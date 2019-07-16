Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования

Пространство под лестницей можно оставить свободным, а можно и оборудовать, сделать полезным и удобным. ReRooms предлагает подборку интересных вариантов его использования.
Вариантов переделки пространства под лестницей много, важно понять, какие дополнительные площади в доме необходимы. При этом надо учесть не только интересы всех домочадцев, но и дизайн интерьера, чтобы в погоне за полезностью не превратить место под лестницей в склад небрежно составленных велосипедов, колясок, самокатов, скейтов, роликовых коньков и лыжных палок. Может быть, это и удобно, но совсем не эстетично. Поэтому к оформлению пространства под лестницей нужно подойти так же серьезно, как и к другим помещениям. А его функциональное наполнение зависит от того, где находится лестница: в прихожей, коридоре, гостиной или на кухне.
Системы хранения нтов переделки пространства под лестницей много, важно понять, какие дополнительные площади в доме необходимы. При этом надо учесть не только интересы всех домочадцев, но и дизайн интерьера, чтобы в погоне за полезностью не превратить место под лестницей в склад небрежно составленных велосипедов, колясок, самокатов, скейтов, роликовых коньков и лыжных палок. Может быть, это и удобно, но совсем не эстетично. Поэтому к оформлению пространства под лестницей нужно подойти так же серьезно, как и к другим помещениям. А его функциональное наполнение зависит от того, где находится лестница: в прихожей, коридоре, гостиной или на кухне.
Системы хранения
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Самый распространенный вариант оборудования пространства под лестницей — системы хранения вещей. Для этого подойдет любая, даже незначительная по размерам площадь. Есть два способа обустроить место для хранения предметов: сделать закрытые, или встроенные, и открытые системы.
Встроенные системы
Встроенные системы хранения под лестницей — это не только практично, но и эстетично. Что и как там лежит, никому не видно и никак не влияет на дизайн интерьера прихожей, коридора, комнат. Это может быть вместительная гардеробная с выдвижными штангами и полками. Или дополнительная кладовка для заготовок на зиму. Или лаконично оформленная стена-комод с ящичками разного размера и назначения. И даже шкаф-купе с зеркальными фасадами.
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Открытые системы
Если хотите сохранить ощущение свободного пространства под лестницей и задействовать его для хозяйственных нужд, выбирайте стеллажи и полки для ванной комнаты. С их помощью можно разместить настольный декор, посуду, книги и журналы, сувениры из путешествий, альбомы и кубки. Полки под лестницей — это очень удобно.
Место для отдыха
Следующий по популярности способ использования пространства под лестницей — обустройство места для отдыха. Крохотное пространство закрыто с трех сторон, это усиливает ощущение безопасности, позволяет полностью расслабиться, побыть наедине с собой. А если его еще и красиво оформить и соорудить кровать на подиуме, получится дополнительное спальное место, которое с удовольствием займут не только домочадцы, но и гости.
Кабинет и библиотека
Под лестницей можно оборудовать место для работы. И это действительно удобно, если нет возможности выделить пространство под кабинет, а рабочая зона нужна. Стол можно поставить как классический, так и с выдвижной столешницей. Для компьютера и светильников заранее, до начала отделочных работ, нужно провести систему электроснабжения, а стул выбрать на колесиках. Над столом повесьте полки. Ничего сложного, зато работать будет комфортно. Если площадь под лестницей совсем маленькая, можно ограничиться книжными стеллажами и назвать их библиотекой.
Игровая и учебная комната
Пространство под лестницей — излюбленное место детей. Вот и оформите там игровую. С дверками, с миниатюрной мебелью, игрушками и настольными играми. И дети заняты своими делами, и вы спокойны: точно знаете, где они. А для подростков там будет кстати учебная комната.
Бар и винный погребок
Эти варианты — для ценителей вина. Для тех, у кого дома хранится не менее пятнадцати — двадцати бутылок спиртного и кто любит угощать гостей резервными бордо и мадерой. Красиво оформленные бар и винный погреб под лестницей смотрятся очень стильно и респектабельно.
Камин и поленница
Вы любите греться у живого огня и смотреть на пляску языков пламени? Тогда оборудуйте под лестницей камин с дымоходом. Это вполне осуществимый вариант, хоть и не простой. Классический камин в интерьере загородного дома можно заменить печью-камином или электрическим аналогом. Или камин соорудить в другом месте, а под лестницей сделать поленницу, чтобы дрова всегда были под рукой.
Бытовая техника
Если не забыть в проекте капитального ремонта предусмотреть под лестницей электричество и водоснабжение, возможности применения этого пространства значительно расширяются. В первую очередь за счет установки бытовой техники, которую почему-то часто не знают, куда поставить. А вот теперь есть куда — под лестницу. Смело ставьте туда и холодильник, и стиральную машину, и бойлер, если лестница расположена в коридоре. А если в холле-гостиной, то под ней самое место для телевизора.
Кухня
Электричество и водоснабжение под лестницей проведены, значит, быть там кухне! Да-да, не удивляйтесь, именно кухне. С плитой и вытяжкой или раковиной или тем и другим, если лестница длинная и пологая. И это удобно. А освободившееся пространство комнаты лучше оформить как столовую — с большим деревянным или мраморным столом и шестью — восемью мягкими стульями. Кухня под лестницей — необычно и практично.
Санузел
Под лестницей можно обустроить и маленький санузел. Особенно если в доме ванная комната всего одна. Укромный и компактный туалет всегда кстати для большой семьи. Или для гостей.
Место для питомца
В вашем доме есть все, и даже кошки с собаками. Тогда создайте для них «дом в доме» под лестницей. Очень хорошее место, чтобы с удобством разместить подстилки, поилки, кормушки и игрушки ваших любимцев. Желательно не просто поставить все собачьи-кошачьи принадлежности под лестницу, а именно оборудовать: зашить проем досками, сделать удобный вход, задекорировать. Вот тогда ваш питомец будет владельцем собственного домика.
Музыкальные инструменты
Тот случай, когда музыка — часть жизни, и музыкальные инструменты — обязательные предметы интерьера. Несомненно, они отлично украсят любую гостиную, но порой там либо не хватает места, либо хочется репетировать без посторонних глаз. Вот и поставьте рояль, пианино, синтезатор или барабанную установку под лестницу. Конечно, вас будет слышно на весь дом, зато вы будете чувствовать себя уединенно и расслабленно и полностью отдадитесь музыке. А вдохновению только этого и надо.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники