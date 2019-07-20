Как использовать в интерьере искусственно состаренное дерево

Хотите придать интерьеру солидности и роскоши? Мы покажем, как это сделать при помощи искусственно состаренного дерева.
С давних пор для строительства жилья, изготовления мебели, домашней утвари и прочих предметов, которые сегодня принято называть аксессуарами, человек использовал дерево. Привычный, довольно прочный и износостойкий, но при этом податливый, «сговорчивый» в руках мастера материал с красивой текстурой стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся, отходящим на второй план. Еще свежи в памяти времена, когда наши соотечественники с радостью перебирались из деревянных родительских домов в комфортабельные многоэтажки с водопроводом, газом, телефоном и прочими благами цивилизации.
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Насытившись вдоволь дарами техногенной урбанизации, люди заскучали по естественному, натуральному, природному, а заодно и по старым избам с сенями и крыльцом, с резными ставнями и наличниками, с бабушкиным комодом и буфетом… Желая хоть как-то компенсировать утраченное, они начали наполнять свои новые жилища тем, что вызывало приятные воспоминания о прошлом. Эта идея многим пришлась по душе, и сегодня интерьеры, оформленные под старину, уже прочно вошли в моду.
Иллюзию застывшего времени успешно создают самые разные искусственно состаренные деревянные детали и предметы интерьера: полы, стены, потолки, оконные и зеркальные рамы, двери и, конечно же, мебель. И вовсе не обязательно рыскать по блошиным рынкам, антикварным магазинам или заброшенным строениям в поисках чего-нибудь эдакого. Всю эту «древность» вам вполне по силам сделать своими руками. К тому же в каждом доме наверняка найдутся вещи, которые еще не потеряли функциональность, но уже порядком надоели и которым можно придать новый стильный вид. Сейчас мы расскажем, как это сделать.
1. Браширование
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Декоративная технология обработки дерева, по сути очень похожая на процесс его естественного старения в природных условиях (разумеется, за исключением фактора времени), называется брашированием. Термин произошел от английского слова brush — щетка. Именно она вам и понадобится для удаления с деревянной поверхности верхних мягких волокон. В результате оставшийся твердый слой, обретя рельеф, во всей красе продемонстрирует годичные кольца. Затем древесину покрывают лаком, маслом или специальными красками естественных оттенков, нанося их неравномерно, чтобы поверхность фактуры была светлее, а углубления темнее — тогда рельеф будет заметнее. Можно применить и тонирование: покрасить выпуклую основу в один цвет, а «впадины» в другой. Цвета каждый выбирает на свое усмотрение. Состаренное таким образом дерево хорошо смотрится на полах, лестницах, стенах, дверях, мебели и других предметах интерьера.
2. Патинирование
Состарить дерево своими руками можно и путем патинирования. Суть этой технологии заключается в неоднократной покраске дерева с частичным удалением каждого последующего слоя. Основу, как правило, делают темной. Затем, дав ей просохнуть, неравномерно наносят второй цвет, кое-где промакивая мягкой ветошью, чтобы частично был виден нижний слой. Таким образом создается эффект местами стертой краски. Вовсе не обязательно останавливаться на двух цветах. Их может быть и больше — это зрительно добавит возраста древесине.
3. Химическая обработка
Довольно простой способ создать видимость состарившейся деревянной поверхности — слегка отшлифовать ее наждачной бумагой и затем обработать специальными химически активными веществами, добавляющими оттенки или, напротив, «съедающими» натуральный цвет, например морилкой или нашатырным спиртом. Как и при патинировании, средство лучше наносить неравномерно или же частично смывать его чистой губкой. После высыхания поверхность еще раз шлифуют при необходимости и покрывают защитным слоем.
4. Покраска с вощением
«Изобразить» налет времени на деревянных предметах можно используя воск и акриловую краску двух и более контрастных цветов. Покрыв декорируемую поверхность первым цветом, ей дают хорошо просохнуть, после чего местами натирают воском или парафиновой свечой (в случае с мебелью воском обрабатывают грани, стыки и резные детали) и наносят следующую краску, верхний слой которой затем легко удаляется с вощеных частей с помощью обычной мягкой губки. В результате образуются «потертости», придающие дереву состаренный вид.
5. Термическая обработка
Это еще один способ состарить дерево своими руками. Вам понадобятся горелка, жесткая щетка и наждачная бумага. Действовать можно по-разному. Вариант первый — сначала с помощью щетки избавить древесину от мягких волокон, затем провести обжиг. Вариант второй — всего лишь немного обработать дерево горелкой, чтобы только обозначилась его рельефность. Вариант третий — применить сильное выжигание. Мягкие волокна сами сгорают, и потом их остатки удаляют щеткой или наждачкой. Обработанная поверхность будет выглядеть эффектнее, если ее покрыть лаком.
6. Применение состаренного дерева
Искусственно состаренное дерево — приятный глазу декоративный материал, способствующий созданию спокойной, теплой атмосферы. Его радушно принимают такие стили, как прованс, кантри, лофт, стимпанк, винтаж, эклектика, экостиль и, конечно же, шебби-шик.
Придать старины можно любым деревянным деталям интерьера и предметам мебели, которые украсят опять же любое помещение. Дача, стилизованная под давно затерявшийся в лесу охотничий домик; кухня-столовая, напоминающая средневековую таверну или паб; уютная мансарда, похожая на скромную каморку из сказки Андерсена; кабинет как у капитана Немо; «бабушкина» веранда, воссоздающая ауру детства; гостиная с сельским колоритом; романтичная спальня «родом из Прованса»; лофт-студия, гармонично соединяющая старое и актуальное… Везде найдется достойное применение заботливо отреставрированным или специально состаренным деревянным элементам интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники