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Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования


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Пространство под лестницей можно оставить свободным, а можно и оборудовать, сделать полезным и удобным. ReRooms предлагает подборку интересных вариантов его использования.

Вариантов переделки пространства под лестницей много, важно понять, какие дополнительные площади в доме необходимы. При этом надо учесть не только интересы всех домочадцев, но и дизайн интерьера, чтобы в погоне за полезностью не превратить место под лестницей в склад небрежно составленных велосипедов, колясок, самокатов, скейтов, роликовых коньков и лыжных палок. Может быть, это и удобно, но совсем не эстетично. Поэтому к оформлению пространства под лестницей нужно подойти так же серьезно, как и к другим помещениям. А его функциональное наполнение зависит от того, где находится лестница: в прихожей, коридоре, гостиной или на кухне.

Фото № 1: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: nextluxury.com

Системы хранения нтов переделки пространства под лестницей много, важно понять, какие дополнительные площади в доме необходимы. При этом надо учесть не только интересы всех домочадцев, но и дизайн интерьера, чтобы в погоне за полезностью не превратить место под лестницей в склад небрежно составленных велосипедов, колясок, самокатов, скейтов, роликовых коньков и лыжных палок. Может быть, это и удобно, но совсем не эстетично. Поэтому к оформлению пространства под лестницей нужно подойти так же серьезно, как и к другим помещениям. А его функциональное наполнение зависит от того, где находится лестница: в прихожей, коридоре, гостиной или на кухне.

Фото № 1: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: nextluxury.com

Системы хранения 

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Самый распространенный вариант оборудования пространства под лестницей — системы хранения вещей. Для этого подойдет любая, даже незначительная по размерам площадь. Есть два способа обустроить место для хранения предметов: сделать закрытые, или встроенные, и открытые системы.

Встроенные системы

Встроенные системы хранения под лестницей — это не только практично, но и эстетично. Что и как там лежит, никому не видно и никак не влияет на дизайн интерьера прихожей, коридора, комнат. Это может быть вместительная гардеробная с выдвижными штангами и полками. Или дополнительная кладовка для заготовок на зиму. Или лаконично оформленная стена-комод с ящичками разного размера и назначения. И даже шкаф-купе с зеркальными фасадами.

Фото № 2: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: hogarmania.com

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Фото № 3: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: deavita.fr

Фото № 4: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: thekitchn.com

Фото № 5: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: adelaparvu.com

Фото № 6: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: accbud.ua

Открытые системы

Если хотите сохранить ощущение свободного пространства под лестницей и задействовать его для хозяйственных нужд, выбирайте стеллажи и полки для ванной комнаты. С их помощью можно разместить настольный декор, посуду, книги и журналы, сувениры из путешествий, альбомы и кубки. Полки под лестницей — это очень удобно.

Фото № 7: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: sasiko.ro

Фото № 8: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: schreinerei-keiten.de

Место для отдыха 

Следующий по популярности способ использования пространства под лестницей — обустройство места для отдыха. Крохотное пространство закрыто с трех сторон, это усиливает ощущение безопасности, позволяет полностью расслабиться, побыть наедине с собой. А если его еще и красиво оформить и соорудить кровать на подиуме, получится дополнительное спальное место, которое с удовольствием займут не только домочадцы, но и гости.

Фото № 9: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: godiyhome.com

Фото № 10: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: hgtv.com

Фото № 11: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: studio.caza.vn

Фото № 12: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: fashiondresscanada.com

Кабинет и библиотека 

Под лестницей можно оборудовать место для работы. И это действительно удобно, если нет возможности выделить пространство под кабинет, а рабочая зона нужна. Стол можно поставить как классический, так и с выдвижной столешницей. Для компьютера и светильников заранее, до начала отделочных работ, нужно провести систему электроснабжения, а стул выбрать на колесиках. Над столом повесьте полки. Ничего сложного, зато работать будет комфортно. Если площадь под лестницей совсем маленькая, можно ограничиться книжными стеллажами и назвать их библиотекой.

