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Использование модульных картин в интерьерном дизайне


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Думаете, чем украсить стену в комнате? Рассмотрите вариант модульных картин. А мы покажем, как расположить их в интерьере.

Размещение на стене модульных картин — интересный способ украсить интерьер квартиры или офиса. Они часто выглядят как произведения искусства и наполняют комнату особым эстетическим содержанием. Модульные картины способны сделать оформление квартиры запоминающимся и придать интерьеру индивидуальный характер.

Что такое модульная картина

Современные модульные картины — это цельное произведение искусства, которое состоит из нескольких сегментов, объединенных одной идеей, сюжетом или темой. Фрагменты можно соединить и получить одну картину, однако по отдельности они выглядят намного интереснее. Характерное отличие модульной картины от обычной также проявляется в том, что у первой отсутствуют рамки. Это позволяет элементам выглядеть единым целым.щение на стене модульных картин — интересный способ украсить интерьер квартиры или офиса. Они часто выглядят как произведения искусства и наполняют комнату особым эстетическим содержанием. Модульные картины способны сделать оформление квартиры запоминающимся и придать интерьеру индивидуальный характер.

Что такое модульная картина

Современные модульные картины — это цельное произведение искусства, которое состоит из нескольких сегментов, объединенных одной идеей, сюжетом или темой. Фрагменты можно соединить и получить одну картину, однако по отдельности они выглядят намного интереснее. Характерное отличие модульной картины от обычной также проявляется в том, что у первой отсутствуют рамки. Это позволяет элементам выглядеть единым целым.

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Фото № 1: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: overstock.com

Виды модульных картин

Модульные картины можно разделить по количеству сегментов:

  • картины из двух частей — диптих;
  • тройные картины — триптих;
  • состоящие из четырех частей — квадратиплит.

Можно найти картины из пяти и более деталей. Их называют полиптихами или мультипанно. Количество фрагментов картины зависит от фантазии покупателя и его бюджета, так как можно сделать индивидуальный заказ в мастерской и выбрать желаемое количество элементов.

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Фото № 2: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: ebay.com

Способы размещения модульных картин

Грамотно разместить модульные картины в интерьере можно несколькими способами. Давайте разберем несколько простых вариантов. Модульные картины для интерьера можно повесить на жидкие гвозди, на специальные крепления для картин и даже на двусторонний скотч, если стены гладкие, а модули легкие.

Эксперты советуют вешать фрагменты картины на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. В этом случае вся картина будет выглядеть красиво и сбалансированно.

Фото № 3: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: overstock.com

Прежде чем вешать картину на стену, разложите ее части на полу с соблюдением нужных пропорций. После этого на стену повесьте сначала центральный фрагмент, а остальные располагайте так, как вам нравится. Есть несколько способов:

  • параллельно друг другу на одной высоте;
  • в виде лесенки по диагонали;
  • в форме какой-либо геометрической фигуры.

Фото № 4: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: itmakeyourday.com

Если на картине есть линия горизонта или любая другая линия, равняйте композицию по ней, даже несмотря на то, что сами сегменты могут быть разной высоты. Если же картина имеет какой-либо сюжет, важно собрать все фрагменты в единое целое, чтобы получилась законченная история.

Фото № 5: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: storesap.com

Правила размещения модульных картин в комнатах разного назначения

Чтобы правильно оформить интерьер модульными картинами, надо учитывать уже существующий в помещении стиль. Яркость, сюжет и даже вид краски зависит от стилевой направленности и самого помещения. Например, в интерьер гостиной в классическом стиле подойдет живопись маслом, а для интерьера кухни в современном стиле — изображения еды или живописной улочки.

Гостиная

Модульные картины в интерьере гостиной придают комнате не только уют, но и творческое начало. Чтобы этого добиться, нужно правильно выбрать сюжет картины.

Фото № 6: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: pepperfry.com

Картину в гостиную, оформленную в современном стиле, нужно выбрать с таким же современным изображением. Например, с рисунком оживленного города или бегущего стада животных. Для классического интерьера, наоборот, лучше выбрать спокойный сюжет. Это может быть реплика знаменитой картины или изображение природного явления.

Фото № 7: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: dhgate.com

Самое частое место для размещения картин в гостиной — стена над диваном, столовой зоной или камином.

Фото № 8: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: ellaseal.com

Кухня

Интерьер кухни лучше всего украсит модульная картина с изображением пейзажа или натюрморта. Чтобы стимулировать аппетит, лучше выбирать яркие сочные изображения. Это масляные и акриловые картины. Часто можно увидеть на кухне картины с изображением выпечки, винограда, бокалов с вином. Но вполне подойдут и другие рисунки.

Фото № 9: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: aliexpress.com

Спальня

Модульные картины в интерьере спальни должны быть со спокойным сюжетом и неяркими оттенками, которые будут настраивать на отдых и сон. Что касается расположения, чаще всего картины вешают на стене над кроватью или на противоположной пустой стене.

Фото № 10: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: elleseal.com

Дизайнеры советуют подбирать в спальню сюжеты без ярких цветовых контрастов. Это могут быть цветы, картины с изображением времен года или природных явлений: моря или нежного сада.

Фото № 11: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: bybushwick.com

Детская

Младших представителей семьи вы вряд ли удивите особенным декором. Поэтому можно выбрать яркие картины с изображением персонажей, которыми увлекается ребенок. Для комнаты девочки это могут быть феи, принцессы или герои мультфильмов. Для комнаты мальчика — персонажи комиксов и кино. Совсем маленьким детям можно подобрать просто цветные картины без сюжета. В этом возрасте малышей интересуют просто яркие и интенсивные цвета. 

Фото № 12: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: aliexpress.com

Прихожая или коридор

В небольшой прихожей красиво будут смотреться модульные картины маленького размера. Например узкие длинные или состоящие из маленьких фрагментов.

Фото № 13: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: paintingcalligraphy.stillgrow.top

В большом коридоре можно повесить картины побольше: длинные горизонтальные или вертикальные. Ими можно украсить пустую стену.

Фото № 14: Использование модульных картин в интерьерном дизайнеФото: wayfair.com

Что касается сюжета картин, в этом помещении отлично разместятся различные абстракции, цветы или пейзажи.

Ван нравятся модульные картины в интерьере? Делитесь с нами своим мнением в комментариях.

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