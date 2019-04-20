Биокамин в интерьере: 15 удачных воплощений

Биокамин — это безопасная альтернатива обычному камину. В отличие от традиционного камина его можно установить в любой квартире. Биокамин выполняет больше декоративную функцию, нежели обогревающую. Поэтому дизайнеры любят украшать такими каминами интерьеры современных квартир.

Биокамин — это безопасная альтернатива обычному камину. В отличие от традиционного камина его можно установить в любой квартире. Биокамин выполняет больше декоративную функцию, нежели обогревающую. Поэтому дизайнеры любят украшать такими каминами интерьеры современных квартир.й статье мы подробно рассмотрим биокамины для квартиры, преимущества и недостатки моделей, а также поговорим об особенностях их видов.

В этой статье мы подробно рассмотрим биокамины для квартиры, преимущества и недостатки моделей, а также поговорим об особенностях их видов.

Фото: myitalianliving.com

Основные принципы работы и конструкция биокамина

Биокамин состоит из нескольких элементов. Самый важный из них — это горелка или топливный блок. В более бюджетных версиях устанавливают первый элемент, в более дорогих — второй.

Горелка — это небольшая емкость из стали толщиной 2 мм. Топливный бак — более удобный в использовании, так как имеет функцию регулирования интенсивности огня. Он может перекрыть подачу топлива при опрокидывании камина. Это снижает риск возникновения пожара. Конструкция топливного бака более сложная, поэтому и стоят такие модели намного дороже.

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Фото: trendir.com

Заправляют биокамин, независимо от нагревающего элемента, одним и тем же топливом: биоэтанолом. Он имеет растительную основу и безопасен для человека, так как не образует при горении гари, дыма, запахов и вредных газов.

Плюсы и минусы биокаминов

Как и все изделия, биокамины имеют достоинства и недостатки.

Они просты в установке, вам не потребуются специалисты, разрешения и отдельный дымоход. Вы справитесь с этим делом самостоятельно, прочитав прилагающуюся инструкцию.

Не нужно покупать дрова, вычищать дымоход и проводить прочие процедуры. Заправка биокамина производится за несколько минут.

Современные биокамины безопасны, даже несмотря на то, что в них есть открытый огонь. Эксперты утверждают, что вероятность пожара минимальна: конструкция сделана так, что при ее опрокидывании огонь блокируется.

Продукты горения топлива для биокаминов не имеют запаха и дыма.

Большинство биокаминов имеют компактные размеры. Благодаря этому они могут быть и стационарными, и передвижными, и навесными. Маленький камин можно переносить из комнаты в комнату или даже вывозить с собой на дачу.

Еще одно преимущество биокамина — возможность его декорировать любым материалом, который подходит вашему интерьеру (камнем, деревом, стеклом и прочими искусственными и натуральными материалами). Именно поэтому его просто вписать в любой интерьер.

Фото: abcdeledition.com

Однако у декоративных биокаминов есть и недостатки:

В отличие от традиционных каминов, биокамин не может быть использован для обогрева комнаты. Да, некоторые модели дают небольшое количество тепла, но они не способны обогреть целое помещение.

Высокая стоимость конструкции и биотоплива.

Несмотря на безопасность, биокамины не стоит использовать, если у вас есть маленькие дети или животные.

Фото: littlepieceofme.com

Виды биокаминов

Несмотря на то, что комплектация у всех каминов примерно одинаковая, модели бывают совершенно разные по внешнему виду. Для любого интерьера и стиля можно подобрать подходящий по форме и размеру биокамин. Выбрать наиболее удачный вариант можно с помощью дизайнера, заказав 3D-тур по квартире.

Камин, который выглядит почти как настоящий, называется портал-топка. Подобный напольный биокамин впишется в любое классическое оформление. Многие стараются придать камину более натуралистичный вид и стилизуют его специальными термостойкими поленьями из керамики, а также делают имитацию настоящих угольков.

Фото: planikafires.com

Настенный биокамин в интерьере бывает двух видов: навесной и встроенный. Модели, которые вешают на стену, выглядят аккуратно и похожи на плоский телевизор. Модели, которые встраивают в стену, стационарные, их обычно размещают в гипсокартонных нишах.

Фото: ecosmartfire.com

Встроенный биокамин может выполнять функцию зонирования. Например, расположенный в стене сквозной камин создает эффект границы между зонами без сплошной стены. Такой прием часто используют в ресторанах и других помещениях, где нужно визуально разграничить пространство.

Фото: bobedre.dk

Настольная версия представляет собой маленький биокамин, выполненный из стали или керамики. Его можно сравнить со свечами, так как он тоже способен создать интимную атмосферу. В магазинах можно найти два разных вида: в форме цилиндра или куба. Такие камины полностью безопасны, так как на случай опрокидывания производители встраивают специальный механизм, блокирующий подачу биотоплива.

Фото: trendhunter.com

Угловой биокамин — решение для небольших квартир, так как его можно расположить в неиспользуемом пространстве помещения. Эксперты отмечают, что такая модель даже способна визуально расширить комнату — огонь делает ее более светлой.

Фото: carlaaston.com

Каминная корзина — это мобильный биокамин, который можно переносить в любую комнату. Может служить небольшим обогревателем.

Фото: archiexpo.com

Популярный в последнее время вариант — камины «огненная линия». Они имеют большую длину и сделаны из нескольких топливных модулей. Эффектно смотрятся в интерьерах в стиле хай-тек — в нишах или на подиумах.

Фото: albertolamaphotography.com

Где можно использовать биокамин

Мы привыкли к тому, что камин — это традиционный элемент для гостиных комнат. Но если обратиться к истории, можно вспомнить, что раньше камины служили для обогрева жилища и ими оснащалась каждая комната. В наше время никто не мешает размещать камин в любом помещении квартиры или дома.

В гостиной

Зачастую биокамин можно увидеть в гостиной, оформленной в современном стиле, как на фото:

Фото: etsy.com

В спальне

Биокамин в интерьере спальни тоже смотрится отлично. Он придает комнате дополнительный уют.

Фото: i.pinimg.com

В детской

Интерьер детской с биокамином — решение спорное. Для этой комнаты чаще всего родители выбирают фальшкамины.

Фото: heatnglo.com

Биокамин на кухне

Камин на кухне – тоже не редкость. Его располагают там для создания атмосферы тепла около столовой зоны или для зонирования большого пространства. Особенно хорошо это работает с большими помещениями, где кухня объединена с гостиной.

Фото: trendir.com

А вы бы выбрали какую-нибудь модель для своего дома? Делитесь своими мыслями в комментариях.