Фото № 13: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: ekodecoandreaelizalde.blogspot.com

Фото № 14: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: decoracionparamihogar.blogspot.com

Фото № 15: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: home.fang.com

Игровая и учебная комната

Пространство под лестницей — излюбленное место детей. Вот и оформите там игровую. С дверками, с миниатюрной мебелью, игрушками и настольными играми. И дети заняты своими делами, и вы спокойны: точно знаете, где они. А для подростков там будет кстати учебная комната.

Фото № 16: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: vcgconstruction.com

Фото № 17: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: thespruce.com

Фото № 18: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: thailand-property.com

Бар и винный погребок 

Эти варианты — для ценителей вина. Для тех, у кого дома хранится не менее пятнадцати — двадцати бутылок спиртного и кто любит угощать гостей резервными бордо и мадерой. Красиво оформленные бар и винный погреб под лестницей смотрятся очень стильно и респектабельно.

Фото № 19: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: jutarnji.hr

Фото № 20: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: slemanzan1a.com

Фото № 21: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: homyfeed.com

Фото № 22: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: workforce.lk

Камин и поленница 

Вы любите греться у живого огня и смотреть на пляску языков пламени? Тогда оборудуйте под лестницей камин с дымоходом. Это вполне осуществимый вариант, хоть и не простой. Классический камин в интерьере загородного дома можно заменить печью-камином или электрическим аналогом. Или камин соорудить в другом месте, а под лестницей сделать поленницу, чтобы дрова всегда были под рукой.

Фото № 23: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: homestratosphere.com

Фото № 24: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: housebeautiful.com

Бытовая техника 

Если не забыть в проекте капитального ремонта предусмотреть под лестницей электричество и водоснабжение, возможности применения этого пространства значительно расширяются. В первую очередь за счет установки бытовой техники, которую почему-то часто не знают, куда поставить. А вот теперь есть куда — под лестницу. Смело ставьте туда и холодильник, и стиральную машину, и бойлер, если лестница расположена в коридоре. А если в холле-гостиной, то под ней самое место для телевизора. 

Фото № 25: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: sastairs.com.au

Фото № 26: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: fremode.com

Фото № 27: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: homemydesign.com

Фото № 28: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: onekindesign.com

Кухня 

Электричество и водоснабжение под лестницей проведены, значит, быть там кухне! Да-да, не удивляйтесь, именно кухне. С плитой и вытяжкой или раковиной или тем и другим, если лестница длинная и пологая. И это удобно. А освободившееся пространство комнаты лучше оформить как столовую — с большим деревянным или мраморным столом и шестью — восемью мягкими стульями. Кухня под лестницей — необычно и практично.

Фото № 29: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: univision.com

Фото № 30: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: lanzaroteya.com

Санузел 

Под лестницей можно обустроить и маленький санузел. Особенно если в доме ванная комната всего одна. Укромный и компактный туалет всегда кстати для большой семьи. Или для гостей.

Фото № 31: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: mkumodels.com

Фото № 32: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: montenegrin.org

Место для питомца 

В вашем доме есть все, и даже кошки с собаками. Тогда создайте для них «дом в доме» под лестницей. Очень хорошее место, чтобы с удобством разместить подстилки, поилки, кормушки и игрушки ваших любимцев. Желательно не просто поставить все собачьи-кошачьи принадлежности под лестницу, а именно оборудовать: зашить проем досками, сделать удобный вход, задекорировать. Вот тогда ваш питомец будет владельцем собственного домика.

Фото № 33: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: kenarimerah.com

Фото № 34: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: epigenetics-and-infections2017.org

Музыкальные инструменты 

Тот случай, когда музыка — часть жизни, и музыкальные инструменты — обязательные предметы интерьера. Несомненно, они отлично украсят любую гостиную, но порой там либо не хватает места, либо хочется репетировать без посторонних глаз. Вот и поставьте рояль, пианино, синтезатор или барабанную установку под лестницу. Конечно, вас будет слышно на весь дом, зато вы будете чувствовать себя уединенно и расслабленно и полностью отдадитесь музыке. А вдохновению только этого и надо.  

Фото № 35: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: landmarkhomes.co.nz

Фото № 36: Пространство под лестницей: 35 идей продуманного использования Фото: europianosnaples.com

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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04. Ведомость сантехники

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04Через 5 дней
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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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