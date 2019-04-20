Биокамин в интерьере: 15 удачных воплощений

Задумались о том, чтобы добавить дому уюта с помощью биокамина? Мы расскажем вам, что это такое, и поможем сделать выбор.
В этой статье мы подробно рассмотрим биокамины для квартиры, преимущества и недостатки моделей, а также поговорим об особенностях их видов.
Биокамин: что это такое
Биокамин — это безопасная альтернатива обычному камину. В отличие от традиционного камина его можно установить в любой квартире. Биокамин выполняет больше декоративную функцию, нежели обогревающую. Поэтому дизайнеры любят украшать такими каминами интерьеры современных квартир.й статье мы подробно рассмотрим биокамины для квартиры, преимущества и недостатки моделей, а также поговорим об особенностях их видов.
Биокамин: что это такое
Биокамин — это безопасная альтернатива обычному камину. В отличие от традиционного камина его можно установить в любой квартире. Биокамин выполняет больше декоративную функцию, нежели обогревающую. Поэтому дизайнеры любят украшать такими каминами интерьеры современных квартир.
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Основные принципы работы и конструкция биокамина
Биокамин состоит из нескольких элементов. Самый важный из них — это горелка или топливный блок. В более бюджетных версиях устанавливают первый элемент, в более дорогих — второй.
Горелка — это небольшая емкость из стали толщиной 2 мм. Топливный бак — более удобный в использовании, так как имеет функцию регулирования интенсивности огня. Он может перекрыть подачу топлива при опрокидывании камина. Это снижает риск возникновения пожара. Конструкция топливного бака более сложная, поэтому и стоят такие модели намного дороже.
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Заправляют биокамин, независимо от нагревающего элемента, одним и тем же топливом: биоэтанолом. Он имеет растительную основу и безопасен для человека, так как не образует при горении гари, дыма, запахов и вредных газов.
Плюсы и минусы биокаминов
Как и все изделия, биокамины имеют достоинства и недостатки.
- Они просты в установке, вам не потребуются специалисты, разрешения и отдельный дымоход. Вы справитесь с этим делом самостоятельно, прочитав прилагающуюся инструкцию.
- Не нужно покупать дрова, вычищать дымоход и проводить прочие процедуры. Заправка биокамина производится за несколько минут.
- Современные биокамины безопасны, даже несмотря на то, что в них есть открытый огонь. Эксперты утверждают, что вероятность пожара минимальна: конструкция сделана так, что при ее опрокидывании огонь блокируется.
- Продукты горения топлива для биокаминов не имеют запаха и дыма.
- Большинство биокаминов имеют компактные размеры. Благодаря этому они могут быть и стационарными, и передвижными, и навесными. Маленький камин можно переносить из комнаты в комнату или даже вывозить с собой на дачу.
- Еще одно преимущество биокамина — возможность его декорировать любым материалом, который подходит вашему интерьеру (камнем, деревом, стеклом и прочими искусственными и натуральными материалами). Именно поэтому его просто вписать в любой интерьер.
Однако у декоративных биокаминов есть и недостатки:
- В отличие от традиционных каминов, биокамин не может быть использован для обогрева комнаты. Да, некоторые модели дают небольшое количество тепла, но они не способны обогреть целое помещение.
- Высокая стоимость конструкции и биотоплива.
- Несмотря на безопасность, биокамины не стоит использовать, если у вас есть маленькие дети или животные.
Виды биокаминов
Несмотря на то, что комплектация у всех каминов примерно одинаковая, модели бывают совершенно разные по внешнему виду. Для любого интерьера и стиля можно подобрать подходящий по форме и размеру биокамин. Выбрать наиболее удачный вариант можно с помощью дизайнера, заказав 3D-тур по квартире.
Камин, который выглядит почти как настоящий, называется портал-топка. Подобный напольный биокамин впишется в любое классическое оформление. Многие стараются придать камину более натуралистичный вид и стилизуют его специальными термостойкими поленьями из керамики, а также делают имитацию настоящих угольков.
Настенный биокамин в интерьере бывает двух видов: навесной и встроенный. Модели, которые вешают на стену, выглядят аккуратно и похожи на плоский телевизор. Модели, которые встраивают в стену, стационарные, их обычно размещают в гипсокартонных нишах.
Встроенный биокамин может выполнять функцию зонирования. Например, расположенный в стене сквозной камин создает эффект границы между зонами без сплошной стены. Такой прием часто используют в ресторанах и других помещениях, где нужно визуально разграничить пространство.
Настольная версия представляет собой маленький биокамин, выполненный из стали или керамики. Его можно сравнить со свечами, так как он тоже способен создать интимную атмосферу. В магазинах можно найти два разных вида: в форме цилиндра или куба. Такие камины полностью безопасны, так как на случай опрокидывания производители встраивают специальный механизм, блокирующий подачу биотоплива.
Угловой биокамин — решение для небольших квартир, так как его можно расположить в неиспользуемом пространстве помещения. Эксперты отмечают, что такая модель даже способна визуально расширить комнату — огонь делает ее более светлой.
Каминная корзина — это мобильный биокамин, который можно переносить в любую комнату. Может служить небольшим обогревателем.
Популярный в последнее время вариант — камины «огненная линия». Они имеют большую длину и сделаны из нескольких топливных модулей. Эффектно смотрятся в интерьерах в стиле хай-тек — в нишах или на подиумах.
Где можно использовать биокамин
Мы привыкли к тому, что камин — это традиционный элемент для гостиных комнат. Но если обратиться к истории, можно вспомнить, что раньше камины служили для обогрева жилища и ими оснащалась каждая комната. В наше время никто не мешает размещать камин в любом помещении квартиры или дома.
В гостиной
Зачастую биокамин можно увидеть в гостиной, оформленной в современном стиле, как на фото:
В спальне
Биокамин в интерьере спальни тоже смотрится отлично. Он придает комнате дополнительный уют.
В детской
Интерьер детской с биокамином — решение спорное. Для этой комнаты чаще всего родители выбирают фальшкамины.
Биокамин на кухне
Камин на кухне – тоже не редкость. Его располагают там для создания атмосферы тепла около столовой зоны или для зонирования большого пространства. Особенно хорошо это работает с большими помещениями, где кухня объединена с гостиной.
А вы бы выбрали какую-нибудь модель для своего дома? Делитесь своими мыслями в комментариях.
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