламляют гостиную. На фото ниже они не сконцентрированы в одном месте, а рассредоточены по всему стеллажу и поэтому не бросаются в глаза.

Фото: barons.ru

Фото № 4: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж «РЕКОРД-5.1»
21 365 руб.*
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*Цена может измениться

4. В форме лесенки

Открытый стеллаж-лестница сделает вашу гостиную более креативной и позволит выделить главные интерьерные украшения: их можно размещать на верхних «ступеньках», чтобы они не были прикрыты полкой сверху. Стеллаж в виде лестницы послужит функциональной перегородкой для объединенной гостиной или маленькой студии. Он занимает меньше пространства, чем прямоугольный шкаф до самого потолка, и не такой громоздкий — так что комната останется визуально просторной.

Фото: ideastore.ua

Фото № 5: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж Polini Home Smart каскадный
2 980 руб.*
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*Цена может измениться

5. В виде дерева

Можно использовать стеллаж не как перегородку, а в роли самостоятельного декоративного украшения. Для этой цели подойдет, к примеру, креативное хранилище для книг и журналов в виде ствола дерева с ветками. Это недешевый вариант, но он сделает гостиную очень оригинальной. Отлично впишется такой стеллаж в интерьер в скандинавском или экостиле.

Фото: odingeniy.com

Фото № 6: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж «Дерево»
85 900 руб.*
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*Цена может измениться

6. Подвесной и узкий

Если стеллаж нужен не для хранения, а для размещения на нем мелочей и украшений, подберите максимально узкую конструкцию — она будет выглядеть наиболее изящно. В этом случае подойдут не только напольные, но и подвесные варианты: такой стеллаж можно расположить и на стене, и на боковой стороне шкафа. 

Фото: hoff.ru

Фото № 7: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж Twist
3 199 руб.*
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*Цена может измениться

7. Стеллаж-трансформер

Очень удобный вариант для гостиной — универсальный стеллаж, раскрывающийся и закрывающийся, словно книжка. В закрытом состоянии он выглядит как классический шкафчик, а в открытом превращается в креативную систему хранения с удвоенным числом полок. Всегда можно регулировать его размер, внешний вид и вместительность. Он может раскрыться на всю ширину стены или компактно разместиться в углу комнаты, как на фото ниже.

Фото: sparkofvisual.club

Фото № 8: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж «СТ-1», дуб сонома
4 790 руб.*
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*Цена может измениться

8. Со скошенными полками

Стеллаж, полки которого расположены по диагонали, выглядит гораздо интереснее и креативнее классического. Схематично он напоминает елочные ветки, поэтому будет органично смотреться в «натуральных» интерьерах с обилием деревянной мебели и природной палитрой.

Фото: komodmsk.ru

Фото № 9: Стеллажи в гостиной: практичные и красивые идеи от ReRooms
Стеллаж «Мист-1»
4 499 руб.*
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*Цена может измениться

9. Круглой формы

Очень оригинальная система для хранения. Круглый стеллаж не такой вместительный, как полки в традиционном прямоугольном форм-факторе. Но он станет очень ярким декоративным акцентом внутри вашей гостиной. А благодаря отсутствию острых углов будет выглядеть компактным, отчего все помещение визуально расширится.

Фото: gruil.com

Круглый стеллаж Helia Julia Grup
94 990 руб.*
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#Интерьер#стеллажи#Гостиная
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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