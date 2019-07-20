Как использовать в интерьере искусственно состаренное дерево

С давних пор для строительства жилья, изготовления мебели, домашней утвари и прочих предметов, которые сегодня принято называть аксессуарами, человек использовал дерево. Привычный, довольно прочный и износостойкий, но при этом податливый, «сговорчивый» в руках мастера материал с красивой текстурой стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся, отходящим на второй план. Еще свежи в памяти времена, когда наши соотечественники с радостью перебирались из деревянных родительских домов в комфортабельные многоэтажки с водопроводом, газом, телефоном и прочими благами цивилизации.

Насытившись вдоволь дарами техногенной урбанизации, люди заскучали по естественному, натуральному, природному, а заодно и по старым избам с сенями и крыльцом, с резными ставнями и наличниками, с бабушкиным комодом и буфетом… Желая хоть как-то компенсировать утраченное, они начали наполнять свои новые жилища тем, что вызывало приятные воспоминания о прошлом. Эта идея многим пришлась по душе, и сегодня интерьеры, оформленные под старину, уже прочно вошли в моду.

Фото: ebay.com

Иллюзию застывшего времени успешно создают самые разные искусственно состаренные деревянные детали и предметы интерьера: полы, стены, потолки, оконные и зеркальные рамы, двери и, конечно же, мебель. И вовсе не обязательно рыскать по блошиным рынкам, антикварным магазинам или заброшенным строениям в поисках чего-нибудь эдакого. Всю эту «древность» вам вполне по силам сделать своими руками. К тому же в каждом доме наверняка найдутся вещи, которые еще не потеряли функциональность, но уже порядком надоели и которым можно придать новый стильный вид. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

1. Браширование

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Декоративная технология обработки дерева, по сути очень похожая на процесс его естественного старения в природных условиях (разумеется, за исключением фактора времени), называется брашированием. Термин произошел от английского слова brush — щетка. Именно она вам и понадобится для удаления с деревянной поверхности верхних мягких волокон. В результате оставшийся твердый слой, обретя рельеф, во всей красе продемонстрирует годичные кольца. Затем древесину покрывают лаком, маслом или специальными красками естественных оттенков, нанося их неравномерно, чтобы поверхность фактуры была светлее, а углубления темнее — тогда рельеф будет заметнее. Можно применить и тонирование: покрасить выпуклую основу в один цвет, а «впадины» в другой. Цвета каждый выбирает на свое усмотрение. Состаренное таким образом дерево хорошо смотрится на полах, лестницах, стенах, дверях, мебели и других предметах интерьера.

Фото: remodelaholic.com

2. Патинирование

Состарить дерево своими руками можно и путем патинирования. Суть этой технологии заключается в неоднократной покраске дерева с частичным удалением каждого последующего слоя. Основу, как правило, делают темной. Затем, дав ей просохнуть, неравномерно наносят второй цвет, кое-где промакивая мягкой ветошью, чтобы частично был виден нижний слой. Таким образом создается эффект местами стертой краски. Вовсе не обязательно останавливаться на двух цветах. Их может быть и больше — это зрительно добавит возраста древесине.

Фото: etsy.com

3. Химическая обработка

Довольно простой способ создать видимость состарившейся деревянной поверхности — слегка отшлифовать ее наждачной бумагой и затем обработать специальными химически активными веществами, добавляющими оттенки или, напротив, «съедающими» натуральный цвет, например морилкой или нашатырным спиртом. Как и при патинировании, средство лучше наносить неравномерно или же частично смывать его чистой губкой. После высыхания поверхность еще раз шлифуют при необходимости и покрывают защитным слоем.

Фото: ebay.com

4. Покраска с вощением

«Изобразить» налет времени на деревянных предметах можно используя воск и акриловую краску двух и более контрастных цветов. Покрыв декорируемую поверхность первым цветом, ей дают хорошо просохнуть, после чего местами натирают воском или парафиновой свечой (в случае с мебелью воском обрабатывают грани, стыки и резные детали) и наносят следующую краску, верхний слой которой затем легко удаляется с вощеных частей с помощью обычной мягкой губки. В результате образуются «потертости», придающие дереву состаренный вид.

Фото: asimplerdesign.com

5. Термическая обработка

Это еще один способ состарить дерево своими руками. Вам понадобятся горелка, жесткая щетка и наждачная бумага. Действовать можно по-разному. Вариант первый — сначала с помощью щетки избавить древесину от мягких волокон, затем провести обжиг. Вариант второй — всего лишь немного обработать дерево горелкой, чтобы только обозначилась его рельефность. Вариант третий — применить сильное выжигание. Мягкие волокна сами сгорают, и потом их остатки удаляют щеткой или наждачкой. Обработанная поверхность будет выглядеть эффектнее, если ее покрыть лаком.

Фото: conniearruda.com

6. Применение состаренного дерева

Искусственно состаренное дерево — приятный глазу декоративный материал, способствующий созданию спокойной, теплой атмосферы. Его радушно принимают такие стили, как прованс, кантри, лофт, стимпанк, винтаж, эклектика, экостиль и, конечно же, шебби-шик.

Придать старины можно любым деревянным деталям интерьера и предметам мебели, которые украсят опять же любое помещение. Дача, стилизованная под давно затерявшийся в лесу охотничий домик; кухня-столовая, напоминающая средневековую таверну или паб; уютная мансарда, похожая на скромную каморку из сказки Андерсена; кабинет как у капитана Немо; «бабушкина» веранда, воссоздающая ауру детства; гостиная с сельским колоритом; романтичная спальня «родом из Прованса»; лофт-студия, гармонично соединяющая старое и актуальное… Везде найдется достойное применение заботливо отреставрированным или специально состаренным деревянным элементам интерьера.