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Как использовать в интерьере искусственно состаренное дерево


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Хотите придать интерьеру солидности и роскоши? Мы покажем, как это сделать при помощи искусственно состаренного дерева.

С давних пор для строительства жилья, изготовления мебели, домашней утвари и прочих предметов, которые сегодня принято называть аксессуарами, человек использовал дерево. Привычный, довольно прочный и износостойкий, но при этом податливый, «сговорчивый» в руках мастера материал с красивой текстурой стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся, отходящим на второй план. Еще свежи в памяти времена, когда наши соотечественники с радостью перебирались из деревянных родительских домов в комфортабельные многоэтажки с водопроводом, газом, телефоном и прочими благами цивилизации.

Фото № 1: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: overstock.com

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стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Насытившись вдоволь дарами техногенной урбанизации, люди заскучали по естественному, натуральному, природному, а заодно и по старым избам с сенями и крыльцом, с резными ставнями и наличниками, с бабушкиным комодом и буфетом… Желая хоть как-то компенсировать утраченное, они начали наполнять свои новые жилища тем, что вызывало приятные воспоминания о прошлом. Эта идея многим пришлась по душе, и сегодня интерьеры, оформленные под старину, уже прочно вошли в моду.

Фото № 2: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: ebay.com

Иллюзию застывшего времени успешно создают самые разные искусственно состаренные деревянные детали и предметы интерьера: полы, стены, потолки, оконные и зеркальные рамы, двери и, конечно же, мебель. И вовсе не обязательно рыскать по блошиным рынкам, антикварным магазинам или заброшенным строениям в поисках чего-нибудь эдакого. Всю эту «древность» вам вполне по силам сделать своими руками. К тому же в каждом доме наверняка найдутся вещи, которые еще не потеряли функциональность, но уже порядком надоели и которым можно придать новый стильный вид. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

1. Браширование 

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Декоративная технология обработки дерева, по сути очень похожая на процесс его естественного старения в природных условиях (разумеется, за исключением фактора времени), называется брашированием. Термин произошел от английского слова brush — щетка. Именно она вам и понадобится для удаления с деревянной поверхности верхних мягких волокон. В результате оставшийся твердый слой, обретя рельеф, во всей красе продемонстрирует годичные кольца. Затем древесину покрывают лаком, маслом или специальными красками естественных оттенков, нанося их неравномерно, чтобы поверхность фактуры была светлее, а углубления темнее — тогда рельеф будет заметнее. Можно применить и тонирование: покрасить выпуклую основу в один цвет, а «впадины» в другой. Цвета каждый выбирает на свое усмотрение. Состаренное таким образом дерево хорошо смотрится на полах, лестницах, стенах, дверях, мебели и других предметах интерьера.

Фото № 3: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: remodelaholic.com

2. Патинирование

Состарить дерево своими руками можно и путем патинирования. Суть этой технологии заключается в неоднократной покраске дерева с частичным удалением каждого последующего слоя. Основу, как правило, делают темной. Затем, дав ей просохнуть, неравномерно наносят второй цвет, кое-где промакивая мягкой ветошью, чтобы частично был виден нижний слой. Таким образом создается эффект местами стертой краски. Вовсе не обязательно останавливаться на двух цветах. Их может быть и больше — это зрительно добавит возраста древесине.

Фото № 4: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: etsy.com

3. Химическая обработка

Довольно простой способ создать видимость состарившейся деревянной поверхности — слегка отшлифовать ее наждачной бумагой и затем обработать специальными химически активными веществами, добавляющими оттенки или, напротив, «съедающими» натуральный цвет, например морилкой или нашатырным спиртом. Как и при патинировании, средство лучше наносить неравномерно или же частично смывать его чистой губкой. После высыхания поверхность еще раз шлифуют при необходимости и покрывают защитным слоем.

Фото № 5: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: ebay.com

4.  Покраска с вощением

«Изобразить» налет времени на деревянных предметах можно используя воск и акриловую краску двух и более контрастных цветов. Покрыв декорируемую поверхность первым цветом, ей дают хорошо просохнуть, после чего местами натирают воском или парафиновой свечой (в случае с мебелью воском обрабатывают грани, стыки и резные детали) и наносят следующую краску, верхний слой которой затем легко удаляется с вощеных частей с помощью обычной мягкой губки. В результате образуются «потертости», придающие дереву состаренный вид.

Фото № 6: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: asimplerdesign.com

5.  Термическая обработка

Это еще один способ состарить дерево своими руками. Вам понадобятся горелка, жесткая щетка и наждачная бумага. Действовать можно по-разному. Вариант первый — сначала с помощью щетки избавить древесину от мягких волокон, затем провести обжиг. Вариант второй — всего лишь немного обработать дерево горелкой, чтобы только обозначилась его рельефность. Вариант третий — применить сильное выжигание. Мягкие волокна сами сгорают, и потом их остатки удаляют щеткой или наждачкой. Обработанная поверхность будет выглядеть эффектнее, если ее покрыть лаком.

Фото № 7: Как использовать в интерьере искусственно состаренное деревоФото: conniearruda.com

6. Применение состаренного дерева

Искусственно состаренное дерево — приятный глазу декоративный материал, способствующий созданию спокойной, теплой атмосферы. Его радушно принимают такие стили, как прованс, кантри, лофт, стимпанк, винтаж, эклектика, экостиль и, конечно же, шебби-шик.


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Придать старины можно любым деревянным деталям интерьера и предметам мебели, которые украсят опять же любое помещение. Дача, стилизованная под давно затерявшийся в лесу охотничий домик; кухня-столовая, напоминающая средневековую таверну или паб; уютная мансарда, похожая на скромную каморку из сказки Андерсена; кабинет как у капитана Немо; «бабушкина» веранда, воссоздающая ауру детства; гостиная с сельским колоритом; романтичная спальня «родом из Прованса»; лофт-студия, гармонично соединяющая старое и актуальное… Везде найдется достойное применение заботливо отреставрированным или специально состаренным деревянным элементам интерьера.

#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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